Nous avons décidé de découvrir comment les vrais développeurs no-code agissent et vivent. Nous avons discuté des spécificités de la production no-code avec un fondateur de startup et zéro-codeur américain, Aleksandr Manokhin. Il nous parle de son parcours vers le développement sans code, de l'auto-maîtrise, des difficultés, des stéréotypes et des raisons pour lesquelles le sans code est la meilleure décision pour une startup.

Notre invité :

Aleksandr Manokhin est le fondateur d'une startup, le conquistador du monde no-code.

Il vit et travaille en Californie.

Il était chef de produit.

Après sa première rencontre avec no-code, Aleksandr a ouvert un studio de développement no-code. "Hi no code" a vu le jour.

Aleksandr, comment avez-vous eu votre première rencontre avec "no-code", et qu'en avez-vous pensé ?

J'ai rencontré le no-code pour la première fois en juin 2021. Mon ami Kirill Samokhin travaillait avec des cours de no-code, et nous avons abordé ce sujet. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire avec le no-code. Je pensais que c'était le niveau de Tilda (un constructeur de sites web). J'avais une idée pour une startup - une plateforme pour sélectionner des gestionnaires de trafic. Kirill m'a dit que je pouvais réaliser un MVP de ce projet en quelques jours en utilisant des outils no-code. J'étais enthousiaste.

Comment avez-vous commencé à utiliser un outil no-code, et pour quel projet ?

J'avais une idée de startup et j'ai commencé à faire un MVP pour elle, comme je l'ai dit plus haut. Kirill m'a conseillé d'utiliser plusieurs outils no-code, Tilda + Collabza + Integromat. Il fallait juste configurer la réception et la sortie des données. J'ai appris les outils moi-même en une semaine et j'ai réalisé un MVP en un week-end. Après cela, j'ai été inspiré par le no-code et j'ai imaginé combien de produits incroyables les gens peuvent tester avec une construction rapide de MVP ! J'ai donc abandonné mon idée de plateforme de sélection de gestionnaires de trafic et créé un studio de développement no-code avec un partenaire.

Ensuite, j'ai créé une application pour partager les remerciements quotidiens. Ils peuvent être enregistrés, visualisés et partagés dans le flux. Il y a aussi une fonction permettant de suivre une personne pour suivre ses remerciements.

Aleksandr, avez-vous une formation technique ? Ou une formation dans un autre domaine ?

Non, je n'en ai pas. Je voulais apprendre le Python. Je pensais que j'aimerais le code, mais je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, je suis un étudiant de 4e année en gestion de produits à l'Université financière du gouvernement de la Fédération de Russie.

A-t-il été difficile pour vous de mettre en œuvre le no-code dans votre travail et d'en faire votre principal outil ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Non, c'était simple. J'ai tout compris en une semaine avec le premier outil pour le premier projet (une plateforme pour le ciblage des spécialistes). Il ne m'a fallu que deux week-ends pour le créer. L'étude des outils no-code reste un processus fascinant pour moi. Si j'avais plus de 24 heures par jour, j'apprendrais de nouveaux outils chaque jour.

Faire de l'outil no-code mon principal outil signifie construire mon studio no-code. À cet égard, le démarrage a été difficile. Il n'y avait pas d'expérience, de cas, de sources de prospects. Mais bientôt, les clients ont commencé à venir en free-code, et tout est devenu beaucoup plus facile.

Aleksandr, vous avez déjà lancé plus de 30 startups. Qu'est-ce qui est crucial pour qu'une startup réussisse ?

De nombreux facteurs entrent en jeu. Les risques d'échec seront toujours élevés, car une startup est un nouveau modèle commercial. Mais un fondateur peut réduire certains risques. Voici une liste des principaux éléments pour cela :

Marché

Il devrait être initialement grand et avec un bon chiffre d'affaires dans la niche de votre startup. Vous pouvez créer le meilleur et le plus précieux des produits, mais vous ne pourrez pas devenir une licorne si le marché est limité. La première chose à évaluer est le SOM (Serviceable & Obtainable Market), la quantité de marché que vous pouvez capturer.

Produit et idée

Le produit doit pouvoir se distinguer des besoins, solutions ou emplois existants. L'emploi signifie ici un travail pour lequel un consommateur engage un produit. Celui-ci doit être meilleur dans les paramètres de décision les plus critiques, sinon il bénéficie d'un avantage déloyal. Une startup doit faire quelque chose de différent.

Le temps et le lieu

Il est essentiel de trouver une idée pour laquelle le marché est déjà prêt. La rapidité est d'une importance cruciale. Si vous trouvez un marché et une affirmation dont les consommateurs ont besoin aujourd'hui, vous devez réaliser un MVP et tester l'idée aussi vite que possible, jusqu'à un mois.

Vitesse de test des hypothèses

Après plusieurs itérations, l'idée de la startup sera probablement complètement différente de l'idée initiale. Un modèle commercial réussi naît souvent au bout de 3 à 5 pivots (changements d'une idée). Il est donc essentiel de tester très rapidement les MVPs et les nouvelles idées. L'absence de code le permet !

L'absence de code signifie l'absence de bogues pour faire fonctionner le projet comme d'habitude. Aleksandr Manokhin

Comment le no-code vous aide-t-il à résoudre les problèmes de survie des startups ?

Le no-code est rapide et bon marché. Habituellement, les développeurs assemblent un MVP en 2-3 mois, avec le no-code - en 2-3 semaines maximum. L'absence de code signifie qu'il n'y a pas de bugs pour exécuter le projet comme d'habitude (dépend d'une plateforme no-code). Le fondateur développe le MVP 5 fois plus vite et économise son temps et ses ressources. Le fondateur dépense beaucoup moins d'argent pour le développement. MVP sur no-code est cinq fois moins cher.

Aleksandr, vous avez ouvert un studio entier pour développer des applications no-code ; comment avez-vous pris cette décision ?

Après avoir développé un MVP pour ma startup, j'ai réalisé que je voulais aider les startups à faire des MVP. Un ami m'a suggéré de créer un studio, et il est devenu mon partenaire. J'ai fait un burn-out après 6 mois d'embauche en tant que Product Manager. Je voulais un revenu cinq fois supérieur et une liberté totale dans la prise de décision. Par conséquent, le premier critère pour passer au no-code était l'intérêt pour cette technologie et les projets que je peux réaliser en l'utilisant facilement et rapidement. Le second était un avantage financier. Depuis l'enfance, je rêvais de créer mes produits, mais le code m'énervait et le résultat n'apparaissait qu'au bout d'un long moment. J'ai besoin de créer des produits et de le faire rapidement et efficacement. Avec no-code, j'ai obtenu une vaste ressource interne, et je n'ai eu aucun doute sur le fait que je devais quitter mon emploi et construire ma propre entreprise de développement no-code.

Combien de cas achevés avez-vous déjà dans votre studio ?

Nous avons déjà réalisé 5 cas. Nous sommes en train de finaliser deux d'entre eux ; ils sont prêts pour les tests. Les trois autres sont entièrement terminés.

Quel a été votre premier MVP commercial no-code ?

Mon premier projet était une visionneuse d'affirmation. Le client est le propriétaire d'une agence de marketing au Mexique. Il voulait copier l'application d'affirmation Mantra existante, où vous pouvez sélectionner de beaux arrière-plans, de la musique et des collections d'affirmations par thème (argent, succès, amour, etc.). Elles sont affichées sur l'écran principal, et vous pouvez facilement les changer d'un simple toucher. Vous pouvez également ajouter vos propres affirmations. Nous avons accompli la tâche du client avec succès. Nous avons lancé notre studio de développement sans code avec ce projet.

Quel a été le cas le plus intéressant pour vous ?

C'était notre deuxième projet, dont le nom de code était Uber for Airplanes. Le client est un développeur en robotique basé à New York. Son hobby est de piloter des jets privés. Il a remarqué qu'il est difficile pour les pilotes d'atteindre les 2000 heures de vol requises, car un vol coûte environ 500 à 1500 dollars avec le carburant et la location de l'avion. Il a eu l'idée de partager l'avion, comme dans le service BlaBlaCar. Prendre un vol avec d'autres voyageurs pour ne payer qu'une partie des frais de vol. Pour cela, nous avons écrit une application.

Le pilote télécharge ses documents sur l'application, l'administrateur les confirme, et l'inscription au vol est publiée à une date et une heure précises. Le passager entre le point de départ souhaité et le point d'embarquement, sélectionne les dates, voit tous les vols disponibles. Le passager laisse une demande de vol dans l'application, et le pilote peut l'accepter ou la refuser. Après confirmation du vol par le pilote, le passager peut effectuer un paiement anticipé pour le vol. Le jour du départ, le passager paie la totalité des frais. Le pilote paie également sa part. Il existe une fonctionnalité de paiement via Apple Pay et Google Pay. Des fonctions permettent de rédiger une critique de vol, d'évaluer un vol, de sauvegarder l'historique des vols et d'échanger des messages avec un pilote.

Par ailleurs, j'ai souhaité travailler sur le projet Fletch. Le client est un enseignant dans un collège de Boston, aux États-Unis. Elle a remarqué qu'il est difficile pour les candidats de choisir une université sans connaître le corps enseignant, l'atmosphère de groupe et le confort d'apprentissage. L'application permet à de vrais étudiants de s'inscrire dans un système unifié et de donner des conseils aux candidats. Il existe trois types de consultation : La réunion Zoom, la visite de l'université et la réunion réelle. Vous pouvez payer la consultation par le biais du plug-in PayPal. Dans le système, un étudiant voit toutes les rencontres qui lui sont attribuées, l'historique des rencontres et peut correspondre avec les candidats. L'étudiant peut recevoir des notifications par e-mail concernant une nouvelle réservation de consultation et de nouveaux messages. Le candidat peut laisser un commentaire sur l'étudiant. Dans ce projet, nous avons réalisé la version complète de l'application pour ordinateurs, la version mobile de l'application, et le design complet.

Et quel cas est devenu un défi pour vous ?

Le cas le plus difficile est Twiine, une application permettant de sélectionner des lieux de rendez-vous en fonction des intérêts de deux partenaires. Les deux partenaires indiquent leurs centres d'intérêt dans l'application. L'application les fait correspondre à des endroits où ils auraient envie d'aller ensemble. Il était difficile de simplifier au maximum l'entrée dans l'application (saisir rapidement et facilement ses centres d'intérêt et les partager avec un partenaire), la mise en relation par invitation et par e-mail, et de mettre en œuvre la fonction de mise en relation des centres d'intérêt de deux utilisateurs. Nous avons résolu le problème avec l'aide d'Adalo. Adalo n'a pas un backend très puissant et fonctionnel, mais vous pouvez construire une logique simple. Nous nous sommes débrouillés sur le fil. Par exemple, dans le cas de ce MVP, il sera nécessaire d'ajouter plusieurs partenaires, de compiler leurs intérêts, de sélectionner des lieux pour chacun dans le futur. Nous ne ferons certainement pas cela sur Adalo ; nous devons nous tourner vers AppMaster.io.

La plupart des gens aux États-Unis perçoivent le no-code comme de la magie. Même si la Californie est la capitale mondiale de l'informatique, ce n'est pas suffisant ici. Aleksandr Manokhin

Vos clients savent-ils que vous leur créez des applications sans code ? Du code sans code :) Est-ce magique pour eux ? Quelles sont leurs réactions ?

Oui, bien sûr, ils le savent. En général, ces clients ont fait des recherches à l'avance et ont délibérément cherché des développeurs et des outils no-code. Ils apprécient le fait que le no-code soit très rapide. Mais la plupart des gens aux États-Unis perçoivent le no-code comme de la magie. Même si la Californie est la capitale mondiale de l'informatique, cela ne suffit pas ici.

Quelles sont les demandes les plus courantes des clients ?

Je vis aux Etats-Unis et je travaille généralement avec des clients étrangers ou américains. Le plus souvent, les startups viennent avec une demande de faire un MVP rapidement. Les tâches sont totalement différentes : places de marché, agrégateurs, services de rencontres, plateformes, listes d'établissements, voire même "Uber" / "BlaBlaCar" pour les avions. Chaque startup a une demande de fonctionnalité unique.

Dans quelle mesure est-il facile pour vous de mettre en œuvre ces demandes au niveau actuel de développement sans code ?

Facile pour l'instant, car les MVP doivent être simples et comporter une seule fonctionnalité principale. Mais très vite, de tels projets commencent à se développer et ils ont besoin de nouvelles fonctionnalités qui ne peuvent être réalisées que sur des plateformes no-code pro plus complexes comme AppMaster.io. Il est rare que des startups proposent des idées aussi complexes qui ne peuvent pas encore être réalisées sur des plateformes no-code. Il n'y en a eu que deux dans ma pratique.

Quels outils et plateformes no-code utilisez-vous actuellement dans votre travail ? Qu'est-ce qui vous plaît chez eux ?

Dans les premiers projets, nous avons utilisé Adalo à 90%. Adalo est l'outil le plus simple en termes de mise en page : tout peut être facilement déplacé, supprimé, remplacé. Mais Adalo n'a pas de backend puissant (seulement des choses comme le filtrage, la recherche, les conditions). C'est un peu une béquille, mais vous pouvez vous en sortir et courir avec. Vous pouvez faire des PWA avec lui et télécharger la version native sur le côté.

Nous avons réalisé quelques projets sur Bubble et modifié des projets existants. Nous l'utilisons rarement car elle fonctionne mieux pour le web. Il n'est pas possible d'y créer une application native. Il existe de nombreuses intégrations, mais tout est plus complexe que dans Adalo.

Les startups ont surtout des demandes d'applications natives, mais ces plateformes n'ont pas de téléchargement de code.

Y a-t-il des outils no-code que vous avez essayés mais abandonnés ?

Nous avons essayé Flutter Flow. J'avais de grands espoirs pour ce service parce qu'il y a le téléchargement du code Flutter, et vous pouvez faire vos actions personnalisées. Eh bien, le système de conception était bien pensé là-bas. Nous l'avons utilisé pendant deux semaines mais nous avons arrêté parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire plusieurs fonctions simples - par exemple, la recherche par mot-clé, le filtrage, la visibilité des objets sous conditions.

Le portfolio de votre studio sur le site contient des travaux réalisés sur Adalo. Avez-vous toujours suffisamment de fonctionnalités Adalo ?

Jusqu'à présent, il y a assez de fonctionnalités parce que nous travaillons encore avec des startups et des petits chèques. Mais maintenant, nous voulons commencer à travailler avec des fondateurs de petites entreprises et de sociétés. Il y aura beaucoup de restrictions lorsque nous travaillerons avec eux, et la fonctionnalité du même Adalo ne sera pas suffisante. Dans le dernier projet sur la sélection des lieux, il sera nécessaire d'utiliser AppMaster.io pour le backend car une logique aussi complexe ne peut être construite sur d'autres plateformes.

Le portfolio de votre studio sur le site contient des travaux réalisés sur Bubble. Disposez-vous toujours de suffisamment de fonctionnalités de Bubble ?

Bubble convient uniquement aux services Web et aux PWA. Bubble ne fonctionne pas pour les applications natives.

Vous créez des MVPs entièrement fonctionnels en 2 semaines pour vos clients. C'est rapide ! Avez-vous eu un projet de création d'une application sans code non seulement pour tester l'hypothèse mais aussi pour le positionnement du produit fini ?

Nous avons créé une application pour un coach d'entreprise. Le client avait besoin d'écrire des articles, de poster des vidéos et des podcasts pour les étudiants. Sous chaque type de contenu, il devait y avoir des commentaires et des réponses, des fonctions de messagerie et un calendrier des événements. Notre client avait un cahier des charges et une vision du design clairs. La difficulté résidait dans les exigences élevées en matière de design. Sur Adalo, par exemple, il n'y a pas de système de conception et de pixels, il était donc difficile d'adapter les besoins de conception du client sur cette plateforme sans code. La taille ne peut être définie que pour le rectangle et seulement si vous le mettez au bord de l'écran et mesurez la distance. C'était un processus très ennuyeux. Nous avons tout refait plusieurs fois. Finalement, nous avons réussi et publié l'application sur l'AppStore.

Les plateformes no-code que vous avez essayées peuvent-elles garantir la création et le fonctionnement d'une application à part entière, d'un produit fini ?

Avec Adalo et Bubble, construire et maintenir un produit complet est possible. La question est de savoir quel produit et le nombre d'utilisateurs. S'il s'agit d'une startup, le no-code n'est pas une solution permanente (sauf pour les plateformes professionnelles comme AppMaster.io).

L'objectif d'une startup est de se développer, d'augmenter les fonctionnalités, le nombre d'utilisateurs, les commandes, etc. Vous pouvez commencer sur une simple plateforme no-code, et ensuite vous avez besoin de plus. Supposons qu'il s'agisse d'un petit produit qui résout un problème simple pour un petit nombre d'utilisateurs (par exemple, une application pour un restaurant ou un service de nettoyage). Dans ce cas, le no-code peut être un produit à part entière car il n'y a pas d'ambition pour des milliers d'utilisateurs et un développement constant.

Quel est le manque général de plateformes et d'outils no-code ?

En général, ils sont tous limités par la bande passante des utilisateurs et les fonctionnalités possibles. Presque tous les produits sur le marché ne sont pas une solution permanente.

Nous savons que vous avez essayé notre plateforme, AppMaster.io. Pourriez-vous ouvrir un peu le rideau - que faites-vous sur AppMaster.io ?

Je suis en train de recruter une équipe que je vais former pour travailler sur AppMaster.io. Il devrait s'agir de personnes ayant une formation mathématique et une base en programmation. Il n'y a pas assez de personnel travaillant sur no-code. Je veux créer mes propres cours, une école de formation interne de niveau professionnel sur le no-code.

Nous prévoyons de rassembler toutes sortes de choses complexes avec une logique complexe et un backend sur AppMaster.io. L'idée est de multiplier le contrôle par 10 et de faire des produits plus complexes pour un large public d'utilisateurs. Je veux développer notre studio avec l'aide de votre plate-forme pro no-code et un nouveau pool de spécialistes formés. Je suis également à la recherche de spécialistes du marketing qui feront du marketing à froid pour mon studio et mon école. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi directement sur Telegram @AlexPobeditel.

Quels sont les avantages de notre plateforme que vous avez déjà remarqués ? Et qu'est-ce qui a immédiatement attiré votre attention comme étant une fonctionnalité puissante ?

Au premier abord, j'ai été surpris par le fait qu'AppMaster.io possède :

la possibilité de créer un backend robuste avec une logique complexe ;

une bande passante pour un nombre illimité d'utilisateurs ;

une connexion avec n'importe quel front avec une intégration via des points de terminaison (comme Adalo, Bubble - une combinaison idéale).

J'ai eu l'effet "wow" précisément en construisant une logique complexe et la possibilité d'intégration avec d'autres services frontaux !

Ils vont développer le MVP aux développeurs, passent des mois, testent l'idée, elle s'avère inutile, et c'est tout, le rideau tombe... Aleksandr Manokhin

D'après votre expérience de la communication avec les fondateurs, qu'est-ce qu'ils ne savent pas ou ne comprennent pas complètement à propos du no-code et, par conséquent, limitent leur champ de possibilités ?

Ils ne connaissent tout simplement pas le no-code :))) Ils vont développer le MVP auprès des développeurs, passent des mois, testent l'idée, elle s'avère inutile, et c'est tout, rideau tombe.... Aussi, ils ne savent pas que le no-code n'est plus seulement Tilda mais des services robustes sur lesquels on peut faire presque tout, notamment sur les plateformes pro.

Aleksandr, quel est votre projet de rêve no-code ?

Mon projet de rêve est une usine à startups ! Je veux rassembler deux startups par semaine avec no-code et les tester sur le marché. J'ai beaucoup d'idées, et je veux percer dans ce domaine de la production de startups. Je dois d'abord construire les processus dans l'atelier et établir le flux de clients. J'y travaille activement.

En outre, je travaille sur mon projet interne de carnet de contacts précieux. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, vous créez une connexion, vous notez ce que fait la personne, comment elle peut être utile, vous notez ses compétences et ses intérêts. Vous pouvez joindre des aperçus de réunions avec la personne, prendre des rendez-vous et définir des rappels à leur sujet sur votre téléphone - un seul contact et beaucoup d'informations essentielles à son sujet. L'application permet de garder le contact et de créer des liens chaleureux avec les gens. Mais ce n'est plus un rêve, juste une application sur l'étagère ; je la lancerai bientôt :)

Dans 3 ans, le no-code représentera au moins 20 % du développement. Aleksandr Manokhin

Voyez-vous l'avenir du no-code ?

Dans 3 ans, le no-code prendra au moins 20 % du développement. Le no-code a déjà pris une bonne part aux dépens des créateurs de sites Web et des boutiques en ligne. En outre, nous avons confiance dans le no-code.

Alex, merci pour votre histoire honnête et transparente sur le no-code. Nous souhaitons à votre studio "Hi no code" une croissance maximale de contrôle ! Nous serons heureux de vous aider avec notre plateforme no-code de niveau pro, AppMaster.io. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Alex survit aux États-Unis et y construit un studio de développement no-code, lisez son blog sur LinkedIn.

