デジタル化と近代化の段階が進むにつれ、新興企業にとって、アプリケーションでサポートされた簡単に操作できるWebサイトを持つことは避けられない。

ソフトウェア開発のコストは、コードライターを必要としないため、ノーコードソフトウェアの助けを借りて劇的に削減することができます。シンプルなアプリケーションやウェブサイトであっても、さまざまなアプリケーションの側面を構築するために多くのコードライターを必要とし、それは高価な作業となります。この問題を解決するために、ノーコードソフトウェアや関連ツールが注目されています。

AppMaster

ノーコード アプリは、ユーザーがソフトウェアのスキルを持っていることを保証するものではありません。AppMasterは、ユーザーやスタートアップがコードライターなしで優れたアプリケーションを構築するのに役立つ、ノーコードビルダー・プラットフォームです。このプラットフォームには、効率的で人間が関与する必要のない、本物のAI生成バックエンドソフトウェアが付属しています。したがって、コードライターの助けを借りずにツールを使用することにより、不正確さのごくわずかなチャンス。さらに、アプリケーションの開発に使用されるソフトウェアのソースも提供します。

AppMasterのノーコードツールのもう一つの特徴は、コードライターの助けを借りずにツールを使って顧客のためにアプリを作り、ユーザーが収入を得るのを助けることである。つまり、ビジネス的な観点からも見ることができるのです。ノーコードアプリが出来上がれば、どこでも公開することができる。AppMaster Cloud、AWS、GCS、Azureなどが、アプリを保存できるクラウドストレージとして挙げられるが、プライベートクラウドに保存することもできる。また、ソースコードはいつでも手に入れることができ、技術文書も自動的に作成される。

もっと知りたい? 「コードまたはコードなし」によるAppMasterの最近の詳細なレビューを確認してください。

Backendless

このノーコード プラットフォームは、幅広いコンポーネント、テーマ、APIを備えており、ユーザーがコード ライターの助けなしに視覚アプリを開発できるようになっていることから、新興企業に適しています。

アプリケーションのユーザーは、Backendlessが提供するコードレスブロックを使用してロジックやAPIを構築することができる。ノーコードのBackendlessには、プッシュ通知、アプリケーション内メッセージング、電子メールテンプレート、ビジュアルユーザー管理などからなるポストローンチがあります。一方、Springboardプランでは、Backendlessはコーディング不要のアプリ作成ツールで、コードライターが不要なため、アプリ開発には何のコストもかかりません。

Adalo

Adaloは、フロントエンド指向のアプリ構築を超簡単にしてくれるノーコードアプリケーションです。アプリツールのドラッグアンドドロップシステムは、スタートアップ企業がしっかりとした視覚的インパクトを与えるための優れた機能であり、アプリが簡単にUIアイデアを提示することを可能にします。また、このビルダーを使って開発されたノーコードアプリは、ウェブサイト、アプリケーションストアのウェブサイト、モバイルなど、多くのプラットフォームで公開することができます。Adaloは、バックエンドロジックの提供に欠ける。フロントエンドに特化したノーコードデベロッパーであること、ページ間のリンク、プッシュ通知などの機能は、Adaloでアプリケーションを構築する際に追加される機能の一部です。

AppGyver

もしユーザーが、モバイル、テレビ、デスクトップなど様々なデバイスで動作するマルチプラットフォーム アプリケーションを探しているなら、AppGyverは素晴らしい選択です。Bubbleは、そのリソースを使用してアプリケーションをホストおよびデプロイし、あなたのためのWebサーバとして機能します。メール、分析、検索エンジン最適化(SEO)が付属しています。また、モバイルフレンドリーな動的コンテンツもあります。

ノーコード ツールで何ができるのか

その名が示すように、ノーコード アプリ ソフトウェアは、技術者ではないユーザーが、ネイティブおよび PWS の両方のアプリを、コーディング知識なしで開発できるようにするものです。

Which Is the Best App Made Without Coding?

多くのアプリ開発プラットフォームがノーコードのソフトウェア開発をサポートしていますが、AppMaster、Bubble、AppGyverはこの分野のトップアプリビルダーの一つです。

Can I Build Apps Without Code?

One can quickly build an app with the support of no-app builder platform tools.ユーザーが行う必要があるのは、公式ウェブサイトからアプリケーションをダウンロードし、それをインストールすることだけです。

Are No-Code App Builders Worth It?

アプリケーション開発ソフトウェアは、コードなしでアプリやウェブサイトを構築できるユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供します。このようなウェブサイトアプリケーションは、サービスを追加することによって顧客基盤の成長を望んでいる収益前の段階の新興企業にとって便利で実用的です。

ステップ1:青写真を描く

開発プロセスを開始する前に、ビジネスアプリに必要不可欠なすべての詳細を書き留め、AppMasterや要件に適した他のビルダーなどのノーコードツールを選択します。

Step 2: ネイティブまたはPWAアプリのどちらかを決定する

開発者は、ノーコードのアプリビルダーを使用しても、アプリケーションを構築するために2つのアプローチを取ることが可能です。その1つはネイティブで、もう1つはPWAです。ネイティブアプリケーションは、例えばWindows、Android、iOS、ウェブサイトなど、特定のプラットフォーム上でアプリを実行し構築することに特化したソフトウェアです。

PWAまたはProgressive Web Applicationは、そのウェブサイト上でWebブラウザを使ってあらゆるデバイスにアクセスでき、Webサーバに保存されるWebアプリケーションです。

Step 3: No-Code App Builder

必要な情報をすべて把握したら、次はAppMasterビルダーで手を動かす番です。

Step 4: ホームページ

すべてのアプリケーションページは重要であり、ホームページは最も訪問されるので魅力的であるべきですが、ほとんどのように、それは少しキャッチーで、有益なものにしてください。

Step 5: Content

アプリケーションに表示するコンテンツや情報は、100%本物で、あなたのビジネスや会社が所有するものであることを確認してください。

Step 6: API

アプリケーションプログラムインターフェース(API)は、同じデバイス上の異なるアプリケーション間のリンクとして動作します。

Step 7: Add-Ons

アプリケーションをより専門的かつ効率的に見せるものです。例えば、中古品を売買するビジネスに対応するノーコードソフトウェアを構築する場合、人々に製品について知らせるためにチャットセクションと評価システムを追加してください。

Step 8: ノーコード アプリをテストする

すべての開発と設計が終わったら、今度はあなたのハードワークを一目見る時がやってきました。

Step 9: アプリの公開

テスト中にすべてが正常に見える場合は、アプリケーションストアのウェブサイトでアプリを起動するか、PWAの場合はインターネット上で公開します。

Step 10 アプリケーションの品位を保つために、本物のWebサイトやアプリケーションストアからアプリケーションを入手するようにしてください。更新で改善する

多くの場合、テストや開発の段階では、Webサイトや構築したアプリケーションの機能におけるエラーを検出したり、不具合を発見したりすることは不可能です。ユーザーがその問題を報告したときに初めて明るみに出るのです。ですから、それらを修正するためにあなたに残された唯一の方法は、アップデートを送信し、ノーコード開発ビジネス ソフトウェアの全体的なパフォーマンスを向上させることです。

結論

アプリの開発は困難だと感じているか、ソフトウェア開発者のチームに費やせるほどの予算がない場合は、ノーコードのアプリケーション ビルダーを使用する方がよいでしょう。ノーコードビルダーは、アプリケーション開発のコストを大幅に削減することができます。あなたが構築しようとしているソフトウェアは、ドラッグアンドドロップオプションと簡単にアプリケーションのUIを変更するためのセットを持っていることを確認する必要があります。これらの機能は、あなたのビジネスのためのソフトウェアの開発を容易にすることができます。