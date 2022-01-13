我们决定了解一下真正的无代码开发者是如何行动和生活的。我们与一位来自美国的初创公司创始人和零代码者Aleksandr Manokhin聊了聊无代码生产的具体细节。他向我们讲述了他的无代码开发之路、自我掌握、困难、定型观念，以及为什么无代码是创业公司的最佳决定。

我们的嘉宾。

Aleksandr Manokhin是创业公司的创始人，无代码世界的征服者。

他生活和工作在加利福尼亚。

他曾是一名产品经理。

在与无代码的第一次会面后，Aleksandr开设了一个无代码开发工作室。"Hi no code "就这样诞生了。

Aleksandr，你是如何与 "无码 "第一次见面的，你怎么想的？

我第一次见到 "无码 "是在2021年6月。我的朋友基里尔-萨莫金(Kirill Samokhin)与无代码课程一起工作，我们触及了这个话题。我不知道我可以用无代码做什么。我以为这是Tilda（一个网站建设者）的水平。我有一个创业的想法--一个选择流量经理的平台。基里尔告诉我，我可以在几天内用无代码工具做出这个项目的MVP。我很兴奋。

你是如何开始使用无代码工具的，又是为了哪个项目？

我有一个创业的想法，并开始为它做MVP，正如我上面所说。Kirill建议我使用几个无代码工具，Tilda + Collabza + Integromat。只需要配置数据的接收和输出就可以了。我在一个星期内学会了这些工具，并在一个周末做出了一个MVP。在那之后，我受到了无代码的启发，想象着人们可以通过快速的MPV构建来测试多少令人难以置信的产品因此，我离开了我的想法，即建立一个选择交通管理者的平台，并与一个合作伙伴建立了一个无代码开发工作室。

之后，我创建了一个应用程序，用于分享每天的感谢。它们可以被保存、查看，并在feed中分享。此外，还有关注一个人的功能，以跟踪他的感谢。

亚历山大，你有技术教育吗？或者其他领域的教育？

不，我没有。我想学习Python。我以为我会喜欢这些代码，但我从来没有这样做过。现在我是俄罗斯联邦政府下属金融大学产品经理专业的四年级学生。

对你来说，在你的工作中实施无代码并使其成为你的主要工具是否很困难？花了多长时间？

不，这很简单。我在一个星期内想出了第一个项目的第一个工具（一个针对专家的平台）。我只花了两个周末就创建了它。研究无代码工具对我来说仍然是一个迷人的过程。如果我每天有超过24小时的时间，我就会每天学习新的工具。

实施无代码作为我的主要工具意味着建立我的无代码工作室。在这方面，一开始就很有挑战性。当时没有经验，没有案例，没有线索来源。但很快，客户开始来自自由职业者，一切都变得容易多了。

Aleksandr，你已经推出了30多个创业公司。什么是创业公司成功的关键？

涉及的因素有很多。失败的风险总是很高，因为创业公司是一种新的商业模式。但创始人可以减少一些风险。这里列出了这方面的主要事项。

市场

在你的创业公司的利基市场中，它最初应该是大的，并且有良好的资金周转。你可以做出最好和最有价值的产品，但如果市场有限，你就不能扩展到独角兽。首先要评估的是SOM（Serviceable & Obtainable Market），即你能占领的市场数量。

产品和想法

产品必须能够区别于现有的需求、解决方案或工作。这里的工作是指消费者雇用产品的工作。决策必须在最关键的决策参数上更好，否则就有不公平的优势。创业公司必须做一些不同的事情。

时间和地点

找到一个市场已经准备好的想法是至关重要的。速度是至关重要的。如果你找到一个市场和消费者今天需要的声明，你需要尽快做出一个MVP并测试这个想法，最多一个月。

假设测试速度

经过几次迭代，创业公司的想法很可能与最初的想法完全不同。一个成功的商业模式往往是在3-5个支点（想法的改变）中诞生的。因此，再次强调，非常迅速地测试MVP和新想法是至关重要的。无代码可以做到这一点!

没有代码意味着没有bug，可以照常运行项目。 Aleksandr Manokhin

无代码如何帮助你解决初创企业的生存挑战？

无代码是快速和便宜的。通常情况下，开发人员在2-3个月内完成MVP，而在无代码的情况下--最多2-3周。没有代码意味着没有bug，可以照常运行项目（取决于无代码平台）。创始人开发MVP的速度提高了5倍，节省了他的时间和资源。创始人花在开发上的钱要少得多。无代码的MVP是5倍的便宜。

Aleksandr，你开了一个完整的工作室来开发无代码应用程序，你是如何做出这个决定的？

在为我的初创公司开发了一个MVP后，我意识到我想帮助初创公司制作MVP。一个朋友建议我创建一个工作室，他成为我的合伙人。我从6个月的产品经理招聘中焦头烂额。我想要五倍的收入和完全的决策自由。因此，转向无代码的第一个标准是对这项技术的兴趣，以及我可以用它轻松快速地完成的项目。第二个是经济上的好处。从孩提时代起，我就梦想着做自己的产品，但我被代码惹恼了，很长时间后才有了结果。我需要创造产品，并快速有效地完成它们。有了无码，我得到了庞大的内部资源，我没有任何疑问，我需要辞掉工作，建立自己的无码开发业务。

你的工作室里已经有多少个完成的案例？

我们已经做了5个案例。我们正在敲定其中两个；它们已经准备好进行测试。另外三个已经全部完成。

你的第一个商业无码MVP是什么？

我的第一个项目是一个肯定式的查看器。客户是墨西哥一家营销机构的老板。他想复制现有的Mantra肯定应用程序，在那里你可以选择美丽的背景、音乐和按主题（金钱、成功、爱情等）的肯定集合。它们都在主屏幕上，你可以通过点击轻松地切换它们。此外，你还可以添加你的肯定语。我们成功地完成了客户的任务。我们通过这个项目开始了我们的无代码开发工作室。

对你们来说最有趣的案例是什么？

那是我们的第二个项目，代号为Uber for Airplanes。客户是一个位于纽约的机器人开发者。他的爱好是驾驶私人飞机。他注意到，飞行员很难将所需的2000小时飞行时间提高到一个新的水平，因为一次飞行的燃油和飞机租赁费用约为500-1500美元。他想出了共享飞机的想法，就像BlaBlaCar服务中那样。与同行者一起获得一个航班，只需支付部分飞行费用。为此，我们写了一个应用程序。

飞行员将他的文件上传到应用程序，管理员确认后，在特定的日期和时间发布飞行的登记。乘客输入想要的出发点和登机点，选择日期，看到所有可用的航班。乘客在应用程序中留下飞行请求，飞行员可以接受或拒绝。飞行员确认航班后，乘客可以为该航班预付费用。在出发当天，乘客支付全部费用。飞行员也支付他的份额。有一个通过苹果支付和谷歌支付的支付功能。有撰写飞行评论、对飞行进行评估、保存飞行历史和与飞行员通信的功能。

另外，我对Fletch项目的工作很感兴趣。客户是美国波士顿一所大学的老师。她注意到，如果不了解大学的教学人员、团体氛围和学习舒适度，申请人很难选择大学。该应用程序允许真实的大学生在统一的系统中注册，并给申请人提供建议。有三种类型的咨询。缩放会议，大学参观，和实际会议。你可以通过PayPal插件支付咨询费用。在系统内，学生可以看到他所有被分配的会议，会议的历史，并可以与申请人通信。学生可以收到关于新咨询预约和新消息的电子邮件通知。申请人可以留下对学生的评价。在这个项目中，我们做了完整的电脑版应用，移动版应用，以及整个设计。

那么哪个案例成为你的挑战？

最具挑战性的案例是Twiine，这是一个根据2个伙伴的兴趣来选择约会或会议地点的应用程序。两个伙伴都把他们的兴趣输入到应用程序中。该应用程序为他们匹配了他们有兴趣一起去的地方。要使入职程序尽可能简单（快速方便地输入兴趣并与伙伴分享），通过邀请和电子邮件进行匹配，并实现2个用户的兴趣匹配功能，这是一项艰巨的任务。我们在Adalo的帮助下解决了这个问题。Adalo没有一个非常强大的功能性后台，但你可以建立简单的逻辑。我们在边缘进行管理。例如，在这个MVP的情况下，将有必要添加几个合作伙伴，汇编他们的兴趣，为每个人在未来选择地方。我们肯定不会在Adalo上这样做，我们需要转到AppMaster.io。

在美国，大多数人认为无码是一种魔法。尽管加利福尼亚是世界IT之都，但在这里还不够。 Aleksandr Manokhin

你的客户知道你给他们做的是无代码的应用程序吗？没有代码的代码？）这对他们来说有魔力吗？他们的反应是什么？

是的，当然，他们知道。通常情况下，这些客户都会提前研究，有目的地寻找无代码的开发者和工具。他们喜欢无代码是非常快的。但在美国，大多数人认为无代码是一种魔法。尽管加利福尼亚是世界IT之都，但在这里是不够的。

客户最常见的要求是什么？

我住在美国，通常与外国客户或美国人合作。最常见的是，初创企业来要求快速制作MVP。这些任务完全不同：市场、聚合器、约会服务、平台、机构列表，甚至飞机的 "Uber"/"BlaBlaCar"。每个创业公司都有独特的功能要求。

在目前的无代码开发水平下，你实现这些要求有多容易？

目前很容易，因为MVP应该很简单，而且有一个主要功能。但很快，这样的项目开始增长，他们需要新的功能，而这些功能只能在更复杂的无代码专业级平台上完成，如AppMaster.io。创业公司很少有这样复杂的想法，但还不能在无代码平台上完成。在我的实践中，只有两个这样的例子。

你目前在工作中使用哪些无代码工具和平台？你喜欢它们哪一点？

在第一批项目中，我们使用了Adalo的90%。在布局方面，Adalo是最直接的工具：一切都很容易移动、删除、替换。但是Adalo没有一个强大的后台（只有像过滤、搜索、条件这样的东西）。有点像个拐杖，但你可以靠它出去跑。你可以用它做PWA，并把本地版本上传到旁边。

我们在Bubble上做了几个项目，并修改了现有的项目。我们很少使用它，因为它在网络上的效果更好。你不能在它上面做一个原生的应用程序。有许多集成，但一切都比Adalo更复杂。

初创公司大多有对原生应用程序的要求，但这些平台没有代码上传。

有没有什么无代码的工具，你试过但放弃了？

我们尝试过Flutter Flow。我对这项服务寄予厚望，因为有上传flutter代码的功能，而且你可以做自己的自定义动作。嗯，那里的设计系统是经过深思熟虑的。我们用了两个星期，但停止了，因为没有办法做出几个简单的功能--例如，按关键词搜索、过滤、条件下的对象可见性。

你的工作室在网站上的组合包含在Adalo上的作品。你总是有足够的Adalo功能吗？

到目前为止，有足够的功能，因为我们仍在与初创企业和小检查工作。但现在，我们想开始与小企业和公司的创始人合作。与他们合作时将有许多限制，同样的Adalo的功能将是不够的。在最后一个关于选择地方的项目中，将有必要使用AppMaster.io作为后台，因为这样复杂的逻辑不能在其他平台上建立。

你的工作室在网站上的作品集包含了在Bubble上制作的作品。你总是有足够的Bubble功能吗？

Bubble只适用于网络服务和PWA。泡泡不能用于本地应用程序。

你在2周内为你的客户创建功能齐全的MVP。真快啊!你是否接到过一个项目，创建一个无代码的应用程序，不仅是为了测试假设，也是为了完成产品的定位？

我们为一个企业教练做了一个应用程序。客户需要为学生写文章、发布视频和播客。在每种类型的内容下，都应该有评论和回复、信使功能和活动日历。我们的客户有一个明确的工作声明和设计愿景。困难在于对设计的高要求。例如，在Adalo上，没有设计系统和像素，所以在这个没有代码的平台上适应客户的设计需求是一个挑战。尺寸只能设置为矩形，而且只有当你把它放到屏幕的边缘并测量距离时才可以。这是一个非常沉闷的过程。我们把一切都重新做了好几次。最后，我们做到了，并在AppStore上发布了该应用。

你尝试过的那些无代码平台能确保创建和运行一个成熟的应用程序，一个成品吗？

通过Adalo和Bubble，建立和维护一个完整的产品是可能的。问题是什么产品和用户的数量。如果这是一个初创公司，那么无代码并不是一个永久的解决方案（除了像AppMaster.io这样的专业平台）。

创业公司的目标是发展，增加功能，用户数量，订单，等等。你可以在一个简单的无代码平台上开始，然后你需要更多。假设这是一个小产品，为少数用户解决了一个简单的问题（例如，一个餐馆或清洁服务的应用程序）。在这种情况下，无码可以成为一个成熟的产品，因为没有成千上万的用户和不断开发的野心。

无代码平台和工具普遍缺乏的是什么？

一般来说，它们都受到用户带宽和可能功能的限制。市场上几乎所有的产品都不是一个永久的解决方案。

我们知道你已经尝试过我们的平台AppMaster.io。你能不能把幕布打开一点--你在AppMaster.io上做什么？

现在我正在招募一个团队，我将培训他们在AppMaster.io上工作。这些人应该是有数学背景和编程基础的人。没有足够的工作人员在无码上工作。我想创建我的课程，一个内部无代码专业级培训学校。

我们计划在AppMaster.io上收集各种具有复杂逻辑和后台的复杂东西。我们的想法是将检查增加10倍，为大量的用户受众制作更复杂的产品。我想在你们的专业无代码平台和新的训练有素的专家库的帮助下，发展我们的工作室。我也在寻找营销人员，为我的工作室和学校做冷门营销。如果你有兴趣，请直接在Telegram上给我写信@AlexPobeditel。

你已经注意到我们平台的哪些优势？什么东西立即引起了你的注意，成为一个强大的功能？

乍一看，我很惊讶，AppMaster.io有。

能够创建一个具有复杂逻辑的强大后台。

可容纳无限数量用户的带宽。

通过端点（如Adalo、Bubble--一个理想的组合）与任何前台连接，进行整合。

我正是从构建复杂的逻辑和与其他前端服务整合的可能性中得到了 "哇 "的效果！他们去开发MVP给开发者。

他们去开发MVP给开发者，花了几个月的时间，测试这个想法，结果是没有用的，就这样，帷幕落下...... Aleksandr Manokhin

根据您与创始人沟通的经验，他们往往不知道或不完全理解无代码，从而限制了他们的可能性范围？

他们只是不知道无代码 :))他们去开发MVP给开发者，花了几个月的时间，测试了这个想法，结果发现没有用，就这样，帷幕落下了......此外，他们不知道无代码不再只是Tilda，而是强大的服务，在上面你几乎可以做任何事情，特别是在专业平台上。

Aleksandr，你的无码梦想项目是什么？

我的梦想项目是一个初创企业工厂！我想收集两个初创企业。我想每周收集两个无代码的初创公司，并在市场上测试它们。我有很多想法，我想进入创业公司生产的这个领域。我首先需要建立工作室的流程并建立客户流。我正在积极开展这方面的工作。

另外，我正在进行我的内部项目，即有价值的联系人的笔记本。当你遇到一个新的人，你会建立一个联系，写下这个人是做什么的，这个人如何能提供帮助，注意技能和兴趣。你可以在手机上附上与该人会面的见解，进行约会，并设置有关他们的提醒--一个联系人和许多关于它的基本信息。该应用程序有助于与人保持联系和温暖的联系。但这不再是一个梦想，只是架子上的一个应用程序；我将很快推出它:)

在3年内，无代码将至少占到开发的20%。 Aleksandr Manokhin

你能看到无代码的未来吗？

在3年内，无代码将至少占据20%的开发份额。目前，无代码已经吃掉了网站建设者和网上商店的一大笔钱。此外，我们相信无码。

亚历克斯，感谢你关于无码的诚实和透明的故事。 我们祝愿你的工作室"Hi无码 "最大限度地检查成长！我们将很高兴用我们的专业级无码平台AppMaster.io帮助你。如果你想知道更多关于Alex如何在美国生存并在那里建立一个无代码开发工作室的信息，请阅读他在LinkedIn上的博客。

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