Con la creciente fase de digitalización y modernización, es inevitable para las startups tener sitios web fáciles de navegar apoyados con aplicaciones. Desarrollar una aplicación es una tarea bastante compleja que no todo el mundo puede hacer. Exige conocimientos y experiencia en la escritura de código de software.

El coste del desarrollo de software puede reducirse drásticamente con la ayuda del software sin código, ya que no se necesitan escritores de código. Incluso una simple aplicación o sitio web requiere muchos escritores de código para construir diferentes aspectos de la aplicación, lo que será un ejercicio costoso. El software sin código y las herramientas relacionadas con él son una tendencia muy actual para eliminar este problema. Estas aplicaciones vienen con una interfaz simple y fácil de usar que hace que el sitio web sea fácil de navegar.

¿Cuáles son las aplicaciones y herramientas sin código útiles para sus startups?

AppMaster

Las aplicaciones sin código no garantizan que el usuario tenga conocimientos de software. AppMaster es una plataforma de construcción sin código que ayuda a los usuarios y a las startups a construir excelentes aplicaciones sin necesidad de escribir código. La plataforma viene con un software backend real generado por la IA que es eficiente y no necesita la participación humana en el proceso. Por lo tanto, las posibilidades de inexactitud al utilizar herramientas sin la ayuda de escritores de código son insignificantes. Además, también ofrece la fuente del software utilizado para desarrollar la aplicación. Al ser un constructor de aplicaciones sin código, las startups no tendrán que trabajar en aburridas pantallas oscuras como otros codificadores.

Otra característica de las herramientas sin código de AppMaster es que ayuda a los usuarios a ganar haciendo aplicaciones para sus clientes utilizando las herramientas sin la ayuda de escritores de código. Por lo tanto, también se puede ver esto desde un punto de vista comercial. Una vez que las aplicaciones sin código están listas, puedes publicarlas en cualquier lugar. AppMaster cloud, AWS, GCS y Azure son algunos de los almacenes en la nube donde se puede guardar la aplicación; de lo contrario, se puede optar por mantenerla en una nube privada. También puedes recoger el código fuente en cualquier momento y obtener la documentación técnica, que también se escribe automáticamente. Esta característica le permitirá no estar atado a la plataforma y tener más libertad.

¿Quieres saber más? Consulte la reciente revisión en profundidad de AppMaster realizada por "Code or No Code".

Backendless

Esta plataforma sin código es ideal para las startups, ya que viene con una amplia gama de componentes, temas y APIs, permitiendo a los usuarios desarrollar aplicaciones visuales sin la ayuda de escritores de código. Uno puede construir rápidamente un frontend y backend escalable utilizando esta plataforma, lo que se suma a sus características.

Los usuarios de aplicaciones pueden construir la lógica y las APIs utilizando el bloque sin código que ofrece Backendless. Algunos Backendless sin código incluyen post-lanzamiento que consiste en notificaciones push, mensajería dentro de la aplicación, plantillas de correo electrónico, gestión visual de los usuarios, y mucho más. Por otro lado, el plan Springboard convierte a Backendless en un creador de aplicaciones sin código y no te cuesta nada desarrollar aplicaciones ya que no hay necesidad de escritores de código.

Adalo

Adalo es una aplicación sin código que hace súper fácil la construcción de aplicaciones orientadas al frontend. El sistema de arrastrar y soltar en la herramienta de la app es una característica excelente para que las startups creen un impacto visual sólido, permitiendo que la aplicación presente la idea de la UI fácilmente. Además, las aplicaciones sin código desarrolladas con este constructor pueden publicarse en muchas plataformas, incluyendo sitios web, sitios web de tiendas de aplicaciones y móviles. Adalo carece de proporcionar la lógica de backend. Al ser un desarrollador especializado en frontend sin código, enlazar páginas y proporcionar características como las notificaciones push son algunas capacidades que se añaden a tu aplicación cuando la construyes con Adalo.

AppGyver

Si un usuario está buscando una aplicación multiplataforma que pueda ejecutarse en varios dispositivos como el móvil, la televisión, el escritorio, y muchos otros, entonces AppGyver es la gran elección.

Bubble

Las increíbles plataformas de desarrollo sin código permiten a su usuario desarrollar una aplicación con cualquier HTML o CSS. Bubble te permite alojar y desplegar tu aplicación utilizando su recurso y actúa como un servidor web para ti. Viene con correo electrónico, análisis y optimización de motores de búsqueda (SEO). Además, tiene contenido dinámico que es amigable para los móviles.

¿Qué puedes construir con las herramientas sin código?

Como su nombre indica, el software de aplicaciones sin código permite a un usuario no técnico desarrollar aplicaciones, tanto nativas como PWS, sin ningún conocimiento de codificación. Ayudan a reducir el tiempo de desarrollo de software y el coste de hacer las aplicaciones a casi la mitad.

¿Cuál es la mejor aplicación hecha sin código?

Aunque muchas plataformas de desarrollo de aplicaciones admiten el desarrollo de software sin código, AppMaster, Bubble y AppGyver son algunos de los mejores creadores de aplicaciones en este campo. Su sitio web puede proporcionarle un resumen sobre ellos.

¿Puedo construir aplicaciones sin código?

Uno puede construir rápidamente una aplicación con el apoyo de las herramientas de la plataforma no-app builder. Todo lo que los usuarios necesitan hacer es descargar la aplicación desde su sitio web oficial e instalarla. Elegir una plantilla y personalizarla. Uno puede añadir elementos como fotos, vídeos, favicons, y otros multimedia para hacer la interfaz interactiva.

¿Vale la pena construir aplicaciones sin código?

El software de desarrollo de aplicaciones le proporciona una plataforma fácil de usar donde puede permitirle construir aplicaciones y sitios web sin ningún código. Este tipo de aplicaciones web son útiles y prácticas para las empresas de nueva creación en la etapa previa a la obtención de ingresos que desean aumentar su base de clientes mediante la adición de servicios. Por lo tanto, valen la pena su tiempo y dinero.

¿Cómo desarrollar una aplicación utilizando un desarrollador de aplicaciones sin código?

Paso 1: sacar un plan

Antes de comenzar el proceso de desarrollo, anote todos los detalles que desea en su aplicación de negocios que es imperativo, y luego elegir una herramienta sin código como AppMaster u otros constructores adecuados a sus necesidades. De esta manera, usted será capaz de averiguar y construir lo que quiere, y ¿es posible con la plataforma que ha elegido?

Paso 2: Decidir entre una aplicación nativa o una PWA

Un desarrollador puede tomar dos enfoques para construir la aplicación, incluso con un constructor de aplicaciones sin código. El primero es nativo, y el otro es PWA. Una aplicación nativa es un software especializado en realizar y construir una aplicación en una plataforma particular, por ejemplo, Windows, Android, iOS, sitio web, etc.

La PWA o Aplicación Web Progresiva es una aplicación web que puede acceder a cualquier dispositivo utilizando un navegador web en su sitio web y se almacena en los servidores web. Usted puede seleccionar cualquiera que corresponda con su necesidad y requerimiento.

Paso 3: Llegar a un constructor de aplicaciones sin código

Una vez que haya hecho toda su información necesaria saber que es el momento de conseguir sus manos en el constructor AppMaster. Necesitas cuidar varias cosas mientras construyes una app para promocionar tu negocio.

Paso 4: Página de inicio

Aunque todas las páginas de la aplicación son importantes y deben ser atractivas ya que la página de inicio es la más visitada, por favor hazla un poco más pegadiza, como en la mayoría, e informativa. Puede seleccionar las plantillas más adecuadas que se ajusten a sus requisitos.

Paso 5: Contenido

Asegúrese de que el contenido y la información que muestra en su solicitud son 100% genuinos y son propiedad de su negocio o empresa. No olvide añadir sus logros, experiencia, especialidad y otros datos relevantes mientras construye el software.

Paso 6: API

La interfaz de programa de aplicación (API) actúa como un enlace entre diferentes aplicaciones en los mismos dispositivos. Se utiliza para recuperar datos inaccesibles y para construir de forma más eficiente utilizando otras apps.

Paso 7: Add-Ons

Algo que hace que tu aplicación parezca más profesional y eficiente. Por ejemplo, si construyes un software sin código para tratar el negocio de la compra y venta de artículos de segunda mano, añade una sección de chat y un sistema de valoración para que la gente conozca el producto. Si construyes esta característica, será beneficioso para el negocio.

Paso 8: Prueba tu aplicación sin código

Una vez hecho todo el desarrollo y diseño, ahora es el momento de echar un vistazo a tu duro trabajo. Pruebe sus aplicaciones en varios dispositivos y plataformas que son compatibles con ellos y tratar de averiguar los errores o fallos, si any.

Paso 9: Publicar sus aplicaciones

Si todo parece bien durante las pruebas, el lanzamiento de su aplicación en cualquier sitio web de la tienda de aplicaciones o hacerla pública en Internet si tiene PWA. Asegúrese de que su aplicación esté disponible en sitios web genuinos y tiendas de aplicaciones para mantener la dignidad de la aplicación.

Paso 10: Mejóralo con actualizaciones

A menudo, es imposible detectar errores en tu sitio web y en el funcionamiento de la aplicación que construyes o detectar un fallo durante la fase de pruebas y desarrollo. Sólo sale a la luz cuando los usuarios informan de ese problema. Por lo tanto, la única manera que te queda para solucionarlos es enviar actualizaciones y mejorar el rendimiento general de tu software empresarial de desarrollo sin código.

Conclusión

Si crees que desarrollar una aplicación es un reto o no tienes suficiente presupuesto para gastar en un equipo de desarrolladores de software, entonces sería mejor utilizar un constructor de aplicaciones sin código. Un constructor sin código puede reducir considerablemente el coste del desarrollo de la aplicación. Asegúrese de que el software que está planeando construir tendrá una opción de arrastrar y soltar y un conjunto para cambiar fácilmente la interfaz de usuario de la aplicación. Estas características pueden facilitar el desarrollo de software para su negocio.