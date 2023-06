Introduction to Go

Go ، المعروفة أيضًا باسم Golang ، هي لغة برمجة مكتوبة بشكل ثابت ومجمعة تم إنشاؤها في Google بواسطة Robert Griesemer و Rob Pike و Ken Thompson. تم إصدار Go لأول مرة في عام 2009 ، ويؤكد على البساطة والموثوقية والكفاءة وسهولة الاستخدام. اكتسبت اللغة شعبية بسبب دعمها القوي للبرمجة المتزامنة ، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والأداء وقابلة للصيانة بدرجة عالية. تشمل بعض الميزات البارزة لـ Go ما يلي:

سرعة التجميع

تتميز Go بأوقات تجميع سريعة ، مما يؤدي إلى تسريع عملية تطوير البرامج بشكل كبير.

التزامن

يحتوي Go على أساسيات التزامن مضمنة مثل goroutines والقنوات ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات متزامنة عالية الأداء.

جمع القمامة

يتضمن Go جمع البيانات المهملة لإدارة الذاكرة بكفاءة.

نظام نوع ثابت

يحتوي Go على نظام نوع ثابت قوي يكتشف العديد من الأخطاء في وقت الترجمة ، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر قوة.

المكتبات القياسية

يأتي Go مع مجموعة غنية من المكتبات القياسية التي تغطي مجموعة واسعة من الوظائف.

قابلية التنقل

يوفر Go دعمًا عبر الأنظمة الأساسية ، مما يسمح للمطورين بكتابة التطبيقات التي تعمل على أنظمة تشغيل وبنيات مختلفة.

في الأقسام التالية ، سنقارن Go مع لغات البرمجة الشائعة الأخرى لإبراز الاختلافات بينها ومساعدتك في اتخاذ قرار مستنير لمشاريعك.

Go مقابل بايثون

Python هي لغة برمجة مفسرة شائعة ومتعددة الاستخدامات وعالية المستوى مع التركيز على سهولة القراءة والبساطة. إليك كيفية مقارنتها بـ Go:

الأداء: تقدم Go بشكل عام أداءً أفضل من Python ، لا سيما في البيئات المتزامنة ، نظرًا لطبيعتها المترجمة وإدارة الذاكرة الفعالة. يمكن أن تعاني بايثون ، كونها لغة مفسرة ، من بطء التنفيذ واستهلاك كبير للذاكرة في بعض الحالات.

تكمن قوة Python في قابليتها للقراءة وبساطتها ونظامها البيئي الواسع ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمجموعة واسعة من التطبيقات ، لا سيما في تحليل البيانات والتعلم الآلي وتطوير الويب. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى تطبيقات متزامنة وعالية الأداء ، فقد يكون Go خيارًا أكثر ملاءمة.

Go مقابل JavaScript

JavaScript هي لغة برمجة مفسرة متعددة الاستخدامات وعالية المستوى تستخدم بشكل أساسي لتطوير الويب . إنها العمود الفقري للويب الحديث ، حيث تعمل على تشغيل التطبيقات من جانب العميل والخادم. إليك كيف يقف ضد Go:

الأداء: تقدم Go بشكل عام أداءً أفضل من JavaScript نظرًا لطبيعتها المجمعة والمكتوبة بشكل ثابت. أدخلت JavaScript ، كلغة مفسرة ، تحسينات كبيرة في الأداء في السنوات الأخيرة بفضل مترجمي JIT (Just-In-Time) ؛ ومع ذلك ، قد لا تتطابق مع كفاءات Go في سيناريوهات معينة.

لا غنى عن JavaScript لتطوير الويب ولديها نظام بيئي واسع ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للعديد من المشاريع. ومع ذلك ، بالنسبة للتطبيقات المتزامنة عالية الأداء ، يوفر Go البساطة والكتابة القوية والتزامن الفعال مع الجدول ، مما يجعله بديلاً مقنعًا.

Go مقابل جافا

تعد كل من Go و Java من لغات البرمجة الشائعة ، ولكل منها نقاط القوة والضعف الخاصة بها. دعونا نقارن الجوانب المختلفة لهاتين اللغتين لتوفير فهم أفضل لمدى ملاءمتها في سيناريوهات مختلفة.

أداء

تقدم Go عادةً أداء وقت تشغيل أفضل من Java ، لأنها تنشئ ثنائيات أصغر وتستخدم ارتباطًا ثابتًا. بالإضافة إلى ذلك ، لا يحتاج Golang إلى مترجم Just-In-Time (JIT) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى أوقات بدء تشغيل أسرع للتطبيق.

فيما يتعلق بالتزامن ، Go لديها goroutines ، في حين أن Java لديها التزامن التقليدي القائم على الخيط. تشغل Goroutines ذاكرة أقل بشكل ملحوظ وتأتي مع دعم مدمج للتوازي والتواصل الخفيف باستخدام القنوات. هذا يجعل Go خيارًا أفضل للتطبيقات ذات أعباء العمل المتزامنة الثقيلة.

على الرغم من انخفاض أداء وقت تشغيل Java ، إلا أن نظامها البيئي الشامل والمكتبات المتنوعة والأطر الناضجة قد تساعد في تخفيف فجوة الأداء في سيناريوهات معينة.

بناء الجملة وميزات اللغة

يعتبر بناء جملة Go بسيطًا ونظيفًا ، مع التركيز على البساطة وسهولة القراءة. إنه ليس موجهًا للكائنات مثل Java وبدلاً من ذلك ، يجمع بين عناصر نماذج البرمجة الإجرائية والمتزامنة. يزيل Go أيضًا بعض ميزات اللغة التقليدية ، مثل الوراثة والأدوية (تم التخطيط لدعم Go 1.18).

تحتوي Java على بناء جملة مطول أكثر من Go وتتبع نموذج برمجة نقي موجه للكائنات. مع إصدارات Java الحديثة ، قدمت اللغة العديد من الميزات الجديدة ، مثل تعبيرات lambda والوحدات النمطية ومطابقة الأنماط ، لمساعدة المطورين على كتابة تعليمات برمجية حديثة وموجزة.

النظام البيئي والمجتمع

تتمتع Java بتاريخ طويل ومجتمع ضخم ونظام بيئي شامل للمكتبات والأطر ، مما يجعلها قوة لا يمكن إنكارها في صناعة البرمجيات. إنها أيضًا اللغة الأساسية المستخدمة لتطوير Android.

من ناحية أخرى ، تمتلك Go نظامًا بيئيًا أصغر ولكنه متزايد ومجتمع نشط وعاطفي. مع ارتفاع شعبيتها في مجال البرمجة من جانب الخادم والخلفية ، توسعت مكتبات وأطر عمل Golang بشكل سريع.

Go مقابل C ++

يمثل Go و C ++ نماذج مختلفة في عالم لغات البرمجة. Go البساطة وسهولة الاستخدام مع قدرات C ++ منخفضة المستوى وتحسين الأداء. دعنا نلقي نظرة على الاختلافات الأساسية بين هذه اللغات.

أداء

تشتهر C ++ بخصائص أدائها ، مما يسمح بتقنيات التحسين المختلفة والوصول إلى النظام منخفض المستوى. تم تطوير العديد من مكونات النظام الهامة ومحركات الألعاب والتطبيقات عالية الأداء في C ++.

بالمقارنة ، قد لا تحقق Go نفس المستوى من تحسين الأداء نظرًا لميزاتها اللغوية الأبسط ووقت التشغيل الذي يجمع البيانات المهملة. ومع ذلك ، فإن وقت التجميع الخاص به يكون أسرع ، مما يجعله مناسبًا لدورات التطوير والتكرار السريع.

بناء الجملة وميزات اللغة

يحتوي Go على بنية مباشرة مصممة للبساطة وسهولة القراءة. لديه دعم ممتاز للبرمجة المتزامنة مع goroutines والقنوات.

بناء جملة C ++ أكثر تعقيدًا ، مما يسمح بالعديد من ميزات اللغة ، بما في ذلك البرمجة الشيئية والعامة والإجرائية. يوفر تحكمًا دقيقًا في الذاكرة وإدارة الموارد ، والتي قد تكون ضرورية لتطبيقات معينة. ومع ذلك ، فإن هذا التعقيد يأتي مع منحنى تعليمي أكثر حدة ويمكن أن يؤدي إلى تحديات الصيانة.

النظام البيئي والمجتمع

يحتوي C ++ على نظام بيئي راسخ ويدعمه مجتمع كبير من المطورين والقائمين على الصيانة. يحتوي على مكتبة قياسية ناضجة والعديد من مكتبات الجهات الخارجية التي تغطي العديد من حالات الاستخدام ، من الحوسبة عالية الأداء إلى أنظمة الوقت الفعلي.

تمتلك Go نظامًا بيئيًا أصغر حجمًا ولكنه سريع النمو ، مع تركيز قوي على جانب الخادم والتطوير المستند إلى السحابة. مكتبتها القياسية واسعة النطاق ، ويعمل المجتمع بجد لتوسيع الأطر والمكتبات المتاحة.

استخدم حالات

يُفضل C ++ للتطبيقات التي تتطلب تحكمًا صارمًا في الذاكرة والموارد ، والحوسبة عالية الأداء ، وتطوير الألعاب ، وأنظمة الوقت الفعلي.

من ناحية أخرى ، تتفوق Go في البساطة وقابلية الصيانة ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لبرمجة الشبكة والخدمات المصغرة والتطبيقات من جانب الخادم حيث تكون قابلية التوسع والقوة أمرًا بالغ الأهمية.

Go مقابل روبي

Go و Ruby لغتا برمجة لهما أهداف تصميم وفلسفات وحالات استخدام مختلفة. توفر المقارنة بينهما نظرة ثاقبة حول اللغة الأكثر ملاءمة لسيناريوهات محددة.

أداء

تقدم Go بشكل عام أداءً أفضل من Ruby ، ​​خاصةً من حيث أعباء العمل المتزامنة. Go هي لغة مترجمة ، تمكنها من الاستفادة الكاملة من الأجهزة الأساسية وتحسين سرعة التنفيذ. وبالمقارنة ، فإن أداء روبي مقيد بطبيعته المفسرة وقيود قفل المترجم العالمي (GIL).

تقدم goroutines Go خفيفة الوزن والدعم المدمج للتوازي أداءً ممتازًا في سيناريوهات البرمجة المتزامنة ، في حين أن خيوط روبي لها قيود بسبب GIL التي قد تمنع الأداء في بعض الحالات.

بناء الجملة وميزات اللغة

تشتهر روبي ببنائها المقروء والأنيق والمعبّر ، والذي يمكّن المطورين من كتابة تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للصيانة بسرعة. يعتمد بشكل كبير على مبدأ أقل مفاجأة ويشجع على استخدام metaprogramming ، وهي ميزة قوية تمنح روبي درجة من التمدد لا مثيل لها في العديد من اللغات الأخرى.

يؤكد Go على البساطة ، ويتطلب رمزًا معياريًا أقل من العديد من اللغات الأخرى. على الرغم من أن ميزات اللغة الخاصة به ضئيلة نسبيًا ، إلا أن بناء جملة Go نظيف وسهل الفهم ، مما يساهم في تحسين إمكانية الصيانة والقراءة. تدعم قنوات Go 's goroutines وقنواتها نماذج البرمجة المتزامنة مباشرةً داخل اللغة.

النظام البيئي والمجتمع

تمتلك Ruby نظامًا بيئيًا راسخًا ومجتمعًا مخصصًا ، لا سيما في مجال تطوير الويب ، وذلك بفضل إطار عمل الويب Ruby on Rails القوي والمستخدم على نطاق واسع. يحتوي RubyGems ، وهو مستودع مكتبة ضخم ، على العديد من الحزم لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

يحتوي Go على نظام بيئي أصغر ينمو بوتيرة سريعة. يركز بشكل أساسي على جانب الخادم وبرمجة الشبكة وتطوير الخدمات المصغرة. يساهم مجتمعها الشغوف في توسيع مجموعة المكتبات والأطر.

استخدم حالات

روبي هي لغة متعددة الاستخدامات تتفوق في تطوير الويب والبرمجة ومهام الأتمتة. تجعله أناقته وديناميكيته خيارًا ممتازًا لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية السريعة.

يجعل أداء Go وبساطته مناسبًا تمامًا للبرمجة من جانب الخادم والخدمات المصغرة وبرمجة الأنظمة والتطبيقات التي تتطلب التزامًا عاليًا.

Go مقابل سويفت

Go و Swift هما لغتا برمجة حديثتان اكتسبتا شعبية في السنوات الأخيرة بسبب بساطتهما وكفاءتهما. على الرغم من أن لكلتا اللغتين نقاط قوتهما وضعفهما ، فمن المهم التعرف على ما يميزهما عن بعضهما البعض وفهم حالات الاستخدام المثالية لهما.

أداء

يقدم كل من Go و Swift ملفات تنفيذية عالية الأداء. ومع ذلك ، بينما يتم تنفيذ Swift بشكل أسرع لمهام معينة ، فإنه لا يزال يحتفظ بميزة طفيفة على Go في بعض المناطق. أحد المجالات التي يتألق فيها Go هو نموذج التزامن خفيف الوزن ، والذي يستفيد من goroutines من أجل التنفيذ المتوازي الفعال. لا يحتوي Swift ، وإن كان سريعًا ، على نظام التزامن أصلي يطابق فعالية Go. من ناحية أخرى ، يتم التعامل مع إدارة ذاكرة Swift من خلال العد التلقائي للمراجع (ARC) ، والذي يمكن أن يكون أكثر قابلية للتنبؤ به من أداة تجميع القمامة Go. ومع ذلك ، قد يؤدي هذا أيضًا إلى بعض النفقات العامة ، خاصة عند التعامل مع متطلبات إدارة الذاكرة الأكثر تعقيدًا.

بناء الجملة وميزات اللغة

يؤكد Go على البساطة والوضوح ، باستخدام صيغة مبسطة يسهل قراءتها وصيانتها. تهدف Swift أيضًا إلى الوضوح ، ولكنها توفر المزيد من ميزات اللغة مثل التسلسل الاختياري ومطابقة الأنماط ودعم من الدرجة الأولى لثباتها. بينما يقدر بعض المطورين تعبير Swift ومرونته ، قد يفضل البعض الآخر استقامة Go.

نموذج التزامن

يسمح نموذج التزامن Go ، القائم على نظرية العمليات المتسلسلة (CSP) ، للمطورين بكتابة تعليمات برمجية متزامنة للغاية بسهولة. توفر Goroutines ، جنبًا إلى جنب مع القنوات ، طريقة بسيطة لإدارة التزامن دون التعقيدات المرتبطة بالخيوط والأقفال التقليدية. من ناحية أخرى ، افتقر Swift في البداية إلى نموذج التزامن مدمج ، يعتمد على المكتبات الخارجية مثل Grand Central Dispatch (GCD) للتنفيذ المتوازي. ومع ذلك ، فقد أدخلت Swift 5.5 (والإصدارات الأحدث) التزامن المنظم وبناء الجملة غير المتزامن / انتظار للبرمجة غير المتزامنة ، على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة النضج مقارنة بنموذج Go المتزامن الناضج والمختبر في المعركة.

توافر المنصة والنظام البيئي

Go عبارة عن منصة مشتركة ولديها نظام بيئي غني من المكتبات والأطر ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات المختلفة ، بما في ذلك خدمات الخلفية ومعالجة البيانات وإنترنت الأشياء والمزيد. تتمتع Swift ، التي طورتها Apple في البداية لتطوير iOS و macOS ، بقوتها الرئيسية في نظام Apple البيئي. بينما يمكن تشغيل Swift على Linux وتكتسب قوة دفع للتطوير من جانب الخادم باستخدام أطر مثل Vapor ، إلا أنها لا تزال متخلفة عن Go من حيث القدرات عبر الأنظمة الأساسية وتنوع النظام البيئي.

المجتمع والتبني

بينما تفتخر كلتا اللغتين بمجتمعات قوية ومتنامية ، إلا أن اعتمادهما مدفوع في المقام الأول بحالات الاستخدام الخاصة بهما. أصبح Go خيارًا شائعًا لتطوير الواجهة الخلفية وأدوات DevOps والبرمجة على مستوى النظام نظرًا لبساطته وأدائه ونموذج التزامن خفيف الوزن. من ناحية أخرى ، ينصب تركيز Swift الأساسي على منصات Apple ، وهي اللغة الافتراضية لتطبيقات iOS و macOS. اكتسبت Swift أيضًا اعتمادًا للتطوير من جانب الخادم ولكن لم يتم استخدامها على نطاق واسع مثل Go في تلك المناطق.

Go مقابل كوتلن

اكتسبت Kotlin ، وهي لغة برمجة مكتوبة بشكل ثابت تم تطويرها بواسطة JetBrains ، شعبية كبديل حديث لـ Java لتطوير تطبيقات Android. بينما تشترك Kotlin و Go في بعض أوجه التشابه ، مثل الكتابة الثابتة واتباع نهج عملي لتصميم اللغة ، فإنها تلبي حالات الاستخدام المختلفة ولديها اختلافات مختلفة يجب مراعاتها بناءً على متطلبات مشروع محدد.

أداء

تقدم Go ، كونها لغة مترجمة مع جامع مهملات فعال ، أداءً ممتازًا في وقت التشغيل ، لا سيما عند النظر في نموذج التزامن خفيف الوزن. تقدم Kotlin ، التي تعمل على Java Virtual Machine (JVM) ، أداءً مشابهًا لجافا ولكنها لا تتفوق عادةً على Go. أحد المجالات التي يمكن أن تتألق فيها Kotlin هو تطوير تطبيقات Android ، حيث يمكن أن يؤدي استخدام Kotlin إلى أحجام ثنائية أصغر وأداء أفضل لوقت التشغيل مقارنة باستخدام Java.

بناء الجملة وميزات اللغة

Go البساطة وسهولة الاستخدام ، مع بنية بسيطة تعطي الأولوية لقابلية القراءة والصيانة. تقدم Kotlin ميزات لغة أكثر تقدمًا وهي مصممة لتكون أكثر تعبيرًا من Java مع الحفاظ على التوافق معها. يتضمن Kotlin ميزات مثل فئات البيانات ووظائف الامتداد والسلامة الفارغة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى كود أكثر إيجازًا وقابلية للقراءة. بينما يقدر بعض المطورين تعبير Kotlin ، قد يفضل البعض الآخر بساطة Go ، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها أكثر ملاءمة لبناء تطبيقات واسعة النطاق بدين تقني أقل.

نموذج التزامن

نموذج التزامن Go ، القائم على goroutines والقنوات ، يجعل من السهل كتابة كود متزامن يتناسب بشكل جيد عبر عدة أنوية. تعتمد Kotlin ، كجزء من نظام JVM البيئي ، على الخيوط والأقفال لإدارة التزامن ، والتي يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا وعرضة للخطأ. ومع ذلك ، طورت JetBrains مكتبة تسمى Kotlin Coroutines ، والتي توفر نظام التزامن خفيف الوزن قائم على coroutine يبسط البرمجة غير المتزامنة في Kotlin ، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة ضد Go 's goroutines.

توافر المنصة والنظام البيئي

يحتوي Go على نظام بيئي ناضج ووقت تشغيل عبر الأنظمة الأساسية ، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات المختلفة ، بما في ذلك خدمات الواجهة الخلفية وأدوات CLI ومعالجة البيانات والأنظمة المدمجة. من ناحية أخرى ، تشتهر Kotlin في المقام الأول بإمكانياتها الرائعة لتطوير تطبيقات Android وإمكانية التشغيل البيني Java. بينما تستمر Kotlin في التوسع إلى ما بعد Android وشهدت اعتمادًا في تطوير جانب الخادم والمنصات المتعددة ، فإنها لا تزال تفتقر إلى تعدد استخدامات Go والقبول الواسع النطاق للبرمجة على مستوى النظام والخلفية.

المجتمع والتبني

أنشأت Go مجتمعًا واسعًا ، حيث تتبناه العديد من المؤسسات لخدماتها الخلفية ، ومهام معالجة البيانات ، وأدوات DevOps. شهدت Kotlin نموًا هائلاً منذ اعتمادها كلغة تطوير تطبيقات Android رسمية ويستخدمها مطورو Android على نطاق واسع. بالنسبة لتطوير الخلفية وعبر الأنظمة الأساسية ، تكتسب Kotlin زخمًا ولكنها لم تصل إلى نفس مستوى التبني مثل Go. بشكل عام ، تتمتع كلتا اللغتين بمجتمعات قوية ومشاركة ذهنية للمطورين لدعم نموهم وتطورهم المستمر.

AppMaster واستخدام Go

اختار AppMaster.io ، وهو نظام أساسي بدون رمز ، Go باعتباره التكنولوجيا المفضلة لديهم لتطوير الواجهة الخلفية في تطبيقاتهم. إن بساطة Go وأدائها وقابليتها للتوسع تجعلها مناسبة تمامًا لبناء تطبيقات خادم عالية الكفاءة ، مما يضمن تجربة مستخدم مثالية في جميع أنحاء النظام الأساسي. إليك سبب قرار AppMaster باستخدام Go:

أداء

تجعل خصائص أداء Go الرائعة خيارًا مثاليًا لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster no-code. يسمح للنظام الأساسي بمعالجة المهام المتزامنة بأقل استخدام للموارد ، مما يضمن أن تكون الواجهة الخلفية دائمًا مستجيبة وفعالة.

قابلية التوسع

نظرًا لأن Go يتفوق في التعامل مع أنشطة الشبكة المتزامنة ، فإنه يعزز إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة. يتفهم AppMaster الحاجة إلى قابلية التوسع ، خاصة لمشاريع المؤسسة حيث تكون الأنظمة عالية التحميل والموزعة شائعة.

بساطة

تركيز Go على البساطة وسهولة القراءة يتوافق تمامًا مع نهج AppMaster no-code. يسمح هذا الاختيار للمنصة بإنشاء تطبيقات مباشرة وخالية من الفوضى وسهلة الإدارة ، مما يمكّن المطورين من صيانة البرامج وتحسينها دون عناء.

من خلال تسخير قوة Go في منصة التطوير no-code ، يبسط AppMaster.io عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية ، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة . يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي ، وتحديد منطق الأعمال ، وتكوين endpoints API لتطبيقات الواجهة الخلفية الخاصة بهم ، وكل ذلك مع الاستفادة من الأداء الذي توفره Go.

خاتمة

يعد اختيار لغة البرمجة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيقات فعالة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير. برز Go كمنافس قوي في بيئة البرمجة نظرًا لبساطته وأدائه ودعمه الكبير للبرمجة المتزامنة.

في حين أنه قد لا يكون الخيار المثالي في كل موقف ، مثل تطوير الويب حيث تتألق JavaScript ، أو تطوير iOS حيث تكون Swift هي لغة go-to ، فإن نقاط قوة Go تجعل الأمر يستحق التفكير في سيناريوهات التطوير المختلفة. عند مقارنة Go باللغات الشائعة الأخرى مثل Python و JavaScript و Java و C ++ و Ruby و Swift و Kotlin ، من الضروري تقييم المتطلبات المحددة لمشروعك. لكل لغة مزاياها وعيوبها ، وسيعتمد الاختيار الصحيح في النهاية على عوامل مثل احتياجات الأداء والنظام البيئي وقابلية الصيانة وخبرة فريق التطوير.

أحد الأمثلة الممتازة للاستفادة من نقاط قوة Go هو منصة AppMaster.io ، التي تستخدم Go لإنشاء تطبيقات خلفية للعملاء. يُظهر تركيز المنصة على تقليل الديون التقنية ، وتحسين قابلية التوسع ، وتسريع التطوير إمكانات Go في تطوير التطبيقات الحديثة. تقدم Go مزايا مقنعة من حيث البساطة والأداء ودعم التزامن. على الرغم من أنه قد لا يكون دائمًا الخيار الأفضل اعتمادًا على السياق ، إلا أنه أداة قوية في ترسانة المطورين ويجب مراعاته بجدية عند تقييم لغات البرمجة لمشروعك التالي.