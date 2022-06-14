随着数字化和现代化阶段的不断深入，初创企业不可避免地需要有易于浏览的网站和应用程序的支持。开发一个应用程序是一项相当复杂的任务，不是每个人都能做到。它需要软件代码编写的知识和经验。

在无代码软件的帮助下，软件开发的成本可以大幅降低，因为你不需要代码编写员。即使是一个简单的应用程序或网站也需要许多代码编写员来构建不同的应用程序方面，这将是一项昂贵的工作。无代码软件和相关工具是消除这一问题的一个热门趋势。

对你的初创企业来说，有哪些有用的无码软件和工具？

AppMaster

无码软件不需要用户拥有软件技能。AppMaster是一个无代码构建器平台，帮助用户和初创企业在没有代码编写者的情况下构建优秀的应用程序。该平台配有真正的人工智能生成的后台软件，效率高，在这个过程中不需要人类参与。因此，在没有代码编写员的帮助下使用工具，不准确的机会可以忽略不计。此外，它还提供用于开发应用程序的软件来源。

AppMaster的无代码工具的另一个特点是，它可以帮助用户通过使用工具为他们的客户制作应用程序而不需要代码编写者的帮助来赚钱。因此，人们也可以从商业的角度来看待这个问题。一旦无代码应用程序准备就绪，你可以在任何地方发布它们。AppMaster云、AWS、GCS和Azure是一些可以存储应用程序的云存储空间；否则，人们可以选择将其保存在私有云上。你还可以在任何时候拿起源代码，并获得技术文档，这些文档也是自动编写的。这一功能将使您不被平台束缚，获得更多自由。

想知道更多？ 查看最近通过“Code or No Code”对 AppMaster 进行的深入评论。

Backendless

这个无代码平台是初创企业的理想选择，因为它带有大量的组件、主题和API，允许用户在没有代码编写人员的帮助下开发可视化应用程序。人们可以使用这个平台快速建立一个可扩展的前端和后端，这增加了它的功能。

应用程序用户可以使用Backendless提供的无代码块建立逻辑和API。一些无代码的Backendless包括由推送通知、应用内消息、电子邮件模板、可视化用户管理等组成的后期启动。另一方面，Springboard计划使Backendless成为一个没有编码的免费应用创建者，由于不需要代码编写者，你开发应用不需要任何费用。

Adalo

Adalo是一个无代码应用，使面向前端的应用建设变得超级简单。应用程序工具中的拖放系统是初创企业创造坚实的视觉效果的绝佳功能，使应用程序能够轻松呈现UI理念。另外，使用该构建器开发的无代码应用程序可以在许多平台上发布，包括网站、应用商店网站和移动端。Adalo在提供后端逻辑方面有所欠缺。作为一个专门的前端无代码开发人员，将页面链接在一起并提供推送通知等功能是当你用Adalo构建应用程序时添加的一些功能。

AppGyver

如果用户正在寻找一个可以在手机、电视、桌面等各种设备上运行的多平台应用程序，那么AppGyver是一个不错的选择。

Bubble

任何令人难以置信的无代码开发平台都允许其用户使用任何HTML或CSS开发一个应用程序。Bubble使你通过使用其资源来托管和部署你的应用程序，并为你充当网络服务器。它带有电子邮件、分析和搜索引擎优化（SEO）。

你能用无代码工具建立什么？

顾名思义，无代码应用程序软件允许非技术用户开发应用程序，包括本地和PWS，而无需任何编码知识。它们有助于将软件开发时间和制作应用程序的成本降低到几乎一半。

哪个是最好的无码软件？

尽管许多应用开发平台支持无码软件开发，但AppMaster、Bubble和AppGyver是该领域的一些顶级应用建设者。他们的网站可以为你提供关于他们的简介。

我可以在没有代码的情况下构建应用程序吗？

人们可以在无应用程序构建器平台工具的支持下快速构建一个应用程序。用户需要做的就是在其官方网站上下载应用程序并安装。选择一个模板并对其进行个性化处理。人们可以添加照片、视频、收藏夹和其他多媒体等元素，使界面具有互动性。

无代码应用程序构建器值得吗？

应用程序开发软件为您提供了一个用户友好的平台，它可以让您在没有任何代码的情况下构建应用程序和网站。这样的网站应用对于处于预收入阶段的初创企业来说是方便和实用的，他们希望通过增加服务来增长客户群。因此，它们确实值得你花费时间和金钱。

如何使用无代码应用程序开发人员开发应用程序？

步骤1：拿出蓝图

在开始开发过程之前，记下你希望在你的商业应用程序中必须的每个细节，然后选择像AppMaster或其他适合你要求的无代码工具。

第2步：在原生或PWA应用程序之间做出决定

开发人员可以采取两种方法来构建应用程序，即使使用无代码应用程序构建器。第一种是原生，另一种是PWA。原生应用程序是专门在特定平台上执行和构建应用程序的软件，例如，Windows、Android、iOS、网站等。

PWA或渐进式网络应用程序是一种网络应用程序，可以在其网站上使用网络浏览器访问任何设备，并存储在网络服务器上。

步骤3：进入免代码应用程序生成器

一旦你了解了所有必要的信息，现在是时候让你的手进入AppMaster生成器。

步骤4：主页

尽管所有的应用程序页面都很重要，并且应该具有吸引力，因为主页是访问量最大的，但请使其更加吸引人，就像大多数人一样，并且信息量大。你可以选择符合你要求的最佳合适模板。

步骤5：内容

确保你在申请书上显示的内容和信息是100%真实的，是属于你的企业或公司的。在构建软件时，不要忘记添加您的成就、经验、专业和其他相关数据。

步骤6：API

应用程序接口（API）作为同一设备上不同应用程序之间的链接。它用于检索无法访问的数据，并使用其他应用程序更有效地构建。

第7步：插件

使您的应用程序看起来更加专业和高效的东西。例如，如果你建立了一个无码软件来处理买卖二手货的业务，那么请添加一个聊天板块和评级系统，让人们了解产品的情况。

第8步：测试你的无代码应用程序

一旦完成了所有的开发和设计，现在是时候看一眼你辛苦的工作。

步骤9：发布您的应用程序

如果在测试期间一切正常，请在任何应用程序商店网站上发布您的应用程序，如果您有PWA，请将其在互联网上公开。确保让你的应用程序在真正的网站和应用程序商店中可用，以维护应用程序的尊严。

步骤10。通过更新来改进它

通常情况下，在测试和开发阶段，不可能发现你的网站和你建立的应用程序的功能错误或发现一个故障。只有当用户报告该问题时，它才会显现出来。因此，留给您解决这些问题的唯一方法是发送更新并提高您的无代码开发商业软件的整体性能。

结论

如果您觉得开发一个应用程序具有挑战性，或者没有足够的预算花在软件开发人员的团队上，那么最好使用无代码应用程序构建器。无代码构建器可以大大降低应用开发的成本。确保你计划建立的软件应具有拖放选项和设置，以方便改变应用程序的用户界面。这些功能可以减轻您企业的软件开发工作。