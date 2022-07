現在、ノーコード テクノロジーは、市民開発のアイデアを推進する上で絶大な人気を得ています。このテクノロジーは、デジタル ワークスペース全体に革命を起こすために、ノーコード ツールを使用した、最も視覚的でテキスト主導のジェネレーターです。

2020年、世界はパンデミックによりあらゆる分野で大規模なシフトを観測しましたが、技術空間も例外ではありません。ノーコードは、独自のソフトウェアを構築したいが技術的なスキルがない新進の起業家たちの間でよく使われる言葉です。そこで、彼らはノーコード・ツールを使って、ノーコード・テクノロジーのコミュニティを作ることを好む。この記事では、この分野のトップエキスパートによる、ノーコード技術の未来についての予測を紹介します。

ノーコードの未来はどうなるのか?ノーコード専門家の意見

ノーコード産業はその高い軌道に乗っており、専門家は2022年には210億ドルに達すると示唆しています。Intellyxの社長であるJason Bloomberg氏は、ローコード/ノーコード産業は2022年にブームとなり、ビジネス分野のソフトウェア開発に彼らの頭角を現すと予測しています。技術調査・コンサルティング会社のガートナーは、2024年までにアプリ開発全体の65%がノーコードツールを介して行われると予測しています。今日、ノーコード技術は、開発者のコミュニティを構築するために活況を呈しています。これらのテクノロジーは、効率性を高めるためにビジネスに浸透するために盛んになっています。

ガートナーは、2024年までに、ビジネス業界の75%が少なくとも4つのノーコードツールを使用すると予測しています。さらに、これらのプラットフォームは、より精度の高いAI駆動型ソリューションに注力することになるでしょう。しかし、AI駆動のソリューションは高すぎる。Deloitteの報告書によると、ノーコードは、機械学習を用いた最も費用対効果の高いAI技術を提供できます。

Thomas、有名起業家は、人気ツール間の統合の向上が、今後数年でコミュニティに革命をもたらすことについて自分の考えを示しました。彼にとっては、ノーコードは、他のツールを効率的に統合するために価値があるのです。ZapierやIFTTTは、他のアプリケーションとの統合がうまくいっている最も顕著な例である。2021年に向けて、彼は第一線の起業家たちが、顧客にとって価値ある体験をするために、ツール統合の利用を徹底することを期待した。さらに、彼らは製品のインフラや決定事項を戦略的パートナーと話し合うことで、さらに一歩踏み込むでしょう。 プラットフォーム間の信頼できる統合は顧客にとって素晴らしいことですが、しっかりと統合されていなければ、新しいツールが既存のツールに対抗することは難しいでしょう。

ハーバードビジネスレビューによれば、ノーコード技術によって、技術的なスキルがなくてもビジネスでソフトウェアを構築できる人の数が増加したとのことです。この技術は、市民開発者とも呼ばれる、技術的知識のないビジネスパーソンに適しています。彼らは、ノーコードを使って新しいソフトウェアを構築した後、機能別のツールを使ってビジネスを自動化することができます。

Adalo の共同設立者であるDavid Adkins は、ノーコード技術がフリーランスのアプリ開発会社に新しい時代を開くと予測しています。彼は、起業家がアプリについて異なる考え方をし始めるべき時が来たと考えています。さらに彼は、ノーコードの歴史によって、これまで技術的に解決する必要があった解決策を見出すことができるようになったと述べています。Adaloによる最近の調査では、ノーコード技術の将来について、ノーコードの専門家の20%が、この技術は今後3年以内にパワーポイントのプレゼンテーションを作成するのと同じくらい一般的になると考えているという興味深い統計が発表されました。

Webflow の共同創設者兼 CEO である Vlad Magdalin は、ノーコードツールはビジネスを自動化しワークフローを最適化する最も効率の良い方法であると信じています。かつて、企業はソフトウェアを構築する前に、ユーザーがその機能を検証してくれることを願いながら、何ヶ月も何年もかけて問題を検証する必要がありました。今は、コードがないため、その参入障壁はかなり低くなっています。

WEBCON の北米担当副社長兼チーフエバンジェリストのMike Fitzmaurice は、ビジネスアプリケーションに対する高い需要と専門家の低い供給により、企業がノーコード技術を採用するようになったと信じています。これらのプラットフォームは、ビジネスニーズを満たすために、セキュリティ、監視、デプロイメント、メンテナンスを提供します。

Digital.ai のアジャイルとDevOpsのGMであるDerek Holt は、2022年は市民開発者とノーコードツールの年だとノーコード技術について予言しています。これらのツールは、事業主がソフトウェア開発のオーバーヘッドに直面することなく製品やサービスを構築し、まったく異なる方法でイノベーションを披露するのに役立つ強力なものです。さらに、開発と実装が容易になったのは今に始まったことではありません。デジタルトランスフォーメーション企業として、私たちは10年ごとにイージーコードのために継続的に繁栄しています。

Goodgigs の創設者であるDaleは、ノーコードがフリーランスの専門家に多くの仕事の機会をもたらすと予測しています。ノーコードがブームになっているため、企業はノーコードのソフトウェアを構築するために、ノーコードの専門家を雇うことを好むだろう。Goodgigsは、ノーコーダーやオートメーションの専門家としてキャリアに秀でることができるフリーランスの専門家を何人か抱えています。

Zapier の共同創設者兼CEOであるWade Foster は、テクノロジーを統合したビジネスがより速く動いていると考えています。ノーコード・テクノロジーは、専門的な知識を必要としないノーコード・ソフトウェアを構築する力を人々の手に移しつつあります。小さなレストラン、小さな不動産屋、会計、サービス業など、それぞれの業界には固有のビジネスニーズがあります。

Makerpad の創立者兼CEOであるBen Tossell氏は、ノーコードはビジネスのワークフローを自動化し、繰り返しの作業を省くと予測しています。従業員は、あるドキュメントから別のドキュメントにデータをコピーすることで多くの時間を浪費しています。

David Adkin, AdaloのCEOは、パンデミック危機の直前、2020年1月22日のノーコード・サミットに参加しました。ノーコードについて専門家と話す機会を得たそうです。彼は、これらの会話から得たものは、皆がノーコードにいかに興味を持っているかということだったと述べています。さらに、2018年にAdaloを立ち上げたときには、まだノーコードが認知されていなかったと述べています。このプラットフォームは、評判の高い企業(Shopify、Zapierなど)と、コードなしでソリューションを作ろうとする数人の新しい起業家を統合しただけのものでした。1年後、それに関する会話、世界的なサミットが行われました人々がそれについて話し始めた時期だったのです。近年、ノーコード技術は主流となり、多くの企業がビジネスプロセスの自動化のために導入している。また、Adalo、Zapier、Makerpad、Webflowといった企業が連携し始めれば、ノーコードは世界にインパクトを与えるだろうと考えています。

Arindam Ray Chaudhuri, CEO and Global Head of Technology Practices in AgreeYaは、ノーコード技術の非容認がデジタルプラットフォーム上で活動する企業の財務状況にマイナスの傷を残すと考えています。

ServiceNow のシニアアドバイザリーソリューションコンサルタントであるSteven Jefferson は、2022年はビジネス、IT、開発全体でノーコードの信頼構築の年になると考えている。ノーコード・アプリケーションの高いパフォーマンスを目の当たりにすれば、企業はノーコード・アプリケーションに対してより高い信頼を示すようになるでしょう。例えば、ある企業の製造部門は、製品の準備ができたときに即座にアップデートを受け取ることができ、サプライチェーン部門は、必要な材料についてのアップデートを受け取ることができるようになる。

Oleg Sotnikov, 共同創設者兼CEO AppMaster は、市場を爆発させるのはコード生成によるノーコードだと考えています。今、最も過小評価されている技術の1つです。あなたはすべてを同じように行うことができますが、出力はソースコード付きの完全に動作するアプリケーションであり、すぐに本番に起動することができます。ソフトウェア開発の未来は、楽観的で楽しいものです。コード生成によるノーコードへの積極的な移行は、多くの開発者を日常的なコード記述作業から解放し、雇用者のアプリケーションアーキテクトに対する需要を増大させるでしょう。アプリケーションアーキテクトは、もはやプログラミング言語や言語・フレームワーク内部のアプローチを知る必要はない。企業は、ユーザーや内部の自動化、さらには時間とお金を惜しんでいた小さなサービスのために、より多くのアプリケーションを作成できるようになるでしょう。

結論

ノーコードの専門家が行った予言を調べた結果、次の10年はノーコード技術の10年になることが明らかになりました。企業は、ノーコード アプリケーションを統合して、プロセスを自動化し、ワークフローを最適化するようになるでしょう。ノーコードソフトウェアは、技術的な知識に関係なく、ビジネス要件を満たす機能を提供します。

さらに、専門家は、最適な方法でビジネスニーズを満たすノーコード機能を統合することが望ましいと指摘しています。

さらに、専門家は、ビジネスニーズを満たすノーコード機能を最適な方法で統合することが望ましいと指摘しています。企業は、既存のアプリケーションと統合する前に、ノーコードプラットフォームを検討する必要があります。我々は、あなたがアプリの構築のためにAppMasterを試すことができますお勧めします。このノーコード・プラットフォームの長所は、アプリのドキュメントとバックエンドを提供することです。ビジネスの成長のためにカスタムアプリを構築してみる必要があります。