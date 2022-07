Avec la phase croissante de numérisation et de modernisation, il est inévitable pour les startups d'avoir des sites web faciles à naviguer soutenus par des applications. Le développement d'une application est une tâche assez complexe que tout le monde ne peut pas faire. Il exige des connaissances et de l'expérience en matière d'écriture de code logiciel.

Le coût du développement de logiciels peut réduire considérablement avec l'aide de logiciels sans code, car vous n'avez pas besoin de rédacteurs de code. Même une application ou un site web simple nécessite de nombreux rédacteurs de code pour construire différents aspects de l'application, ce qui sera un exercice coûteux. Les logiciels no-code et les outils connexes sont une tendance forte pour éliminer ce problème. Ces apps sont livrées avec une interface simple et conviviale rendant le site web facile à naviguer.

Quels sont les apps et outils no-code utiles pour vos startups?

AppMaster

Les apps no-code ne justifient pas que l'utilisateur ait des compétences logicielles. AppMaster est une plateforme de construction no-code qui aide les utilisateurs et les startups à construire d'excellentes applications sans écrivain/s de code. La plateforme est dotée d'un véritable logiciel dorsal généré par l'IA qui est efficace et ne nécessite aucune intervention humaine dans le processus. Ainsi, les risques d'inexactitude sont négligeables en utilisant des outils sans l'aide de rédacteurs de code. En outre, il offre également la source du logiciel utilisé pour développer l'application. Étant un constructeur d'applications sans code, les startups n'auront pas à travailler sur des écrans sombres ennuyeux comme d'autres codeurs.

Une autre caractéristique des outils sans code d'AppMaster est qu'il aide les utilisateurs à gagner en faisant des applications pour leurs clients en utilisant les outils sans l'aide de rédacteurs de code. Donc, on peut aussi regarder cela d'un point de vue commercial. Une fois que les applications sans code sont prêtes, vous pouvez les publier n'importe où. AppMaster cloud, AWS, GCS et Azure sont quelques-uns des nuages de stockage où vous pouvez stocker l'application ; sinon, vous pouvez choisir de la conserver sur un nuage privé. Vous pouvez également récupérer le code source à tout moment et obtenir la documentation technique, qui est également rédigée automatiquement. Cette fonctionnalité vous permettra de ne pas être lié à la plateforme et d'avoir plus de liberté.

Vouloir en savoir davantage? Découvrez la récente revue approfondie d'AppMaster par "Code or No Code".

Backendless

Cette plateforme no-code est idéale pour les startups car elle est livrée avec un large éventail de composants, de thèmes et d'API, permettant aux utilisateurs de développer des applications visuelles sans l'aide de rédacteurs de code. On peut rapidement construire un frontend et un backend évolutifs en utilisant cette plateforme, ce qui ajoute à ses caractéristiques.

Les utilisateurs d'applications peuvent construire une logique et des API en utilisant le bloc sans code offert par Backendless. Certains Backendless sans code comprennent le post-lancement consistant en des notifications push, la messagerie dans l'application, les modèles d'email, la gestion visuelle des utilisateurs, et bien plus encore. D'autre part, le plan Springboard fait de Backendless un créateur d'applications sans code et ne vous coûte rien pour développer des apps puisqu'il n'y a pas besoin de rédacteurs de code.

Adalo

Adalo est une application sans code qui rend la construction d'apps orientée frontale super facile. Le système de glisser-déposer dans l'outil d'application est une excellente fonctionnalité pour les startups pour créer un impact visuel solide, permettant à l'application de présenter l'idée de l'interface utilisateur facilement. En outre, les applications sans code développées à l'aide de ce constructeur peuvent être publiées sur de nombreuses plates-formes, y compris les sites Web, les sites de magasins d'applications et les mobiles. Adalo ne fournit pas de logique de backend. Être un développeur no-code spécialisé dans le frontend, lier des pages ensemble et fournir des fonctionnalités comme les notifications push sont quelques capacités qui sont ajoutées à votre application lorsque vous la construisez avec Adalo.

AppGyver

Si un utilisateur est à la recherche d'une application multiplateforme qui peut fonctionner sur différents appareils tels que le mobile, la télévision, le bureau et bien d'autres, alors AppGyver est le choix idéal.

Bubble

Toutes les plateformes de développement no-code incroyables permettent à son utilisateur de développer une application avec n'importe quel HTML ou CSS. Bubble vous fait héberger et déployer votre application en utilisant sa ressource et agit comme un serveur web pour vous. Elle est dotée d'une messagerie électronique, de fonctions d'analyse et d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). En outre, il dispose d'un contenu dynamique qui est adapté aux mobiles.

Que pouvez-vous construire avec les outils no-code ?

Comme son nom l'indique, le logiciel d'application no-code permet à un utilisateur non technique de développer des applications, tant natives que PWS, sans aucune connaissance en matière de codage. Ils permettent de réduire de près de moitié le temps de développement du logiciel et le coût de réalisation des apps.

Quelle est la meilleure application réalisée sans codage?

Bien que de nombreuses plateformes de développement d'applications prennent en charge le développement de logiciels sans code, AppMaster, Bubble et AppGyver font partie des meilleurs créateurs d'applications dans ce domaine. Leur site Web peut vous fournir un bref aperçu d'eux.

Puis-je construire des applications sans code ?

On peut rapidement construire une application avec le soutien des outils de la plateforme de construction d'applications sans code. Tout ce que les utilisateurs doivent faire est de télécharger l'application sur leur site officiel et de l'installer. Choisir un modèle et le personnaliser. On peut ajouter des éléments comme des photos, des vidéos, des favicons et d'autres multimédias pour rendre l'interface interactive.

Are No-Code App Builders Worth It?

Le logiciel de développement d'applications vous fournit une plate-forme conviviale où il peut vous permettre de construire des applications et des sites Web sans aucun code. Une telle application de site Web est pratique pour les startups en phase de pré-revenu qui veulent augmenter leur clientèle en ajoutant des services. Par conséquent, ils valent vraiment la peine que vous y consacriez du temps et de l'argent.

Comment développer une application en utilisant un développeur d'applications sans code ?

Étape 1 : Établir un plan directeur

Avant de commencer le processus de développement, notez chaque détail que vous voulez dans votre application commerciale qui est impératif, puis choisissez un outil sans code comme AppMaster ou d'autres constructeurs adaptés à vos besoins. Ainsi, vous serez en mesure de déterminer et de construire ce que vous voulez, et est-ce possible avec la plateforme que vous avez choisie ?

Étape 2 : Décider entre une application native ou une PWA

Un développeur peut adopter deux approches pour construire l'application, même avec un constructeur d'applications no-code. La toute première est native, et l'autre est PWA. Une application native est un logiciel spécialisé dans l'exécution et la construction d'une application sur une plateforme particulière, par exemple, Windows, Android, iOS, site web, etc.

La PWA ou Progressive Web Application est une application web qui peut accéder à n'importe quel appareil en utilisant un navigateur web sur son site web et qui est stockée sur des serveurs web. Vous pouvez choisir celui qui correspond à votre besoin et à votre exigence.

Étape 3 : Accéder à un constructeur d'applications sans code

Une fois que vous avez fait connaître toutes vos informations nécessaires, il est temps de mettre la main sur le constructeur AppMaster. Vous devez prendre soin de plusieurs choses tout en construisant une application pour promouvoir votre entreprise.

Étape 4 : Page d'accueil

Bien que toutes les pages de l'application soient importantes et doivent être attrayantes puisque la page d'accueil est la plus visitée, veuillez la rendre un peu plus accrocheuse, comme dans la plupart, et informative. Vous pouvez sélectionner les modèles les mieux adaptés correspondant à vos besoins.

Étape 5 : Contenu

Veuillez vous assurer que le contenu et les informations que vous affichez sur votre candidature sont 100% authentiques et appartiennent à votre entreprise ou votre société. N'oubliez pas d'ajouter vos réalisations, votre expérience, votre spécialité et d'autres données pertinentes pendant la construction du logiciel.

Étape 6 : API

L'interface de programme d'application (API) sert de lien entre différentes applications sur les mêmes appareils. Elle est utilisée pour récupérer des données inaccessibles et pour construire plus efficacement en utilisant d'autres apps.

Étape 7 : Add-Ons

Quelque chose qui rend votre application plus professionnelle et plus efficace. Par exemple, si vous construisez un logiciel sans code pour traiter l'activité d'achat et de vente de biens d'occasion, ajoutez une section de chat et un système d'évaluation pour faire connaître le produit. Si vous construisez cette fonctionnalité, cela sera bénéfique pour l'entreprise.

Étape 8 : Testez votre application no-code

Une fois que vous avez terminé tout le développement et la conception, il est maintenant temps de jeter un coup d'œil à votre dur labeur. Testez vos applications sur divers appareils et plates-formes qui leur sont compatibles et essayez de comprendre les bugs ou les pépins, le cas échéant.

Étape 9 : Publiez vos applications

Si tout semble correct pendant les tests, lancez votre application sur n'importe quel site Web de magasin d'applications ou rendez-la publique sur Internet si vous avez une PWA. Veillez à ce que votre application soit disponible sur des sites Web et des magasins d'applications authentiques afin de préserver la dignité de l'application.

Étape 10 : Améliorez-la avec des mises à jour

Souvent, il est impossible de détecter les erreurs dans votre site Web et le fonctionnement de l'application que vous construisez ou de repérer un pépin pendant la phase de test et de développement. Il ne se révèle que lorsque les utilisateurs signalent ce problème. Ainsi, le seul moyen qui vous reste pour les corriger est d'envoyer des mises à jour et d'améliorer les performances globales de votre logiciel d'entreprise de développement no-code.

Conclusion

Si vous pensez que le développement d'une application est un défi ou si vous n'avez pas assez de budget à consacrer à une équipe de développeurs de logiciels, alors il serait préférable d'utiliser un constructeur d'applications no-code. Un constructeur d'applications non codées peut réduire considérablement le coût du développement d'une application. Assurez-vous que le logiciel que vous envisagez de créer dispose d'une option de glisser-déposer et d'un ensemble permettant de modifier facilement l'interface utilisateur de l'application. Ces fonctionnalités peuvent faciliter le développement de logiciels pour votre entreprise.

