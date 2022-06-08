С ростом цифровизации и модернизации для стартапов становится неизбежным иметь удобные для навигации веб-сайты, поддерживаемые приложениями. Разработка приложения - довольно сложная задача, которая под силу не каждому. Она требует знаний и опыта написания программного кода.

Стоимость разработки программного обеспечения может значительно снизиться с помощью программ, не требующих написания кода, поскольку вам не нужны специалисты по написанию кода. Даже для создания простого приложения или веб-сайта требуется много специалистов по написанию кода для создания различных аспектов приложения, что является дорогостоящим мероприятием. Программное обеспечение no-code и связанные с ним инструменты - горячая тенденция для устранения этой проблемы. Эти приложения имеют простой и удобный интерфейс, что облегчает навигацию по сайту.

Какие полезные приложения и инструменты no-code могут пригодиться вашему стартапу?

AppMaster

Приложения no-code не требуют от пользователя навыков программирования. AppMaster - это платформа no-code builder, которая помогает пользователям и стартапам создавать отличные приложения без написания кода. Платформа поставляется с настоящим бэкенд-программой, созданной искусственным интеллектом, которая эффективна и не требует участия человека в процессе. Таким образом, вероятность неточностей при использовании инструментов без помощи специалистов по написанию кода ничтожно мала. Более того, он также предлагает источник программного обеспечения, используемого для разработки приложения. Будучи конструктором приложений без кода, стартаперам не придется работать на скучных темных экранах, как другим кодерам.

Еще одной особенностью инструментов без кода от AppMaster является то, что они помогают пользователям зарабатывать, создавая приложения для своих клиентов с помощью инструментов без помощи авторов кода. Таким образом, на это можно взглянуть и с точки зрения бизнеса. Как только приложения без кода готовы, вы можете опубликовать их где угодно. Облако AppMaster, AWS, GCS и Azure - вот некоторые облачные хранилища, где можно хранить приложения; в противном случае можно выбрать частное облако. Вы также можете в любое время получить исходный код и техническую документацию, которая также пишется автоматически. Эта возможность позволит вам не быть привязанным к платформе и получить больше свободы.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с недавним подробным обзором AppMaster от «Code or No Code».

Backendless

Эта платформа без кода идеально подходит для стартапов, поскольку она поставляется с широким набором компонентов, тем и API, позволяя пользователям разрабатывать визуальные приложения без помощи специалистов по написанию кода. С помощью этой платформы можно быстро создать масштабируемый фронтенд и бэкенд, что добавляет ей дополнительные возможности.

Пользователи приложений могут создавать логику и API, используя блок без кода, предлагаемый Backendless. Некоторые бескодовые возможности Backendless включают в себя постзапуск, состоящий из push-уведомлений, обмен сообщениями в приложении, шаблоны электронной почты, визуальное управление пользователями и многое другое. С другой стороны, тарифный план Springboard делает Backendless бесплатным создателем приложений без кодирования и не требует от вас никаких затрат на разработку приложений, поскольку нет необходимости в специалистах по написанию кода.

Adalo

Adalo - это приложение без кодирования, которое делает создание приложений, ориентированных на фронтенд, очень простым. Система drag-and-drop в инструменте для создания приложений - отличная функция для стартапов, позволяющая легко представить идею пользовательского интерфейса. Кроме того, приложения без кода, разработанные с помощью этого конструктора, можно публиковать на многих платформах, включая веб-сайты, сайты магазинов приложений и мобильные устройства. Adalo не хватает в обеспечении логики бэкенда. Будучи специализированным frontend no-code разработчиком, связывание страниц вместе и предоставление таких функций, как push-уведомления - вот некоторые возможности, которые добавляются к вашему приложению, когда вы создаете его с помощью Adalo.

AppGyver

Если пользователь ищет мультиплатформенное приложение, которое может работать на различных устройствах, таких как мобильные телефоны, телевизоры, настольные компьютеры и многие другие, то AppGyver - отличный выбор.

Bubble

Невероятные платформы разработки no-code позволяют пользователям разрабатывать приложения с помощью любого HTML или CSS. Bubble позволяет разместить и развернуть ваше приложение с помощью своего ресурса и действует как веб-сервер для вас. Он поставляется с электронной почтой, аналитикой и поисковой оптимизацией (SEO). Кроме того, он обладает динамическим контентом, удобным для мобильных устройств.

Что можно создать с помощью No-Code Tools?

Как следует из названия, программное обеспечение no-code app позволяет нетехническим пользователям разрабатывать приложения, как нативные, так и PWS, без каких-либо знаний кодирования. Они помогают сократить время разработки программного обеспечения и стоимость создания приложений почти вдвое.

Какое лучшее приложение создано без кода?

Хотя многие платформы для разработки приложений поддерживают разработку без кода, AppMaster, Bubble и AppGyver являются одними из лучших разработчиков приложений в этой области. На их сайтах вы можете получить краткую информацию о них.

Можно ли создавать приложения без кода?

Каждый может быстро создать приложение с помощью инструментов платформы для создания приложений без кода. Все, что нужно сделать пользователю, - это скачать приложение с официального сайта и установить его. Выберите шаблон и персонализируйте его. Можно добавить такие элементы, как фотографии, видео, фавиконы и другие мультимедиа, чтобы сделать интерфейс интерактивным.

Are No-Code App Builders Worth It?

Программное обеспечение для разработки приложений предоставляет вам удобную платформу, которая позволяет создавать приложения и веб-сайты без какого-либо кода. Такие веб-приложения удобны и практичны для стартапов на стадии, предшествующей получению прибыли, которые хотят увеличить свою клиентскую базу за счет добавления услуг. Поэтому они действительно стоят вашего времени и денег.

Как разработать приложение с помощью No-Code App Developer?

Шаг 1: Составьте план

Перед началом процесса разработки запишите все детали, которые вы хотите видеть в своем бизнес-приложении, которые являются обязательными, а затем выберите инструмент No-Code, например AppMaster или другие конструкторы, соответствующие вашим требованиям. Таким образом, вы сможете понять и построить то, что вы хотите, и возможно ли это с выбранной вами платформой?

Шаг 2: Решите, что выбрать: нативное или PWA-приложение

Разработчик может использовать два подхода к созданию приложения, даже с помощью no-code конструктора приложений. Первый из них - нативный, а второй - PWA. Нативное приложение - это программное обеспечение, специализированное для выполнения и создания приложения на определенной платформе, например, Windows, Android, iOS, веб-сайт и т.д.

PWA или Progressive Web Application - это веб-приложение, которое может быть доступно на любом устройстве с помощью веб-браузера на веб-сайте и хранится на веб-серверах. Вы можете выбрать любое, которое соответствует вашим потребностям и требованиям.

Шаг 3: Перейдите к No-Code App Builder

После того, как вы собрали всю необходимую информацию, пришло время взяться за конструктор AppMaster. Вам нужно позаботиться о нескольких вещах при создании приложения для продвижения вашего бизнеса.

Шаг 4: Главная страница

Хотя все страницы приложения важны и должны быть привлекательными, поскольку главная страница является самой посещаемой, пожалуйста, сделайте ее немного более броской, как большинство, и информативной. Вы можете выбрать наиболее подходящие шаблоны, соответствующие вашим требованиям.

Шаг 5: Содержание

Убедитесь, что содержание и информация, которую вы отображаете в своей заявке, на 100% подлинные и принадлежат вашему предприятию или фирме. Не забудьте добавить свои достижения, опыт, специальность и другие важные данные при создании программы.</nbsp;

Шаг 6: API

Интерфейс прикладных программ (API) действует как связь между различными приложениями на одних и тех же устройствах. Он используется для получения недоступных данных и для более эффективного использования других приложений.

Шаг 7: Дополнения

Что-то, благодаря чему ваше приложение выглядит более профессионально и эффективно. Например, если вы создаете бескодовую программу для бизнеса по покупке и продаже подержанных товаров, добавьте раздел чата и систему рейтингов, чтобы люди могли узнать о товаре. Если вы создадите такую функцию, это будет полезно для бизнеса.

Шаг 8: Тестирование вашего No-Code приложения

<img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/8u7VWCWpz7djqSx5XZHcfR/download/" title="Test your app.gif" width="498" height="278" alt=""" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/8u7VWCWpz7djqSx5XZHcfR/download/">После завершения всех работ по разработке и проектированию пришло время взглянуть на свой труд. Протестируйте свои приложения на различных устройствах и платформах, совместимых с ними, и постарайтесь найти ошибки или сбои, если таковые имеются.</nbsp;

Шаг 9: Публикация приложений

Если во время тестирования все выглядит хорошо, запустите свое приложение на любом сайте магазина приложений или опубликуйте его в интернете, если у вас PWA. Убедитесь, что ваше приложение доступно на подлинных сайтах и в магазинах приложений, чтобы сохранить достоинства приложения.

Шаг 10: Улучшайте его с помощью обновлений

Зачастую на этапе тестирования и разработки невозможно обнаружить ошибки в работе вашего сайта и приложения, которое вы создаете, или заметить сбой. Это выясняется только тогда, когда пользователи сообщают об этой проблеме. Таким образом, единственным способом их устранения остается отправка обновлений и повышение общей производительности вашего бизнес-программы, разработанной без кода.

Вывод

Если разработка приложения кажется вам сложной задачей или у вас нет достаточного бюджета, чтобы потратиться на команду разработчиков программного обеспечения, то лучше воспользоваться конструктором приложений без кода. Бескодовый конструктор может значительно снизить стоимость разработки приложения. Убедитесь, что программное обеспечение, которое вы планируете создать, имеет возможность перетаскивания и настройки для легкого изменения пользовательского интерфейса приложения. Эти функции могут облегчить разработку программного обеспечения для вашего бизнеса.