Karena perluasan peran antarmuka drag-and-drop, popularitas mereka juga meningkat pesat. Semakin banyak orang sekarang tertarik untuk mempelajari pengembangan dan membuat perangkat lunak khusus tanpa mempelajari kode, sehingga sejumlah antarmuka drag-and-drop yang andal telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ada banyak masalah umum yang terkait dengan antarmuka drag-and-drop dan keandalannya dalam membangun perangkat lunak kustom yang efisien. Dalam artikel ini, Anda akan mengetahui semua tentang platform drag-and-drop dan bagaimana mereka dapat membantu Anda membangun berbagai perangkat lunak khusus yang mencakup situs web, aplikasi web, aplikasi seluler, dan database.

Mari kita jelajahi dasar-dasar drag-and-drop terlebih dahulu sebelum beralih ke pertanyaan umum ini.

Apa itu Drag-and-Drop?

Antarmuka pengguna grafis (GUI) adalah bentuk antarmuka yang menggunakan drag and drop. Isyarat audiovisual sering digunakan dalam GUI untuk memfasilitasi interaksi pengguna-komputer. Contoh GUI termasuk ikon untuk program perangkat lunak di desktop Anda, kemampuan untuk mengatur ulang widget di ponsel Anda, dan kemampuan untuk menghubungkan dua file secara bersamaan. Isyarat visual ini memungkinkan Anda terlibat dengan komputer untuk mencapai tujuan Anda tanpa harus memasukkan satu kata pun teks.

Kita dapat menganggap drag-and-drop sebagai perpanjangan GUI di mana pengguna dapat membentuk hubungan antara objek yang dicirikan oleh objek visual. Tujuan alat drag-and-drop modern adalah untuk memungkinkan semua jenis pengguna, termasuk non-coder, untuk membuat perangkat lunak khusus melalui antarmuka yang ramah pengguna.

Pentingnya alat drag-and-drop dapat dinilai dari pertumbuhan besar pasar perangkat lunak. Pada tahun 2019, Drag & Drop App Builder Software Market Report menyatakan bahwa pasar perangkat lunak untuk alat drag-and-drop adalah $790,39 juta dan diperkirakan akan mencapai $1,128,82 juta pada tahun 2027.

Akankah drag and drop menggantikan pengkodean?

Pengguna dan bisnis yang tidak memiliki keterampilan pengkodean memiliki opsi alternatif untuk menggunakan pembuat aplikasi seret dan lepas untuk membuat perangkat lunak khusus. Selain itu, alat seret dan lepas juga memungkinkan Anda membuat aplikasi dan situs web dengan cepat alih-alih membangun situs web secara manual dari awal.

Pembuat situs web drag-and-drop modern juga tidak memerlukan pengkodean dan desain manual situs web. Platform seperti Webflow dan Wix memiliki berbagai macam plugin untuk mendukung pengembangan cepat bahkan situs web yang kompleks melalui drag-and-drop. Akibatnya, bahkan non-coders dapat membangun situs web untuk alasan profesional dan pribadi, dan itu mendorong popularitas pembuat aplikasi drag-and-drop.

Namun, alat drag-and-drop tidak serta merta menggantikan pengkodean. Pembuat situs web seret dan lepas memberikan aksesibilitas yang tak tertandingi tetapi dengan mengorbankan fleksibilitas, kemandirian, dan tingkat kerumitan tertentu dalam desain situs web mereka. Perusahaan yang menggunakan alat ini tidak dapat membuat desain serumit yang ditawarkan oleh pengembang web karena mereka tidak membuat kode dan membuat situs web mereka dari awal.

Untuk memperluas kehadiran online mereka dan memberikan layanan mereka dalam batasan pembuat situs web ini, penggemar dan pemilik perusahaan kecil dapat menggunakan situs web generik ini. Situs web ini tidak akan dapat bersaing dengan situs web yang berfungsi penuh yang dibuat oleh pengembang web yang memenuhi syarat dalam hal penjualan, lalu lintas, dan fungsionalitas.

Karena hanya ada beberapa templat yang tersedia untuk dipilih dan diedit, tidak banyak opsi untuk situs web yang dibuat menggunakan pembuat seret dan lepas untuk menonjol dari yang lain dari jenisnya. Padahal, ketika sebuah situs web dibangun oleh perancang atau pengembang web, semua yang dibayangkan perusahaan, terlepas dari seberapa ambisiusnya, dapat dikonversi ke format situs web.

Oleh karena itu, hingga beberapa tahun ke depan, drag and drop pembuat situs web tidak akan sepenuhnya menghilangkan kebutuhan pengembang web dan perancang web. Meskipun pembuat situs web seret dan lepas adalah pelopor aksesibilitas pengembangan situs web, mereka tidak dapat menggantikan tenaga pengembang web yang terampil.

Pengembangan web sebagai profesi telah ada sejak lama. Namun demikian, seiring kemajuan pembuat situs web ini, mereka akan dapat menyediakan fungsi dan kompleksitas yang suatu hari nanti dapat bersaing dengan pembuatan web manusia.

Semua hal di atas berlaku untuk sebagian besar platform kecuali AppMaster. AppMaster adalah salah satu platform drag drop paling kuat yang meniru tim pengembang. Saat membuat proyek Anda di AppMaster, Anda dapat mengandalkan kualitas dan cakupan fungsionalitas yang persis sama dengan yang diberikan pengembang kepada Anda. Anda dapat membuat panel administratif untuk situs Anda yang akan memenuhi semua persyaratan Anda.

Apa pembuat aplikasi seret dan lepas terbaik?

Ada daftar panjang pembuat aplikasi drag-and-drop yang tersedia di pasar. Platform ini memiliki pro dan kontra sendiri. Mari kita bahas 7 pembuat aplikasi seret dan lepas teratas yang dapat Anda gunakan untuk membuat perangkat lunak khusus yang efisien dan aman.

AppyPie

Dengan bantuan pembuat aplikasi terkenal Appy Pie, pemula dapat membuat aplikasi untuk mencapai tujuan profesional atau pribadi mereka. Pengguna dapat terlibat dengan situs secara gratis. Pengguna dapat memilih paket keanggotaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka setelah mereka mengetahui proses pengembangan.

Selanjutnya, pembuat aplikasi ini menawarkan pelajaran untuk membantu pengguna dalam membuat fitur dalam aplikasi. Selain itu, Anda memiliki akses ke fitur obrolan langsung untuk mengatasi masalah apa pun yang mungkin Anda alami saat membuat aplikasi.

AppyPie memiliki tiga opsi berlangganan bulanan yang berbeda yang mencakup paket dasar ($36 per aplikasi), paket emas ($72 per aplikasi), dan paket platinum ($120 per aplikasi).

Mobincube

Pengguna dapat membuat aplikasi menggunakan Mobincube, platform gratis yang tidak memerlukan pengalaman pengkodean sebelumnya. Mobincube adalah pembuat aplikasi teratas yang memberikan nilai; mayoritas pembuat aplikasi gratis tidak menyediakan aplikasi berkualitas tinggi. Pembuat aplikasi ini menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif yang memungkinkan pengguna membuat berbagai aplikasi, mulai dari game hingga bisnis, pendidikan di rumah, dan banyak lagi. Anda dapat membuat aplikasi menggunakan pembuat aplikasi, dan Anda dapat meluncurkannya tanpa biaya.

BuildFire

BuildFire adalah salah satu alat seret dan lepas yang paling andal untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi khusus. Anda dapat memublikasikan aplikasi Anda untuk memberikan akses kepada pengguna Anda menggunakan platform pembuatan aplikasi kami yang memiliki reputasi baik. BuildFire telah mengalami pertumbuhan popularitas yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir karena antarmuka yang ramah pengguna, pembuatan aplikasi yang cepat, dan kemungkinan penyesuaian yang luas.

Swiftic

Swiftic adalah alat online yang memungkinkan perusahaan besar dan kecil untuk memindahkan aktivitas mereka ke ranah digital. Jumlah aplikasi yang dibuat pada platform ini dapat digunakan untuk mengevaluasi legitimasi pembuat aplikasi. Swiftic membuat keputusan yang bijaksana dengan berfokus pada perusahaan besar dan kecil. Swiftic menawarkan bantuan di layar untuk membantu pendatang baru mempelajari cara membuat aplikasi menggunakan platform mereka dan memungkinkan pelanggan mengikuti tur terpandu dari editor mereka. Bahkan seorang pemula dapat membuat aplikasi menggunakan UI yang ramah pengguna dari platform pembuatan aplikasi untuk tujuan komersial.

AppMaster

AppMaster adalah pembuat aplikasi tanpa kode yang mendukung perluasan perusahaan dari tingkat kecil hingga besar melalui aplikasi yang efisien dan backend yang kuat. Pembuat aplikasi ini menghasilkan kode sumber, menjadikannya lebih dari sekadar platform tanpa kode. Oleh karena itu, pengguna mendapatkan aplikasi asli yang berfungsi penuh dengan opsi untuk mengekspor kode sumber, seperti halnya pengembangan konvensional, tetapi jauh lebih cepat, murah, dan mudah dirawat.

AppMaster, oleh karena itu, menggabungkan manfaat dari pengembangan tanpa kode dan konvensional. Platform ini menyediakan dokumentasi teknis yang komprehensif, yang sangat mempercepat kurva pembelajaran. Fleksibilitas dalam membuat perangkat lunak khusus, uji coba gratis, skalabilitas tak terbatas, dan alat pengeditan seret dan lepas yang mudah digunakan adalah beberapa dari banyak manfaat menggunakan AppMaster.

AppInstitut

Dengan bantuan fitur drag-and-drop, pembuat aplikasi gratis AppInstitute memungkinkan pemilik perusahaan kecil untuk mengiklankan layanan mereka secara online. Dengan antarmuka pengguna yang sederhana, pembuat aplikasi tanpa kode ini membantu perusahaan dalam membuat aplikasi tanpa harus menyewa staf pemrograman. Selain itu, platform pengembangan aplikasi ini menyediakan template aplikasi gratis untuk 20 kategori perusahaan yang berbeda.

Appery

Appery adalah pembuat aplikasi tanpa kode yang fleksibel yang menyediakan kemampuan pembuatan aplikasi seret dan lepas. Pembuat aplikasi berbasis cloud ini memfasilitasi pembuatan aplikasi untuk Windows Phone, iOS, dan bahkan Android. Pengguna platform ini tidak perlu mengunduh atau menginstal apa pun karena berbasis cloud. Jadi Anda dapat dengan cepat mulai membuat aplikasi. Setelah aplikasi dibuat, Anda dapat langsung mendistribusikannya ke pelanggan dan pemilik perusahaan. Pemula bahkan dapat menggunakan platform tanpa kode ini karena antarmuka pengguna dirancang menggunakan pilihan seret dan lepas. Selain itu, platform ini memberikan pelatihan dan petunjuk bagi pemula tentang cara membuat aplikasi sederhana.

Siapa yang menemukan klik dan seret?

Jef Raskin, yang terkenal karena membuat konsep dan meluncurkan Proyek Macintosh pertama untuk Apple pada 1970-an, adalah penemu drag and drop. Paradigma seret dan lepas telah menggantikan apa yang pertama kali disebut paradigma "klik-dan-seret". Dia menetapkan paradigma, tetapi Bill Atkinson, seorang anak didik, sebagian besar bertanggung jawab untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam perangkat lunak Macintosh. Dikatakan bahwa Jef terinspirasi untuk mengembangkan drag and drop setelah dia melihat bagaimana Sistem Informasi Star di Xerox PARC menggunakan teknik "klik-pindah-klik".

Apakah sulit untuk membuat aplikasi?

Membangun aplikasi melalui cara tradisional menggunakan bahasa pemrograman dan membangun basis data jelas sulit karena membutuhkan banyak waktu, kesabaran, energi, dan keterampilan analitis untuk memahami berbagai teknologi.

Namun, pembuat aplikasi seret dan lepas memudahkan pengguna yang tidak memiliki keterampilan pengkodean untuk secara dramatis mengurangi kurva pembelajaran yang terlibat dalam mempelajari alat dan teknologi baru. Siapa pun dapat menggunakan alat seret dan lepas untuk membuat dan mengimplementasikan perangkat lunak khusus dengan akurasi maksimum dan sesuai dengan desain yang diperlukan. Oleh karena itu, membuat aplikasi menjadi sangat mudah dengan antarmuka drag-and-drop.

Bagaimana cara membuat Aplikasi saya sendiri?

Anda dapat membuat aplikasi Anda sendiri dengan bantuan pembuat aplikasi drag-and-drop yang dibahas di atas, seperti AppMaster. Langkah-langkah umum yang terlibat dalam membuat aplikasi melalui alat drag-and-drop ini adalah:

Dapatkan ide Anda

Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aplikasi Anda sebelum menyewa pengembang aplikasi atau menggunakan pembuat aplikasi seret dan lepas. Apa yang Anda harapkan dari aplikasi ini? Grup mana yang ingin Anda tarik? Membangun aplikasi yang menyeluruh dengan semua fitur yang diperlukan akan lebih mudah jika Anda meluangkan waktu untuk mengembangkan konsep aplikasi yang jelas.

Pilih Template yang Sesuai

Anda sekarang siap untuk memilih template aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda setelah Anda memiliki konsep aplikasi. Misalnya, jika Anda memiliki restoran, Anda harus memilih template aplikasi restoran untuk membuat aplikasi yang menarik secara visual bagi pelanggan Anda.

Atau Anda dapat membuat sendiri menggunakan blok dan elemen di desainer.

Sesuaikan

Setelah memilih template aplikasi, Anda dapat menyesuaikan lebih lanjut hasil akhir dengan menambahkan tata letak, skema warna, logo pribadi Anda, dan konten. Perlu diingat bahwa keseluruhan tampilan dan nuansa aplikasi juga memainkan peran penting dalam branding dan pemasarannya. Oleh karena itu, Anda harus memberikan fokus khusus pada gaya, konsistensi, dan desain aplikasi.

Uji dan Publikasikan

Sebaiknya uji aplikasi Anda dan dapatkan umpan balik pengguna sebelum merilisnya ke publik. Anda akan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan setelah pengujian untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Setelah pengujian menyeluruh, saatnya untuk mempublikasikan perangkat lunak di Google Play atau App Store setelah Anda menyelesaikan penyesuaian yang diperlukan.

Kesimpulan

Pengembang semakin diminati karena perangkat lunak terus menembus setiap sektor ekonomi. Kebutuhan akan perangkat lunak tumbuh lebih cepat daripada yang dapat kami hasilkan untuk pengembang, dan ada ketidaksesuaian yang berkembang antara penawaran dan permintaan keterampilan digital.

Menggunakan platform drag-and-drop yang sederhana dan cepat dipelajari (sering disebut sebagai "platform tanpa kode"), seperti AppMaster biasa, pebisnis non-spesialis sekarang dapat membuat perangkat lunak dan proses khusus untuk diri mereka sendiri baik untuk pribadi maupun profesional alasan. Mereka dapat mempelajari cara membuat aplikasi secara tepat melalui fitur yang dapat diakses dari alat seret dan lepas. Selain itu, bahkan ketika penyesuaian dibuat, mereka dapat dengan mudah mempertahankannya. Karenanya, jika Anda ingin membuat perangkat lunak khusus, Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan platform tanpa kode.