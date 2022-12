Met de toenemende fase van digitalisering en modernisering is het voor startups onvermijdelijk om eenvoudig te navigeren websites te hebben die ondersteund worden door applicaties. Het ontwikkelen van een applicatie is een behoorlijk complexe taak die niet iedereen kan uitvoeren. Het vereist kennis en ervaring met het schrijven van softwarecode.

De kosten van softwareontwikkeling kunnen drastisch omlaag met behulp van no-code software, omdat je geen code-schrijvers nodig hebt. Zelfs een eenvoudige applicatie of website vereist veel code-schrijvers om verschillende aspecten van de applicatie te bouwen, wat een dure aangelegenheid wordt. De no-code software en gerelateerde tools zijn een hete trend om dit probleem te elimineren. Deze apps komen met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waardoor de website gemakkelijk te navigeren is.

AppMaster

No-code apps garanderen niet dat de gebruiker over softwarevaardigheden beschikt. AppMaster is een no-code builder platform dat gebruikers en startups helpt uitstekende applicaties te bouwen zonder code schrijver/s. Het platform wordt geleverd met echte AI-gegenereerde backend-software die efficiënt is en waarbij geen menselijke betrokkenheid in het proces nodig is. Dus, verwaarloosbare kans op onnauwkeurigheid door het gebruik van tools zonder de hulp van code schrijvers. Bovendien biedt het ook de bron van de software die wordt gebruikt om de applicatie te ontwikkelen. Omdat het een no-code applicatiebouwer is, hoeven starters niet te werken op saaie donkere schermen zoals andere programmeurs.

Een ander kenmerk van no-code tools van AppMaster is dat het gebruikers helpt verdienen door apps te maken voor hun klanten met behulp van de tools zonder de hulp van code-schrijvers. Men kan dit dus ook vanuit zakelijk oogpunt bekijken. Zodra de no-code apps klaar zijn, kun je ze overal publiceren. AppMaster cloud, AWS, GCS en Azure zijn enkele cloudopslagplaatsen waar u de app kunt opslaan; anders kunt u ervoor kiezen om hem op een privécloud te bewaren. U kunt ook altijd de broncode ophalen en technische documentatie krijgen, die ook automatisch wordt geschreven. Met deze functie bent u niet gebonden aan het platform en heeft u meer vrijheid.

Meer weten? Bekijk de recente diepgaande review van AppMaster door Code or No Code.

Backendless

Dit no-code platform is ideaal voor startups omdat het wordt geleverd met een breed scala aan componenten, thema's en API's, waardoor gebruikers visuele apps kunnen ontwikkelen zonder de hulp van code-schrijvers. Men kan snel een schaalbare frontend en backend bouwen met behulp van dit platform, wat de mogelijkheden nog vergroot.

Gebruikers van applicaties kunnen logica en API's bouwen met behulp van het codeloze blok dat Backendless biedt. Sommige no-code Backendless omvatten post-launch bestaande uit push-meldingen, in-applicatie berichten, e-mail templates, visueel gebruikersbeheer, en nog veel meer. Aan de andere kant, het Springboard plan maakt Backendless een gratis app creator zonder codering en kost je niets om apps te ontwikkelen omdat er geen code schrijvers nodig zijn.

Adalo

Adalo is een no-code applicatie die het bouwen van frontend-georiënteerde apps super eenvoudig maakt. Het drag-and-drop systeem in de app-tool is een uitstekende functie voor startups om een solide visuele impact te creëren, waardoor de applicatie het UI-idee gemakkelijk kan presenteren. Ook kunnen de no-code apps die met deze bouwer zijn ontwikkeld op vele platforms worden gepubliceerd, waaronder websites, websites van applicatiewinkels en mobiel. Adalo mist backend logica. Als een gespecialiseerde frontend no-code ontwikkelaar, het koppelen van pagina's aan elkaar en het bieden van functies zoals push-notificaties zijn enkele mogelijkheden die worden toegevoegd aan uw applicatie wanneer u deze bouwt met Adalo.

AppGyver

Als een gebruiker op zoek is naar een multi-platform applicatie die op verschillende apparaten kan draaien, zoals mobiel, TV, desktop en vele andere, dan is AppGyver een goede keuze.

Bubble

Elk ongelooflijk no-code ontwikkelingsplatform laat de gebruiker toe een app te ontwikkelen met HTML of CSS. Bubble maakt u hosten en implementeren van uw toepassing door het gebruik van haar bron en fungeert als een webserver voor je. Het komt met e-mail, analyse en zoekmachine optimalisatie (SEO). Ook heeft het dynamische inhoud die mobiel-vriendelijk is.

Zoals de naam al aangeeft, stelt de no-code app software een niet-technische gebruiker in staat om apps te ontwikkelen, zowel native als PWS, zonder enige kennis van codering. Ze helpen de softwareontwikkelingstijd en de kosten voor het maken van de apps tot bijna de helft te beperken.

Welke is de beste app die zonder codering wordt gemaakt?

Hoewel veel platforms voor app-ontwikkeling no-code softwareontwikkeling ondersteunen, zijn AppMaster, Bubble en AppGyver enkele top app-bouwers op dit gebied. Hun website kan u een kort overzicht geven.

Kan ik apps bouwen zonder code?

Men kan snel een app bouwen met behulp van no-app builder platform tools. Alles wat gebruikers moeten doen is de applicatie downloaden van hun officiële website en installeren. Kies een sjabloon en personaliseer het. Men kan elementen toevoegen zoals foto's, video's, favicons en andere multimedia om de interface interactief te maken.

Zijn No-Code App Builders de moeite waard?

De applicatie ontwikkelingssoftware biedt u een gebruiksvriendelijk platform waar u apps en websites kunt bouwen zonder enige code. Een dergelijke website applicatie is handig en praktisch voor startups in de pre-revenue fase die hun klantenbestand willen laten groeien door diensten toe te voegen. Daarom zijn ze inderdaad uw tijd en geld waard.

Hoe ontwikkel je een app met behulp van een No-Code App Developer?

Stap 1: Maak een blauwdruk

Voordat u aan het ontwikkelingsproces begint, noteert u elk noodzakelijk detail dat u in uw zakelijke app wilt hebben, en kiest u vervolgens een no-code tool zoals AppMaster of andere bouwers die aan uw eisen voldoen. Zo kun je uitzoeken en bouwen wat je wilt, en is het mogelijk met het platform dat je hebt gekozen.

Stap 2: Beslis tussen een Native of een PWA App

Een ontwikkelaar kan twee benaderingen kiezen om de applicatie te bouwen, zelfs met een no-code app builder. De allereerste is native, en de andere is PWA. Een native applicatie is software die gespecialiseerd is in het uitvoeren en bouwen van een app op een bepaald platform, bijvoorbeeld Windows, Android, iOS, website, enz.

PWA of Progressive Web Application is een webapplicatie die met behulp van een webbrowser op elk apparaat toegang heeft tot de website en is opgeslagen op webservers. U kunt iedereen selecteren die overeenkomt met uw behoefte en vereiste.

Stap 3: Ga naar een No-Code App Builder

Zodra je al je noodzakelijke informatie hebt gemaakt is het tijd om je handen op de AppMaster bouwer te leggen. Je moet voor verschillende dingen zorgen terwijl je een app bouwt om je bedrijf te promoten.

Stap 4: Startpagina

Hoewel alle toepassingspagina's belangrijk zijn en aantrekkelijk moeten zijn omdat de startpagina het meest bezocht wordt, moet u hem wat pakkender, zoals in de meeste, en informatief maken. U kunt de meest geschikte sjablonen selecteren die aan uw eisen voldoen.

Stap 5: Inhoud

Zorg ervoor dat de inhoud en informatie die u op uw sollicitatie toont 100% echt zijn en eigendom zijn van uw bedrijf of firma. Vergeet niet uw prestaties, ervaring, specialiteit en andere relevante gegevens toe te voegen tijdens het bouwen van de software.

Stap 6: API

De application program interface (API) fungeert als een link tussen verschillende applicaties op dezelfde apparaten. Het wordt gebruikt om ontoegankelijke gegevens op te halen en om efficiënter te bouwen met behulp van andere apps.

Stap 7: Add-Ons

Iets waardoor uw toepassing er professioneler en efficiënter uitziet. Als u bijvoorbeeld een no-code software bouwt voor het kopen en verkopen van tweedehands goederen, voeg dan een chat-sectie en een beoordelingssysteem toe om mensen over het product te informeren. Als u deze functie bouwt, zal dat gunstig zijn voor het bedrijf.

Stap 8: Test uw No-Code app

Eenmaal klaar met alle ontwikkeling en ontwerp, is het nu tijd om een blik te werpen op uw harde werk. Test uw apps op verschillende apparaten en platforms die ermee compatibel zijn en probeer eventuele bugs of glitches uit te zoeken.

Stap 9: Publiceer uw apps

Als alles er tijdens het testen goed uitziet, lanceert u uw app op een website van de applicatiewinkel of maakt u hem openbaar op het internet als u een PWA hebt. Zorg ervoor dat uw applicatie beschikbaar is op echte websites en applicatiewinkels om de waardigheid van de applicatie te behouden.

Stap 10: Verbeter het met updates

Vaak is het onmogelijk om tijdens de test- en ontwikkelingsfase fouten in uw website en de werking van de door u gebouwde applicatie op te sporen of een hapering te ontdekken. Het komt pas aan het licht wanneer de gebruikers dat probleem melden. Dus, de enige manier voor u om ze op te lossen is om updates te sturen en de algemene prestaties van uw no-code ontwikkeling zakelijke software te verbeteren.

Conclusie

Als u vindt dat het ontwikkelen van een app een uitdaging is of niet genoeg budget hebt om te besteden aan een team van softwareontwikkelaars, dan kunt u beter een no-code applicatiebouwer gebruiken. Een no-code builder kan de kosten van applicatieontwikkeling aanzienlijk verlagen. Zorg ervoor dat de software die u van plan bent te bouwen een drag and drop optie heeft en een set om gemakkelijk de UI van de applicatie te veranderen. Deze functies kunnen de ontwikkeling van software voor uw bedrijf vergemakkelijken.