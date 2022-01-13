Gerçek kodsuz geliştiricilerin nasıl hareket ettiğini ve yaşadığını bulmaya karar verdik. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir startup kurucusu ve sıfır kodlayıcı olan Aleksandr Manokhin ile kodsuz üretimin özellikleri hakkında sohbet ettik. Bize kodsuz geliştirme, kendi kendine hakim olma, zorluklar, klişeler ve kodsuz bir başlangıç ​​için neden en iyi karar olduğu hakkında konuşuyor.

Misafirimiz:

Aleksandr Manokhin, kodsuz dünya fatihi olan startup kurucusudur.

California'da yaşıyor ve çalışıyor.

Ürün müdürüydü.

No-code ile ilk görüşmeden sonra Aleksandr, no-code bir geliştirme stüdyosu açtı. "Merhaba kod yok" hayat buldu.

Aleksandr, "kodsuz" ilk toplantınızı nasıl yaptınız ve ne düşündünüz?

No-code ile ilk kez Haziran 2021'de tanıştım. Arkadaşım Kirill Samokhin kodsuz derslerle çalıştı ve bu konuya değindik. Kodsuz ne yapabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bunun Tilda'nın (bir web sitesi oluşturucu) seviyesi olduğunu sanıyordum. Trafik yöneticilerini seçmek için bir platform olan bir startup için bir fikrim vardı. Kirill, kod içermeyen araçları kullanarak birkaç gün içinde bu projenin MVP'sini yapabileceğimi söyledi. Heyecanlıydım.

Kodsuz bir araçla nasıl başladınız ve hangi proje için?

Bir startup fikrim vardı ve yukarıda da söylediğim gibi bunun için MVP yapmaya başladım. Kirill bana birkaç kodsuz araç, Tilda + Collabza + Integromat kullanmamı tavsiye etti. Sadece veri alımını ve çıkışını yapılandırmak gerekliydi. Araçları bir haftada kendim öğrendim ve bir hafta sonu MVP yaptım. Ondan sonra, kodsuzdan ilham aldım ve insanların hızlı bir MPV yapısıyla kaç tane inanılmaz ürünü test edebileceğini hayal ettim! Bu nedenle, trafik yöneticilerini seçmek için bir platform fikrimi bıraktım ve bir ortakla kodsuz bir geliştirme stüdyosu yaptım.

Ondan sonra her gün teşekkürler paylaşmak için bir uygulama oluşturdum. Akışta kaydedilebilir, görüntülenebilir ve paylaşılabilirler. Ayrıca, teşekkürlerini takip etmek için bir kişiyi takip etme işlevi vardır.

Aleksandr, teknik eğitimin var mı? Ya da başka bir alanda eğitim?

Hayır, bilmiyorum. Python'u öğrenmek istiyordum. Kodu seveceğimi düşünmüştüm ama hiç sevmedim. Şimdi Rusya Federasyonu Hükümeti altındaki Finans Üniversitesinde Ürün Müdürü derecesine sahip 4. sınıf öğrencisiyim.

Çalışmanıza kodsuz uygulamak ve onu birincil aracınız yapmak zor oldu mu? Ne kadar sürdü?

Hayır, basitti. İlk proje için ilk araçla (uzmanları hedeflemek için bir platform) bir hafta içinde çözdüm. Onu yaratmak sadece iki hafta sonumu aldı. Kodsuz araçları incelemek benim için büyüleyici bir süreç olmaya devam ediyor. Günde 24 saatten fazla vaktim olsaydı, her gün yeni araçlar öğrenirdim.

Benim için birincil araç olarak kodsuz uygulama, kodsuz stüdyomu oluşturmak anlamına geliyor. Bu anlamda başlamak zor oldu. Deneyim, vaka, potansiyel müşteri kaynağı yoktu. Ancak kısa süre sonra müşteriler serbest çalışanlardan gelmeye başladı ve her şey çok daha kolay hale geldi.

Aleksandr, şimdiden 30'dan fazla startup kurdunuz. Bir girişimin başarılı olması için çok önemli olan nedir?

İlgili birçok faktör var. Bir startup yeni bir iş modeli olduğu için başarısızlık riskleri her zaman yüksek olacaktır. Ancak bir kurucu bazı riskleri azaltabilir. İşte bunun için ana şeylerin bir listesi:

Pazar

Başlangıçta büyük olmalı ve girişiminizin nişinde iyi bir para cirosu olmalıdır. En iyi ve en değerli ürünü yapabilirsiniz, ancak pazar sınırlıysa tek boynuzlu at olarak ölçeklenemezsiniz. Değerlendirilecek ilk şey, yakalayabileceğiniz pazar miktarı olan SOM'dur (Hizmet Edilebilir ve Elde Edilebilir Pazar).

Ürün ve fikir

Ürün, mevcut ihtiyaçlardan, çözümlerden veya işlerden ayırt edilebilir olmalıdır. Buradaki iş, bir tüketicinin bir ürün kiraladığı bir iş anlamına gelir. Karar, en kritik karar parametrelerinde daha iyi olmalıdır, yoksa haksız bir avantajı vardır. Bir startup farklı bir şey yapmalıdır.

Zaman ve yer

Pazarın zaten hazır olduğu bir fikir bulmak önemlidir. Hız hayati derecede önemlidir. Tüketicilerin bugün ihtiyaç duyduğu bir pazar ve bir ifade bulursanız, bir MVP yapmanız ve fikri bir aya kadar mümkün olan en kısa sürede test etmeniz gerekir.

Hipotez test hızı

Birkaç yinelemeden sonra, başlangıç ​​fikri muhtemelen ilkinden tamamen farklı olacaktır. Başarılı bir iş modeli genellikle 3-5 pivotta (bir fikir değişikliği) doğar. Bu nedenle, MVP'leri ve yeni fikirleri çok hızlı bir şekilde test etmek hayati önem taşımaktadır. Kodsuz buna izin verir!

Kod olmaması, projeyi her zamanki gibi çalıştırmak için hata olmaması anlamına gelir. Aleksandr Manokhin

Kodsuz, başlangıçtaki hayatta kalma zorluklarını çözmenize nasıl yardımcı olur?

Kodsuz hızlı ve ucuzdur. Geliştiriciler genellikle MVP'yi 2-3 ayda, kodsuz olarak - maksimum 2-3 haftada birleştirir. Kod olmaması, projeyi her zamanki gibi çalıştırmak için hata olmaması anlamına gelir (kodsuz bir platforma bağlıdır). Kurucu, MVP'yi 5 kat daha hızlı geliştirir ve zamandan ve kaynaktan tasarruf sağlar. Kurucu geliştirme için çok daha az para harcar. Kodsuz MVP beş kat daha ucuzdur.

Aleksandr, kodsuz uygulamalar geliştirmek için koca bir stüdyo açtınız; bu karara nasıl vardın?

Startup'ım için bir MVP geliştirdikten sonra, startupların MVP yapmasına yardım etmek istediğimi fark ettim. Bir arkadaşım stüdyo kurmamı önerdi ve o benim ortağım oldu. 6 aylık bir Ürün Müdürü olarak işe alınmaktan tükenmiştim. Beş kat daha fazla gelir ve karar vermede tam özgürlük istedim. Dolayısıyla no-code'a geçişin ilk kriteri bu teknolojiye ve onu kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğim projelere olan ilgim oldu. İkincisi maddi bir kazançtı. Çocukluğumdan beri ürünlerimi üretmeyi hayal ediyordum ama uzun bir süre sonra koda ve sonuca sinirlendim. Ürünler yaratmam ve bunları hızlı ve verimli bir şekilde yapmam gerekiyor. Kodsuz, geniş bir dahili kaynağa sahip oldum ve işimi bırakıp kendi kodsuz geliştirme işimi kurmam gerektiğine dair hiçbir şüphem yoktu.

Stüdyonuzda halihazırda tamamlanmış kaç vaka var?

Zaten 5 vaka yaptık. İki tanesini sonuçlandırıyoruz; testler için hazırlar. Diğer üçü tamamen tamamlandı.

İlk ticari kodsuz MVP'niz neydi?

İlk projem bir onaylama görüntüleyiciydi. Müşteri, Meksika'da bir pazarlama ajansının sahibidir. Konuya göre (para, başarı, aşk vb.) güzel arka planlar, müzik ve onaylama koleksiyonları seçebileceğiniz mevcut Mantra onaylama uygulamasını kopyalamak istedi. Ana ekrandalar ve bir dokunuşla kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, onaylamalarınızı ekleyebilirsiniz. Müşterinin görevini başarıyla tamamladık. Bu proje ile kodsuz geliştirme stüdyomuza başladık.

Sizin için en ilginç vaka hangisiydi?

Uber for Airplanes kod adlı ikinci projemizdi. Müşteri, New York merkezli bir robotik geliştiricisidir. Hobisi özel jet pilotluğu yapmaktır. Pilotların gerekli 2000 saati yeni bir seviyeye uçurmasının zor olduğunu fark etti çünkü bir uçuş yakıt ve uçak kiralama ile yaklaşık 500-1500 dolar tutuyor. BlaBlaCar servisinde olduğu gibi uçağı paylaşma fikrini buldu. Uçuş masraflarının yalnızca bir kısmını ödemek için diğer yolcularla bir uçuş alın. Bunun için bir uygulama yazdık.

Pilot, belgelerini uygulamaya yükler, yönetici bunları onaylar ve belirli bir tarih ve saatte uçuş için kayıt yayınlanır. Yolcu istediği kalkış noktası ve biniş noktasına girer, tarihleri ​​seçer, mevcut tüm uçuşları görür. Yolcu, uygulamada uçuş talebi bırakır ve pilot bunu kabul edebilir veya reddedebilir. Uçuşun pilot tarafından onaylanması durumunda yolcu, uçuş için avans ödemesi yapabilir. Yolcu, hareket gününde tüm ücreti öder. Pilot da payını öder. Apple Pay ve Google Pay üzerinden bir ödeme işlevi vardır. Uçuş incelemesi yazmak, uçuş için değerlendirme yapmak, uçuş geçmişini kaydetmek ve bir pilotla mesajlaşmak için işlevler vardır.

Ayrıca Fletch projesinde çalışmak ilgimi çekti. Müşteri, Boston, ABD'de bir kolejde öğretmendir. Adayların öğretim kadrosunu, grup atmosferini ve öğrenme rahatlığını anlamadan bir kolej seçmenin zor olduğunu fark etti. Uygulama, gerçek üniversite öğrencilerinin birleşik bir sisteme kaydolmalarına ve başvuru sahiplerine tavsiye vermelerine izin verdi. Üç tür danışma vardır: Yakınlaştırma toplantısı, üniversite turu ve gerçek toplantı. Danışmanlık ücretini PayPal eklentisi aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Sistem içinde bir öğrenci kendisine atanan tüm toplantıları, toplantıların geçmişini görür ve başvuranlarla iletişim kurabilir. Öğrenci, yeni bir danışma rezervasyonu ve yeni mesajlar hakkında e-posta bildirimleri alabilir. Başvuru sahibi öğrenci hakkında bir inceleme bırakabilir. Bu projede, uygulamanın bilgisayarlar için tam sürümünü, uygulamanın mobil sürümünü ve tüm tasarımı yaptık.

Ve hangi dava sizin için bir meydan okuma haline geldi?

En zorlu vaka, 2 ortağın ilgi alanlarına göre bir tarih veya toplantı için gidilecek yerleri seçmeye yönelik bir uygulama olan Twiine'dir. Her iki ortak da ilgi alanlarını uygulamaya koyar. Uygulama, onları birlikte gitmek isteyebilecekleri yerlerle eşleştirir. Katılımı olabildiğince basit hale getirmek (hızlı ve kolay bir şekilde ilgi alanlarınızı girin ve bir ortakla paylaşın), davet ve e-posta ile eşleştirme ve 2 kullanıcının ilgi alanlarını eşleştirme işlevini uygulamak zor bir işti. Adalo'nun yardımıyla sorunu çözdük. Adalo'nun çok güçlü ve işlevsel bir arka ucu yok ama basit bir mantık kurabilirsiniz. Sınırda başardık. Örneğin, bu MVP durumunda, gelecekte birkaç ortak eklemek, ilgi alanlarını derlemek, herkes için yerler seçmek gerekecektir. Bunu Adalo'da kesinlikle yapmayacağız; AppMaster.io'ya bir dönüş yapmamız gerekiyor.

ABD'deki çoğu insan kodsuz kodu sihir olarak algılar. California dünyanın bilişim başkenti olsa da burada yeterli değil. Aleksandr Manokhin

Müşterileriniz onları kodsuz uygulamalar yaptığınızı biliyor mu? Kodsuz kod mu? :) Onlar için sihir mi? Tepkileri nelerdir?

Evet, elbette yapıyorlar. Genellikle, bu istemciler önceden araştırma yapmış ve kodsuz geliştiriciler ve araçlar için bilerek arama yapmışlardır. Kodun olmamasının çok hızlı olmasını seviyorlar. Ancak ABD'deki çoğu insan kodsuz bir sihir olarak algılıyor. California dünyanın bilişim başkenti olsa da burada yeterli değil.

Müşterilerden gelen en yaygın talepler nelerdir?

ABD'de yaşıyorum ve genellikle yabancı müşterilerle veya Amerikalılarla çalışıyorum. Çoğu zaman, yeni başlayanlar hızlı bir şekilde MVP yapma isteği ile gelir. Görevler tamamen farklıdır: pazar yerleri, toplayıcılar, flört hizmetleri, platformlar, kuruluş listeleri, hatta uçaklar için "Uber" / "BlaBlaCar". Benzersiz bir özellik isteği ile her başlangıç.

Bu istekleri mevcut kodsuz geliştirme düzeyinde uygulamak sizin için ne kadar kolay?

Şimdilik kolay çünkü MVP basit olmalı ve tek bir ana özelliğe sahip olmalıdır. Ancak çok hızlı bir şekilde, bu tür projeler büyümeye başlar ve yalnızca AppMaster.io gibi daha karmaşık, kodsuz pro-düzey platformlarda yapılabilecek yeni özelliklere ihtiyaç duyarlar. Yeni başlayanların henüz kodsuz olarak yapılamayacak kadar karmaşık fikirlerle gelmesi nadirdir. Benim uygulamamda sadece ikisi vardı.

Şu anda işinizde hangi kodsuz araçları ve platformları kullanıyorsunuz? Onlar hakkında ne seviyorsun?

İlk projelerde %90 Adalo kullandık. Adalo, düzen açısından en basit araçtır: her şey kolayca taşınır, silinir, değiştirilir. Ancak Adalo'nun güçlü bir arka ucu yoktur (yalnızca filtreleme, arama, koşullar gibi şeyler). Biraz koltuk değneği, ama çıkıp koşabilirsin. Bununla PWA yapabilir ve yerel sürümü yan tarafa yükleyebilirsiniz.

Bubble üzerinde birkaç proje yaptık ve mevcut olanları değiştirdik. Web için daha iyi çalıştığı için nadiren kullanıyoruz. Üzerinde yerel bir uygulama yapamazsınız. Birçok entegrasyon var, ancak her şey Adalo'dakinden daha karmaşık.

Startup'lar çoğunlukla yerel uygulamalar için istekte bulunur, ancak bu platformlarda kod yükleme yoktur.

Denediğiniz ancak vazgeçtiğiniz kodsuz araçlar var mı?

Flutter Flow'u denedik. Bu hizmet için büyük umutlarım vardı çünkü çarpıntı kodunun yüklenmesi var ve özel işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tasarım sistemi orada iyi düşünülmüştü. İki hafta boyunca kullandık, ancak birkaç basit işlevi gerçekleştirmenin bir yolu olmadığı için durduk - örneğin, anahtar kelimeye göre arama, filtreleme, koşullar altında nesnelerin görünürlüğü.

Sitedeki stüdyonuzun portföyü Adalo üzerinde yapılan çalışmaları içermektedir. Her zaman yeterli Adalo işlevselliğine sahip misiniz?

Şimdiye kadar yeterli işlevsellik var çünkü hala yeni başlayanlar ve küçük kontrollerle çalışıyoruz. Ama artık küçük işletme ve şirket kurucuları ile çalışmaya başlamak istiyoruz. Onlarla çalışırken birçok kısıtlama olacak ve aynı Adalo'nun işlevselliği yeterli olmayacak. Yer seçimi ile ilgili son projede, arka uç için AppMaster.io'nun kullanılması gerekecek çünkü bu tür karmaşık mantık başka platformlarda kurulamaz.

Stüdyonuzun sitedeki portföyü Bubble üzerinde yapılan çalışmaları içermektedir. Her zaman yeterli Kabarcık işlevine sahip misiniz?

Bubble yalnızca web hizmetleri ve PWA'lar için uygundur. Bubble, yerel uygulamalar için çalışmaz.

Müşterileriniz için 2 hafta içinde tamamen işlevsel MVP'ler yaratırsınız. Hızlı! Yalnızca hipotezi test etmek için değil, aynı zamanda bitmiş ürünün konumlandırmasıyla da kodsuz bir uygulama oluşturmak için bir proje aldınız mı?

İş koçluğu için başvuruda bulunduk. Müşterinin öğrenciler için makaleler yazması, videolar ve podcast'ler yazması gerekiyordu. Her içerik türünün altında yorumlar ve yanıtlar, mesajlaşma işlevleri ve bir etkinlik takvimi bulunmalıdır. Müşterimizin net bir çalışma beyanı ve tasarım vizyonu vardı. Zorluk, tasarım için yüksek taleplerdeydi. Örneğin Adalo'da tasarım sistemi ve piksel yoktur, bu nedenle müşterinin tasarım ihtiyaçlarını bu kodsuz platforma uyarlamak zordu. Boyut, yalnızca dikdörtgen için ve yalnızca ekranın kenarına koyup mesafeyi ölçerseniz ayarlanabilir. Çok kasvetli bir süreçti. Her şeyi birkaç kez yeniden düzenledik. Sonunda yaptık ve uygulamayı AppStore'da yayınladık.

Denediğiniz bu kodsuz platformlar, tam teşekküllü bir uygulamanın, bitmiş bir ürünün oluşturulmasını ve çalışmasını sağlayabilir mi?

Adalo ve Bubble ile eksiksiz bir ürün oluşturmak ve bakımını yapmak mümkündür. Soru, hangi ürün ve kullanıcı sayısıdır. Bu bir başlangıçsa, kodsuz kalıcı bir çözüm değildir (AppMaster.io gibi profesyonel platformlar hariç).

Bir girişimin amacı, geliştirmek, işlevselliği, kullanıcı sayısını, siparişleri vb. artırmaktır. Basit bir kodsuz platformda başlayabilir ve sonra daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bunun, az sayıda kullanıcı için basit bir sorunu çözen küçük bir ürün olduğunu varsayalım (örneğin, bir restoran veya temizlik hizmeti için bir uygulama). Bu durumda, no-code tam teşekküllü bir ürün olabilir çünkü binlerce kullanıcı ve sürekli gelişim için bir hırs yoktur.

Kodsuz platformların ve araçların genel eksikliği nedir?

Genel olarak, hepsi kullanıcı bant genişliği ve olası işlevsellik ile sınırlıdır. Piyasadaki hemen hemen tüm ürünler kalıcı bir çözüm değildir.

AppMaster.io platformumuzu denediğinizi biliyoruz. Perdeyi biraz açar mısın - AppMaster.io'da ne yapıyorsun?

Şimdi AppMaster.io üzerinde çalışmak üzere eğiteceğim bir ekip kuruyorum. Bunlar, matematiksel altyapıya ve programlama temeline sahip kişiler olmalıdır. Kodsuz çalışan yeterli personel yok. Kendi kurslarımı oluşturmak istiyorum, dahili bir kodsuz profesyonel düzeyde eğitim okulu.

AppMaster.io'da her türlü karmaşık şeyi karmaşık mantık ve arka uç ile toplamayı planlıyoruz. Buradaki fikir, kontrolü 10 kat artırmak ve geniş kullanıcı kitleleri için daha karmaşık ürünler yapmaktır. Profesyonel kodsuz platformunuzun ve yeni bir eğitimli uzman havuzunun yardımıyla stüdyomuzu büyütmek istiyorum. Ayrıca stüdyom ve okulum için soğuk pazarlama yapacak pazarlamacılar arıyorum. İlgileniyorsanız, doğrudan Telegram @AlexPobeditel'den bana yazın.

Platformumuzun hangi avantajlarını zaten fark ettiniz? Ve güçlü bir özellik olarak hemen gözünüze çarpan ne oldu?

İlk bakışta AppMaster.io'nun şu özelliklere sahip olmasına şaşırdım:

karmaşık mantıkla sağlam bir arka uç oluşturma yeteneği;

sınırsız sayıda kullanıcı için bant genişliği;

uç noktalar aracılığıyla entegrasyon ile herhangi bir cephe ile bağlantı (Adalo, Bubble gibi - ideal bir kombinasyon).

"Vay canına" etkisini tam olarak karmaşık mantık ve diğer ön uç servislerle entegrasyon olasılığından aldım!

Geliştiricilere MVP geliştirmeye gidiyorlar, aylar harcıyorlar, fikri test ediyorlar, işe yaramaz olduğu ortaya çıkıyor ve hepsi bu, perde düşüyor... Aleksandr Manokhin

Kurucularla iletişim deneyiminize göre, kodsuz hakkında genellikle neyi bilmiyorlar veya tam olarak anlıyorlar ve bu nedenle olasılık alanlarını sınırlandırıyorlar mı?

Sadece kod bilmiyorlar :))) Geliştiricilere MVP geliştirmeye gidiyorlar, aylar harcıyorlar, fikri test ediyorlar, işe yaramaz olduğu ortaya çıkıyor ve hepsi bu, perde düşüyor... Ayrıca bilmiyorlar bu no-code artık sadece Tilda değil, özellikle profesyonel platformlarda neredeyse her şeyi yapabileceğiniz sağlam hizmetlerdir.

Aleksandr, kodsuz rüya projen nedir?

Hayalimdeki proje bir startup fabrikası! Kodsuz haftada iki startup toplamak ve bunları piyasada test etmek istiyorum. Birçok fikrim var ve bu başlangıç ​​üretimi alanına girmek istiyorum. Öncelikle süreçleri stüdyoda kurgulamam ve müşteri akışını sağlamam gerekiyor. Bu konuda aktif olarak çalışıyorum.

Ayrıca, değerli kişilerden oluşan bir defterden oluşan dahili projem üzerinde çalışıyorum. Yeni biriyle tanıştığınızda, bir bağlantı kurarsınız, kişinin ne yaptığını, nasıl yardımcı olabileceğini yazar, becerileri ve ilgi alanlarını not edersiniz. Kişiyle yapılan toplantılardan içgörüler ekleyebilir, randevular alabilir ve telefonunuzda onlar hakkında hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz - tek bir kişi ve onunla ilgili çok önemli bilgiler. Uygulama, insanlarla iletişimde kalmanıza ve sıcak bağlantılar kurmanıza yardımcı olur. Ama bu artık bir hayal değil, rafta duran bir uygulama; Birazdan başlatacağım :)

3 yıl içinde no-code geliştirmenin en az %20'sini alacaktır. Aleksandr Manokhin

Kodsuz geleceği görüyor musunuz?

3 yıl içinde no-code geliştirmenin en az %20'sini alacaktır. Zaten kodsuz, web sitesi oluşturucuları ve çevrimiçi mağazaların pahasına çok şey yedi. Ayrıca, hiçbir koda güvenmiyoruz.

Alex, kodsuz hakkındaki dürüst ve şeffaf hikayen için teşekkür ederim. Stüdyonuza "Merhaba kod yok" maksimum çek büyümesi diliyoruz! Profesyonel düzeyde kod gerektirmeyen platformumuz AppMaster.io ile size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Alex'in Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl hayatta kaldığı ve orada kodsuz bir geliştirme stüdyosu kurduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, LinkedIn'deki blogunu okuyun.

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