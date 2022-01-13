قررنا أن نكتشف كيف يتصرف مطورو لا كود حقيقي ويعيشون. تجاذبنا أطراف الحديث حول تفاصيل الإنتاج بدون رمز مع مؤسس الشركة الناشئة والمبرمج الصفري من الولايات المتحدة ، ألكسندر مانوخين. تحدث إلينا عن طريقه إلى مطور بدون رمز ، وإتقان الذات ، والصعوبات ، والقوالب النمطية ، ولماذا يعتبر عدم وجود رمز هو أفضل قرار لبدء التشغيل.

ضيفنا:

ألكسندر مانوخين هو مؤسس شركة ناشئة ، الفاتح العالمي الخالي من الكود.

يعيش ويعمل في ولاية كاليفورنيا.

كان مدير منتج.

بعد الاجتماع الأول بدون رمز ، افتتح ألكسندر استوديو تطوير بدون كود . ظهرت "مرحبًا لا رمز" إلى الحياة.

ألكساندر ، كيف حصلت على أول اجتماع لك مع "بدون كود" وما رأيك؟

التقيت بـ no-code لأول مرة في يونيو 2021. عمل صديقي Kirill Samokhin في دورات بدون رمز ، وتطرقنا إلى هذا الموضوع. لم يكن لدي أي فكرة عما يمكنني فعله بدون رمز. اعتقدت أن هذا هو مستوى تيلدا (منشئ مواقع الويب). كانت لدي فكرة لبدء التشغيل - منصة لاختيار مديري حركة المرور. أخبرني كيريل أنه يمكنني إنشاء MVP لهذا المشروع في غضون يومين باستخدام أدوات بدون رمز. كنت متشوقة لل.

كيف بدأت بأداة بدون تعليمات برمجية ولأي مشروع؟

كانت لدي فكرة عن بدء التشغيل وبدأت في عمل MVP لها ، كما قلت أعلاه. نصحني كيريل باستخدام عدة أدوات بدون كود ، Tilda + Collabza + Integromat. كان من الضروري فقط تكوين استقبال وإخراج البيانات. لقد تعلمت الأدوات بنفسي في غضون أسبوع وحصلت على MVP في عطلة نهاية الأسبوع. بعد ذلك ، حصلت على الإلهام من عدم وجود رمز وتخيلت عدد المنتجات المذهلة التي يمكن للأشخاص اختبارها باستخدام إنشاء MPV سريع! لذلك ، تركت فكرتي عن نظام أساسي لاختيار مديري حركة المرور وأنشأت استوديو تطوير بدون كود مع شريك.

بعد ذلك ، قمت بإنشاء تطبيق لمشاركة الشكر كل يوم. يمكن حفظها وعرضها ومشاركتها في الخلاصة. أيضا ، هناك وظيفة لمتابعة الشخص لتتبع شكره.

ألكسندر ، هل لديك تعليم تقني؟ أم تعليم في منطقة أخرى؟

لا أنا لا. أردت أن أتعلم بايثون. اعتقدت أنني سأحب الكود ، لكنني لم أفعل ذلك أبدًا. أنا الآن طالب في السنة الرابعة حاصل على شهادة في مدير المنتجات في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي.

هل كان من الصعب عليك تطبيق no-code في عملك وجعله أداتك الأساسية؟ كم من الوقت استغرقت؟

لا ، كان الأمر واضحًا. لقد اكتشفت ذلك في غضون أسبوع باستخدام الأداة الأولى للمشروع الأول (منصة لاستهداف المتخصصين). لم يستغرق الأمر مني سوى أسبوعين لإنشائه. لا تزال دراسة أدوات عدم وجود كود عملية رائعة بالنسبة لي. إذا كان لدي أكثر من 24 ساعة في اليوم ، فسوف أتعلم أدوات جديدة كل يوم.

إن تطبيق no-code كأداة أساسية بالنسبة لي يعني بناء الاستوديو الخاص بي بدون كود. في هذا الصدد ، كان من الصعب البدء. لم تكن هناك خبرة أو حالات أو مصادر خيوط. ولكن سرعان ما بدأ العملاء يأتون من العمل الحر ، وأصبح كل شيء أسهل بكثير.

ألكسندر ، لقد أطلقت بالفعل أكثر من 30 شركة ناشئة. ما هو المهم لكي تنجح شركة ناشئة؟

هناك العديد من العوامل المشتركة. ستكون مخاطر الفشل عالية دائمًا لأن الشركة الناشئة هي نموذج عمل جديد. لكن يمكن للمؤسس تقليل بعض المخاطر. فيما يلي قائمة بالأشياء الرئيسية لذلك:

سوق

يجب أن تكون كبيرة في البداية وذات معدل دوران جيد للمال في مكانة شركتك الناشئة. يمكنك صنع أفضل المنتجات وأكثرها قيمة ، لكن لا يمكنك التوسع إلى أحادي القرن إذا كان السوق محدودًا. أول شيء يجب تقييمه هو SOM (سوق قابل للخدمة ويمكن الحصول عليه) ، وهو مقدار السوق الذي يمكنك الاستيلاء عليه.

المنتج والفكرة

يجب أن يكون المنتج مميزًا عن الاحتياجات أو الحلول أو الوظائف الحالية. الوظيفة هنا تعني الوظيفة التي يستأجر لها المستهلك منتجًا. يجب أن يكون القرار أفضل في معايير القرار الأكثر أهمية ، أو أن يكون له ميزة غير عادلة. يجب على الشركة الناشئة أن تفعل شيئًا مختلفًا.

الزمان والمكان

من الضروري العثور على فكرة يكون السوق جاهزًا لها بالفعل. السرعة مهمة للغاية. إذا وجدت سوقًا وبيانًا يحتاجه المستهلكون اليوم ، فأنت بحاجة إلى إنشاء MVP واختبار الفكرة في أسرع وقت ممكن ، حتى شهر.

سرعة اختبار الفرضيات

بعد عدة تكرارات ، من المحتمل أن تكون فكرة بدء التشغيل مختلفة تمامًا عن الفكرة الأولية. غالبًا ما يولد نموذج العمل الناجح في 3-5 محاور (تغييرات في الفكرة). لذا مرة أخرى ، من الضروري اختبار MVPs والأفكار الجديدة بسرعة كبيرة. لا رمز يسمح بذلك!

لا يعني أي رمز عدم وجود أخطاء لتشغيل المشروع كالمعتاد. ألكسندر مانوخين

كيف يساعدك عدم وجود رمز في حل تحديات بقاء الشركات الناشئة؟

لا رمز سريع ورخيص. عادة ، يقوم المطورون بتجميع MVP في 2-3 أشهر ، بدون رمز - في 2-3 أسابيع كحد أقصى. لا يعني عدم وجود رمز عدم وجود أخطاء لتشغيل المشروع كالمعتاد (يعتمد على نظام أساسي بدون رمز). يطور المؤسس MVP أسرع 5 مرات ويوفر وقته وموارده. ينفق المؤسس أموالاً أقل بكثير على التنمية. MVP في حالة عدم وجود رمز أرخص بخمس مرات.

ألكسندر ، لقد فتحت استوديوًا كاملاً لتطوير تطبيقات بدون تعليمات برمجية ؛ كيف توصلت إلى هذا القرار؟

بعد تطوير MVP لشركتي الناشئة ، أدركت أنني أرغب في مساعدة الشركات الناشئة على إنشاء أفضل لاعبين في اللعبة. اقترح عليّ أحد الأصدقاء إنشاء استوديو ، وأصبح شريكي. لقد انهكتُ من 6 أشهر من التوظيف كمدير منتج. كنت أرغب في الحصول على دخل أكبر بخمس مرات وحرية كاملة في اتخاذ القرار. لذلك ، كانت المعايير الأولى للتبديل إلى no-code هي الاهتمام بهذه التكنولوجيا والمشاريع التي يمكنني القيام بها باستخدامها بسهولة وبسرعة. والثاني هو المنفعة المالية. منذ الطفولة ، كنت أحلم بصنع منتجاتي ، لكنني شعرت بالغضب من الشفرة والنتيجة فقط بعد وقت طويل. أحتاج إلى إنشاء منتجات وتنفيذها بسرعة وكفاءة. مع عدم وجود رمز ، حصلت على مورد داخلي ضخم ، ولم يكن لدي أي شك في أنني كنت بحاجة إلى ترك وظيفتي وإنشاء مشروع تطوير خاص بي بدون كود.

كم عدد الحالات المكتملة لديك بالفعل في الاستوديو الخاص بك؟

لقد قدمنا ​​بالفعل 5 حالات. نحن بصدد الانتهاء من اثنين منهم ؛ هم جاهزون للاختبارات. الثلاثة الأخرى مكتملة بالكامل.

ما هو أول منتج تجاري لك بدون رمز MVP؟

كان مشروعي الأول هو عارض التأكيد. العميل هو صاحب وكالة تسويق في المكسيك. لقد أراد نسخ تطبيق تأكيد Mantra الحالي ، حيث يمكنك تحديد الخلفيات الجميلة والموسيقى ومجموعات التأكيدات حسب الموضوع (المال والنجاح والحب وما إلى ذلك). إنها على الشاشة الرئيسية ، ويمكنك التبديل بينها بسهولة بنقرة واحدة. أيضا ، يمكنك إضافة التأكيدات الخاصة بك. أكملنا مهمة العميل بنجاح. بدأنا استوديو التطوير بدون كود مع هذا المشروع.

ما هي الحالة الأكثر إثارة بالنسبة لك؟

كان هذا هو مشروعنا الثاني ، الذي يحمل الاسم الرمزي Uber for Airplanes. العميل مطور روبوتات مقره في نيويورك. هوايته هي قيادة الطائرات الخاصة. ولاحظ أنه من الصعب على الطيارين أن يطيروا 2000 ساعة المطلوبة إلى مستوى جديد لأن الرحلة الواحدة تكلف حوالي 500-1500 دولار مع الوقود وتأجير الطائرات. جاء بفكرة مشاركة الطائرة ، كما هو الحال في خدمة BlaBlaCar. احصل على رحلة مع زملائك المسافرين لدفع جزء فقط من تكاليف الرحلة. لهذا ، كتبنا التطبيق.

يقوم الطيار بتحميل مستنداته على التطبيق ، ويؤكدها المسؤول ، ويتم نشر التسجيل للرحلة في تاريخ ووقت محددين. يدخل الراكب نقطة المغادرة المطلوبة ونقطة الصعود ، ويختار التواريخ ، ويرى جميع الرحلات المتاحة. يترك الراكب طلبًا لرحلة في التطبيق ، ويمكن للطيار قبوله أو رفضه. عند تأكيد الرحلة من قبل الطيار ، يمكن للراكب دفع دفعة مقدمة للرحلة. في يوم المغادرة ، يدفع المسافر كامل الرسوم. كما يدفع الطيار نصيبه. هناك وظيفة دفع عبر Apple Pay و Google Pay. هناك وظائف لكتابة مراجعة الرحلة ، وإجراء تقييم للرحلة ، وحفظ سجل الرحلة ، والمراسلة مع الطيار.

أيضًا ، كنت مهتمًا بالعمل في مشروع Fletch. العميل مدرس في كلية في بوسطن ، الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظت أنه من الصعب على المتقدمين اختيار كلية دون فهم هيئة التدريس فيها ، وأجواء المجموعة ، وراحة التعلم. يسمح التطبيق لطلاب الجامعات الحقيقيين بالتسجيل في نظام موحد وتقديم المشورة للمتقدمين. هناك ثلاثة أنواع من الاستشارة: اجتماع Zoom ، وجولة الكلية ، والاجتماع الفعلي. يمكنك الدفع مقابل الاستشارة من خلال المكون الإضافي PayPal. داخل النظام ، يرى الطالب جميع اللقاءات المخصصة له ، وتاريخ اللقاءات ويمكن أن يتوافق مع المتقدمين. يمكن للطالب تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني حول حجز استشارة جديدة ورسائل جديدة. يمكن لمقدم الطلب ترك رأي عن الطالب. في هذا المشروع ، صنعنا النسخة الكاملة من التطبيق لأجهزة الكمبيوتر ، وإصدار الهاتف المحمول ، والتصميم بالكامل.

وما هي القضية التي أصبحت تحديا بالنسبة لك؟

الحالة الأكثر تحديًا هي Twiine ، وهو تطبيق لاختيار الأماكن التي تريد الذهاب إليها لحضور موعد أو اجتماع ، وفقًا لمصالح شريكين. وضع كلا الشريكين اهتماماتهما في التطبيق. يطابقهم التطبيق مع الأماكن التي قد يرغبون في الذهاب إليها معًا. لقد كانت مهمة صعبة جعل عملية الإعداد بسيطة قدر الإمكان (أدخل اهتماماتك بسرعة وسهولة وشاركها مع شريك) ، والمطابقة عن طريق الدعوة والبريد الإلكتروني ، وتنفيذ وظيفة مطابقة اهتمامات مستخدمين. لقد حللنا المشكلة بمساعدة Adalo. لا يمتلك Adalo واجهة خلفية قوية جدًا وعملية ، ولكن يمكنك بناء منطق بسيط. تمكنا من حافة الهاوية. على سبيل المثال ، في حالة MVP هذا ، سيكون من الضروري إضافة العديد من الشركاء ، وتجميع اهتماماتهم ، واختيار أماكن للجميع في المستقبل. بالتأكيد لن نفعل هذا على Adalo. نحن بحاجة إلى التحول إلى AppMaster.io.

ينظر معظم الناس في الولايات المتحدة إلى عدم وجود رمز على أنه سحر. على الرغم من أن كاليفورنيا هي عاصمة تكنولوجيا المعلومات العالمية ، إلا أنها ليست كافية هنا. ألكسندر مانوخين

هل يعرف عملاؤك أنك تجعلهم تطبيقات بدون رمز؟ كود بدون رمز؟ :) هل هو سحر لهم؟ ما هي ردود أفعالهم؟

نعم، بالطبع يفعلون. عادةً ما يكون هؤلاء العملاء قد بحثوا مقدمًا وبحثوا بشكل هادف عن أدوات ومطوري بدون كود. إنهم يحبون أن عدم وجود رمز سريع جدًا. لكن معظم الناس في الولايات المتحدة يرون أن عدم وجود رمز هو سحر. على الرغم من أن كاليفورنيا هي عاصمة تكنولوجيا المعلومات العالمية ، إلا أنها ليست كافية هنا.

ما هي أكثر طلبات العملاء شيوعًا؟

أعيش في الولايات المتحدة وعادة ما أعمل مع عملاء أجانب أو أمريكيين. في أغلب الأحيان ، تأتي الشركات الناشئة مع طلب لإنشاء MVP بسرعة. المهام مختلفة تمامًا: الأسواق ، المجمعات ، خدمات المواعدة ، المنصات ، قوائم المؤسسات ، حتى "Uber" / "BlaBlaCar" للطائرات. لكل شركة ناشئة طلب ميزة فريدة.

ما مدى سهولة تنفيذ هذه الطلبات على المستوى الحالي لتطوير عدم وجود كود؟

سهل في الوقت الحالي لأن MVP يجب أن يكون بسيطًا وبخاصية رئيسية واحدة. ولكن بسرعة كبيرة ، تبدأ مثل هذه المشاريع في النمو ، وهي بحاجة إلى ميزات جديدة لا يمكن تنفيذها إلا على الأنظمة الأساسية الأكثر تعقيدًا التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.io. من النادر أن تأتي الشركات الناشئة بمثل هذه الأفكار المعقدة التي لا يمكن تنفيذها بدون رمز. لم يكن هناك سوى اثنين منهم في ممارستي.

ما هي الأدوات والأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود والتي تستخدمها في عملك في الوقت الحالي؟ ماذا يعجبك فيهم؟

في المشاريع الأولى ، استخدمنا Adalo لـ 90٪. Adalo هي الأداة الأكثر مباشرة من حيث التخطيط: كل شيء يمكن نقله وحذفه واستبداله بسهولة. لكن Adalo ليس لديه خلفية قوية (فقط أشياء مثل التصفية والبحث والظروف). قليل من العكاز ، لكن يمكنك الخروج منه والركض عليه. يمكنك عمل PWA معه وتحميل النسخة الأصلية إلى الجانب.

قمنا ببعض المشاريع على Bubble وقمنا بتعديل المشاريع الحالية. نادرًا ما نستخدمه لأنه يعمل بشكل أفضل مع الويب. لا يمكنك عمل تطبيق أصلي عليه. هناك العديد من عمليات الدمج ، لكن كل شيء أكثر تعقيدًا مما هو عليه في Adalo.

غالبًا ما يكون لدى الشركات الناشئة طلبات للحصول على تطبيقات أصلية ، لكن هذه الأنظمة الأساسية لا تحتوي على تحميل أكواد.

هل هناك أي أدوات لا تحتوي على تعليمات برمجية جربتها ولكنك تخلت عنها؟

لقد جربنا Flutter Flow. كان لدي آمال كبيرة في هذه الخدمة لأنه يتم تحميل كود flutter ، ويمكنك عمل الإجراءات المخصصة الخاصة بك. حسنًا ، كان نظام التصميم مدروسًا جيدًا هناك. استخدمناها لمدة أسبوعين لكننا توقفنا لأنه لم يكن هناك طريقة للقيام بالعديد من الوظائف البسيطة - على سبيل المثال ، البحث عن طريق الكلمات الرئيسية ، والتصفية ، ورؤية الكائنات في ظل الظروف.

تحتوي حافظة الاستوديو الخاص بك على الموقع على أعمال تم إجراؤها على Adalo. هل لديك دائمًا وظائف Adalo كافية؟

حتى الآن ، هناك وظائف كافية لأننا ما زلنا نعمل مع الشركات الناشئة والشيكات الصغيرة. لكن الآن ، نريد أن نبدأ العمل مع مؤسسي الأعمال والشركات الصغيرة. سيكون هناك العديد من القيود عند العمل معهم ، ولن تكون وظائف Adalo نفسها كافية. في المشروع الأخير حول اختيار الأماكن ، سيكون من الضروري استخدام AppMaster.io للواجهة الخلفية لأن مثل هذا المنطق المعقد لا يمكن بناؤه على منصات أخرى.

تحتوي حافظة الاستوديو الخاص بك على الموقع على أعمال مصنوعة على Bubble. هل لديك دائمًا وظائف Bubble كافية؟

Bubble مناسبة فقط لخدمات الويب و PWAs. لن تعمل الفقاعة مع التطبيقات المحلية.

يمكنك إنشاء MVPs تعمل بكامل طاقتها في غضون أسبوعين لعملائك. إنه سريع! هل حصلت على مشروع لإنشاء تطبيق بدون رمز ليس فقط لاختبار الفرضية ولكن أيضًا لتحديد موضع المنتج النهائي؟

قدمنا ​​طلبًا لمدرب أعمال. يحتاج العميل إلى كتابة المقالات ونشر مقاطع الفيديو والبودكاست للطلاب. تحت كل نوع من أنواع المحتوى ، يجب أن تكون هناك تعليقات وردود ووظائف رسول وتقويم للأحداث. كان لعملائنا بيان واضح للعمل ورؤية التصميم. كانت الصعوبة في المطالب العالية للتصميم. على Adalo ، على سبيل المثال ، لا يوجد نظام تصميم ووحدات بكسل ، لذلك كان من الصعب تكييف احتياجات التصميم الخاصة بالعميل على هذا النظام الأساسي بدون رمز. يمكن ضبط الحجم فقط للمستطيل وفقط إذا قمت بوضعه على حافة الشاشة وقمت بقياس المسافة. لقد كانت عملية كئيبة للغاية. قمنا بتجديد كل شيء عدة مرات. أخيرًا ، قمنا بذلك ونشرنا التطبيق على AppStore.

هل تستطيع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز والتي جربتها ضمان إنشاء وتشغيل تطبيق كامل ، منتج نهائي؟

مع Adalo و Bubble ، يمكن بناء منتج كامل وصيانته. السؤال هو ما المنتج وعدد المستخدمين. إذا كانت هذه شركة ناشئة ، فإن عدم وجود رمز ليس حلاً دائمًا (باستثناء الأنظمة الأساسية الاحترافية مثل AppMaster.io).

الهدف من بدء التشغيل هو تطوير وزيادة الوظائف وعدد المستخدمين والأوامر وما إلى ذلك. يمكنك البدء في نظام أساسي بسيط بدون تعليمات برمجية ، وبعد ذلك تحتاج إلى المزيد. لنفترض أن هذا منتج صغير يحل مشكلة بسيطة لعدد صغير من المستخدمين (على سبيل المثال ، تطبيق لمطعم أو خدمة تنظيف). في هذه الحالة ، يمكن أن يكون no-code منتجًا كاملاً لأنه لا يوجد طموح لآلاف المستخدمين والتطوير المستمر.

ما هو النقص العام في المنصات والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية؟

بشكل عام ، كلهم ​​مقيدون بالنطاق الترددي للمستخدم والوظائف الممكنة. تقريبًا جميع المنتجات الموجودة في السوق ليست حلاً دائمًا.

نحن نعلم أنك جربت منصتنا ، AppMaster.io. هل يمكنك فتح الستار قليلاً - ماذا تفعل على AppMaster.io؟

الآن أقوم بتوظيف فريق سأتدرب عليه للعمل على AppMaster.io. يجب أن يكون هؤلاء أشخاصًا بخلفية رياضية وأساسًا في البرمجة. لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين الذين يعملون على no-code. أرغب في إنشاء الدورات التدريبية الخاصة بي ، وهي مدرسة تدريب داخلية على مستوى المحترفين بدون كود.

نخطط لجمع كل أنواع الأشياء المعقدة بمنطق معقد وخلفية في AppMaster.io. تكمن الفكرة في زيادة الفحص بمقدار 10 مرات وتقديم منتجات أكثر تعقيدًا لجماهير كبيرة من المستخدمين. أرغب في تنمية الاستوديو الخاص بنا بمساعدة منصة Pro no-code الخاصة بك ومجموعة جديدة من المتخصصين المدربين. أنا أبحث أيضًا عن مسوقين يقومون بالتسويق البارد للاستوديو والمدرسة. إذا كنت مهتمًا ، فاكتب لي مباشرةً على TelegramAlexPobeditel.

ما هي مزايا منصتنا التي لاحظتها بالفعل؟ وما الذي لفت انتباهك على الفور كميزة قوية؟

للوهلة الأولى ، فوجئت بأن AppMaster.io لديه:

القدرة على إنشاء خلفية قوية بمنطق معقد ؛

عرض النطاق الترددي لعدد غير محدود من المستخدمين ؛

الاتصال بأي جبهة مع التكامل من خلال نقاط النهاية (مثل Adalo ، Bubble - مزيج مثالي).

لقد حصلت على تأثير "واو" على وجه التحديد من بناء منطق معقد وإمكانية التكامل مع خدمات الواجهة الأخرى!

يذهبون لتطوير MVP للمطورين ، ويقضون شهورًا ، ويختبرون الفكرة ، وتبين أنها عديمة الفائدة ، وهذا كل شيء ، سقوط الستار ... ألكسندر مانوخين

وفقًا لتجربتك في التواصل مع المؤسسين ، ما الذي غالبًا ما لا يعرفونه أو لا يفهمونه تمامًا حول عدم وجود رمز ، وبالتالي يحدون من نطاق إمكانياتهم؟

إنهم لا يعرفون أي رمز :))) يذهبون لتطوير MVP للمطورين ، ويقضون شهورًا ، ويختبرون الفكرة ، وتبين أنها غير مجدية ، وهذا كل شيء ، سقوط الستار ... أيضًا ، لا يعرفون أن عدم وجود رمز لم يعد مجرد تيلدا ولكنه خدمات قوية يمكنك من خلالها فعل أي شيء تقريبًا ، خاصة على المنصات الاحترافية.

ألكسندر ، ما هو مشروع أحلامك بدون كود؟

مشروع أحلامي هو مصنع ناشئ! أريد جمع شركتين ناشئتين في الأسبوع بدون رمز واختبارهما في السوق. لدي العديد من الأفكار ، وأريد اقتحام هذا المجال من إنتاج الشركات الناشئة. أحتاج أولاً إلى بناء العمليات في الاستوديو وإنشاء تدفق العملاء. أنا أعمل بنشاط على هذا.

كما أنني أعمل على مشروعي الداخلي الخاص بدفتر من جهات الاتصال القيمة. عندما تقابل شخصًا جديدًا ، فإنك تنشئ اتصالًا ، اكتب ما يفعله الشخص ، وكيف يمكن أن يكون مفيدًا ، ولاحظ المهارات والاهتمامات. يمكنك إرفاق رؤى من الاجتماعات مع الشخص وتحديد المواعيد وتعيين تذكيرات بها على هاتفك - جهة اتصال واحدة والكثير من المعلومات الأساسية عنها. يساعد التطبيق على البقاء على اتصال ودائم مع الناس. لكن هذا لم يعد حلما ، مجرد تطبيق على الرف ؛ سأطلقه قريبا :)

في غضون 3 سنوات ، سيستغرق عدم وجود رمز 20٪ على الأقل من التطوير. ألكسندر مانوخين

هل ترى مستقبل عدم وجود كود؟

في غضون 3 سنوات ، سيستغرق عدم وجود رمز 20٪ على الأقل من التطوير. بالفعل ، لا يوجد رمز قد أكل صفقة جيدة على حساب منشئي مواقع الويب والمتاجر عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، لا نثق في أي رمز.

أليكس ، شكرًا لك على قصتك الصادقة والشفافة حول عدم وجود كود. نتمنى تحقيق أقصى نمو في الاستوديو الخاص بك "هاي لا كود" ! سنكون سعداء لمساعدتك من خلال منصتنا الاحترافية التي لا تحتوي على كود ، AppMaster.io . إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية بقاء Alex على قيد الحياة في الولايات المتحدة وإنشاء استوديو تطوير بدون رمز هناك ، فاقرأ مدونته على LinkedIn .

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