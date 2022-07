Decidimos averiguar cómo actúan y viven los verdaderos desarrolladores sin código. Hablamos sobre los detalles de la producción sin código con el fundador de una startup y zero-coder de Estados Unidos, Aleksandr Manokhin. Nos habla de su camino hacia el no-code dev, la auto-maestría, las dificultades, los estereotipos y por qué el no-code es la mejor decisión para una startup.

Nuestro invitado:

Aleksandr Manokhin es el fundador de una startup, el conquistador del mundo sin código.

Vive y trabaja en California.

Fue director de producto.

Después del primer encuentro con el no-código, Aleksandr abrió un estudio de desarrollo sin código. "Hi no code" cobró vida.

Aleksandr, ¿cómo fue tu primer encuentro con "no-code" y qué te pareció?

Conocí el "no-code" en junio de 2021. Mi amigo Kirill Samokhin trabajaba con cursos de no-código, y tocamos este tema. No tenía ni idea de lo que podía hacer con el "no-code". Pensaba que este era el nivel de Tilda (un constructor de sitios web). Tenía una idea para una startup: una plataforma para seleccionar gestores de tráfico. Kirill me dijo que podía hacer un MVP de este proyecto en un par de días utilizando herramientas sin código. Me entusiasmó.

¿Cómo empezaste con una herramienta sin código y para qué proyecto?

Tenía una idea para una startup y empecé a hacer un MVP para ella, como he dicho antes. Kirill me aconsejó utilizar varias herramientas sin código, Tilda + Collabza + Integromat. Sólo era necesario configurar la recepción y salida de datos. Aprendí las herramientas yo mismo en una semana e hice un MVP en un fin de semana. Después de eso, me inspiré en el no-código y me imaginé cuántos productos increíbles puede probar la gente con una rápida construcción de un MVP. Por lo tanto, dejé mi idea de una plataforma para seleccionar gestores de tráfico e hice un estudio de desarrollo sin código con un socio.

Después, creé una aplicación para compartir los agradecimientos de cada día. Se pueden guardar, ver y compartir en el feed. Además, hay una función de seguir a una persona para seguir sus agradecimientos.

Aleksandr, ¿tienes formación técnica? ¿O educación en otra área?

No, no la tengo. Quería aprender Python. Pensé que me encantaría el código, pero nunca lo hice. Ahora soy estudiante de 4º curso de la licenciatura en Gestión de Productos en la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa.

¿Te resultó difícil implementar el no-código en tu trabajo y convertirlo en tu herramienta principal? ¿Cuánto tiempo le llevó?

No, fue sencillo. Lo resolví en una semana con la primera herramienta para el primer proyecto (una plataforma para la selección de especialistas). Sólo me llevó dos fines de semana crearla. Estudiar las herramientas sin código sigue siendo un proceso fascinante para mí. Si tuviera más de 24 horas al día, aprendería nuevas herramientas cada día.

Implementar el no-código como herramienta principal para mí significa construir mi estudio de no-código. En este sentido, fue un reto empezar. No había experiencia, casos, fuentes de clientes potenciales. Pero pronto empezaron a llegar clientes de autónomos, y todo se hizo mucho más fácil.

Aleksandr, ya has lanzado más de 30 startups. ¿Qué es crucial para que una startup tenga éxito?

Son muchos los factores que intervienen. Los riesgos de fracaso siempre serán altos porque una startup es un nuevo modelo de negocio. Pero un fundador puede reducir algunos riesgos. He aquí una lista de los principales elementos para ello:

Mercado

Debe ser inicialmente grande y con un buen movimiento de dinero en el nicho de tu startup. Puedes hacer el mejor y más valioso producto, pero no escalas a un unicornio si el mercado es limitado. Lo primero que hay que evaluar es el SOM (Serviceable & Obtainable Market), la cantidad de mercado que puedes captar.

Producto e idea

El producto debe distinguirse de las necesidades, soluciones o trabajos existentes. El trabajo aquí significa un trabajo para el que un consumidor contrata un producto. Debe ser mejor en los parámetros de decisión más críticos, o tiene una ventaja injusta. Una startup tiene que hacer algo diferente.

Tiempo y lugar

Es esencial encontrar una idea para la que el mercado ya esté preparado. La rapidez es crucial. Si se encuentra un mercado y una afirmación que los consumidores necesitan hoy, hay que hacer un MVP y probar la idea lo antes posible, hasta un mes.

Velocidad de las pruebas de hipótesis

Después de varias iteraciones, es probable que la idea de la startup sea completamente diferente a la inicial. Un modelo de negocio exitoso suele nacer en 3-5 pivotes (cambios de una idea). Así que, de nuevo, es vital probar los MVP y las nuevas ideas muy rápidamente. ¡No-code permite eso!

Sin código significa que no hay bugs para que el proyecto funcione como siempre. Aleksandr Manokhin

¿Cómo ayuda el no-código a resolver los retos de supervivencia de las startups?

No-code es rápido y barato. Normalmente, los desarrolladores montan el MVP en 2-3 meses, con no-código - en 2-3 semanas como máximo. Sin código significa que no hay errores para ejecutar el proyecto como de costumbre (depende de una plataforma sin código). El fundador desarrolla el MVP 5 veces más rápido y ahorra su tiempo y recursos. El fundador gasta mucho menos dinero en el desarrollo. El MVP en no-código es cinco veces más barato.

Aleksandr, abriste un estudio entero para desarrollar aplicaciones sin código; ¿cómo llegaste a esta decisión?

Después de desarrollar un MVP para mi startup, me di cuenta de que quería ayudar a las startups a hacer MVPs. Un amigo me propuso crear un estudio y se convirtió en mi socio. Me quemé de 6 meses de contratación como Product Manager. Quería quintuplicar los ingresos y tener total libertad en la toma de decisiones. Por lo tanto, el primer criterio para cambiar a no-código fue el interés por esta tecnología y los proyectos que puedo hacer con ella de forma fácil y rápida. El segundo fue el beneficio económico. Desde la infancia, soñaba con hacer mis productos, pero el código me fastidiaba y el resultado sólo después de mucho tiempo. Necesito crear productos y hacerlos de forma rápida y eficiente. Con no-code, obtuve un gran recurso interno, y no tuve ninguna duda de que necesitaba dejar mi trabajo y construir mi propio negocio de desarrollo sin código.

¿Cuántos casos completados tiene ya en su estudio?

Ya hemos realizado 5 casos. Estamos finalizando dos de ellos; están listos para las pruebas. Los otros tres están totalmente terminados.

¿Cuál fue su primer MVP comercial sin código?

Mi primer proyecto fue un visor de afirmaciones. El cliente es el dueño de una agencia de marketing en México. Quería copiar la aplicación existente de afirmaciones Mantra, donde se pueden seleccionar hermosos fondos, música y colecciones de afirmaciones por tema (dinero, éxito, amor, etc.). Están en la pantalla principal, y puedes cambiarlas fácilmente con un toque. Además, puedes añadir tus afirmaciones. Completamos la tarea del cliente con éxito. Con este proyecto iniciamos nuestro estudio de desarrollo sin código.

¿Cuál fue el caso más interesante para ustedes?

Fue nuestro segundo proyecto, cuyo nombre en código es Uber for Airplanes. El cliente es un desarrollador de robótica con sede en Nueva York. Su afición es pilotar aviones privados. Se dio cuenta de que a los pilotos les resultaba difícil volar las 2.000 horas requeridas porque un vuelo cuesta entre 500 y 1.500 dólares con el combustible y el alquiler del avión. Se le ocurrió la idea de compartir el avión, como en el servicio BlaBlaCar. Conseguir un vuelo con compañeros de viaje para pagar sólo una parte de los costes del vuelo. Para ello, escribimos una aplicación.

El piloto sube sus documentos a la app, el administrador los confirma y se publica la inscripción para el vuelo en una fecha y hora determinadas. El pasajero introduce el punto de salida deseado y el punto de embarque, selecciona las fechas y ve todos los vuelos disponibles. El pasajero deja una solicitud de vuelo en la aplicación, y el piloto puede aceptarla o rechazarla. Tras la confirmación del vuelo por parte del piloto, el pasajero puede realizar un pago por adelantado del vuelo. El día de la salida, el pasajero paga la totalidad de la tarifa. El piloto también paga su parte. Existe una funcionalidad de pago a través de Apple Pay y Google Pay. Hay funciones para escribir una reseña de vuelo, hacer una evaluación para un vuelo, guardar el historial de vuelos y mensajearse con un piloto.

Además, estaba interesado en trabajar en el proyecto Fletch. El cliente es un profesor de una universidad de Boston, Estados Unidos. Se dio cuenta de que a los aspirantes les resultaba difícil elegir una universidad sin conocer su personal docente, el ambiente del grupo y la comodidad del aprendizaje. La aplicación permitía que estudiantes reales de la universidad se registraran en un sistema unificado y dieran consejos a los solicitantes. Hay tres tipos de consulta: Reunión de zoom, visita a la universidad y reunión real. Se puede pagar la consulta a través del complemento de PayPal. Dentro del sistema, el estudiante ve todas sus reuniones asignadas, el historial de reuniones y puede mantener correspondencia con los solicitantes. El estudiante puede recibir notificaciones por correo electrónico sobre una nueva reserva de consulta y nuevos mensajes. El solicitante puede dejar una reseña sobre el estudiante. En este proyecto, hicimos la versión completa de la aplicación para ordenadores, la versión móvil de la aplicación y el diseño completo.

¿Y qué caso se convirtió en un reto para ustedes?

El caso más desafiante es Twiine, una app para seleccionar lugares para ir a una cita o un encuentro, según los intereses de 2 socios. Ambas partes introducen sus intereses en la aplicación. La aplicación los empareja con los lugares a los que les interesaría ir juntos. Fue una tarea difícil hacer que el onboarding fuera lo más sencillo posible (introducir rápida y cómodamente tus intereses y compartirlos con un compañero), emparejar por invitación y correo electrónico, e implementar la función de emparejar los intereses de 2 usuarios. Hemos resuelto el problema con la ayuda de Adalo. Adalo no tiene un backend muy potente y funcional, pero se puede construir una lógica simple. Nos las arreglamos en el borde. Por ejemplo, en el caso de este MVP, será necesario añadir varios socios, compilar sus intereses, seleccionar lugares para todos en el futuro. Definitivamente no vamos a hacer esto en Adalo; necesitamos un giro hacia AppMaster.io.

La mayoría de la gente en Estados Unidos percibe el no-código como algo mágico. A pesar de que California es la capital mundial de las tecnologías de la información, aquí no es suficiente. Aleksandr Manokhin

¿Saben tus clientes que les haces aplicaciones sin código? ¿Código sin código? :) ¿Es mágico para ellos? ¿Cuáles son sus reacciones?

Sí, claro que lo saben. Por lo general, estos clientes han investigado de antemano y han buscado a propósito desarrolladores y herramientas sin código. Les gusta que el no-código sea muy rápido. Pero la mayoría de la gente en Estados Unidos percibe el no-código como algo mágico. Aunque California es la capital mundial de las TI, aquí no es suficiente.

¿Cuáles son las peticiones más habituales de los clientes?

Vivo en Estados Unidos y suelo trabajar con clientes extranjeros o estadounidenses. La mayoría de las veces, las startups vienen con la petición de hacer un MVP rápidamente. Las tareas son totalmente diferentes: marketplaces, agregadores, servicios de citas, plataformas, listados de establecimientos, incluso "Uber" / "BlaBlaCar" para aviones. Cada startup con una petición de característica única.

¿Cómo de fácil es para ti implementar estas peticiones en el nivel actual de desarrollo sin código?

Fácil por ahora, porque el MVP debe ser simple y con una característica principal. Pero muy rápidamente, estos proyectos comienzan a crecer, y necesitan nuevas características que sólo se pueden hacer en plataformas más complejas de nivel profesional sin código como AppMaster.io. Es infrecuente que las startups vengan con ideas tan complejas que todavía no se pueden hacer en no-code. En mi consulta sólo se han dado dos.

¿Qué herramientas y plataformas sin código utilizas en tu trabajo actualmente? ¿Qué le gusta de ellas?

En los primeros proyectos, utilizamos Adalo en un 90%. Adalo es la herramienta más sencilla en términos de diseño: todo se mueve, se elimina y se sustituye fácilmente. Pero Adalo no tiene un backend potente (sólo cosas como el filtrado, la búsqueda, las condiciones). Un poco de muleta, pero puedes salir y correr con ella. Puedes hacer PWA con él y subir la versión nativa al lateral.

Hicimos un par de proyectos en Bubble y modificamos los existentes. Rara vez lo usamos porque funciona mejor para la web. No puedes hacer una aplicación nativa en ella. Hay muchas integraciones, pero todo es más complejo que en Adalo.

Las startups tienen sobre todo peticiones de apps nativas, pero estas plataformas no tienen carga de código.

¿Hay alguna herramienta sin código que hayáis probado pero que hayáis abandonado?

Probamos Flutter Flow. Tenía muchas esperanzas en este servicio porque existe la subida de código de Flutter, y puedes hacer tus acciones personalizadas. El sistema de diseño estaba bien pensado. Lo usamos durante dos semanas, pero lo dejamos porque no había manera de hacer varias funciones simples - por ejemplo, la búsqueda por palabra clave, el filtrado, la visibilidad de los objetos bajo condiciones.

El portafolio de su estudio en el sitio contiene trabajos realizados en Adalo. ¿Siempre hay suficiente funcionalidad de Adalo?

Hasta ahora, hay suficiente funcionalidad porque todavía estamos trabajando con startups y pequeños cheques. Pero ahora queremos empezar a trabajar con fundadores de pequeños negocios y empresas. Habrá muchas restricciones al trabajar con ellos, y la funcionalidad del mismo Adalo no será suficiente. En el último proyecto sobre la selección de lugares, será necesario utilizar AppMaster.io para el backend, porque una lógica tan compleja no se puede construir en otras plataformas.

El portafolio de tu estudio en el sitio contiene trabajos realizados en Bubble. ¿Siempre tienes suficiente funcionalidad de Bubble?

Bubble sólo es adecuado para servicios web y PWAs. Bubble no funciona para aplicaciones nativas.

Creas MVPs totalmente funcionales en 2 semanas para tus clientes. ¡Es rápido! ¿Conseguisteis un proyecto para crear una aplicación sin código no sólo para probar la hipótesis sino también con el posicionamiento del producto terminado?

Hicimos una aplicación para un entrenador de negocios. El cliente necesitaba escribir artículos, publicar vídeos y podcasts para los alumnos. Debajo de cada tipo de contenido, debería haber comentarios y respuestas, funciones de mensajería y un calendario de eventos. Nuestro cliente tenía una declaración de trabajo y una visión de diseño claras. La dificultad radicaba en las altas exigencias de diseño. En Adalo, por ejemplo, no hay sistema de diseño ni píxeles, por lo que fue un reto adaptar las necesidades de diseño del cliente en esta plataforma sin código. El tamaño sólo se puede establecer para el rectángulo y sólo si lo pones al borde de la pantalla y mides la distancia. Fue un proceso muy aburrido. Lo rehicimos todo varias veces. Finalmente, lo conseguimos y publicamos la aplicación en la AppStore.

¿Pueden esas plataformas sin código que habéis probado garantizar la creación y el funcionamiento de una aplicación completa, un producto acabado?

Con Adalo y Bubble, construir y mantener un producto completo es posible. La cuestión es qué producto y el número de usuarios. Si se trata de una startup, entonces el no-código no es una solución permanente (excepto para plataformas profesionales como AppMaster.io).

El objetivo de una startup es desarrollar, aumentar la funcionalidad, el número de usuarios, los pedidos, etc. Se puede empezar con una plataforma simple sin código, y luego se necesita más. Supongamos que se trata de un producto pequeño que resuelve un problema sencillo para un número reducido de usuarios (por ejemplo, una aplicación para un restaurante o un servicio de limpieza). En ese caso, el no-código puede ser un producto de pleno derecho porque no hay ambición de miles de usuarios ni de desarrollo constante.

¿Cuál es la carencia general de las plataformas y herramientas sin código?

En general, todas están limitadas por el ancho de banda de los usuarios y la funcionalidad posible. Casi todos los productos del mercado no son una solución permanente.

Sabemos que has probado nuestra plataforma, AppMaster.io. ¿Podría abrir un poco el telón: qué está haciendo en AppMaster.io?

Ahora estoy reclutando un equipo al que formaré para que trabaje en AppMaster.io. Deben ser personas con formación matemática y una base de programación. No hay suficiente personal trabajando en no-código. Quiero crear mis cursos, una escuela de formación interna de no-código a nivel profesional.

Planeamos recoger todo tipo de cosas complejas con lógica compleja y backend en AppMaster.io. La idea es aumentar el cheque por 10 veces y hacer productos más complejos para grandes audiencias de usuarios. Quiero hacer crecer nuestro estudio con la ayuda de su plataforma pro no-code y un nuevo grupo de especialistas capacitados. También estoy buscando comercializadores que hagan marketing frío para mi estudio y escuela. Si estás interesado, escríbeme directamente en Telegram @AlexPobeditel.

¿Qué ventajas de nuestra plataforma ya has notado? ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención inmediatamente como una característica potente?

A primera vista, me sorprendió que AppMaster.io tiene

la capacidad de crear un backend robusto con una lógica compleja;

ancho de banda para un número ilimitado de usuarios;

conexión con cualquier frente con integración a través de endpoints (como Adalo, Bubble - una combinación ideal).

¡El efecto "wow" lo conseguí precisamente con la construcción de una lógica compleja y la posibilidad de integración con otros servicios frontales!

Van a desarrollar MVP a los desarrolladores, pasar meses, probar la idea, resulta ser inútil, y eso es todo, la caída de la cortina ... Aleksandr Manokhin

Según su experiencia de comunicación con los fundadores, ¿qué es lo que a menudo no saben o no entienden del todo sobre el no-código y, por tanto, limitan su ámbito de posibilidades?

Simplemente no conocen el no-código :))) Van a desarrollar el MVP a los desarrolladores, pasan meses, prueban la idea, resulta que no sirve para nada, y ya está, cae el telón... Además, no saben que el no-código ya no es sólo Tilda, sino servicios robustos en los que se puede hacer casi cualquier cosa, especialmente en las plataformas pro.

Aleksandr, ¿cuál es tu proyecto soñado de no-código?

Mi proyecto soñado es una fábrica de startups. Quiero reunir dos startups por semana sin código y probarlas en el mercado. Tengo muchas ideas, y quiero entrar en esta área de producción de startups. Primero necesito construir los procesos en el estudio y establecer el flujo de clientes. Estoy trabajando activamente en ello.

Además, estoy trabajando en mi proyecto interno de un cuaderno de contactos valiosos. Cuando conoces a una persona nueva, creas una conexión, escribes lo que hace la persona, cómo puede ser útil, anotas sus habilidades e intereses. Puedes adjuntar información de las reuniones con la persona, concertar citas y establecer recordatorios sobre ella en tu teléfono: un contacto y mucha información esencial sobre él. La aplicación ayuda a mantener el contacto y las conexiones cálidas con las personas. Pero esto ya no es un sueño, sólo una aplicación en la estantería; la lanzaré pronto :)

En 3 años, el no-código ocupará al menos el 20% del desarrollo. Aleksandr Manokhin

¿Ves el futuro del no-código?

En tres años, el no-código ocupará al menos el 20% del desarrollo. El no-código ya se ha comido una buena parte a costa de los creadores de sitios web y tiendas online. Además, en el no-código confiamos.

Alex, gracias por tu historia honesta y transparente sobre el no-código. ¡Te deseamos que tu estudio "Hi no code" crezca al máximo! Estaremos encantados de ayudarte con nuestra plataforma sin código de nivel profesional, AppMaster.io. Si quieres saber más sobre cómo Alex sobrevive en Estados Unidos y construye un estudio de desarrollo sin código allí, lee su blog en LinkedIn.

Consigue 2 meses gratis del Plan Profesional de AppMaster.io con el código promocional HI-NO-CODE (úsalo hasta el 15/04/2022).