Artan dijitalleşme ve modernizasyon aşamasıyla birlikte, yeni başlayanların uygulamalarla desteklenen gezinmesi kolay web sitelerine sahip olması kaçınılmazdır. Bir uygulama geliştirmek, herkesin yapamayacağı oldukça karmaşık bir iştir. Yazılım kodu yazma bilgisi ve deneyimi gerektirir.

Kod yazarlarına ihtiyacınız olmadığından, yazılım geliştirme maliyeti, kod içermeyen yazılımların yardımıyla büyük ölçüde düşebilir. Basit bir uygulama veya web sitesi bile birçok kod yazarının farklı uygulama özellikleri oluşturmasını gerektirir ve bu da pahalı bir alıştırma olacaktır. Kodsuz yazılım ve ilgili araçlar, bu sorunu ortadan kaldırmak için sıcak bir trend. Bu uygulamalar, web sitesinde gezinmeyi kolaylaştıran basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle birlikte gelir.

Girişimleriniz için kullanışlı kodsuz uygulamalar ve araçlar nelerdir?

AppMaster

Kodsuz uygulamalar, kullanıcının yazılım becerilerine sahip olmasını garanti etmez. AppMaster, kullanıcıların ve yeni başlayanların kod yazarlarına/yazıcılarına gerek kalmadan mükemmel uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir oluşturucu platformudur. Platform, verimli ve sürece insan müdahalesi gerektirmeyen gerçek AI tarafından oluşturulan arka uç yazılımı ile birlikte gelir. Böylece, kod yazarlarının yardımı olmadan araçları kullanarak ihmal edilebilir yanlışlık olasılığı. Ayrıca, uygulamayı geliştirmek için kullanılan yazılımın kaynağını da sunar. Kodsuz bir uygulama oluşturucu olarak, yeni başlayanlar diğer kodlayıcılar gibi sıkıcı karanlık ekranlarda çalışmak zorunda kalmayacak.

AppMaster'ın kodsuz araçlarının bir başka özelliği de, kullanıcıların, kod yazarlarının yardımı olmadan araçları kullanarak müşterileri için uygulamalar yaparak kazanmalarına yardımcı olmasıdır. Dolayısıyla buna iş açısından da bakılabilir. Kodsuz uygulamalar hazır olduğunda, bunları istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. AppMaster bulutu, AWS, GCS ve Azure, uygulamayı depolayabileceğiniz bazı bulut depolarıdır; aksi takdirde, kişi onu özel bir bulutta tutmayı seçebilir. Ayrıca kaynak kodunu istediğiniz zaman alabilir ve yine otomatik olarak yazılan teknik belgeleri alabilirsiniz. Bu özellik, platforma bağlı kalmamanızı ve daha fazla özgürlük sağlamanızı sağlayacaktır.

Daha fazlasını öğrenmek ister misin? AppMaster'ın "Code or No Code" ile yapılan son kapsamlı incelemesine göz atın.

Backendless

Bu kodsuz platform, çok çeşitli bileşenler, temalar ve API'ler ile birlikte geldiğinden yeni başlayanlar için idealdir ve kullanıcıların kod yazarlarının yardımı olmadan görsel uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Özelliklerine eklenen bu platformu kullanarak hızlı bir şekilde ölçeklenebilir bir ön uç ve arka uç oluşturabilirsiniz.

Uygulama kullanıcıları, Backendless tarafından sunulan kodsuz bloğu kullanarak mantık ve API'ler oluşturabilir. Bazı kodsuz Backendless, push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, e-posta şablonları, görsel kullanıcı yönetimi ve çok daha fazlasını içeren lansman sonrası içerir. Öte yandan, Springboard planı, Backendless'i kodlama gerektirmeyen ücretsiz bir uygulama yaratıcısı yapar ve kod yazarlarına gerek olmadığı için uygulama geliştirmenin hiçbir maliyeti yoktur.

Adalo

Adalo, ön uç odaklı uygulama oluşturmayı süper kolaylaştıran kodsuz bir uygulamadır. Uygulama aracındaki sürükle ve bırak sistemi, yeni başlayanlar için sağlam bir görsel etki yaratmak için mükemmel bir özelliktir ve uygulamanın UI fikrini kolayca sunmasına olanak tanır. Ayrıca, bu oluşturucu kullanılarak geliştirilen kodsuz uygulamalar, web siteleri, uygulama mağazası web siteleri ve mobil dahil olmak üzere birçok platformda yayınlayabilir. Adalo, arka uç mantığı sağlamaktan yoksundur. Özel bir ön uç kodsuz geliştirici olmak, sayfaları birbirine bağlamak ve anında iletme bildirimleri gibi özellikler sağlamak, uygulamanızı Adalo ile oluşturduğunuzda eklenen bazı yeteneklerdir.

AppGyver

Bir kullanıcı mobil, TV, Masaüstü ve diğerleri gibi çeşitli cihazlarda çalışabilen çok platformlu bir uygulama arıyorsa, AppGyver harika bir seçimdir.

Bubble

Herhangi bir inanılmaz kodsuz geliştirme platformu, kullanıcının herhangi bir HTML veya CSS ile bir uygulama geliştirmesine izin verir. Bubble, kaynağını kullanarak uygulamanızı barındırmanızı ve dağıtmanızı sağlar ve sizin için bir web sunucusu görevi görür. E-posta, analitik ve arama motoru optimizasyonu (SEO) ile birlikte gelir. Ayrıca, mobil uyumlu dinamik içeriğe sahiptir.

Kodsuz Araçlarla Neler İnşa Edebilirsiniz?

Adından da anlaşılacağı gibi, kodsuz uygulama yazılımı, teknik bilgisi olmayan bir kullanıcının herhangi bir kodlama bilgisi olmadan hem yerel hem de PWS uygulamaları geliştirmesine olanak tanır. Yazılım geliştirme süresini ve uygulamaları neredeyse yarıya indirme maliyetini azaltmaya yardımcı olurlar.

Kodlamasız Yapılan En İyi Uygulama Hangisi?

Birçok uygulama geliştirme platformu kodsuz yazılım geliştirmeyi desteklese de, AppMaster, Bubble ve AppGyver bu alandaki en iyi uygulama oluşturuculardan bazılarıdır. Web siteleri size onlar hakkında kısa bir bilgi verebilir.

Kodsuz Uygulamalar Oluşturabilir miyim?

Uygulama gerektirmeyen oluşturucu platform araçlarının desteğiyle hızlı bir şekilde bir uygulama oluşturulabilir. Kullanıcıların tek yapması gereken, uygulamayı resmi web sitelerinden indirip yüklemek. Bir şablon seçin ve kişiselleştirin. Arayüzü etkileşimli hale getirmek için fotoğraflar, videolar, sık kullanılanlar ve diğer multimedya gibi öğeler eklenebilir.

Kodsuz Uygulama Üreticileri Buna Değer mi?

Uygulama geliştirme yazılımı, herhangi bir kod olmadan uygulamalar ve web siteleri oluşturmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platform sağlar. Böyle bir web sitesi uygulaması, hizmet ekleyerek müşteri tabanında büyümek isteyen, gelir öncesi aşamadaki yeni başlayanlar için kullanışlı ve pratiktir. Bu nedenle, gerçekten zamanınıza ve paranıza değer.

Kodsuz Uygulama Geliştiricisi Kullanarak Uygulama Nasıl Geliştirilir?

Adım 1: Bir Plan Çıkarın

Geliştirme sürecine başlamadan önce, iş uygulamanızda zorunlu olan her ayrıntıyı not edin ve ardından AppMaster veya gereksinimlerinize uygun diğer oluşturucular gibi kodsuz bir araç seçin. Bu şekilde, ne istediğinizi anlayıp inşa edebileceksiniz ve seçtiğiniz platformla bu mümkün mü?

2. Adım: Yerel veya PWA Uygulaması Arasında Karar Verin

Bir geliştirici, kod içermeyen bir uygulama oluşturucuyla bile uygulamayı oluşturmak için iki yaklaşım kullanabilir. İlki yerli, diğeri ise PWA. Yerel uygulama, örneğin Windows, Android, iOS, web sitesi vb. gibi belirli bir platformda uygulama gerçekleştirme ve oluşturma konusunda uzmanlaşmış yazılımdır.

PWA veya Aşamalı Web Uygulaması, web sitesinde bir web tarayıcısı kullanarak herhangi bir cihaza erişebilen ve web sunucularında saklanan bir web uygulamasıdır. İhtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize uygun birini seçebilirsiniz.

3. Adım: Kodsuz Uygulama Oluşturucuya Ulaşın

Gerekli tüm bilgileri sağladıktan sonra, AppMaster oluşturucuyu elinize almanın zamanı geldi. İşletmenizi tanıtmak için bir uygulama oluştururken birkaç şeye dikkat etmeniz gerekir.

4. Adım: Ana Sayfa

Ana sayfa en çok ziyaret edilen sayfa olduğu için tüm başvuru sayfaları önemli ve çekici olmasına rağmen, lütfen çoğu durumda olduğu gibi biraz daha akılda kalıcı ve bilgilendirici yapın. İhtiyaçlarınıza uygun en uygun şablonları seçebilirsiniz.

Adım 5: İçerik

Başvurunuzda görüntülediğiniz içerik ve bilgilerin %100 orijinal olduğundan ve işletmenize veya firmanıza ait olduğundan emin olun. Yazılımı oluştururken başarılarınızı, deneyiminizi, uzmanlığınızı ve diğer ilgili verilerinizi eklemeyi unutmayın.

6. Adım: API

Uygulama programı arayüzü (API), aynı cihazlardaki farklı uygulamalar arasında bir bağlantı görevi görür. Erişilemeyen verileri almak ve diğer uygulamaları kullanarak daha verimli oluşturmak için kullanılır.

7. Adım: Eklentiler

Uygulamanızın daha profesyonel ve verimli görünmesini sağlayan bir şey. Örneğin, ikinci el eşya alıp satma işiyle uğraşmak için kodsuz bir yazılım geliştirirseniz, insanların ürün hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için bir sohbet bölümü ve derecelendirme sistemi ekleyin. Bu özelliği kurarsanız, bu işletme için faydalı olacaktır.

8. Adım: Kodsuz Uygulamanızı Test Edin

Tüm geliştirme ve tasarım işleri bittiğinde, şimdi sıkı çalışmanıza bir göz atma zamanı. Uygulamalarınızı, kendileriyle uyumlu çeşitli cihazlarda ve platformlarda test edin ve varsa hataları veya aksaklıkları bulmaya çalışın.

9. Adım: Uygulamalarınızı Yayınlayın

Test sırasında her şey yolunda görünüyorsa, uygulamanızı herhangi bir uygulama mağazası web sitesinde başlatın veya PWA'nız varsa internette herkese açık hale getirin. Uygulamanın saygınlığını korumak için uygulamanızı orijinal web sitelerinden ve uygulama mağazalarından edindiğinizden emin olun.

Adım 10: Güncellemelerle İyileştirin

Çoğu zaman, web sitenizdeki hataları ve oluşturduğunuz uygulamanın işleyişini tespit etmek veya test ve geliştirme aşamasında bir aksaklık tespit etmek imkansızdır. Yalnızca kullanıcılar bu sorunu bildirdiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle, bunları düzeltmenin tek yolu, güncellemeler göndermek ve kod gerektirmeyen geliştirme iş yazılımınızın genel performansını artırmaktır.

Çözüm

Bir uygulama geliştirmenin zor olduğunu düşünüyorsanız veya bir yazılım geliştirici ekibine harcamak için yeterli bütçeniz yoksa, kod dışı bir uygulama oluşturucu kullanmak daha iyi olur. Kodsuz bir oluşturucu, uygulama geliştirme maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Oluşturmayı planladığınız yazılımın sürükle ve bırak seçeneğine sahip olduğundan ve uygulamanın kullanıcı arayüzünü kolayca değiştirecek şekilde ayarlandığından emin olun. Bu özellikler, işletmeniz için yazılım geliştirmeyi kolaylaştırabilir.