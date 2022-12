Ngày nay, công nghệ không mã đã trở nên phổ biến rộng rãi trong việc thúc đẩy ý tưởng phát triển công dân. Công nghệ này là trình tạo văn bản và trực quan nhất sử dụng các công cụ không mã để cách mạng hóa toàn bộ không gian làm việc kỹ thuật số.

Vào năm 2020, thế giới đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong tất cả các lĩnh vực do đại dịch và không gian công nghệ không phải là một ngoại lệ. Không có mã là một thuật ngữ phổ biến cho các doanh nhân mới bắt đầu muốn xây dựng phần mềm của riêng họ nhưng không có kỹ năng kỹ thuật. Vì vậy, họ thích sử dụng các công cụ không mã để xây dựng một cộng đồng công nghệ không mã. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những dự đoán về tương lai của công nghệ không mã từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Tương lai của không mã là gì? Ý kiến của các chuyên gia không mã.

Ngành công nghiệp không mã đang ở quỹ đạo cao và các chuyên gia cho rằng nó sẽ đạt 21 tỷ USD vào năm 2022. Jason Bloomberg, Chủ tịch của Intellyx, dự đoán rằng ngành mã thấp / không mã sẽ bùng nổ vào năm 2022, đóng góp vào sự phát triển phần mềm của họ. đối với lĩnh vực kinh doanh. Gartner, một công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ, dự đoán rằng vào năm 2024, 65% việc phát triển ứng dụng tổng thể sẽ thông qua các công cụ không có mã. Ngày nay, công nghệ không mã đang bùng nổ để xây dựng một cộng đồng các nhà phát triển. Những công nghệ này đang phát triển mạnh để thâm nhập vào các doanh nghiệp để tăng hiệu quả.

Gartner dự đoán rằng vào năm 2024, 75% ngành kinh doanh sẽ sử dụng ít nhất bốn công cụ không mã. Hơn nữa, các nền tảng này sẽ tập trung vào các giải pháp dựa trên AI với độ chính xác tốt hơn. Tuy nhiên, các giải pháp dựa trên AI quá đắt. Theo báo cáo của Deloitte, không có mã nào có thể cung cấp các công nghệ AI hiệu quả nhất về chi phí bằng cách sử dụng Học máy.

Thomas , một doanh nhân nổi tiếng, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cách cải tiến tích hợp giữa các công cụ phổ biến có thể mang lại một cuộc cách mạng trong cộng đồng trong những năm sắp tới. Đối với anh ấy, không mã có giá trị vì chúng tích hợp các công cụ khác một cách hiệu quả. Zapier và IFTTT là ví dụ đáng chú ý nhất về mức độ tích hợp của chúng với các ứng dụng khác. Đối với năm 2021, ông kỳ vọng rằng các doanh nhân hàng đầu sẽ đảm bảo việc sử dụng tích hợp công cụ để tạo ra trải nghiệm xứng đáng cho khách hàng của họ. Hơn nữa, họ sẽ đi xa hơn bằng cách thảo luận về cơ sở hạ tầng sản phẩm và các quyết định với các đối tác chiến lược của họ. Sự tích hợp đáng tin cậy giữa các nền tảng sẽ rất tốt cho khách hàng, nhưng sẽ rất khó để các công cụ mới có thể cạnh tranh với các công cụ hiện có nếu không được tích hợp chặt chẽ.

Theo Harvard Business Review, công nghệ không mã đã làm tăng số lượng người có thể xây dựng phần mềm trong một doanh nghiệp mà không cần kỹ năng kỹ thuật. Công nghệ này phù hợp với những người kinh doanh không có kiến ​​thức về kỹ thuật, còn được gọi là nhà phát triển công dân. Họ có thể sử dụng các công cụ dành riêng cho chức năng để tự động hóa hoạt động kinh doanh của mình sau khi xây dựng phần mềm mới mà không cần mã.

David Adkins , người đồng sáng lập của Adalo , dự đoán rằng không có công nghệ mã nào sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho các cơ quan phát triển ứng dụng tự do. Anh ấy tin rằng đã đến lúc các doanh nhân bắt đầu suy nghĩ về các ứng dụng một cách khác biệt. Ông nói thêm rằng lịch sử của không mã cho phép mọi người tìm thấy một giải pháp mà trước đây yêu cầu chúng phải được giải quyết về mặt kỹ thuật. Ông so sánh sự phát triển của công nghệ không mã với bảng tính với các trang web tạo khuôn mẫu đơn giản và các trang web tùy chỉnh phức tạp hơn. Một nghiên cứu gần đây của Adalo đã trình bày một số thống kê thú vị về tương lai của công nghệ không mã mà 20% chuyên gia không mã tin rằng công nghệ này sẽ trở nên phổ biến như tạo bản trình bày PowerPoint trong ba năm tới.

Vlad Magdalin , Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Webflo w, tin rằng các công cụ không mã là cách hiệu quả nhất để tự động hóa một doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình làm việc. Trước đây, các công ty phải dành nhiều tháng hoặc nhiều năm để xác thực một vấn đề trước khi xây dựng phần mềm, với hy vọng rằng người dùng sẽ xác nhận các tính năng của nó. Bây giờ, không có mã, rào cản gia nhập đó đã thấp hơn rất nhiều. Số lượng các bên liên quan tham gia vào việc xây dựng ứng dụng đã giảm đáng kể do các công cụ không mã mà các công ty hiện có thể xác thực ý tưởng của họ bằng công nghệ không mã.

Mike Fitzmaurice , Phó chủ tịch Bắc Mỹ kiêm Trưởng ban truyền bá của WEBCON , tin rằng các công ty đang áp dụng công nghệ không mã do nhu cầu cao đối với các ứng dụng kinh doanh và nguồn cung chuyên nghiệp thấp. Các nền tảng này cung cấp bảo mật, giám sát, triển khai và bảo trì để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Mục tiêu chính của công nghệ không mã là đạt được sự phát triển của công dân, vốn đã được cố gắng trong một thập kỷ nay.

Derek Holt , GM của Agile và DevOps tại Digital.ai, đưa ra lời tiên tri về công nghệ không mã rằng 2022 là năm của các nhà phát triển công dân và các công cụ không mã. Những công cụ này đủ mạnh để giúp các chủ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm và dịch vụ mà không phải đối mặt với chi phí phát triển phần mềm và đưa ra sự đổi mới theo một cách hoàn toàn khác. Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên việc phát triển và triển khai trở nên dễ dàng hơn. Là một công ty chuyển đổi kỹ thuật số, chúng tôi đang phát triển liên tục để dễ dàng viết mã mỗi thập kỷ. Vì mã thấp là một ngành chính thống, nó sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề để tránh những cạm bẫy phần mềm mới.

Dale , người sáng lập Goodgigs , dự đoán rằng không có mã sẽ mang lại nhiều cơ hội làm việc hơn cho các chuyên gia tự do. Khi không có mã đang bùng nổ, các công ty sẽ thích thuê các chuyên gia không mã để xây dựng phần mềm không mã. Goodgigs tổ chức một số chuyên gia tự do, những người có thể xuất sắc trong sự nghiệp của họ mà không phải là chuyên gia lập trình và tự động hóa. Goodgigs cung cấp không gian cho các dịch giả tự do kết nối với khách hàng của họ.

Wade Foster , Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Zapier , cho rằng các doanh nghiệp đã tích hợp công nghệ đang phát triển nhanh hơn. Công nghệ không mã đang chuyển quyền lực vào tay con người để xây dựng phần mềm không mã mà không yêu cầu kiến ​​thức kỹ thuật. Có thể là một nhà hàng nhỏ, một đại lý bất động sản nhỏ, kế toán hoặc ngành dịch vụ; mỗi ngành có nhu cầu kinh doanh cụ thể. Các công cụ không mã cho phép các doanh nghiệp duy trì sự hiện diện kỹ thuật số của họ, điều này cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Ben Tossell , Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Makerpad , dự đoán rằng không có mã sẽ tự động hóa quy trình làm việc của doanh nghiệp để tránh các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Nhân viên lãng phí rất nhiều thời gian của họ khi sao chép dữ liệu từ tài liệu này sang tài liệu khác. Các công cụ không mã cho phép nhân viên tập trung vào chiến lược và các phần tốt hơn trong công việc của họ thay vì giảm bớt thời gian vào những thứ lặp đi lặp lại.

David Adkin , Giám đốc điều hành của Adalo, đã tham dự hội nghị thượng đỉnh không mã vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, ngay trước cuộc khủng hoảng đại dịch. Anh ấy có cơ hội nói chuyện với các chuyên gia về việc không có mã. Anh ấy nói rằng điều rút ra được từ những cuộc trò chuyện này là mọi người quan tâm như thế nào khi không có mã. Anh ấy nói thêm rằng không có mã nào chưa được công nhận khi anh ấy bắt đầu Adalo trở lại vào năm 2018. Nền tảng này chỉ là sự tích hợp của các công ty có uy tín (Shopify, Zapier, v.v.) và một số doanh nhân mới đang cố gắng tạo ra các giải pháp không có mã. Sau một năm, có một cuộc trò chuyện, một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về nó! Đó là thời điểm mà mọi người bắt đầu nói về nó. Trong những năm gần đây, công nghệ không mã đã trở thành xu hướng phổ biến và nhiều công ty đang áp dụng nó để tự động hóa quy trình kinh doanh của họ. Ông cũng tin rằng sẽ không có mã nào tạo ra ảnh hưởng trên thế giới nếu các công ty như Adalo, Zapier, Makerpad và Webflow bắt đầu làm việc cùng nhau.

Arindam Ray Chaudhuri , Giám đốc điều hành và Giám đốc Toàn cầu về Thực hành Công nghệ tại AgreeYa, tin rằng việc không chấp nhận công nghệ không mã sẽ để lại vết sẹo tiêu cực đối với tình hình tài chính của một công ty hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số. Để đáp ứng động lực thị trường đang thay đổi, các tổ chức sẽ phải áp dụng các giải pháp không mã để phát triển ứng dụng nhanh hơn hoặc họ có thể lãng phí thời gian tìm kiếm một nhà phát triển có kỹ năng kỹ thuật.

Steven Jefferson , Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Cố vấn của ServiceNow, tin rằng năm 2022 sẽ là một năm xây dựng lòng tin cho không có mã nào trong lĩnh vực kinh doanh, CNTT và phát triển. Ngay sau khi các doanh nghiệp chứng kiến ​​hiệu suất cao từ các ứng dụng không mã, họ sẽ thể hiện sự tin tưởng hơn đối với các ứng dụng này. Ví dụ, bộ phận sản xuất của một công ty sẽ nhận được thông tin cập nhật ngay lập tức khi sản phẩm đã sẵn sàng, và bộ phận chuỗi cung ứng sẽ nhận được thông tin cập nhật về các nguyên vật liệu cần thiết. Những chiến thắng nhỏ này sẽ tăng thêm giá trị cho quy trình kinh doanh và nhiều công ty sẽ tích hợp quy trình làm việc của họ với các công cụ không cần mã thay vì thuê các chuyên gia.

Oleg Sotnikov , Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành AppMaster , tin rằng điều sẽ làm bùng nổ thị trường là không có mã với việc tạo mã. Bây giờ nó là một trong những công nghệ bị đánh giá thấp nhất. Bạn làm mọi thứ như nhau; chỉ có đầu ra là một ứng dụng hoạt động hoàn toàn với mã nguồn có thể được đưa vào sản xuất ngay lập tức. Tương lai của phát triển phần mềm là lạc quan và vui tươi. Một quá trình chuyển đổi tích cực sang không mã có tạo mã sẽ giải phóng nhiều nhà phát triển khỏi các hoạt động viết mã thông thường và tăng nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với kiến ​​trúc sư ứng dụng. Các kiến ​​trúc sư ứng dụng không còn cần biết các ngôn ngữ lập trình và cách tiếp cận bên trong các ngôn ngữ và khuôn khổ. Các công ty sẽ có thể tạo ra nhiều ứng dụng hơn nữa cho người dùng, tự động hóa nội bộ và thậm chí là các dịch vụ nhỏ mà trước đây rất tiếc về thời gian và tiền bạc.

Sự kết luận

Sau khi xem qua những lời tiên tri được đưa ra bởi các chuyên gia không mã, rõ ràng mười năm tới sẽ là một thập kỷ của công nghệ không mã. Các doanh nghiệp sẽ tích hợp các ứng dụng không mã để tự động hóa quy trình và tối ưu hóa quy trình làm việc của họ. Không có phần mềm mã nào cung cấp các tính năng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh bất kể kiến thức kỹ thuật. Nó có giá cả phải chăng, dễ xây dựng và có giá trị cho các công ty.

Hơn nữa, các chuyên gia cho rằng nên tích hợp các tính năng không mã đáp ứng nhu cầu kinh doanh một cách phù hợp nhất. Các công ty cần xem xét lại nền tảng không mã trước khi tích hợp nó với các ứng dụng hiện có. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster để xây dựng ứng dụng. Vẻ đẹp của nền tảng không mã này là nó cung cấp tài liệu và back-end cho ứng dụng. Phải cố gắng tạo một ứng dụng tùy chỉnh để phát triển doanh nghiệp của bạn.