Abbiamo deciso di scoprire come agiscono e vivono i veri sviluppatori no-code. Abbiamo parlato delle specificità della produzione no-code con il fondatore di una startup e zero-coder dagli Stati Uniti, Aleksandr Manokhin. Ci parla del suo percorso verso il no-code dev, dell'auto-masterizzazione, delle difficoltà, degli stereotipi e del perché il no-code è la decisione migliore per una startup.

Il nostro ospite:

Aleksandr Manokhin è il fondatore di una startup, il conquistatore del mondo no-code.

Vive e lavora in California.

Era un product manager.

Dopo il primo incontro con il no-code, Aleksandr ha aperto uno studio di sviluppo no-code. "Hi no code" ha preso vita.

Aleksandr, come è avvenuto il tuo primo incontro con il "no-code" e cosa ne pensi?

Ho incontrato per la prima volta il no-code nel giugno 2021. Il mio amico Kirill Samokhin lavorava con i corsi no-code e abbiamo affrontato questo argomento. Non avevo idea di cosa avrei potuto fare con il no-code. Pensavo che questo fosse il livello di Tilda (un costruttore di siti web). Avevo un'idea per una startup: una piattaforma per la selezione di gestori del traffico. Kirill mi ha detto che avrei potuto realizzare un MVP di questo progetto in un paio di giorni utilizzando strumenti no-code. Ero entusiasta.

Come ha iniziato a utilizzare uno strumento no-code e per quale progetto?

Avevo un'idea di startup e ho iniziato a realizzare l'MVP di un progetto, come ho detto sopra. Kirill mi ha consigliato di utilizzare diversi strumenti no-code, Tilda + Collabza + Integromat. Era solo necessario configurare la ricezione e l'output dei dati. Ho imparato gli strumenti da solo in una settimana e ho realizzato un MVP in un fine settimana. In seguito, mi sono ispirato al no-code e ho immaginato quanti incredibili prodotti le persone possono testare con una rapida creazione di un MVP! Pertanto, ho abbandonato la mia idea di una piattaforma per la selezione dei gestori del traffico e ho creato uno studio di sviluppo no-code con un partner.

Poi ho creato un'app per condividere i ringraziamenti quotidiani. I ringraziamenti possono essere salvati, visualizzati e condivisi nel feed. Inoltre, c'è la funzione di seguire una persona per tenere traccia dei suoi ringraziamenti.

Aleksandr, ha una formazione tecnica? O una formazione in un altro settore?

No, non ce l'ho. Volevo imparare Python. Pensavo che mi sarebbe piaciuto il codice, ma non è stato così. Ora sono uno studente del quarto anno e mi sto laureando in Product Manager presso l'Università finanziaria del governo della Federazione Russa.

È stato difficile per lei implementare il no-code nel suo lavoro e farne il suo strumento principale? Quanto tempo ci è voluto?

No, è stato semplice. L'ho capito in una settimana con il primo strumento per il primo progetto (una piattaforma per il targeting degli specialisti). Mi ci sono voluti solo due fine settimana per crearlo. Lo studio degli strumenti no-code rimane per me un processo affascinante. Se avessi più di 24 ore al giorno, imparerei nuovi strumenti ogni giorno.

Implementare il no-code come strumento principale per me significa costruire il mio studio no-code. A questo proposito, l'inizio è stato impegnativo. Non c'erano esperienza, casi, fonti di contatti. Ma presto i clienti hanno iniziato ad arrivare dai freelance e tutto è diventato molto più semplice.

Aleksandr, lei ha già lanciato più di 30 startup. Che cosa è fondamentale per il successo di una startup?

Ci sono molti fattori in gioco. I rischi di fallimento saranno sempre elevati perché una startup è un nuovo modello di business. Ma un fondatore può ridurre alcuni rischi. Ecco un elenco dei fattori principali:

Mercato

Inizialmente dovrebbe essere grande e con un buon giro di denaro nella nicchia della vostra startup. Si può realizzare il prodotto migliore e di maggior valore, ma non si diventa un unicorno se il mercato è limitato. La prima cosa da valutare è il SOM (Serviceable & Obtainable Market), ovvero la quantità di mercato che si può catturare.

Prodotto e idea

Il prodotto deve essere distinguibile dai bisogni, dalle soluzioni o dai lavori esistenti. Per lavoro si intende un lavoro per il quale un consumatore assume un prodotto. La decisione deve essere migliore nei parametri decisionali più critici, altrimenti ha un vantaggio sleale. Una startup deve fare qualcosa di diverso.

Tempo e luogo

È fondamentale trovare un'idea per la quale il mercato sia già pronto. La velocità è fondamentale. Se trovate un mercato e un'affermazione di cui i consumatori hanno bisogno oggi, dovete realizzare un MVP e testare l'idea il più rapidamente possibile, fino a un mese.

Velocità di verifica delle ipotesi

Dopo diverse iterazioni, l'idea della startup sarà probabilmente completamente diversa da quella iniziale. Un modello di business di successo nasce spesso dopo 3-5 pivot (cambiamenti di un'idea). Quindi, ancora una volta, è fondamentale testare MVP e nuove idee molto rapidamente. Il no-code lo consente!

Niente codice significa niente bug per far funzionare il progetto come sempre. Aleksandr Manokhin

In che modo il no-code vi aiuta a risolvere le sfide di sopravvivenza delle startup?

Il no-code è veloce ed economico. Di solito gli sviluppatori assemblano l'MVP in 2-3 mesi, con il no-code in 2-3 settimane al massimo. Nessun codice significa nessun bug per gestire il progetto come al solito (dipende dalla piattaforma no-code). Il fondatore sviluppa l'MVP 5 volte più velocemente e risparmia tempo e risorse. Il fondatore spende molto meno denaro per lo sviluppo. L'MVP su no-code è cinque volte più economico.

Aleksandr, hai aperto un intero studio per sviluppare applicazioni no-code; come sei arrivato a questa decisione?

Dopo aver sviluppato un MVP per la mia startup, ho capito che volevo aiutare le startup a creare MVP. Un amico mi ha suggerito di creare uno studio ed è diventato mio socio. Mi ero esaurito dopo 6 mesi di assunzioni come Product Manager. Volevo un reddito cinque volte superiore e la massima libertà decisionale. Pertanto, il primo criterio per passare al no-code è stato l'interesse per questa tecnologia e per i progetti che posso realizzare con facilità e rapidità. Il secondo è stato il vantaggio economico. Fin da bambino sognavo di realizzare i miei prodotti, ma il codice e il risultato mi lasciavano interdetto solo dopo molto tempo. Ho bisogno di creare prodotti e di farlo in modo rapido ed efficiente. Con il no-code, ho ottenuto una vasta risorsa interna e non ho avuto dubbi sulla necessità di lasciare il mio lavoro e costruire la mia attività di sviluppo no-code.

Quanti casi già completati avete nel vostro studio?

Abbiamo già realizzato 5 casi. Due li stiamo ultimando e sono pronti per essere testati. Gli altri tre sono stati interamente completati.

Qual è stato il suo primo MVP commerciale no-code?

Il mio primo progetto è stato un visualizzatore di affermazioni. Il cliente è il proprietario di un'agenzia di marketing in Messico. Voleva copiare l'app di affermazioni Mantra già esistente, dove è possibile selezionare bellissimi sfondi, musica e raccolte di affermazioni per argomento (denaro, successo, amore, ecc.). Sono presenti nella schermata principale e si possono facilmente cambiare con un tocco. Inoltre, è possibile aggiungere le proprie affermazioni. Abbiamo portato a termine con successo il compito del cliente. Con questo progetto abbiamo avviato il nostro studio di sviluppo no-code.

Qual è stato il caso più interessante per voi?

È stato il nostro secondo progetto, dal nome in codice Uber for Airplanes. Il cliente è uno sviluppatore di robotica con sede a New York. Il suo hobby è pilotare jet privati. Ha notato che per i piloti è difficile raggiungere le 2000 ore di volo richieste, perché un volo costa circa 500-1500 dollari tra carburante e noleggio dell'aereo. Gli è venuta l'idea di condividere l'aereo, come nel servizio BlaBlaCar. Ottenere un volo con i compagni di viaggio per pagare solo una parte dei costi del volo. Per questo abbiamo scritto un'app.

Il pilota carica i suoi documenti sull'app, l'amministratore li conferma e la registrazione per il volo viene pubblicata a una data e ora specifiche. Il passeggero inserisce il punto di partenza desiderato e il punto di imbarco, seleziona le date e vede tutti i voli disponibili. Il passeggero lascia una richiesta di volo nell'app e il pilota può accettarla o rifiutarla. Alla conferma del volo da parte del pilota, il passeggero può effettuare un pagamento anticipato per il volo. Il giorno della partenza, il passeggero paga l'intera tariffa. Anche il pilota paga la sua parte. È disponibile una funzionalità di pagamento tramite Apple Pay e Google Pay. Ci sono funzioni per scrivere una recensione di un volo, fare una valutazione di un volo, salvare la cronologia dei voli e messaggiare con un pilota.

Inoltre, ero interessato a lavorare al progetto Fletch. Il cliente è un insegnante di un college di Boston, negli Stati Uniti. Ha notato che per i candidati è difficile scegliere un college senza conoscerne il corpo docente, l'atmosfera di gruppo e il comfort di apprendimento. L'applicazione ha permesso a veri studenti universitari di registrarsi in un sistema unificato e di dare consigli ai candidati. Ci sono tre tipi di consultazione: Incontro zoom, tour dell'università e incontro vero e proprio. È possibile pagare la consulenza attraverso il plug-in PayPal. All'interno del sistema, uno studente vede tutti i suoi incontri assegnati, la cronologia degli incontri e può corrispondere con i candidati. Lo studente può ricevere notifiche via e-mail sulla prenotazione di una nuova consulenza e sui nuovi messaggi. Il richiedente può lasciare una recensione sullo studente. In questo progetto abbiamo realizzato la versione completa dell'app per computer, la versione mobile dell'app e l'intero design.

Quale caso è diventato una sfida per voi?

Il caso più impegnativo è Twiine, un'app per selezionare i luoghi dove andare per un appuntamento o un incontro, in base agli interessi di due partner. Entrambi i partner inseriscono i loro interessi nell'app. L'app li abbina ai luoghi in cui sarebbero interessati ad andare insieme. È stato un compito difficile rendere l'onboarding il più semplice possibile (inserire rapidamente e comodamente i propri interessi e condividerli con un partner), abbinare tramite invito ed e-mail e implementare la funzione di abbinamento degli interessi di 2 utenti. Abbiamo risolto il problema con l'aiuto di Adalo. Adalo non ha un backend molto potente e funzionale, ma è possibile costruire una logica semplice. Ci siamo riusciti al limite. Ad esempio, nel caso di questo MVP, sarà necessario aggiungere diversi partner, compilare i loro interessi, selezionare i luoghi per tutti in futuro. Non lo faremo di certo su Adalo; dobbiamo rivolgerci ad AppMaster.io.

La maggior parte delle persone negli Stati Uniti percepisce il no-code come una magia. Anche se la California è la capitale mondiale dell'IT, qui non è sufficiente. Aleksandr Manokhin

I vostri clienti sanno che realizzate applicazioni no-code? Codice senza codice?) È una magia per loro? Quali sono le loro reazioni?

Sì, certo, lo sanno. Di solito, questi clienti hanno fatto ricerche in anticipo e hanno cercato di proposito sviluppatori e strumenti no-code. A loro piace che il no-code sia molto veloce. Ma la maggior parte delle persone negli Stati Uniti percepisce il no-code come una magia. Anche se la California è la capitale mondiale dell'IT, qui non è sufficiente.

Quali sono le richieste più comuni dei clienti?

Vivo negli Stati Uniti e di solito lavoro con clienti stranieri o americani. Il più delle volte, le startup si presentano con la richiesta di realizzare un MVP in tempi brevi. I compiti sono completamente diversi: marketplace, aggregatori, servizi di incontri, piattaforme, elenchi di stabilimenti, persino "Uber" / "BlaBlaCar" per gli aerei. Ogni startup ha una richiesta di funzionalità unica.

Quanto è facile per voi implementare queste richieste all'attuale livello di sviluppo no-code?

Per ora è facile, perché gli MVP dovrebbero essere semplici e con una sola caratteristica principale. Ma molto presto questi progetti iniziano a crescere e hanno bisogno di nuove funzionalità che possono essere realizzate solo su piattaforme no-code di livello professionale più complesse come AppMaster.io. È raro che le startup presentino idee così complesse che non possono ancora essere realizzate su no-code. Nel mio studio ce ne sono state solo due.

Quali strumenti e piattaforme no-code utilizza attualmente nel suo lavoro? Cosa le piace di loro?

Nei primi progetti abbiamo usato Adalo per il 90%. Adalo è lo strumento più semplice in termini di layout: tutto è facilmente spostabile, cancellabile, sostituibile. Ma Adalo non ha un backend potente (solo cose come filtri, ricerche, condizioni). È un po' una stampella, ma si può uscire e correre con esso. È possibile realizzare PWA con esso e caricare la versione nativa sul lato.

Abbiamo realizzato un paio di progetti su Bubble e modificato quelli esistenti. Lo usiamo raramente perché funziona meglio per il web. Non è possibile creare un'applicazione nativa. Ci sono molte integrazioni, ma tutto è più complesso rispetto ad Adalo.

Le startup chiedono soprattutto applicazioni native, ma queste piattaforme non prevedono il caricamento del codice.

Ci sono strumenti no-code che avete provato ma a cui avete rinunciato?

Abbiamo provato Flutter Flow. Avevo grandi speranze per questo servizio perché c'è il caricamento del codice di Flutter e si possono creare azioni personalizzate. Beh, il sistema di progettazione era ben congegnato. L'abbiamo usato per due settimane, ma abbiamo smesso perché non c'era modo di realizzare alcune funzioni semplici - per esempio, la ricerca per parola chiave, il filtraggio, la visibilità degli oggetti in base alle condizioni.

Il portfolio del vostro studio sul sito contiene lavori realizzati su Adalo. Le funzionalità di Adalo sono sempre sufficienti?

Finora le funzionalità sono sufficienti perché stiamo ancora lavorando con startup e piccoli controlli. Ma ora vogliamo iniziare a lavorare con i fondatori di piccole imprese e aziende. Ci saranno molte restrizioni quando lavoreremo con loro, e le funzionalità dello stesso Adalo non saranno sufficienti. Nell'ultimo progetto di selezione dei luoghi, sarà necessario utilizzare AppMaster.io per il backend, perché una logica così complessa non può essere costruita su altre piattaforme.

Il portfolio del vostro studio sul sito contiene lavori realizzati su Bubble. Le funzionalità di Bubble sono sempre sufficienti?

Bubble è adatto solo per servizi web e PWA. Bubble non funziona per le applicazioni native.

Create MVP completamente funzionali in 2 settimane per i vostri clienti. È veloce! Avete avuto un progetto per creare un'applicazione no-code non solo per testare l'ipotesi ma anche per il posizionamento del prodotto finito?

Abbiamo realizzato un'applicazione per un business coach. Il cliente aveva bisogno di scrivere articoli, pubblicare video e podcast per gli studenti. Sotto ogni tipo di contenuto, dovevano esserci commenti e risposte, funzioni di messaggistica e un calendario di eventi. Il nostro cliente aveva una chiara dichiarazione di lavoro e una visione progettuale. La difficoltà risiedeva nelle elevate richieste di design. Su Adalo, ad esempio, non esistono sistemi di design e pixel, quindi è stato difficile adattare le esigenze di design del cliente su questa piattaforma senza codice. Le dimensioni possono essere impostate solo per il rettangolo e solo se lo si avvicina al bordo dello schermo e si misura la distanza. È stato un processo molto noioso. Abbiamo rifatto tutto più volte. Alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo pubblicato l'app su AppStore.

Le piattaforme no-code che avete provato possono garantire la creazione e il funzionamento di un'applicazione completa, un prodotto finito?

Con Adalo e Bubble, costruire e mantenere un prodotto completo è possibile. Il problema è quale prodotto e il numero di utenti. Se si tratta di una startup, il no-code non è una soluzione definitiva (ad eccezione di piattaforme professionali come AppMaster.io).

L'obiettivo di una startup è sviluppare, aumentare le funzionalità, il numero di utenti, gli ordini e così via. Si può iniziare con una semplice piattaforma no-code, e poi si ha bisogno di altro. Supponiamo che si tratti di un piccolo prodotto che risolve un problema semplice per un numero ridotto di utenti (ad esempio, un'applicazione per un ristorante o un servizio di pulizia). In questo caso, il no-code può essere un prodotto a tutti gli effetti, perché non c'è l'ambizione di avere migliaia di utenti e uno sviluppo costante.

Qual è la mancanza generale di piattaforme e strumenti no-code?

In generale, sono tutti limitati dalla larghezza di banda degli utenti e dalle funzionalità possibili. Quasi tutti i prodotti sul mercato non sono una soluzione permanente.

Sappiamo che avete provato la nostra piattaforma, AppMaster.io. Potrebbe aprire un po' il sipario: cosa sta facendo su AppMaster.io?

Ora sto reclutando un team che formerò per lavorare su AppMaster.io. Dovrebbero essere persone con un background matematico e una base di programmazione. Non c'è abbastanza personale che lavora sul no-code. Voglio creare i miei corsi, una scuola interna di formazione no-code di livello professionale.

Abbiamo intenzione di raccogliere su AppMaster.io tutti i tipi di cose complesse con logica complessa e backend. L'idea è di aumentare il controllo di 10 volte e di realizzare prodotti più complessi per un vasto pubblico di utenti. Voglio far crescere il nostro studio con l'aiuto della vostra piattaforma pro no-code e di un nuovo pool di specialisti preparati. Sono anche alla ricerca di marketer che si occupino di cold marketing per il mio studio e la mia scuola. Se siete interessati, scrivetemi direttamente su Telegram @AlexPobeditel.

Quali vantaggi della nostra piattaforma avete già notato? E cosa ha immediatamente catturato la tua attenzione come una caratteristica potente?

A prima vista, mi ha sorpreso il fatto che AppMaster.io abbia:

la possibilità di creare un backend robusto con una logica complessa;

larghezza di banda per un numero illimitato di utenti

connessione con qualsiasi front con integrazione tramite endpoint (come Adalo, Bubble - una combinazione ideale).

L'effetto "wow" l'ho avuto proprio grazie alla costruzione di logiche complesse e alla possibilità di integrazione con altri servizi frontend!

Vanno a sviluppare l'MVP agli sviluppatori, passano mesi, testano l'idea, si rivela inutile, e basta, cala il sipario... Aleksandr Manokhin

In base alla sua esperienza di comunicazione con i fondatori, che cosa spesso non sanno o non comprendono appieno del no-code e, di conseguenza, limitano le loro possibilità?

Semplicemente non conoscono il no-code :))) Vanno a sviluppare MVP per gli sviluppatori, spendono mesi, testano l'idea, si rivela inutile, e questo è tutto, cade il sipario... Inoltre, non sanno che il no-code non è più solo Tilda, ma servizi robusti su cui è possibile fare quasi tutto, soprattutto su piattaforme pro.

Aleksandr, qual è il progetto dei tuoi sogni no-code?

Il mio progetto da sogno è una fabbrica di startup! Voglio raccogliere due startup a settimana con il no-code e testarle sul mercato. Ho molte idee e voglio entrare in questo settore della produzione di startup. Devo innanzitutto costruire i processi nello studio e stabilire il flusso di clienti. Ci sto lavorando attivamente.

Inoltre, sto lavorando al mio progetto interno di un taccuino di contatti preziosi. Quando si incontra una nuova persona, si crea una connessione, si scrive cosa fa la persona, come può essere utile, si annotano le competenze e gli interessi. È possibile allegare gli approfondimenti degli incontri con la persona, fissare appuntamenti e impostare promemoria su di essa sul telefono: un contatto e molte informazioni essenziali su di esso. L'app aiuta a mantenere i contatti e le connessioni con le persone. Ma questo non è più un sogno, solo un'applicazione sullo scaffale; la lancerò presto :)

In 3 anni, il no-code occuperà almeno il 20% dello sviluppo. Aleksandr Manokhin

Vede il futuro del no-code?

In 3 anni, il no-code occuperà almeno il 20% dello sviluppo. Già oggi il no-code si è mangiato un bel po' di soldi a spese dei costruttori di siti web e dei negozi online. Inoltre, ci fidiamo del no-code.

Alex, grazie per la tua storia onesta e trasparente sul no-code. Auguriamo al tuo studio "Hi no code" la massima crescita! Saremo lieti di aiutarti con la nostra piattaforma no-code di livello professionale, AppMaster.io. Se volete saperne di più su come Alex sopravvive negli Stati Uniti e costruisce uno studio di sviluppo no-code, leggete il suo blog su LinkedIn.

Ottenete 2 mesi gratuiti del piano professionale di AppMaster.io con il codice promozionale HI-NO-CODE (utilizzatelo fino al 15/04/2022).