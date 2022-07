En 2022, se espera que las PWA puedan ofrecer lo mejor de ambos mundos: la accesibilidad y comodidad de la navegación web, con una interfaz de usuario más rápida y resistente, como las aplicaciones móviles nativas, lo que las hace muy aceptables. Sin embargo, hasta entonces, puede valer la pena seguir con el desarrollo de aplicaciones móviles nativas si su proyecto exige velocidad o alto rendimiento.

Aplicaciones web progresivas frente a aplicaciones nativas: Todo lo que debe saber

Las PWA ofrecen varias ventajas que las hacen mucho mejores que las aplicaciones móviles nativas. Al estar hechas a través de la web, las PWA pueden acceder desde cualquier navegador de smartphone, independientemente del sistema operativo, y ofrecen una experiencia similar a la de un smartphone. Los usuarios también pueden instalar una PWA en la pantalla de inicio de su teléfono de forma rápida y sencilla, añadiendo un acceso directo a la pantalla de inicio sin necesidad de acceder a una tienda de aplicaciones.

Las PWA ya han empezado a sustituir a las aplicaciones móviles nativas en algunas áreas, como las aplicaciones de streaming de vídeo, en las que las interfaces de usuario pesadas son innecesarias. Sin embargo, es esencial entender que todavía hay mucho margen de mejora en el futuro.

¿Sustituirán las PWA a las aplicaciones nativas?

Aunque las PWA son mejores que una aplicación móvil nativa, no son necesariamente más convenientes o fáciles de usar. Su aplicación empresarial puede obtener una gran flexibilidad al crear una aplicación móvil nativa porque puede diseñar la interfaz de la manera que desee. No tendrás esta opción de flexibilidad si decides desarrollar una PWA en lugar de una aplicación móvil nativa para los requerimientos de tu negocio.

A diferencia de una aplicación móvil nativa, las PWAs deben adherirse a las tecnologías de desarrollo de sitios de Internet como HTML y CSS, lo que significa que no hay manera de personalizarlas más allá de los cambios simples como los colores y las fuentes. No habrá una opción para la aceleración de hardware, aunque las animaciones se verán tan suaves como las aplicaciones móviles nativas.

Aunque estos inconvenientes pueden parecer demasiado para algunas empresas, no deberían ser un problema para otras, ya que la mayoría de las empresas no necesitarán una gran personalización. Por ejemplo, una empresa con muchos clientes y consumidores no necesitará mostrar el contenido de cada mensaje que muestre su aplicación. Sin embargo, sus usuarios seguirán apreciando la conveniencia de acceder al contenido de forma consistente.

¿Cuál es la diferencia entre una aplicación nativa y una aplicación web?

Las PWA se diferencian de las aplicaciones web nativas en algunos aspectos significativos. Por ejemplo, pueden instalarse en una pantalla de inicio como las aplicaciones nativas, pero también pueden ejecutarse sin conexión como las aplicaciones nativas. Otra gran diferencia es que las Aplicaciones Progresivas de Internet utilizan el enrutamiento del lado del cliente para determinar qué contenido está viendo un usuario, mientras que la aplicación web nativa se basa en el enrutamiento del lado del servidor para hacer la misma determinación.

Una PWA utilizará el enrutamiento del lado del cliente cuando un usuario visite por primera vez el sitio web, pero cambiará al enrutamiento del lado del servidor una vez que se haya instalado en una pantalla de inicio. El enrutamiento del lado del cliente permite a la Aplicación Progresiva del Sitio de Internet, a diferencia de las aplicaciones nativas, enviar comandos y datos del cliente al servidor, mientras que el enrutamiento del lado del servidor evita que la Aplicación Progresiva del Sitio de Internet envíe cualquier dato.

El contenido que se puede mostrar en una Aplicación Progresiva de sitio de Internet depende de la cantidad de información disponible en línea. Por ejemplo, suponga que está utilizando un sitio web de comercio electrónico para vender osos de peluche. En ese caso, su negocio puede querer evitar la creación de una Aplicación de Sitio de Internet Progresiva porque los productos de osos de peluche serán difíciles de mostrar sin un servidor. Por otro lado, si usted está creando una aplicación para una tienda de ropa o joyería que vende productos en línea, entonces probablemente está bien crear una Aplicación Progresiva de Sitio de Internet.

¿Debería uno ir por la aplicación nativa?

Si necesitas acceder a un hardware específico en un smartphone, entonces probablemente sea mejor evitar la creación de PWAs y optar por aplicaciones móviles nativas. También será el caso si su negocio está planeando acceder a información sensible que no es accesible a través de un navegador.

Para ello, puedes recurrir a una conocida plataforma sin código, AppMaster, que puede ayudarte a crear una aplicación nativa o una aplicación móvil rápidamente. La empresa ofrece varias herramientas para desarrollar fácilmente aplicaciones móviles nativas que se ajusten a tus necesidades, incluyendo una herramienta de arrastrar y soltar, un kit que te permite controlar la aplicación nativa y su diseño, y un editor offline para crear funcionalidades sin conexión.

Ventajas del uso de AppMaster:

Los usuarios pueden utilizarlo para construir aplicaciones móviles nativas personalizables con facilidad.

Soporta Kotlin/Jetpack se puede trabajar con Swift UI accesible en todos los móviles.

La aplicación puede construir en poco tiempo y puede ser lanzado rápidamente en la tienda de Google Play.

Soporta todo tipo de sistemas operativos, es decir, Android y iOS.

Dispone de una amplia colección de widgets para desarrollar y personalizar las aplicaciones web.

Las aplicaciones móviles nativas de esta plataforma pueden acceder a todo tipo de sensores y hardware del smartphone.

Se pueden desarrollar aplicaciones para sitios de Internet que pueden ejecutarse en segundo plano.

Un nuevo nivel de logro para la experiencia de las apps offline.

Las empresas pueden utilizar aplicaciones móviles nativas o construidas aquí para aumentar el compromiso de los clientes.

¿Cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación web progresiva?

Una aplicación web es una aplicación que se construye utilizando un navegador de red estándar como Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari. La diferencia entre una aplicación web y una progresiva es que esta última se ha construido utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript en lugar de la funcionalidad específica del navegador.

Gmail, Facebook Messenger y la aplicación Mail de Apple son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web que puedes reconocer fácilmente. Están construidas con JavaScript y HTML5. Tienen la misma URL pero diferentes extensiones de archivo. La extensión de una aplicación web es .html, mientras que la de la PWA es una aplicación de navegador. El proceso de construcción de las mismas es totalmente diferente, lo que radica en su código fuente.

La tecnología de las Aplicaciones Web Progresivas se ha hecho popular ya que ofrece una forma más ligera de construir una app que funciona en todos los sistemas operativos. Las aplicaciones web progresivas permiten a los usuarios construir y mantener un carrusel de sitios de Internet junto a los marcadores y pestañas de su navegador, otorgándoles un almacenamiento de datos persistente y un almacenamiento en caché en tiempo de carga. Las PWA también pueden añadirse a las pantallas de inicio de los móviles y ofrecer una experiencia de usuario similar a la de una aplicación.

¿Es la PWA mejor que React Native?

Si lo que buscas es crear aplicaciones nativas, entonces, React Native es un marco de trabajo de código abierto que te permite construir aplicaciones para iOS y Android en un ecosistema que sigue el marco de trabajo React de Facebook. React Native es una plataforma de comunicación unidireccional, lo que significa que no hay forma de que el servidor se comunique con el cliente. Esta característica permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones multiplataforma.

Por otro lado, las Aplicaciones Progresivas para Sitios de Internet son tecnologías de red que utilizan JavaScript tanto en el móvil como en el escritorio. Las PWA permiten a los usuarios acceder a las páginas de red desde los marcadores de su navegador y les permitirán cargar el contenido al instante sin necesidad de un servidor. Esto significa que se puede construir y acceder a sitios de Internet utilizando cualquier móvil o sistema operativo.

¿Cuál es la ventaja de una PWA sobre una aplicación nativa?

Las PWAs hacen posible que los usuarios accedan a un sitio de internet sin necesidad de lanzar una app. Por lo tanto, permitirá al usuario acceder a los sitios de las Aplicaciones Web Progresivas desde las pantallas de inicio y ejecutarlas sin problemas.

Las PWAs también permiten a los desarrolladores centrarse en la construcción de las partes esenciales de sus sitios en lugar de tener algo desarrollado por varios desarrolladores, incluidos los desarrolladores de aplicaciones nativas.

Las PWAs son menos exigentes para los desarrolladores también en comparación con las aplicaciones nativas. Además, las aplicaciones móviles de las PWA ocupan menos espacio en el disco duro del móvil y no requieren una conexión a Internet cuando se abren o se actualizan.

Conclusión

Dado que las PWAs se construyen utilizando tecnologías web, hay menos necesidad de que los desarrolladores construyan varias versiones de aplicaciones móviles. Además, una aplicación web progresiva proporciona a los usuarios una experiencia similar a la de las aplicaciones nativas, lo que la convierte en una poderosa herramienta para empresas y startups.

Las PWAs son una solución eficiente para los desarrolladores que buscan reducir el tiempo y el dinero invertido en la construcción de aplicaciones móviles y sitios de Internet. Sin embargo, las Aplicaciones Progresivas de Internet no son la solución más adecuada para una app que requiera un hardware específico.