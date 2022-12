Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak działają i żyją prawdziwi no-code developerzy. O specyfice produkcji no-code porozmawialiśmy z założycielem startupu i zero-coderem ze Stanów Zjednoczonych, Aleksandrem Manokhinem. Rozmawia z nami o swojej drodze do no-code dev, self-masteringu, trudnościach, stereotypach i o tym, dlaczego no-code to najlepsza decyzja dla startupu.

Nasz gość:

Aleksandr Manokhin to założyciel startupu, zdobywca świata no-code.

Mieszka i pracuje w Kalifornii.

Był menedżerem produktu.

Po pierwszym spotkaniu z no-code, Aleksandr otworzył studio developerskie no-code. "Hi no code" powołało do życia.

Aleksandrze, jak doszło do Twojego pierwszego spotkania z "no-code" i co pomyślałeś?

Pierwszy raz spotkałem się z no-code w czerwcu 2021 roku. Mój przyjaciel Kirill Samokhin pracował z kursami no-code i poruszyliśmy ten temat. Nie miałem pojęcia, co mogę zrobić z no-code. Myślałem, że to poziom Tildy (budowniczego stron internetowych). Miałem pomysł na startup - platformę do wyboru menedżerów ruchu. Kirill powiedział mi, że mogę zrobić MVP tego projektu w kilka dni używając narzędzi no-code. Byłem podekscytowany.

Jak zacząłeś pracę z narzędziem no-code i dla jakiego projektu?

Miałem pomysł na startup i zacząłem robić dla niego MVP, jak już wspomniałem wyżej. Kirill doradził mi użycie kilku narzędzi no-code, Tilda + Collabza + Integromat. Trzeba było tylko skonfigurować odbiór i wyjście danych. Nauczyłem się tych narzędzi samodzielnie w tydzień i zrobiłem MVP w weekend. Po tym zainspirowałem się no-code i wyobraziłem sobie, jak wiele niesamowitych produktów ludzie mogą przetestować dzięki szybkiemu buildowi MPV! Dlatego zostawiłem mój pomysł na platformę do wyboru menedżerów ruchu i zrobiłem studio rozwoju no-code z partnerem.

Następnie stworzyłem aplikację do dzielenia się podziękowaniami każdego dnia. Można je zapisywać, przeglądać i udostępniać w feedzie. Ponadto istnieje funkcja śledzenia osoby, aby śledzić jej podziękowania.

Aleksandrze, czy masz wykształcenie techniczne? Albo wykształcenie w innej dziedzinie?

Nie, nie mam. Chciałem się nauczyć Pythona. Myślałem, że pokocham ten kod, ale nigdy tak nie było. Teraz jestem studentem 4 roku na kierunku Product Manager na Uniwersytecie Finansowym pod rządem Federacji Rosyjskiej.

Czy trudno było Ci wdrożyć no-code do swojej pracy i uczynić z niego swoje podstawowe narzędzie? Jak długo to trwało?

Nie, to było proste. Rozgryzłem to w tydzień z pierwszym narzędziem dla pierwszego projektu (platforma dla specjalistów od targetowania). Stworzenie go zajęło mi tylko dwa weekendy. Studiowanie narzędzi no-code pozostaje dla mnie fascynującym procesem. Gdybym miał więcej niż 24 godziny dziennie, codziennie uczyłbym się nowych narzędzi.

Wdrożenie no-code jako podstawowego narzędzia dla mnie oznacza zbudowanie mojego studia no-code. Pod tym względem początek stanowił wyzwanie. Nie było doświadczenia, przypadków, źródeł leadów. Ale wkrótce zaczęli przychodzić klienci z freelance i wszystko stało się dużo łatwiejsze.

Aleksandrze, uruchomiłeś już 30+ startupów. Co jest kluczowe, aby startup odniósł sukces?

Na sukces składa się wiele czynników. Ryzyko niepowodzenia zawsze będzie wysokie, ponieważ startup to nowy model biznesowy. Ale założyciel może zmniejszyć niektóre ryzyka. Oto lista najważniejszych rzeczy do tego celu:

Rynek

Powinien być początkowo duży i z dobrym obrotem pieniędzy w niszy twojego startupu. Możesz zrobić najlepszy i najbardziej wartościowy produkt, ale nie skalujesz się do jednorożca, jeśli rynek jest ograniczony. Pierwszą rzeczą do oceny jest SOM (Serviceable & Obtainable Market), czyli ilość rynku, którą możesz przechwycić.

Produkt i pomysł

Produkt musi być wyróżniający się na tle istniejących potrzeb, rozwiązań lub miejsc pracy. Praca oznacza tu zadanie, do którego konsument zatrudnia produkt. Musi być lepszy w najbardziej krytycznych parametrach decyzyjnych, albo ma nieuczciwą przewagę. Startup musi zrobić coś inaczej.

Czas i miejsce

Kluczowe jest znalezienie pomysłu, na który rynek jest już gotowy. Kluczowe znaczenie ma szybkość działania. Jeśli znajdziesz rynek i stwierdzenie, że konsumenci potrzebują go już dziś, musisz zrobić MVP i przetestować pomysł jak najszybciej, nawet do miesiąca.

Szybkość testowania hipotez

Po kilku iteracjach pomysł na startup będzie prawdopodobnie zupełnie inny od początkowego. Udany model biznesowy często rodzi się przy 3-5 pivotach (zmianach pomysłu). Więc znowu kluczowe jest bardzo szybkie testowanie MVP i nowych pomysłów. No-code pozwala na to!

Brak kodu oznacza brak błędów, aby uruchomić projekt jak zwykle. Aleksandr Manokhin

Jak no-code pomaga rozwiązać wyzwania związane z przetrwaniem startupu?

No-code jest szybki i tani. Zazwyczaj devs składają MVP w 2-3 miesiące, z no-code - w 2-3 tygodnie maksymalnie. Brak kodu oznacza brak błędów w projekcie (zależy od platformy no-code). Założyciel rozwija MVP 5 razy szybciej, oszczędzając swój czas i zasoby. Założyciel wydaje znacznie mniej pieniędzy na rozwój. MVP na no-code jest pięć razy tańsze.

Aleksandrze, otworzyłeś całe studio do tworzenia aplikacji no-code; jak doszedłeś do tej decyzji?

Po stworzeniu MVP dla mojego startupu, zdałem sobie sprawę, że chcę pomóc startupom w tworzeniu MVP. Przyjaciel zasugerował mi stworzenie studia, a on został moim partnerem. Wypaliłem się po 6 miesiącach zatrudniania jako Product Manager. Chciałem mieć 5 razy większe dochody i pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Dlatego pierwszym kryterium przejścia na no-code było zainteresowanie tą technologią i projektami, które mogę wykonać za jej pomocą łatwo i szybko. Drugim była korzyść finansowa. Od dziecka marzyłem o tworzeniu swoich produktów, ale wkurzał mnie kod i efekt dopiero po dłuższym czasie. Potrzebuję tworzyć produkty i robić je szybko i sprawnie. Dzięki no-code zyskałem ogromne zasoby wewnętrzne i nie miałem wątpliwości, że muszę rzucić pracę i zbudować własny biznes developerski no-code.

Ile ukończonych case'ów macie już w swoim studio?

Wykonaliśmy już 5 case'ów. Dwa z nich finalizujemy; są gotowe do testów. Pozostałe trzy są całkowicie ukończone.

Jaki był Twój pierwszy komercyjny no-code MVP?

Moim pierwszym projektem była przeglądarka afirmacji. Klient jest właścicielem agencji marketingowej w Meksyku. Chciał skopiować istniejącą aplikację do afirmacji Mantra, gdzie można wybrać piękne tła, muzykę i kolekcje afirmacji według tematu (pieniądze, sukces, miłość, tak dalej). Są one na głównym ekranie i można je łatwo przełączać za pomocą stuknięcia. Ponadto, możesz dodać swoje afirmacje. Zakończyliśmy zadanie klienta z sukcesem. Od tego projektu rozpoczęliśmy działalność naszego studia no-code dev.

Jaki przypadek był dla Was najciekawszy?

To był nasz drugi projekt o nazwie kodowej Uber for Airplanes. Klient jest deweloperem robotyki z siedzibą w Nowym Jorku. Jego hobby to pilotowanie prywatnych odrzutowców. Zauważył, że pilotom trudno jest wylatać wymagane 2000 godzin na nowy poziom, ponieważ jeden lot kosztuje około 500-1500 dolarów z paliwem i wynajmem samolotu. Wpadł na pomysł, by dzielić się samolotem, jak w usłudze BlaBlaCar. Załatwić lot ze współtowarzyszami podróży, aby zapłacić tylko część kosztów lotu. W tym celu napisaliśmy aplikację.

Pilot wgrywa swoje dokumenty do aplikacji, administrator je potwierdza, a zapisy na lot są publikowane w określonym dniu i godzinie. Pasażer wpisuje żądane miejsce wylotu i miejsce wsiadania, wybiera daty, widzi wszystkie dostępne loty. Pasażer zostawia w aplikacji prośbę o lot, a pilot może ją zaakceptować lub odrzucić. Po potwierdzeniu lotu przez pilota, pasażer może wpłacić zaliczkę za lot. W dniu wylotu pasażer uiszcza całą opłatę. Pilot również płaci swoją część. Istnieje funkcjonalność płatności poprzez Apple Pay i Google Pay. Istnieją funkcje pisania recenzji lotu, wystawiania oceny za lot, zapisywania historii lotu oraz wiadomości z pilotem.

Ponadto zainteresowała mnie praca nad projektem Fletch. Klientka jest nauczycielką w college'u w Bostonie, USA. Zauważyła, że kandydatom trudno jest wybrać college bez zrozumienia jego kadry nauczycielskiej, atmosfery w grupie i komfortu nauki. Aplikacja pozwalała prawdziwym studentom college'u rejestrować się w ujednoliconym systemie i udzielać porad aplikantom. Istnieją trzy rodzaje konsultacji: Spotkanie Zoom, wycieczka po college'u i rzeczywiste spotkanie. Za konsultacje można zapłacić poprzez wtyczkę PayPal. W ramach systemu student widzi wszystkie swoje przypisane spotkania, historię spotkań oraz może korespondować z aplikantami. Student może otrzymywać powiadomienia e-mail o nowej rezerwacji konsultacji i nowych wiadomościach. Aplikant może zostawić recenzję o studencie. W tym projekcie wykonaliśmy pełną wersję aplikacji na komputery, wersję mobilną aplikacji oraz cały design.

A który case stał się dla Was wyzwaniem?

Najtrudniejszy przypadek to Twiine, aplikacja do wybierania miejsc na randkę lub spotkanie, według zainteresowań 2 partnerów. Obaj partnerzy wprowadzają do aplikacji swoje zainteresowania. Aplikacja dopasowuje ich do miejsc, do których byliby zainteresowani pójść razem. Trudnym zadaniem było maksymalne uproszczenie onboardingu (szybkie i wygodne wpisanie swoich zainteresowań i udostępnienie ich partnerowi), dopasowanie przez zaproszenie i e-mail oraz zaimplementowanie funkcji dopasowania zainteresowań 2 użytkowników. Problem rozwiązaliśmy z pomocą Adalo. Adalo nie ma bardzo rozbudowanego i funkcjonalnego backendu, ale można zbudować prostą logikę. Nam udało się na krawędzi. Na przykład w przypadku tego MVP trzeba będzie dodać kilku partnerów, skompilować ich zainteresowania, wybrać miejsca dla wszystkich w przyszłości. Tego na pewno nie zrobimy na Adalo; potrzebujemy zwrotu do AppMaster.io.

Większość ludzi w USA postrzega no-code jako magię. Nawet jeśli Kalifornia jest światową stolicą IT, to tutaj to nie wystarczy. Aleksandr Manokhin

Czy Twoi klienci wiedzą, że robisz im aplikacje no-code? Kod bez kodu :) Czy to dla nich magia? Jakie są ich reakcje?

Tak, oczywiście, że tak. Zazwyczaj ci klienci wcześniej badali i celowo szukali programistów i narzędzi no-code. Podoba im się, że no-code jest bardzo szybki. Ale większość ludzi w USA postrzega no-code jako magię. Nawet jeśli Kalifornia jest światową stolicą IT, tutaj to nie wystarcza.

Jakie są najczęstsze prośby klientów?

Mieszkam w USA i zazwyczaj pracuję z klientami zagranicznymi lub Amerykanami. Najczęściej przychodzą startupy z prośbą o szybkie zrobienie MVP. Zadania są zupełnie inne: marketplaces, agregatory, serwisy randkowe, platformy, listy lokali, nawet "Uber" / "BlaBlaCar" dla samolotów. Każdy startup z unikalnym feature request.

Jak łatwo jest wam zaimplementować te prośby na obecnym poziomie rozwoju no-code?

Na razie łatwo, bo MVP powinno być proste i z jedną główną cechą. Ale bardzo szybko takie projekty zaczynają rosnąć i potrzebują nowych funkcji, które mogą być wykonane tylko na bardziej złożonych platformach no-code pro-level, takich jak AppMaster.io. Nieczęsto zdarza się, że startupy przychodzą z tak złożonymi pomysłami, których nie da się jeszcze zrobić na no-code. W mojej praktyce były tylko dwa takie przypadki.

Z jakich narzędzi i platform no-code korzystasz obecnie w swojej pracy? Co ci się w nich podoba?

W pierwszych projektach w 90% korzystaliśmy z Adalo. Adalo jest najprostszym narzędziem pod względem układu: wszystko można łatwo przenieść, usunąć, wymienić. Ale Adalo nie ma rozbudowanego backendu (tylko takie rzeczy jak filtrowanie, wyszukiwanie, warunki). Trochę kula u nogi, ale można na niej wyjść i pobiegać. Można z nim zrobić PWA i wrzucić na stronę wersję natywną.

Zrobiliśmy kilka projektów na Bubble i zmodyfikowaliśmy istniejące. Rzadko używamy go, ponieważ działa lepiej w sieci. Nie możesz zrobić na nim natywnej aplikacji. Jest wiele integracji, ale wszystko jest bardziej złożone niż w Adalo.

Startupy w większości mają prośby o natywne aplikacje, ale te platformy nie mają wgrywania kodu.

Czy są jakieś narzędzia no-code, które próbowałeś, ale zrezygnowałeś?

Próbowaliśmy Flutter Flow. Miałem duże nadzieje na tę usługę, ponieważ istnieje wgrywanie kodu flutter i możesz tworzyć swoje niestandardowe działania. Cóż, system projektowania był tam dobrze przemyślany. Używaliśmy go przez dwa tygodnie, ale przestaliśmy, ponieważ nie było sposobu, aby zrobić kilka prostych funkcji - na przykład wyszukiwanie według słowa kluczowego, filtrowanie, widoczność obiektów w warunkach.

Portfolio Waszej pracowni na stronie zawiera prace wykonane na Adalo. Czy zawsze macie wystarczającą funkcjonalność Adalo?

Na razie funkcjonalności jest wystarczająco dużo, bo wciąż pracujemy ze startupami i małymi sprawdzianami. Ale teraz chcemy rozpocząć współpracę z założycielami małych firm i spółek. Przy współpracy z nimi będzie wiele ograniczeń i funkcjonalność tego samego Adalo nie będzie wystarczająca. W ostatnim projekcie dotyczącym wyboru miejsc konieczne będzie użycie AppMaster.io do backendu, ponieważ tak złożonej logiki nie można zbudować na innych platformach.

Portfolio Waszego studia na stronie zawiera prace wykonane na Bubble. Czy zawsze macie wystarczającą funkcjonalność Bubble?

Bubble nadaje się tylko do serwisów internetowych i PWA. Bubble nie sprawdzi się w przypadku aplikacji natywnych.

Tworzysz w pełni funkcjonalne MVP w 2 tygodnie dla swoich klientów. To jest szybkie! Czy dostałeś projekt stworzenia aplikacji no-code nie tylko do testowania hipotezy, ale także z pozycjonowaniem gotowego produktu?

Zrobiliśmy aplikację dla trenera biznesu. Klient potrzebował pisać artykuły, zamieszczać filmy i podcasty dla uczniów. Pod każdym typem treści powinny znajdować się komentarze i odpowiedzi, funkcje komunikatora oraz kalendarz wydarzeń. Nasz klient miał jasny opis pracy i wizję projektu. Trudność polegała na wysokich wymaganiach dotyczących projektu. Na przykład na Adalo nie ma systemu projektowania i pikseli, więc dostosowanie potrzeb projektowych klienta na tej platformie no-code było wyzwaniem. Rozmiar można ustawić tylko dla prostokąta i tylko wtedy, gdy przyłożysz go do krawędzi ekranu i zmierzysz odległość. To był bardzo ponury proces. Przepisywaliśmy wszystko kilka razy. W końcu się udało i opublikowaliśmy aplikację w AppStore.

Czy te platformy no-code, które wypróbowaliście, mogą zapewnić stworzenie i działanie pełnoprawnej aplikacji, gotowego produktu?

Z Adalo i Bubble zbudowanie i utrzymanie kompletnego produktu jest możliwe. Pytanie, jaki produkt i jaka liczba użytkowników. Jeśli jest to startup, to no-code nie jest rozwiązaniem stałym (poza takimi profesjonalnymi platformami jak AppMaster.io).

Celem startupu jest rozwój, zwiększanie funkcjonalności, liczby użytkowników, zamówień itd. Możesz zacząć na prostej platformie no-code, a potem potrzebujesz więcej. Załóżmy, że jest to mały produkt, który rozwiązuje prosty problem dla niewielkiej liczby użytkowników (na przykład aplikacja dla restauracji lub usługi sprzątania). W takim przypadku no-code może być pełnoprawnym produktem, bo nie ma ambicji na tysiące użytkowników i ciągły rozwój.

Na czym polega ogólny brak platform i narzędzi no-code?

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie są ograniczone przepustowością użytkowników i możliwą funkcjonalnością. Prawie wszystkie produkty na rynku nie są trwałym rozwiązaniem.

Wiemy, że wypróbowałeś naszą platformę, AppMaster.io. Czy mógłbyś nieco uchylić kurtynę - co robisz w AppMaster.io?

Obecnie rekrutuję zespół, który przeszkolę do pracy nad AppMaster.io. Powinny to być osoby z wykształceniem matematycznym i podstawami programowania. Nie ma wystarczającej liczby pracowników pracujących nad no-code. Chcę stworzyć swoje kursy, wewnętrzną szkołę szkoleniową no-code pro-level.

Planujemy zebrać wszelkiego rodzaju złożone rzeczy ze skomplikowaną logiką i backendem na AppMaster.io. Chodzi o to, aby zwiększyć kontrolę o 10 razy i zrobić bardziej złożone produkty dla dużych odbiorców użytkowników. Chcę rozwijać nasze studio z pomocą twojej platformy pro no-code i nowej puli wyszkolonych specjalistów. Szukam również marketerów, którzy zajmą się cold marketingiem dla mojego studia i szkoły. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do mnie bezpośrednio na Telegramie @AlexPobeditel.

Jakie zalety naszej platformy już zauważyłeś? A co od razu wpadło Ci w oko jako potężna funkcja?

Na pierwszy rzut oka zaskoczyło mnie, że AppMaster.io posiada:

możliwość stworzenia solidnego backendu ze złożoną logiką;

przepustowość dla nieograniczonej liczby użytkowników;

połączenie z dowolnym frontem z integracją poprzez punkty końcowe (jak Adalo, Bubble - idealne połączenie).

Efekt "wow" uzyskałem właśnie dzięki konstruowaniu złożonej logiki i możliwości integracji z innymi serwisami frontendowymi!

Idą rozwijać MVP do programistów, spędzają miesiące, testują pomysł, okazuje się, że jest bezużyteczny i to wszystko, kurtyna opada... Aleksandr Manokhin

Według Twojego doświadczenia w komunikacji z założycielami, czego często nie wiedzą lub nie do końca rozumieją o no-code i tym samym ograniczają sobie zakres możliwości?

Po prostu nie znają no-code :))) Idą opracować MVP do developerów, spędzają miesiące, testują pomysł, okazuje się, że jest bezużyteczny i tyle, kurtyna opada.... Nie wiedzą też, że no-code to już nie tylko Tilda, ale solidne usługi, na których można zrobić prawie wszystko, zwłaszcza na platformach pro.

Aleksandrze, jaki jest Twój projekt marzeń o no-code?

Moim wymarzonym projektem jest fabryka startupów! Chcę zbierać dwa startupy tygodniowo z no-code i testować je na rynku. Mam wiele pomysłów i chcę się przebić w tym obszarze produkcji startupów. Muszę najpierw zbudować procesy w pracowni i ustalić przepływ klientów. Nad tym aktywnie pracuję.

Ponadto pracuję nad moim wewnętrznym projektem notesu wartościowych kontaktów. Kiedy poznajesz nową osobę, tworzysz więź, zapisujesz, czym dana osoba się zajmuje, jak może być pomocna, notujesz umiejętności i zainteresowania. Możesz dołączyć spostrzeżenia ze spotkań z daną osobą, umówić się na spotkania i ustawić przypomnienia o niej w telefonie - jeden kontakt i wiele istotnych informacji o nim. Aplikacja pomaga utrzymać kontakt i ciepłe więzi z ludźmi. Ale to już nie jest marzenie, tylko aplikacja na półce; niedługo ją uruchomię :)

Za 3 lata no-code będzie zajmował co najmniej 20% rozwoju. Aleksandr Manokhin

Czy widzisz przyszłość no-code?

W ciągu 3 lat, no-code zajmie co najmniej 20% rozwoju. Już teraz no-code zjadł sporo kosztem twórców stron i sklepów internetowych. Co więcej, w no-code mamy zaufanie.

Alex, dziękuję za szczerą i przejrzystą historię o no-code. Życzymy Twojemu studiu "Hi no code" maksymalnego wzrostu sprawdzania! Z przyjemnością pomożemy Ci z naszą platformą pro-level no-code, AppMaster.io. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Alex przetrwał w Stanach Zjednoczonych i buduje tam studio no-code dev, przeczytaj jego blog na LinkedIn.

Uzyskaj darmowe 2 miesiące planu profesjonalnego AppMaster.io z kodem promocyjnym HI-NO-CODE (użyj go do 04/15/2022).