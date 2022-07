Com a crescente fase de digitalização e modernização, é inevitável que os startups tenham websites fáceis de navegar suportados com aplicações. Desenvolver uma aplicação é uma tarefa bastante complexa que nem todos podem fazer. Exige conhecimentos e experiência na escrita de código de software.

O custo do desenvolvimento de software pode reduzir drasticamente com a ajuda de software sem código, uma vez que não são necessários escritores de código. Mesmo uma simples aplicação ou website requer muitos escritores de código para construir diferentes aspectos de aplicação, o que será um exercício dispendioso. O software sem código e ferramentas relacionadas são uma tendência quente para eliminar este problema. Estas aplicações vêm com uma interface simples e de fácil utilização, tornando o website fácil de navegar.

Quais são as aplicações e ferramentas não codificadas úteis para as suas startups?

AppMaster

Aplicações não codificadas não garantem que o utilizador tenha conhecimentos de software. AppMaster é uma plataforma de construção sem código que ajuda os utilizadores e os startups a construir excelentes aplicações sem escritor/s de código. A plataforma vem com um verdadeiro software backend gerado por IA que é eficiente e não tem nenhum envolvimento humano necessário no processo. Assim, as probabilidades de imprecisão são negligenciáveis, utilizando ferramentas sem a ajuda de escritores de código. Além disso, também oferece a fonte do software utilizado para desenvolver a aplicação. Sendo um construtor de aplicações sem código, as startups não terão de trabalhar em ecrãs escuros aborrecidos como outros codificadores.

Uma outra característica das ferramentas sem código da AppMaster é que ajuda os utilizadores a ganharem fazendo aplicações para os seus clientes utilizando as ferramentas sem a ajuda de escritores de código. Assim, também se pode ver isto de um ponto de vista comercial. Uma vez que as aplicações sem código estejam prontas, podem ser publicadas em qualquer lugar. AppMaster cloud, AWS, GCS, e Azure são alguns armazéns de nuvem onde se pode armazenar a aplicação; caso contrário, pode-se optar por mantê-la numa nuvem privada. Também pode pegar no código fonte em qualquer altura e obter documentação técnica, que também é escrita automaticamente. Esta funcionalidade permitir-lhe-á não estar ligado à plataforma e mais liberdade.

Quer saber mais? Confira a recente análise detalhada do AppMaster by Code or No Code.

Backendless

Esta plataforma sem código é ideal para startups, pois vem com uma vasta gama de componentes, temas e APIs, permitindo aos utilizadores desenvolver aplicações visuais sem a ajuda de escritores de código. Pode-se construir rapidamente um frontend e backend escalável utilizando esta plataforma, o que acrescenta às suas características.

Os utilizadores de aplicações podem construir lógicas e APIs utilizando o bloco sem código oferecido pelo Backendless. Alguns sem código Backendless incluem pós-lançamento consistindo em notificações push, mensagens na aplicação, modelos de email, gestão visual de utilizadores, e muito mais. Por outro lado, o plano Springboard faz de Backendless um criador de aplicações gratuito sem código e não custa nada para desenvolver aplicações, uma vez que não há necessidade de programadores de código.

Adalo

Adalo é uma aplicação sem código que torna a construção de aplicações orientadas para a frente super fácil. O sistema de arrastar e largar na ferramenta de aplicação é uma característica excelente para os startups criarem um impacto visual sólido, permitindo que a aplicação apresente facilmente a ideia de IU. Além disso, as aplicações sem código desenvolvidas com este construtor podem ser publicadas em muitas plataformas, incluindo websites, websites de lojas de aplicações, e móveis. Falta ao Adalo o fornecimento de lógica backend. Sendo um desenvolvedor especializado de frontend sem código, ligar páginas e fornecer características como notificações push são algumas capacidades que são adicionadas à sua aplicação quando a constrói com Adalo.

AppGyver

Se um utilizador procura uma aplicação multiplataforma que possa ser executada em vários dispositivos, tais como móveis, TV, Desktop, e muitos outros, então AppGyver é a grande escolha.

Bubble

Uma incrível plataforma de desenvolvimento sem código permite ao seu utilizador desenvolver uma aplicação com qualquer HTML ou CSS. Bubble torna-o alojar e implementar a sua aplicação utilizando o seu recurso e actua como um servidor web para si. Vem com e-mail, análise, e optimização para motores de busca (SEO). Além disso, tem um conteúdo dinâmico que é móvel e amigável.

What Can You Build with No-Code Tools?

Como o nome sugere, o software de aplicação sem código permite a um utilizador não técnico desenvolver aplicações, tanto nativas como PWS, sem qualquer conhecimento de codificação. Eles ajudam a reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento do software para quase metade.

Qual é a melhor aplicação feita sem codificação?

Embora muitas plataformas de desenvolvimento de aplicações suportem o desenvolvimento de software sem código, AppMaster, Bubble, e AppGyver são alguns dos melhores construtores de aplicações no campo. O seu website pode fornecer-lhe um resumo sobre eles.

Can I Build Apps Without Code?

Uma pessoa pode construir rapidamente uma aplicação com o apoio de ferramentas de plataforma de construção sem código. Tudo o que os utilizadores precisam de fazer é descarregar a aplicação do seu website oficial e instalá-la. Escolher um modelo e personalizá-lo. Pode-se adicionar elementos como fotos, vídeos, favicons, e outros multimédia para tornar a interface interactiva.

Are No-Code App Builders Worth It?

O software de desenvolvimento de aplicações fornece-lhe uma plataforma de fácil utilização onde pode permitir construir aplicações e websites sem qualquer código. Uma tal aplicação de website é útil e prática para iniciantes na fase de pré-recepção que queiram crescer na sua base de clientes adicionando serviços. Portanto, valem de facto o seu tempo e dinheiro.

Como desenvolver uma aplicação utilizando um desenvolvedor de aplicações sem código?

Passo 1: Retire um projecto>

Antes de iniciar o processo de desenvolvimento, anote todos os detalhes que desejar na sua aplicação comercial que seja imperativa, e depois escolha uma ferramenta sem código como o AppMaster ou outros construtores adequados às suas necessidades. Desta forma, poderá descobrir e construir o que deseja, e será possível com a plataforma que escolheu?

>

> forte> Passo 2: Decida entre um nativo ou uma aplicação PWA

Um programador pode adoptar duas abordagens para construir a aplicação, mesmo com um construtor de aplicações sem código. A primeira é nativa, e a outra é PWA. Uma aplicação nativa é um software especializado em executar e construir uma aplicação numa plataforma particular, por exemplo, Windows, Android, iOS, website, etc.

>p>PWA ou Progressive Web Application é uma aplicação web que pode aceder a qualquer dispositivo utilizando um navegador web no seu website e é armazenada em servidores web. Pode seleccionar qualquer pessoa que corresponda à sua necessidade e exigência.

forte>Passo 3: Chegar a Um Construtor de Aplicativos Sem Código

Após ter feito com que toda a sua informação necessária saiba que está na altura de pôr as mãos no construtor do AppMaster. Tem de cuidar de várias coisas enquanto constrói uma aplicação para promover o seu negócio.

>forte>passo 4: Página Inicial

>p>p>Embora todas as páginas de aplicação sejam importantes e devam ser atractivas, uma vez que a página inicial é a mais visitada, por favor torne-a um pouco mais cativante, como na maioria, e informativa. Pode seleccionar os modelos mais adequados que correspondam aos seus requisitos.

forte>passo 5: Conteúdo >

P>Certifique-se de que o conteúdo e a informação que exibe na sua candidatura são 100% genuínos e são propriedade da sua empresa ou firma. Não se esqueça de adicionar as suas realizações, experiência, especialidade e outros dados relevantes enquanto constrói o software.

>forte>Step 6: API

>p>A interface de programa de aplicação (API) actua como uma ligação entre diferentes aplicações nos mesmos dispositivos. É utilizada para recuperar dados inacessíveis e para construir de forma mais eficiente utilizando outras aplicações.

> forte> Passo 7: Add-Ons

>p> Algo que faça a sua aplicação parecer mais profissional e eficiente. Por exemplo, se construir um software sem código para lidar com o negócio de compra e venda de bens em segunda mão, adicione uma secção de chat e um sistema de classificação para que as pessoas saibam sobre o produto. Se construir esta funcionalidade, isso será benéfico para o negócio.

passo 8: Testar a sua aplicação sem código

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/8u7VWCWpz7djqSx5XZHcfR/download/" title="Test your app.gif" width="498" height="278" alt="" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/8u7VWCWpz7djqSx5XZHcfR/download/">Após ter feito todo o desenvolvimento e concepção, agora é altura de ter um olhar sobre o seu trabalho árduo. Teste as suas aplicações em vários dispositivos e plataformas compatíveis com os mesmos e tente descobrir bugs ou falhas, se houver.

>forte>Passo 9: Publique as suas aplicações

>p> Se tudo parecer bem durante os testes, lance a sua aplicação em qualquer website de loja de aplicações ou torne-a pública na Internet, se tiver AWP. Certifique-se de ter a sua aplicação disponível em websites e lojas de aplicações genuínas para manter a dignidade da aplicação.

>strong>Step 10: Improve It with Updates>

ften, é impossível detectar erros no seu website e no funcionamento da aplicação que constrói ou detectar uma falha durante a fase de teste e desenvolvimento. Só vem à luz quando os utilizadores reportam esse problema. Assim, a única forma de os corrigir é enviar actualizações e melhorar o desempenho geral do seu software de desenvolvimento de aplicações sem código.

Conclusion

Se achar que desenvolver uma aplicação é um desafio ou não tem orçamento suficiente para gastar numa equipa de programadores de software, então seria melhor utilizar um construtor de aplicações sem código. Um construtor sem código pode reduzir consideravelmente o custo de desenvolvimento de aplicações. Certifique-se de que o software que está a planear construir terá uma opção de arrastar e largar e definir para alterar facilmente a IU da aplicação. Estas características podem facilitar o desenvolvimento de software para o seu negócio.