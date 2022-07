Debido a la expansión del papel de las interfaces de arrastrar y soltar, su popularidad también ha aumentado mucho. Cada vez hay más gente interesada en aprender a desarrollar y crear software a medida sin tener que aprender a codificar, por lo que en los últimos años han surgido una serie de interfaces de arrastrar y soltar fiables.

Sin embargo, hay muchas preocupaciones comunes asociadas con las interfaces de arrastrar y soltar y su fiabilidad en la construcción de software personalizado eficiente. En este artículo, conocerás todo sobre las plataformas de arrastrar y soltar y cómo pueden ayudarte a construir una amplia gama de software personalizado que incluye sitios web, aplicaciones web, aplicaciones móviles y bases de datos.

Exploremos primero los fundamentos de arrastrar y soltar antes de pasar a estas preguntas comunes.

¿Qué es arrastrar y soltar?

Una interfaz gráfica de usuario (GUI) es una forma de interfaz que utiliza la función de arrastrar y soltar. En las interfaces gráficas de usuario se suelen utilizar señales audiovisuales para facilitar la interacción entre el usuario y el ordenador. Algunos ejemplos de GUI son los iconos de los programas de software en el escritorio, la posibilidad de reorganizar los widgets en el teléfono y la posibilidad de conectar dos archivos. Estas señales visuales te permiten interactuar con el ordenador para lograr tus objetivos sin tener que introducir una sola palabra de texto.

Podemos pensar en la función de arrastrar y soltar como una extensión de las interfaces gráficas de usuario en la que los usuarios son capaces de formar relaciones entre los objetos caracterizados por los objetos visuales. El objetivo de las herramientas modernas de arrastrar y soltar es permitir a todo tipo de usuarios, incluidos los que no son codificadores, crear software personalizado a través de una interfaz fácil de usar.

La importancia de las herramientas de arrastrar y soltar se puede juzgar por el crecimiento masivo del mercado de software. En 2019, el informe del mercado de software Drag & Drop App Builder afirmó que el mercado de software de herramientas de arrastrar y soltar era de 790,39 millones de dólares y se espera que alcance los 1.128,82 millones de dólares en 2027.

¿Sustituirá el arrastrar y soltar a la codificación?

Los usuarios y las empresas que no poseen conocimientos de codificación tienen la opción alternativa de utilizar los creadores de aplicaciones de arrastrar y soltar para crear software personalizado. Además, las herramientas de arrastrar y soltar también permiten crear aplicaciones y sitios web rápidamente en lugar de construir manualmente un sitio web desde cero.

Los modernos creadores de sitios web de arrastrar y soltar tampoco requieren ningún tipo de codificación ni diseño manual de un sitio web. Las plataformas como Webflow y Wix tienen una gran variedad de complementos para respaldar el desarrollo rápido incluso de un sitio web complejo a través de arrastrar y soltar. Como resultado, incluso los no codificadores son capaces de construir sitios web por razones profesionales y personales, y que está impulsando la popularidad de los constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar.

Sin embargo, las herramientas de arrastrar y soltar no sustituyen necesariamente a la codificación. Los constructores de sitios web de arrastrar y soltar proporcionan una accesibilidad inigualable, pero a costa de la flexibilidad, la independencia y un cierto nivel de complejidad en el diseño de sus sitios web. Las empresas que emplean estas herramientas no pueden crear diseños tan complicados como los que ofrecen los desarrolladores web, ya que no codifican y crean sus sitios web desde cero.

Para ampliar su presencia en línea y ofrecer sus servicios dentro de las limitaciones de estos creadores de sitios web, los aficionados y los propietarios de pequeñas empresas pueden hacer uso de estos sitios web genéricos. Estos sitios web no podrán competir con los sitios web plenamente operativos creados por desarrolladores web cualificados en términos de ventas, tráfico y funcionalidad.

Dado que sólo hay unas pocas plantillas disponibles para elegir y editar, no hay muchas opciones para que un sitio web creado con constructores de arrastrar y soltar se destaque de otros de su tipo. En cambio, cuando un sitio web es construido por un diseñador o desarrollador web, todo lo que una empresa ha imaginado, sin importar lo ambicioso que sea, puede ser convertido al formato de un sitio web.

Por lo tanto, hasta los próximos años, los constructores de sitios web de arrastrar y soltar no eliminarán completamente la necesidad de desarrolladores y diseñadores web. Aunque los creadores de sitios web de arrastrar y soltar son los precursores de la accesibilidad al desarrollo de sitios web, no pueden sustituir la labor de un desarrollador web cualificado.

El desarrollo web como profesión existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a medida que estos creadores de sitios web avancen, podrán ofrecer funciones y complejidad que algún día podrán competir con la construcción de sitios web por parte de personas.

Todo lo anterior es cierto para la mayoría de las plataformas, excepto para AppMaster. AppMaster es una de las plataformas más potentes de arrastrar y soltar que imitan a un equipo de desarrolladores. Al crear su proyecto en AppMaster, puede contar precisamente con la misma calidad y alcance de la funcionalidad que los desarrolladores le presentan. Puede crear un panel de administración para su sitio que cumpla con todos sus requisitos.

¿Cuáles son los mejores constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar?

Hay una larga lista de constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar disponibles en el mercado. Estas plataformas tienen sus propios pros y contras. Vamos a discutir los 7 mejores constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar que puedes utilizar para crear un software personalizado eficiente y seguro.

AppyPie

Con la ayuda del conocido creador de aplicaciones Appy Pie, los principiantes pueden crear aplicaciones para alcanzar sus objetivos profesionales o personales. Los usuarios pueden participar en el sitio a cambio de nada. Los usuarios pueden elegir cualquier plan de afiliación que se adapte a sus necesidades después de conocer el proceso de desarrollo.

Además, este constructor de aplicaciones ofrece lecciones para ayudar a los usuarios a crear funciones dentro de la aplicación. Además, tienes acceso a la función de chat en vivo para resolver cualquier problema que puedas encontrar al crear tu aplicación.

AppyPie tiene tres opciones diferentes de suscripción mensual que incluyen un plan básico (36 dólares por aplicación), un plan oro (72 dólares por aplicación) y un plan platino (120 dólares por aplicación).

Mobincube

Los usuarios pueden crear aplicaciones utilizando Mobincube, una plataforma gratuita que no requiere experiencia previa en codificación. Mobincube es el mejor constructor de aplicaciones que ofrece valor; la mayoría de los constructores de aplicaciones gratuitos no proporcionan aplicaciones de alta calidad. Este constructor de aplicaciones ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios crear una variedad de aplicaciones, desde juegos hasta negocios, educación en el hogar y mucho más. Puedes crear una aplicación utilizando el constructor de aplicaciones, y puedes lanzarla por nada.

BuildFire

BuildFire es una de las herramientas de arrastrar y soltar más fiables para crear software y aplicaciones personalizadas. Puedes publicar tu app para dar acceso a tus usuarios utilizando nuestra reputada plataforma de creación de apps. BuildFire ha experimentado un enorme crecimiento en popularidad en los últimos años debido a su interfaz fácil de usar, la rápida creación de aplicaciones y las amplias posibilidades de personalización.

Swiftic

Swiftic es una herramienta online que permite a grandes y pequeñas empresas trasladar sus actividades a la esfera digital. El número de aplicaciones creadas en esta plataforma puede servir para evaluar la legitimidad de un creador de aplicaciones. Swiftic ha tomado una decisión acertada al centrarse tanto en las grandes como en las pequeñas empresas. Swiftic ofrece asistencia en pantalla para ayudar a los recién llegados a aprender a crear una aplicación utilizando su plataforma y permite a los clientes hacer una visita guiada a su editor. Incluso un principiante puede crear una aplicación utilizando la sencilla interfaz de usuario de la plataforma de creación de aplicaciones con fines comerciales.

AppMaster

AppMaster es un constructor de aplicaciones sin código que apoya la expansión de las empresas desde el nivel pequeño hasta el grande a través de aplicaciones eficientes y potentes backends. Este creador de aplicaciones produce código fuente, lo que lo convierte en algo más que una plataforma sin código. Los usuarios, por tanto, obtienen una aplicación nativa totalmente funcional con la opción de exportar el código fuente, igual que en el caso del desarrollo convencional, pero de forma mucho más rápida, económica y sencilla de mantener.

AppMaster, por tanto, combina las ventajas del desarrollo sin código y del desarrollo convencional. La plataforma proporciona una completa documentación técnica, lo que acelera enormemente la curva de aprendizaje. La flexibilidad en la creación de software a medida, la prueba gratuita, la escalabilidad ilimitada y las herramientas de edición de arrastrar y soltar de fácil uso son algunas de las muchas ventajas de utilizar AppMaster.

AppInstitute

Con la ayuda de las funciones de arrastrar y soltar, el creador de aplicaciones gratuito AppInstitute permite a los propietarios de pequeñas empresas anunciar sus servicios en línea. Con su sencilla interfaz de usuario, este creador de aplicaciones sin código ayuda a las empresas a crear aplicaciones sin tener que contratar a personal de programación. Además, esta plataforma de desarrollo de aplicaciones ofrece plantillas gratuitas para 20 categorías de empresas diferentes.

Appery

Appery es un constructor de aplicaciones sin código flexible que proporciona capacidades de construcción de aplicaciones de arrastrar y soltar. Este creador de aplicaciones basado en la nube facilita la creación de aplicaciones para Windows Phone, iOS e incluso Android. Los usuarios de esta plataforma no necesitan descargar ni instalar nada ya que está basada en la nube. Así que pueden empezar a crear aplicaciones rápidamente. Una vez creada la aplicación, puedes distribuirla al instante a clientes y propietarios de empresas. Los principiantes pueden incluso utilizar esta plataforma sin código ya que la interfaz de usuario fue diseñada usando opciones de arrastrar y soltar. Además, esta plataforma ofrece a los principiantes formación e instrucciones sobre cómo crear una aplicación sencilla.

¿Quién inventó el clic y el arrastre?

Jef Raskin, más conocido por haber conceptualizado y lanzado el primer proyecto Macintosh para Apple en los años 70, es el inventor de arrastrar y soltar. El paradigma de arrastrar y soltar ha sustituido desde entonces a lo que él denominó por primera vez el paradigma de "hacer clic y arrastrar". Él estableció el paradigma, pero Bill Atkinson, un protegido, es el principal responsable de integrar la tecnología en el software de Macintosh. Se dice que Jef se inspiró en el desarrollo de "arrastrar y soltar" después de ver cómo el Star Information System de Xerox PARC empleaba la técnica "clic-mover-clic".

¿Es difícil crear una aplicación?

Crear una aplicación de forma tradicional utilizando lenguajes de programación y construyendo bases de datos es definitivamente difícil, ya que requiere una cantidad significativa de tiempo, paciencia, energía y capacidad de análisis para entender las distintas tecnologías.

Sin embargo, los creadores de aplicaciones de arrastrar y soltar facilitan mucho a los usuarios que no tienen conocimientos de codificación la reducción drástica de la curva de aprendizaje que supone aprender una nueva herramienta y tecnología. Cualquiera puede utilizar las herramientas de arrastrar y soltar para crear e implementar software personalizado con la máxima precisión y según el diseño requerido. Por lo tanto, crear una aplicación se ha convertido en algo muy fácil con las interfaces de arrastrar y soltar.

¿Cómo puedo crear mi propia aplicación?

Puedes crear tu propia aplicación con la ayuda de un constructor de aplicaciones de arrastrar y soltar, como AppMaster. Los pasos generales para crear una app a través de estas herramientas de arrastrar y soltar son

Obtén tu idea

Es crucial tener un conocimiento exhaustivo de tu aplicación antes de contratar a un desarrollador de aplicaciones o utilizar un constructor de aplicaciones de arrastrar y soltar. ¿Qué esperas conseguir con esta aplicación? ¿A qué grupo quieres dirigirte? Construir una aplicación completa con todas las características necesarias será más fácil si se toma el tiempo para desarrollar un concepto claro de la aplicación.

Elegir una plantilla adecuada

Ahora está preparado para elegir la plantilla de la aplicación que mejor se adapte a los requisitos de su empresa después de tener un concepto de aplicación. Por ejemplo, si tienes un restaurante, debes elegir una plantilla de aplicación de restaurante para hacer una aplicación visualmente atractiva para tus clientes.

O puedes crear la tuya propia utilizando bloques y elementos en el diseñador.

Personaliza

Después de elegir una plantilla de aplicación, puede personalizar aún más el resultado final añadiendo el diseño, la combinación de colores, su logotipo personal y el contenido. Ten en cuenta que el aspecto general de la aplicación también desempeña un papel fundamental en su imagen de marca y marketing. Por lo tanto, debes prestar especial atención al estilo, la coherencia y el diseño de la aplicación.

Probar y publicar

Es una gran idea probar la aplicación y obtener los comentarios de los usuarios antes de lanzarla al público. Después de las pruebas podrás hacer los ajustes necesarios para mejorar la experiencia del usuario. Después de las pruebas exhaustivas, es el momento de publicar el software en Google Play o en la App Store una vez que hayas completado los ajustes necesarios.

Conclusión

Los desarrolladores son cada vez más demandados, ya que el software sigue impregnando todos los sectores de la economía. La necesidad de software está creciendo más rápido de lo que podemos producir desarrolladores, y hay un creciente desajuste entre la oferta y la demanda de habilidades digitales.

Mediante plataformas sencillas y rápidas de arrastrar y soltar (a menudo denominadas "plataformas sin código"), como AppMaster, los empresarios habituales y no especializados pueden ahora crear software y procesos personalizados para sí mismos, tanto por motivos personales como profesionales. Pueden aprender a crear aplicaciones con precisión gracias a las funciones accesibles de la herramienta de arrastrar y soltar. Además, incluso cuando se realizan ajustes, pueden mantenerlo de forma sencilla. Por lo tanto, si quieres crear software a medida, no deberías dudar en utilizar una plataforma sin código.