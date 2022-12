Wraz z rosnącą fazą cyfryzacji i modernizacji, nieuniknione jest posiadanie przez startupy łatwych w nawigacji stron internetowych wspartych aplikacjami. Tworzenie aplikacji to dość skomplikowane zadanie, które nie każdy potrafi wykonać. Wymaga wiedzy i doświadczenia w pisaniu kodu oprogramowania.

Koszt rozwoju oprogramowania może drastycznie zmniejszyć się z pomocą oprogramowania bez kodu, ponieważ nie potrzebujesz pisarzy kodu. Nawet prosta aplikacja lub strona internetowa wymaga wielu pisarzy kodu, aby zbudować różne aspekty aplikacji, co będzie kosztownym ćwiczeniem. Oprogramowanie no-code i powiązane narzędzia są gorącym trendem, aby wyeliminować ten problem. Aplikacje te pochodzą z prostym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu strona internetowa jest łatwa w nawigacji.

Jakie są przydatne aplikacje i narzędzia no-code dla twoich startupów?

AppMaster

Aplikacje no-code nie wymagają od użytkownika znajomości oprogramowania. AppMaster to platforma no-code builder, która pomaga użytkownikom i startupom budować doskonałe aplikacje bez pisarza kodu / s. Platforma pochodzi z prawdziwym AI-generowane oprogramowanie backend, który jest wydajny i ma żadnego zaangażowania człowieka potrzebne w procesie. Tak więc, znikome szanse niedokładności przy użyciu narzędzi bez pomocy pisarzy kodu. Co więcej, oferuje również źródło oprogramowania używanego do tworzenia aplikacji. Będąc budowniczym aplikacji bez kodu, startupy nie będą musiały pracować na nudnych ciemnych ekranach jak inni koderzy.

Inną cechą narzędzi bez kodu z AppMaster jest to, że pomaga użytkownikom zarabiać poprzez tworzenie aplikacji dla swoich klientów za pomocą narzędzi bez pomocy pisarzy kodu. Można więc spojrzeć na to również z biznesowego punktu widzenia. Gdy aplikacje no-code są gotowe, można je opublikować w dowolnym miejscu. AppMaster cloud, AWS, GCS i Azure to niektóre magazyny chmurowe, w których można przechowywać aplikację; w przeciwnym razie można zdecydować się na przechowywanie jej w prywatnej chmurze. Możesz również odebrać kod źródłowy w dowolnym momencie i uzyskać dokumentację techniczną, która jest również napisana automatycznie. Ta funkcja pozwoli Ci nie być przywiązanym do platformy i więcej wolności.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź ostatnią dogłębną recenzję AppMaster by Code or No Code.

Backendless

Ta platforma bez kodu jest idealna dla startupów, ponieważ pochodzi z szerokiej gamy komponentów, motywów i API, pozwalając użytkownikom rozwijać aplikacje wizualne bez pomocy pisarzy kodu. Można szybko zbudować skalowalny frontend i backend za pomocą tej platformy, co dodaje do jego funkcji.

Użytkownicy aplikacji mogą budować logikę i API za pomocą bezkodowego bloku oferowanego przez Backendless. Niektóre bezkodowe Backendless obejmują post-launch składający się z powiadomień push, wiadomości w aplikacji, szablonów e-mail, wizualnego zarządzania użytkownikami i wiele więcej. Z drugiej strony, plan Springboard sprawia, że Backendless jest bezpłatnym kreatorem aplikacji bez kodu i nie kosztuje Cię nic, aby rozwijać aplikacje, ponieważ nie ma potrzeby pisania kodu.

Adalo

Adalo to aplikacja bez kodu, która sprawia, że budowanie aplikacji zorientowanych na frontend jest super łatwe. System przeciągania i upuszczania w narzędziu do tworzenia aplikacji jest doskonałą cechą dla startupów, aby stworzyć solidny wpływ wizualny, pozwalając aplikacji łatwo przedstawić pomysł UI. Również aplikacje bez kodu opracowane za pomocą tego konstruktora mogą publikować na wielu platformach, w tym stronach internetowych, stronach sklepu z aplikacjami i mobilnych. Adalo brakuje w dostarczaniu logiki backendowej. Będąc wyspecjalizowanym deweloperem frontend no-code, łączenie stron razem i dostarczanie funkcji takich jak powiadomienia push to niektóre możliwości, które są dodawane do aplikacji, gdy budujesz ją za pomocą Adalo.

AppGyver

Jeśli użytkownik szuka wieloplatformowej aplikacji, która może działać na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy, telewizor, komputer stacjonarny i wiele innych, to AppGyver jest doskonałym wyborem.

Bubble

Każda niesamowita platforma rozwojowa bez kodu pozwala jej użytkownikowi na opracowanie aplikacji z dowolnym HTML lub CSS. Bubble sprawia, że hostujesz i wdrażasz swoją aplikację za pomocą swojego zasobu i działa jako serwer internetowy dla Ciebie. Pochodzi z poczty elektronicznej, analityki i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Posiada również dynamiczną treść, która jest przyjazna dla urządzeń mobilnych.

Jak sama nazwa wskazuje, oprogramowanie no-code app pozwala użytkownikowi nietechnicznemu na tworzenie aplikacji, zarówno natywnych, jak i PWS, bez żadnej wiedzy o kodowaniu. Pomagają one zredukować czas tworzenia oprogramowania i koszt wykonania aplikacji niemal do połowy.

Która jest najlepsza aplikacja wykonana bez kodowania?

Chociaż wiele platform do tworzenia aplikacji obsługuje rozwój oprogramowania bez kodu, AppMaster, Bubble i AppGyver to niektóre najlepsze konstruktory aplikacji w tej dziedzinie. Ich strony internetowe mogą dostarczyć Ci krótkiej informacji o nich.

Czy mogę budować aplikacje bez kodu?

Można szybko zbudować aplikację przy wsparciu narzędzi platformowych no-app builder. Wszystko, co użytkownicy muszą zrobić, to pobrać aplikację z ich oficjalnej strony i zainstalować ją. Wybierz szablon i spersonalizuj go. Można dodać elementy takie jak zdjęcia, filmy, favicony i inne multimedia, aby interfejs był interaktywny.

Czy No-Code App Builders są tego warte?

Oprogramowanie do tworzenia aplikacji zapewnia przyjazną dla użytkownika platformę, na której może pozwolić Ci budować aplikacje i strony internetowe bez żadnego kodu. Taka aplikacja internetowa jest poręczna i praktyczna dla startupów w fazie pre-revenue, które chcą wzrostu w swojej bazie klientów poprzez dodanie usług. Dlatego są one rzeczywiście warte twojego czasu i pieniędzy.

Jak stworzyć aplikację za pomocą No-Code App Developer?

Krok 1: Zrób plan

Przed rozpoczęciem procesu rozwoju, zanotuj każdy szczegół, który chcesz w swojej aplikacji biznesowej, która jest niezbędna, a następnie wybierz narzędzie bez kodu, takie jak AppMaster lub inne konstruktory odpowiednie do Twoich wymagań. W ten sposób, będziesz w stanie dowiedzieć się i zbudować to, co chcesz, i jest to możliwe z platformą, którą wybrałeś?

Krok 2: Podjęcie decyzji między aplikacją natywną a PWA

Deweloper może przyjąć dwa podejścia do budowy aplikacji, nawet z no-code app builder. Pierwsze z nich to natywne, a drugie to PWA. Aplikacja natywna to oprogramowanie specjalizujące się w wykonywaniu i budowaniu aplikacji na konkretnej platformie, na przykład Windows, Android, iOS, strona internetowa itp.

PWA lub Progressive Web Application to aplikacja internetowa, która może uzyskać dostęp do dowolnego urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej na swojej stronie internetowej i jest przechowywana na serwerach internetowych. Możesz wybrać każdego, który odpowiada Twojej potrzebie i wymaganiu.

Krok 3: Przejdź do No-Code App Builder

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych informacji wiedzieć, że nadszedł czas, aby dostać swoje ręce na AppMaster budowniczego. Musisz zadbać o kilka rzeczy podczas budowania aplikacji do promowania swojej firmy.

Krok 4: Strona główna

Chociaż wszystkie strony aplikacji są ważne i powinny być atrakcyjne, ponieważ strona główna jest najczęściej odwiedzana, proszę sprawić, by była nieco bardziej chwytliwa, jak w większości, i informacyjna. Możesz wybrać najlepsze odpowiednie szablony odpowiadające Twoim wymaganiom.

Krok 5: Treść

Upewnij się, że treść i informacje, które wyświetlasz na swojej aplikacji są w 100% prawdziwe i są własnością Twojej firmy lub przedsiębiorstwa. Nie zapomnij dodać swoich osiągnięć, doświadczenia, specjalności i innych istotnych danych podczas budowania oprogramowania.

Krok 6: API

Interfejs programu aplikacji (API) działa jako połączenie między różnymi aplikacjami na tych samych urządzeniach. Jest używany do pobierania niedostępnych danych i budowania bardziej efektywnego przy użyciu innych aplikacji.

Krok 7: Dodatki

Coś, co sprawia, że twoja aplikacja wygląda bardziej profesjonalnie i wydajnie. Na przykład, jeśli budujesz oprogramowanie bez kodu, aby zająć się biznesem kupowania i sprzedawania używanych towarów, dodaj sekcję czatu i system oceny, aby ludzie wiedzieli o produkcie. Jeśli zbudujesz tę funkcję, będzie to korzystne dla biznesu.

Krok 8: Przetestuj swój No-Code App

Po zakończeniu wszystkich rozwoju i projektowania, teraz nadszedł czas, aby spojrzeć na swoją ciężką pracę. Przetestuj swoje aplikacje na różnych urządzeniach i platformach, które są z nimi kompatybilne i spróbuj dowiedzieć się błędy lub usterki, jeśli w ogóle.

Krok 9: Opublikuj swoje aplikacje

Jeśli wszystko wygląda dobrze podczas testów, uruchom swoją aplikację na dowolnej stronie sklepu z aplikacjami lub upublicznij ją w Internecie, jeśli masz PWA. Upewnij się, że Twoja aplikacja jest dostępna w autentycznych witrynach i sklepach z aplikacjami, aby zachować godność aplikacji.

Krok 10: Ulepszaj ją za pomocą aktualizacji

Często w fazie testów i rozwoju nie da się wykryć błędów na stronie i w funkcjonowaniu budowanej przez Ciebie aplikacji lub dostrzec usterki. Wychodzi to na jaw dopiero wtedy, gdy użytkownicy zgłoszą ten problem. Tak więc, jedynym sposobem, jaki ci pozostał, aby je naprawić, jest wysyłanie aktualizacji i poprawa ogólnej wydajności twojego oprogramowania biznesowego no-code development.

Wnioski

Jeśli czujesz, że rozwijanie aplikacji jest wyzwaniem lub nie masz wystarczającego budżetu, aby wydać na zespół programistów, to lepiej byłoby użyć konstruktora aplikacji bez kodu. No-code builder może znacznie obniżyć koszty rozwoju aplikacji. Upewnij się, że oprogramowanie, które planujesz zbudować, ma opcję przeciągania i upuszczania oraz zestaw do łatwej zmiany UI aplikacji. Te cechy mogą ułatwić rozwój oprogramowania dla Twojej firmy.