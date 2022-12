Al giorno d'oggi, la tecnologia no-code ha guadagnato un'immensa popolarità nel promuovere l'idea di sviluppo cittadino. Questa tecnologia è il generatore più visivo e testuale che utilizza strumenti no-code per rivoluzionare l'intero spazio di lavoro digitale.

Nel 2020, il mondo ha osservato un cambiamento massiccio in tutti i campi a causa della pandemia, e lo spazio tecnologico non fa eccezione. No-code è un termine popolare per gli imprenditori in erba che vogliono costruire il proprio software ma non hanno competenze tecniche. Quindi, preferiscono utilizzare strumenti no-code per costruire una comunità di tecnologia no-code. In questo articolo condivideremo le previsioni sul futuro della tecnologia no-code dei maggiori esperti del settore.

Qual è il futuro del no-code? Opinioni degli esperti di no-code.

L'industria del no-code è in piena traiettoria e gli esperti suggeriscono che raggiungerà i 21 miliardi di dollari nel 2022. Jason Bloomberg, presidente di Intellyx, prevede che il settore del low code/no code farà il boom nel 2022, contribuendo allo sviluppo di software per il settore aziendale. Gartner, una società di ricerca e consulenza tecnologica, prevede che entro il 2024 il 65% dello sviluppo complessivo di app avverrà attraverso strumenti no-code. Oggi le tecnologie no-code sono in piena espansione per creare una comunità di sviluppatori. Queste tecnologie sono in procinto di penetrare nelle aziende per aumentare l'efficienza.

Gartner prevede che entro il 2024, il 75% delle aziende utilizzerà almeno quattro strumenti no-code. Inoltre, queste piattaforme si concentreranno su soluzioni guidate dall'intelligenza artificiale con una migliore precisione. Ma le soluzioni AI sono troppo costose. Secondo il rapporto di Deloitte, il no-code è in grado di fornire le tecnologie AI più convenienti utilizzando il Machine Learning.

Thomas, un famoso imprenditore, ha condiviso i suoi pensieri su come il miglioramento delle integrazioni tra gli strumenti più diffusi possa portare una rivoluzione nella comunità nei prossimi anni. Secondo lui, il no-code è prezioso perché integra altri strumenti in modo efficiente. Zapier e IFTTT sono gli esempi più significativi di come si integrano bene con altre applicazioni. Per il 2021, si aspetta che gli imprenditori in prima linea garantiscano l'uso dell'integrazione degli strumenti per creare un'esperienza degna per i loro clienti. Inoltre, si spingeranno oltre discutendo l'infrastruttura del prodotto e le decisioni con i loro partner strategici. Un'integrazione affidabile tra le piattaforme sarebbe ottima per i clienti, ma sarebbe difficile per i nuovi strumenti competere con quelli esistenti se non strettamente integrati.

Secondo Harvard Business Review, la tecnologia no-code ha aumentato il numero di persone che possono creare software in azienda senza competenze tecniche. Questa tecnologia è adatta agli uomini d'affari privi di conoscenze tecniche, noti anche come citizen developer. Possono utilizzare strumenti specifici per le funzioni per automatizzare la loro attività dopo aver costruito un nuovo software senza l'uso di codice.

David Adkins, cofondatore di Adalo, prevede che la tecnologia no code aprirà una nuova era per le agenzie di sviluppo di app freelance. Ritiene che sia giunto il momento per gli imprenditori di iniziare a pensare alle app in modo diverso. Afferma inoltre che la storia del no-code permette alle persone di trovare una soluzione che prima richiedeva di essere risolta tecnicamente. Un recente studio di Adalo ha presentato alcune statistiche interessanti sul futuro della tecnologia no-code: il 20% degli esperti di no-code ritiene che questa tecnologia diventerà comune come la creazione di una presentazione in PowerPoint nei prossimi tre anni.

Vlad Magdalin, cofondatore e CEO di Webflow, ritiene che gli strumenti no-code siano il modo più efficiente per automatizzare un'azienda e ottimizzare il flusso di lavoro. In passato, le aziende dovevano passare mesi o anni a convalidare un problema prima di costruire un software, sperando che l'utente ne convalidasse le funzionalità. Ora, senza codice, la barriera all'ingresso è molto più bassa. Il numero di soggetti coinvolti nella creazione di un'applicazione si è ridotto in modo significativo grazie agli strumenti no-code che consentono alle aziende di convalidare le proprie idee utilizzando la tecnologia no-code.

Mike Fitzmaurice, Vicepresidente del Nord America e Chief Evangelist di WEBCON, ritiene che le aziende stiano adottando la tecnologia no-code a causa dell'elevata domanda di applicazioni aziendali e della scarsa offerta di professionisti. Queste piattaforme offrono sicurezza, monitoraggio, distribuzione e manutenzione per soddisfare le esigenze aziendali. L'obiettivo principale della tecnologia no-code è quello di raggiungere il citizen development, che è stato tentato da un decennio a questa parte.

Derek Holt, GM di Agile e DevOps presso Digital.ai, fa una profezia sulla tecnologia no-code: il 2022 sarà l'anno degli sviluppatori cittadini e degli strumenti no-code. Questi strumenti sono abbastanza potenti da aiutare i proprietari di aziende a costruire prodotti e servizi senza dover affrontare i costi generali dello sviluppo del software e a svelare l'innovazione in un modo completamente diverso. Inoltre, non è la prima volta che lo sviluppo e l'implementazione diventano più semplici. In qualità di azienda di trasformazione digitale, ogni decennio siamo alla continua ricerca di una codifica semplice. Man mano che il low code diventa un settore mainstream, si farà strada per portare soluzioni a molteplici problemi per evitare nuove insidie del software.

Dale, il fondatore di Goodgigs, prevede che il no-code porterà più opportunità di lavoro per gli esperti freelance. Poiché il no-code è in pieno boom, le aziende preferiranno assumere esperti di no-code per costruire software no-code. Goodgigs ospita diversi esperti freelance che possono eccellere nelle loro carriere come no-code ed esperti di automazione. Goodgigs offre ai freelance uno spazio per entrare in contatto con i loro clienti.

Wade Foster, cofondatore e CEO di Zapier, ritiene che le aziende che hanno integrato la tecnologia si muovano più velocemente. La tecnologia no-code sta spostando il potere nelle mani delle persone per costruire software no-code senza richiedere conoscenze tecniche. Che si tratti di un piccolo ristorante, di una piccola agenzia immobiliare, di contabilità o di un'industria di servizi, ogni settore ha le sue specifiche esigenze aziendali. Gli strumenti no-code consentono alle aziende di mantenere la loro presenza digitale, che è estremamente importante per la crescita del business.

Ben Tossell, fondatore e CEO di Makerpad, prevede che il no-code automatizzerà il flusso di lavoro aziendale per evitare attività ripetitive. I dipendenti perdono molto tempo a copiare i dati da un documento all'altro. Gli strumenti no-code consentono ai dipendenti di concentrarsi sulla strategia e sulle parti migliori del loro lavoro, invece di perdere tempo con le attività ripetitive.

David Adkin, CEO di Adalo, ha partecipato al no code summit il 22 gennaio 2020, poco prima della crisi pandemica. Ha avuto la possibilità di parlare con esperti del no code. Ha detto che il risultato di queste conversazioni è stato l'interesse di tutti per il no code. Ha inoltre affermato che il no code non era ancora riconosciuto quando ha avviato Adalo nel 2018. La piattaforma era solo un'integrazione di aziende rinomate (Shopify, Zapier, ecc.) e di alcuni nuovi imprenditori che cercavano di creare soluzioni senza codice. Dopo un anno, c'è stata una conversazione, un summit globale su questo tema! È stato un momento in cui si è iniziato a parlarne. Negli ultimi anni, la tecnologia no-code è diventata mainstream e molte aziende la stanno adottando per automatizzare i loro processi aziendali. Ritiene inoltre che la tecnologia no-code avrà un impatto sul mondo se aziende come Adalo, Zapier, Makerpad e Webflow inizieranno a lavorare insieme.

Arindam Ray Chaudhuri, CEO e Global Head of Technology Practices di AgreeYa, ritiene che la mancata accettazione della tecnologia no-code lascerà un segno negativo sulla situazione finanziaria di un'azienda che opera sulla piattaforma digitale. Per rispondere alle mutevoli dinamiche del mercato, le organizzazioni dovranno adottare soluzioni no-code per uno sviluppo più rapido delle app, oppure potranno perdere tempo a cercare uno sviluppatore con competenze tecniche.

Steven Jefferson, Sr Advisory Solution Consultant di ServiceNow, ritiene che il 2022 sarà un anno di costruzione della fiducia per il no-code tra azienda, IT e sviluppo. Non appena le aziende vedranno le elevate prestazioni delle applicazioni no-code, mostreranno maggiore fiducia in queste applicazioni. Ad esempio, il reparto produzione di un'azienda riceverà aggiornamenti istantanei quando i prodotti sono pronti e il reparto supply chain riceverà aggiornamenti sui materiali necessari. Questi piccoli vantaggi aggiungeranno valore a un processo aziendale e un numero maggiore di aziende integrerà il proprio flusso di lavoro con strumenti no-code invece di assumere professionisti.

Oleg Sotnikov, cofondatore e CEO AppMaster, ritiene che ciò che farà esplodere il mercato è il no-code con generazione di codice. Ora è una delle tecnologie più sottovalutate. Si fa tutto allo stesso modo; solo che l'output è un'applicazione completamente funzionante con codice sorgente che può essere immediatamente lanciata in produzione. Il futuro dello sviluppo software è ottimista e gioioso. Una transizione attiva verso il no-code con la generazione di codice libererà molti sviluppatori dalle operazioni di routine di scrittura del codice e aumenterà la domanda di architetti applicativi da parte dei datori di lavoro. Gli architetti applicativi non avranno più bisogno di conoscere i linguaggi di programmazione e gli approcci all'interno dei linguaggi e dei framework. Le aziende saranno in grado di creare molte più applicazioni per gli utenti, per l'automazione interna e anche per piccoli servizi che prima erano un peccato per il tempo e il denaro.

Conclusione

Dopo aver analizzato le profezie degli esperti di no-code, è evidente che i prossimi dieci anni saranno un decennio di tecnologia no-code. Le aziende integreranno le applicazioni no-code per automatizzare i processi e ottimizzare il flusso di lavoro. Il software no-code offre funzionalità in grado di soddisfare i requisiti aziendali indipendentemente dalle conoscenze tecniche. È conveniente, facile da costruire e prezioso per le aziende.

Inoltre, gli esperti suggeriscono che è consigliabile integrare le funzionalità no-code che soddisfano le esigenze aziendali nel modo più adeguato. Le aziende devono esaminare la piattaforma no-code prima di integrarla con le applicazioni esistenti. Vi consigliamo di provare AppMaster per la creazione di applicazioni. Il bello di questa piattaforma no-code è che fornisce la documentazione e il back-end per l'applicazione. Dovete provare a costruire un'applicazione personalizzata per la crescita del vostro business.