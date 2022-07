Мы решили узнать, как и чем сейчас живут реальные no-code разработчики. Об особенностях работы с no-code мы говорим в интервью из первых уст со стартапером и зерокодером из США, Александром Манохиным. Он рассказал о том, как пришёл в разработку “без кода”, как самостоятельно освоил эту технологию, поделился трудностями, стереотипами вокруг no-code, а также тем, почему no-code — это лучший выход для стартапа.

Наш гость:

Александр Манохин — фаундер, предприниматель.

Живет и творит в Калифорнии. Активно покоряет мир no-code.

Работал продакт-менеджером.

После первой же встречи с no-code, решил открыть студию no-code разработки. Так появилась «Hi no code».

Александр, как ты впервые услышал термин «no-code» и что сразу же подумал?

Впервые я познакомился с no-code в июне 2021-го. Мой друг Кирилл Самохин работал над курсами по no-code и мы с ним затрагивали эту тему. Я тогда не представлял, что можно сделать на no-code. Думал, что это уровень конструктора сайтов Tilda. У меня была идея стартапа — платформа по подбору таргетологов. Кирилл мне рассказал, что можно за пару дней сделать MVP проекта с помощью no-code инструментов. Меня это очень заинтересовало.

Расскажи детальнее, как ты в первый раз сел за no-code-инструмент?

Как я и сказал выше, у меня был стартап и я начал делать MVP. Кирилл мне посоветовал связку no-code инструментов Tilda + Collabza + Интегромат. Нужно было просто правильно настроить прием и отдачу данных. Я за неделю сам изучил инструменты, а сделал MVP за выходные. После этого я вдохновился no-code и представил, сколько крутых продуктов можно протестировать с помощью быстрой сборки MVP!

После этого создал свое приложение для занесения ежедневных благодарностей миру в общую библиотеку. Их можно сохранять, просматривать и делиться ими в ленте. Также, есть функция подписки на человека для отслеживания его благодарностей.

Потом я начал делать студию no-code разработки вместе с партнером.

Александр, а у тебя есть специальное техническое образование? Или образование в другой сфере?

Технического образования у меня нет. Хотел изучать Python. Думал, что полюблю код, но так его и не полюбил. Сейчас учусь на 4 курсе по специальности “Менеджер продукта” в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Тебе было сложно внедрить no-code в свою работу и сделать его основным инструментом? Сколько времени на это ушло?

Нет, это было очень легко. Я разобрался за неделю с первым инструментом для первого проекта (платформа для таргетологов). Чистого времени на создание ушло всего лишь два моих выходных. Изучение no-code инструментов до сих пор остается для меня очень интересным процессом. Если бы у меня было больше 24 часов в сутках, я бы каждый день изучал новые инструменты.

Внедрить no-code как основной инструмент для меня — значит построить свою no-code студию. В этом плане начинать было сложновато, потом что не хватало опыта, кейсов, источников заказов. Вскоре лиды стали приходить с фриланс-площадок и стало легче.

Александр, ты запустил уже 30+ стартапов. Что самое главное для успеха стартапа? Что играет решающую роль?

Влияет очень много факторов. Риски провала всегда будут высокими, потому что стартап — это новая бизнес-модель. Но риски можно снизить. Вот список ключевых моментов:

Рынок

Он должен быть изначально большой и с хорошим оборотом денег в нише вашего стартапа. Вы можете делать максимально ценный продукт, но вы не масштабируетесь до единорога, если рынок будет ограничен. Первое, что нужно оценивать — SOM, количество рынка, которое вы сможете захватить.

Продукт и идея

Продукт должен явно отличаться от существующих решений потребности или «джобы». Джоба — это работа, на которую потребитель «нанимает» продукт. Решение должно быть лучше в самых важных параметрах. Либо иметь нечестное преимущество, по сравнению с привычными способами решения джобы. Стартап должен делать что-то по-другому.

Время и место

Важно найти идею, к которой рынок уже готов. Тут часто решает скорость. Если вы нашли рынок и идею, в которой потребители нуждаются уже сегодня, нужно максимально быстро сделать MVP и протестировать идею. Быстро — это до месяца.

Скорость тестирования гипотез

Скорее всего, после нескольких итераций, идея стартапа уже будет совершенно другой, нежели была изначально. Успешная бизнес-модель рождается чаще всего на 3-5 пивоте (смене идеи). Поэтому так важно очень быстро тестировать MVP и новые идеи. С этим, как раз, отлично справляется no-code.

Отсутствие кода означает, что нет никаких критических ошибок для запуска проекта. Александр Манохин

Как no-code помогает тебе решить ключевые задачи для выживания стартапов?

No-code — это быстро и дешево. Обычно MVP собирается за 2-3 месяца, а с no-code — за 2-3 недели максимум. Отсутствие кода означает, что нет никаких критических ошибок для запуска проекта (это зависит от платформы no-code). Фаундер запускает MVP в 5 раз быстрее и экономит свое время и ресурсы. Фаундер тратит меньше денег на разработку. MVP на no-code обходится в 5 раз дешевле.

Александр, ты открыл целую студию по разработке приложений на no-code, как пришел к этому решению?

После разработки MVP для своего стартапа я понял, что хочу помогать стартапам делать MVP, мне это стало интересней, чем мой проект с таргетологами. Открыть студию мне предложил друг, который стал моим партнером и познакомил меня с no-code. Я выгорел от 6 месяцев найма как Product Manager, хотелось доход в 5 раз больше и полную свободу в принятии решений. Поэтому первым критерием при переходе на no-code для меня стал интерес к этой технологии и к проектам, которые на ней можно сделать легко и быстро, вторым — финансовая выгода. Я мечтал создавать свои продукты с детства, но меня прям бесил код и то, что результат видишь только через долгое время. Мне важно создавать продукты и делать это оперативно. С no-code я получил огромный внутренний ресурс и у меня не было ни малейшего сомнения, что нужно бросать работу и строить свой бизнес по no-code разработке.

Сколько реализованных кейсов уже есть в твоей студии?

Мы реализовали уже пять кейсов: два на доработке, но готовы к тестам, три — полностью готовы.

Какой первый MVP у тебя заказали на no-code?

Моим первым коммерческим проектом стало приложение для просмотра аффирмаций. Заказчиком оказался владелец маркетингового агентства в Мексике. Он хотел скопировать существующее приложение для аффирмаций Mantra, в котором можно выбрать красивый фон, музыку и коллекции аффирмаций по темам (деньги, успех, любовь и так далее). Они показываются на главном экране и легко переключаются тапом. Также, в функционале есть возможность добавления своих аффирмаций. Мы выполнили задачу клиента успешно. Так случился наш низкий старт в no-code.

Какой кейс был для тебя самым интересным?

Это был наш второй проект под кодовым названием, «Uber для самолетов». Клиент — разработчик в сфере робототехники из Нью-Йорка. Его хобби — пилотирование частных самолетов. Он заметил, что пилотам трудно налетать нужные 2000 часов до нового уровня, потому что один полет обходится примерно в 500-1500$ вместе с топливом и арендой самолета. Ему пришла в голову идея делить самолет как в сервисе BlaBlaCar — полет с попутчиками за оплату части расходов на полет. Для этого мы написали приложение. Пилот загружает свои документы в приложение, администратор их подтверждает, публикуется регистрация на полет в определенную дату и время. Пассажир вводит место желаемого вылета и место желаемой посадки, выбирает даты и видит все доступные рейсы. Пассажир оставляет в приложении запрос на полет, а пилот может его принять или отклонить. При подтверждении полета со стороны пилота, пассажир может внести предоплату за полет. В день вылета пассажир вносит всю оплату. Пилот тоже оплачивает свою часть. Есть функционал оплаты через Apple Pay и Google Pay. Есть функции написания отзыва о полете, внесения оценки за полет, сохранения истории полетов, мессенджер с пилотом.

Также, мне было интересно работать над проектом Fletch. Заказчица — преподавательница в колледже в Бостоне, США. Она заметила проблему, что абитуриентам сложно выбирать колледж без понимания его преподавательского состава и атмосферы в группах, уровня комфорта обучения. Приложение позволяло действительным студентам колледжа зарегистрироваться в единой системе и давать консультации абитуриентам. Есть 3 вида консультации: Zoom-встреча, экскурсия по колледжу и встреча вживую. Оплатить консультацию можно через подключенный модуль PayPal. Студент внутри системы видит все свои назначенные консультации, историю консультаций и переписку с абитуриентами. Получает на почту уведомления о новой брони консультации и о новых сообщениях. Абитуриент может оставить отзыв о студенте. В этом проекте мы сделали полную версию приложения для компьютеров, мобильную версию приложения и весь дизайн.

А какой кейс стал вызовом для тебя?

Самый сложный кейс — Twiine. Это приложение для подбора мест, куда сходить на свидание или встречу, по интересам 2 партнеров. Оба партнера вносят свои интересы в приложение и приложение мэтчит их с местами, куда бы им было интересно сходить вдвоем. Было сложной задачей сделать максимально простой онбординг (быстрое и удобное внесение своих интересов и шэр с партнером), мэтчинг по инвайту и мейлу, реализовать функцию подбора под интересы 2 юзеров, чтобы показывались только те места, которые нравятся и юзеру 1, и юзеру 2. Решили задачу мы тогда с помощью Adalo. У Adalo — не очень мощный и функциональный бэкенд, но на нем можно построить несложную логику. Мы справились на грани. Например, в случае выстрела этого MVP, необходимо будет добавление нескольких партнеров, компиляция их интересов и подбор мест для всех. Это мы точно не сможем сделать на Adalo, обратимся к AppMaster.io.

Большинство людей в США воспринимают no-code как магию. Тут его мало, не смотря на то, что Калифорния — мировая столица IT. Александр Манохин

Твои клиенты знают, что ты делаешь им приложения на no-code? Код без кода? :) Для них это магия? Какая у них реакция?

Да, конечно знают. Обычно, это клиенты, которые заранее провели исследование и целенаправленно искали no-code разработчиков и инструменты. Им нравится, что на no-code все очень быстро. Но большинство людей в США воспринимают no-code как магию. Тут его мало, не смотря на то, что Калифорния — мировая столица IT.

Скажи, что чаще всего просят сделать заказчики?

Я живу в США и, обычно, работаю с иностранными заказчиками или с американцами. Чаще всего приходят стартаперы с запросом сделать MVP в сжатые сроки. Задачи встречаются совершенно разные: маркетплейсы, агрегаторы, дейтинговые сервисы, платформы, листинги заведений, даже «уберы» / «бла-бла-кары» для самолетов. Каждый стартап с уникальным запросом на функционал.

А насколько легко тебе реализовать эти запросы на текущем уровне развития no-code?

Пока легко, потому что MVP должно быть простым и с одной основной фичей. Но очень быстро такие проекты начинают расти и им становятся необходимы новые фичи, которые можно сделать только на более сложных no-code платформах уровня pro, вроде AppMaster.io. Очень редко приходят стартапы с настолько сложными идеями, которые пока не сделать на no-code — таких было всего лишь два за мою практику.

Какие no-code инструменты и платформы ты используешь в работе на текущий момент времени? Что в них нравится?

В первых проектах в 90% использовали Adalo. Это самый простой в плане верстки инструмент: все легко перемещается, удаляется, заменяется… Но у Adalo не очень мощный бэкенд (есть фильтрация, поиск, условия) — немного костыль, но выкрутиться и запуститься на нем можно. С ним можно делать PWA и выгружать нативную версию в сторы. Пару проектов делали на Bubble, точнее — дорабатывали существующие. Его используем редко, потому что он лучше работает для веба — нативное приложение на нем не сделаешь. Интеграций много, но все делать намного сложнее, чем в Adalo. И у этих платформ нет выгрузки кода. А у стартапов, в основном, запросы на нативные приложения.

Есть ли инструменты, которые ты попробовал, но потом совсем отказался от них?

Мы пробовали Flutter Flow. У меня были большие надежды на этот сервис, потому что есть выгрузка flutter кода, можно делать свои кастомные экшены. Ну и там хорошо продумала дизайн-система. Разрабатывали на нем проект 2 недели, но прекратили, потому что на Flutter Flow нет ряда простых функций. Например, поиск по ключевому слову, фильтрация, видимость объектов при условиях.

В портфолио твоей студии на сайте висят работы, сделанные на Adalo, всегда ли хватает функционала Adalo?

Пока функционала хватает, потому что мы работаем со стартапами и небольшими чеками. Но сейчас хотим начать работать с фаундерами малых бизнесов и компаниями. При работе с ними появится много ограничений и функционала того же Adalo будет не хватать. Уже в последнем проекте по подбору мест для партнеров надо будет брать AppMaster.io для бэкенда, потому что на других платформах такую сложную логику не построить.

В портфолио твоей студии на сайте висят работы, сделанные на Bubble, всегда ли тебе хватает функционала Bubble?

Bubble хорош только в веб-сервисах и PWA. Для нативных приложений Bubble никак не подойдет.

Ты создаешь полноценно работающие MVP за 2 недели для своих заказчиков. Это быстро! Скажи, у тебя были проекты по созданию приложения no-code не только для тестирования гипотезы, но уже с позиционированием готового продукта?

Мы сделали приложение для бизнес-коуча, в котором заказчица могла бы писать статьи, постить видео и подкасты для своих учеников. Под каждым типом контента должны были быть комментарии и ответы на них, функции мессенджера с ней напрямую и календарь ее мероприятий. У фаундера было четкое ТЗ и виденье дизайна. Сложность возникла в высоких запросах по дизайну. На Adalo, например, нет дизайн-системы и пикселей, поэтому было трудно адаптировать потребности по дизайну заказчика на этой no-code платформе. Размер можно установить только для прямоугольника, и то, если приставить его к краю экрана и так замерять расстояния. Это очень муторный процесс. Мы несколько раз все переделывали, но справились и приложение уже опубликовано в AppStore.

Могут ли те no-code платформы, которые ты пробовал, обеспечить создание и работу полноценного приложения, готового продукта?

С Adalo и Bubble, конечно, можно построить и поддерживать полноценный продукт. Вопрос в целях продукта и количестве пользователей. Если это стартап, то no-code — однозначно не может быть постоянным решением (за исключением таких профессиональных платформ, как AppMaster.io, конечно). Потому что цель стартапа — развиваться, увеличивать функционал, количество юзеров, заказов и т. д. На простой no-code платформе можно начать, а дальше — нужно больше. Если это небольшой продукт, решающий простую задачу для малого количества пользователей (например, приложение для ресторана или для клининг-сервиса), то no-code вполне может быть полноценным продуктом. Потому что нет амбиций на тысячи юзеров и постоянное развитие.

А чего в целом сейчас не хватает no-code платформам и инструментам?

Они все ограничены пропускной способностью пользователей и возможным функционалом. Почти все продукты на рынке — не постоянное решение.

Мы знаем, что ты попробовал нашу платформу, AppMaster.io. Во-первых, это очень приятно :) Во-вторых, можешь немного приоткрыть занавес — что делаешь на AppMaster.io?

Набираю сейчас команду, которую буду обучать работать на AppMaster.io. Хочу создать свои курсы, внутреннюю школу по обучению no-code уровня pro. Это должны быть люди с математической базой и базой в программировании. Кадров, работающих на no-code, действительно, не хватает. Мы планируем собирать на AppMaster.io всякие комплексные штуки со сложной логикой и бэкендом. Идея в том, чтобы увеличить чек в 10 раз и делать более сложные продукты для больших аудиторий пользователей — вырастить нашу студию с помощью AppMaster.io и нового пула обученных спецов. Для этого ищу, также, маркетологов и тех, кто будет делать холодный маркетинг для моей студии и школы. Если вас это заинтересовало — пишите мне напрямую в Telegram @AlexPobeditel.

Какие плюсы нашей платформы ты уже успел заметить? И что сразу бросилось в глаза как мощная фича?

Меня с первого взгляда удивило то, что на AppMaster.io есть:

возможность делать мощный бэкенд со сложной логикой;

пропускная способность на неограниченное количество юзеров;

коннект с любым фронтом, где есть интеграция через эндпоинты (даже с Adalo и Bubble — идеальная связка).

Эффект «вау» словил именно от построения сложных логик и возможности интеграции с другими фронтенд-сервисами!

Идут разрабатывать MVP к девелоперам, тратят месяцы, проверяют идею, она оказывается никому не нужной и все, приехали... Александр Манохин

Что стартаперы, бизнесмены, по твоему опыту общения с ними, часто не знают или не до конца понимают про no-code и, тем самым, ограничивают поле своих возможностей?

Они просто не знают про no-code :))) Идут разрабатывать MVP к девелоперам, тратят месяцы, проверяют идею, она оказывается никому не нужной и все, приехали… Также, они не знают, что no-code — это уже не просто Tilda, а мощные сервисы, на которых можно сделать почти все, особенно на платформах уровня pro.

Александр, какой у тебя проект мечты, связанный с no-code?

Проект мечты — фабрика стартапов! Хочу собирать на no-code по 2 стартапа в неделю и затем тестировать на рынке. У меня самого куча идей и мне уже очень хочется ворваться в эту сферу производства стартапов. Нужно только сначала построить процессы в студии и наладить поток заказчиков. Я активно работаю над этим.

Также, работаю над своим внутренним проектом — записной книжкой полезных контактов. При встрече нового человека, создаешь новый контакт, записываешь чем человек занимается, чем он может быть полезен, отмечаешь его навыки и интересы и можно прикрепить инсайты со встреч с человеком, назначить встречи и установить напоминания о них на телефоне. Получается, один контакт — и сразу много ключевой информации о человеке. Приложение помогает поддерживать связи и утеплять контакты с людьми. Но это уже не мечта, а просто приложение на полке, скоро буду его запускать :)

Думаю, через 3 года no-code отожмет минимум 20% разработки. Александр Манохин

Ты видишь будущее no-code? Какое оно?

Думаю, через 3 года no-code отожмет минимум 20% разработки. Уже сейчас no-code съел хорошую долю за счет конструкторов сайтов и интернет-магазинов. Дальше — больше. In no code we trust.

Саша, спасибо тебе за честный и прозрачный рассказ про no-code. Мы желаем твоей студии «Hi no code» максимального роста чека и крутого выхлопа в ближайшее время! Будем рады помочь всеми силами нашей no-code платформы уровня pro, AppMaster.io. Если хотите больше знать о том, как Саша выживает в Штатах и строит там студию, читайте его блог.

