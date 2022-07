Decidimos descobrir como os verdadeiros criadores sem código agem e vivem. Falámos sobre as especificidades da produção sem código com um fundador inicial e codificador zero dos Estados Unidos, Aleksandr Manokhin. Ele fala-nos do seu caminho para o desenvolvimento sem código, auto-masterização, dificuldades, estereótipos, e porque é que a ausência de código é a melhor decisão para uma empresa em fase de arranque.

O nosso convidado:

Aleksandr Manokhin é o fundador do startup, o conquistador do mundo sem código.

Ele vive e trabalha na Califórnia.

Foi gestor de produto.

Após a primeira reunião sem código, Aleksandr abriu um estúdio de desenvolvimento sem código. "Olá sem código" ganhou vida.

Aleksandr, como teve a sua primeira reunião com "sem código", e o que pensou?

Conheci o "no-code" pela primeira vez em Junho de 2021. O meu amigo Kirill Samokhin trabalhou com os cursos sem código, e abordámos este tópico. Não fazia ideia do que podia fazer com o "sem código". Pensava que este era o nível da Tilda (construtor de um website). Tive uma ideia para um arranque - uma plataforma para seleccionar gestores de tráfego. Kirill disse-me que eu poderia fazer um MVP deste projecto em alguns dias utilizando ferramentas sem código. Fiquei entusiasmado.

Como é que começou com uma ferramenta sem código, e para que projecto?

Tive uma ideia inicial e comecei a fazer um MVP para ele, como disse acima. Kirill aconselhou-me a usar várias ferramentas sem código, Tilda + Collabza + Integromat. Era apenas necessário configurar a recepção e saída de dados. Eu próprio aprendi as ferramentas numa semana e fiz um MVP num fim-de-semana. Depois disso, inspirei-me no no-code e imaginei quantos produtos incríveis as pessoas podem testar com uma rápida construção MPV! Por isso, deixei a minha ideia de uma plataforma para seleccionar gestores de tráfego e fiz um estúdio de desenvolvimento sem código com um parceiro.

Depois disso, criei uma aplicação para partilhar agradecimentos todos os dias. Estes podem ser guardados, vistos e partilhados no feed. Além disso, há uma função de seguir uma pessoa para seguir o seu agradecimento.

Aleksandr, tem formação técnica? Ou educação noutra área?

Não, não tenho. Eu queria aprender Python. Pensei que ia adorar o código, mas nunca o fiz. Agora sou um estudante do 4º ano com uma licenciatura em Gestão de Produtos na Universidade Financeira sob o Governo da Federação Russa.

Foi-lhe difícil implementar nenhum código no seu trabalho e torná-lo na sua ferramenta principal? Quanto tempo demorou?

Não, foi simples. Descobri-o numa semana com a primeira ferramenta para o primeiro projecto (uma plataforma para visar especialistas). Demorei apenas dois fins-de-semana a criá-la. O estudo de ferramentas sem código continua a ser um processo fascinante para mim. Se eu tivesse mais de 24 horas por dia, aprenderia novas ferramentas todos os dias.

Implementar o no-code como ferramenta principal para mim significa construir o meu estúdio no-code. A este respeito, era um desafio começar. Não havia experiência, casos, fontes de pistas. Mas logo, os clientes começaram a vir de freelancer, e tudo se tornou muito mais fácil.

Aleksandr, já lançou mais de 30 Startups. O que é crucial para o sucesso de um arranque?

Há muitos factores envolvidos. Os riscos de insucesso serão sempre elevados porque uma start-up é um novo modelo de negócio. Mas um fundador pode reduzir alguns riscos. Aqui está uma lista das principais coisas para isso:

Mercado

Deve ser inicialmente grande e com uma boa rotação de dinheiro no nicho da sua empresa inicial. Pode fazer o melhor e mais valioso produto, mas não se pode escalar a um unicórnio se o mercado for limitado. A primeira coisa a avaliar é SOM (Serviceable & Obtainable Market), a quantidade de mercado que pode captar.

Produto e ideia

O produto deve poder ser distinguido das necessidades, soluções ou empregos existentes. O emprego aqui significa um emprego para o qual um consumidor contrata um produto. A decisão deve ser melhor nos parâmetros de decisão mais críticos, ou tem uma vantagem injusta. Um arranque tem de fazer algo diferente.

Tempo e lugar

É essencial encontrar uma ideia para a qual o mercado já esteja pronto. A rapidez é de importância crucial. Se encontrar um mercado e uma declaração de que os consumidores precisam hoje, é necessário fazer um MVP e testar a ideia o mais rapidamente possível, até um mês.

Velocidade de teste da hipotese

Após várias iterações, a ideia de arranque será provavelmente completamente diferente da ideia inicial. Um modelo de negócio bem sucedido nasce frequentemente a 3-5 pivots (alterações de uma ideia). Portanto, mais uma vez, é vital testar muito rapidamente os MVPs e as novas ideias. Não há código que o permita!

Sem código significa sem bugs para executar o projecto como habitualmente. Aleksandr Manokhin

Como é que a ausência de código o ajuda a resolver os desafios de sobrevivência das empresas em fase de arranque?

O no-code é rápido e barato. Normalmente, os devs montam o MVP em 2-3 meses, sem código - em 2-3 semanas no máximo. Sem código significa sem bugs para executar o projecto como habitualmente (depende de uma plataforma sem código). O fundador desenvolve o MVP 5 vezes mais depressa e poupa o seu tempo e recursos. O fundador gasta muito menos dinheiro em desenvolvimento. O MVP em no-code é cinco vezes mais barato.

Aleksandr, abriu um estúdio inteiro para desenvolver aplicações sem código; como chegou a esta decisão?

Depois de desenvolver um MVP para o meu arranque, apercebi-me de que queria ajudar as start-ups a fazer MVPs. Um amigo sugeriu-me que criasse um estúdio, e ele tornou-se meu sócio. Esgotei 6 meses de contratação como Gestor de Produto. Queria cinco vezes mais rendimentos e total liberdade na tomada de decisões. Por conseguinte, o primeiro critério para mudar para no-code foi um interesse nesta tecnologia e projectos que posso fazer utilizando-a fácil e rapidamente. O segundo era um benefício financeiro. Desde criança, sonhava em fazer os meus produtos, mas só depois de muito tempo fiquei chateado com o código e o resultado. Preciso de criar produtos e fazê-los de forma rápida e eficiente. Sem código, consegui um vasto recurso interno, e não tinha dúvidas de que precisava de deixar o meu trabalho e construir o meu próprio negócio de desenvolvimento sem código.

Quantos casos completos já tem no seu estúdio?

Já fizemos 5 casos. Estamos a finalizar dois deles; eles estão prontos para testes. Os outros três estão inteiramente concluídos.

Qual foi o seu primeiro MVP comercial sem código?

O meu primeiro projecto foi um espectador de afirmações. O cliente é o proprietário de uma agência de marketing no México. Ele queria copiar o aplicativo de afirmação Mantra existente, onde se pode seleccionar belos fundos, música e colecções de afirmações por tópico (dinheiro, sucesso, amor, etc.). Encontram-se no ecrã principal, e pode facilmente trocá-las com uma torneira. Além disso, pode adicionar as suas afirmações. Concluímos a tarefa do cliente com sucesso. Com este projecto iniciámos o nosso estúdio de desenvolvimento sem código.

Qual foi o caso mais interessante para si?

Foi o nosso segundo projecto, com o nome de código Uber for Airplanes. O cliente é um desenvolvedor de robótica sediado em Nova Iorque. O seu hobby é pilotar jactos privados. Ele notou que é difícil para os pilotos voar as 2000 horas necessárias para um novo nível porque um voo custa cerca de 500-1500 dólares com combustível e aluguer de aviões. Ele teve a ideia de partilhar o avião, como no serviço BlaBlaCar. Conseguir um voo com companheiros de viagem para pagar apenas uma parte dos custos do voo. Para isso, escrevemos uma aplicação.

O piloto carrega os seus documentos para a aplicação, o administrador confirma-os, e o registo para o voo é publicado numa data e hora específicas. O passageiro entra no ponto de partida desejado e o ponto de embarque, selecciona as datas, vê todos os voos disponíveis. O passageiro deixa um pedido para um voo na aplicação, e o piloto pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Após confirmação do voo pelo piloto, o passageiro pode fazer um pagamento adiantado para o voo. No dia da partida, o passageiro paga a totalidade da taxa. O piloto também paga a sua parte. Existe uma funcionalidade de pagamento através da Apple Pay e Google Pay. Existem funções para escrever uma revisão de voo, fazer uma avaliação para um voo, guardar o histórico do voo, e enviar mensagens com um piloto.

Além disso, estava interessado em trabalhar no projecto Fletch. O cliente é professor numa faculdade em Boston, EUA. Ela notou que é difícil para os candidatos escolher uma faculdade sem compreender o seu pessoal docente, atmosfera de grupo, e conforto de aprendizagem. O aplicativo permitiu aos verdadeiros estudantes universitários inscreverem-se num sistema unificado e darem conselhos aos candidatos. Há três tipos de consulta: Reunião de Zoom, visita à faculdade, e reunião real. A consulta pode ser paga através do plug-in PayPal. Dentro do sistema, um estudante vê todas as suas reuniões designadas, histórico de reuniões e pode corresponder-se com os candidatos. O estudante pode receber notificações por e-mail sobre uma nova reserva de consulta e novas mensagens. O candidato pode deixar uma revisão sobre o aluno. Neste projecto, fizemos a versão completa da aplicação para computadores, a versão móvel da aplicação, e todo o desenho.

E que caso se tornou um desafio para si?

O caso mais desafiante é o Twiine, uma aplicação para seleccionar lugares para uma data ou uma reunião, de acordo com os interesses de 2 parceiros. Ambos os parceiros colocam os seus interesses na aplicação. A aplicação combina-os com lugares onde estariam interessados em ir juntos. Foi uma tarefa difícil tornar o embarque tão simples quanto possível (entrar rápida e convenientemente nos seus interesses e partilhar com um parceiro), combinar por convite e e-mail, e implementar a função de combinar os interesses de 2 utilizadores. Resolvemos o problema com a ajuda de Adalo. Adalo não tem um backend muito poderoso e funcional, mas pode construir uma lógica simples. Conseguimos no limite. Por exemplo, no caso deste MVP, será necessário adicionar vários parceiros, compilar os seus interesses, seleccionar lugares para todos no futuro. Definitivamente não o faremos no Adalo; precisamos de uma volta ao AppMaster.io.

A maioria das pessoas nos EUA não vêem nenhum código como magia. Embora a Califórnia seja a capital mundial das TI, não é suficiente aqui. Aleksandr Manokhin

Os seus clientes sabem que os torna aplicações sem código? Código sem código? :) Será magia para eles? Quais são as suas reacções?

Sim, claro que sim. Normalmente, estes clientes têm pesquisado com antecedência e procurado propositadamente por programadores e ferramentas sem código. Eles gostam que a ausência de código é muito rápida. Mas a maioria das pessoas nos EUA vêem a ausência de código como magia. Embora a Califórnia seja a capital mundial das TI, não é suficiente aqui.

Quais são os pedidos mais comuns dos clientes?

Vivo nos EUA e normalmente trabalho com clientes estrangeiros ou americanos. Na maioria das vezes, os startups vêm com um pedido para fazer um MVP rapidamente. As tarefas são totalmente diferentes: mercados, agregadores, serviços de encontros, plataformas, listagens de estabelecimentos, até "Uber" / "BlaBlaCar" para aviões. Cada arranque com um pedido de características únicas.

Quão fácil é para si implementar estes pedidos ao nível actual de desenvolvimento sem código?

Fácil por agora, porque o MVP deve ser simples e com uma característica principal. Mas muito rapidamente, tais projectos começam a crescer, e precisam de novas funcionalidades que só podem ser feitas em plataformas mais complexas de nível pro-nível sem código, como o AppMaster.io. É pouco frequente que os startups venham com ideias tão complexas que ainda não podem ser feitas em plataformas sem código. Havia apenas duas delas na minha prática.

Que ferramentas e plataformas sem código utiliza no seu trabalho no momento actual? O que é que lhe agrada nelas?

Nos primeiros projectos, utilizámos o Adalo em 90%. Adalo é a ferramenta mais simples em termos de layout: tudo é facilmente movido, apagado, substituído. Mas Adalo não tem um backend poderoso (apenas coisas como filtragem, pesquisa, condições). Um pouco de muleta, mas pode sair e correr sobre ele. Pode fazer PWA com ele e carregar a versão nativa para o lado.

Fizemos um par de projectos sobre o Bubble e modificámos projectos existentes. Raramente o utilizamos porque funciona melhor para a web. Não é possível fazer uma aplicação nativa na mesma. Há muitas integrações, mas tudo é mais complexo do que no Adalo.

As Startups têm sobretudo pedidos de aplicações nativas, mas estas plataformas não têm o carregamento de código.

Há alguma ferramenta sem código que tenha tentado mas que tenha desistido?

Tentámos o Flutter Flow. Tinha grandes esperanças neste serviço porque há o upload de código de flutter, e pode fazer as suas acções personalizadas. Bem, o sistema de desenho foi bem pensado por aí. Utilizámo-lo durante duas semanas, mas parámos porque não havia maneira de fazer várias funções simples - por exemplo, pesquisa por palavra-chave, filtragem, visibilidade de objectos em condições.

O portfólio do seu estúdio no site contém obras feitas em Adalo. Tem sempre funcionalidade suficiente no Adalo?

Até agora, há funcionalidade suficiente porque ainda estamos a trabalhar com startups e pequenas verificações. Mas agora, queremos começar a trabalhar com fundadores de pequenas empresas e empresas. Haverá muitas restrições quando trabalharmos com eles, e a funcionalidade do mesmo Adalo não será suficiente. No último projecto de selecção de locais, será necessário utilizar o AppMaster.io para o backend, porque uma lógica tão complexa não pode ser construída sobre outras plataformas.

O portfólio do seu estúdio no site contém obras feitas em Bubble. Tem sempre funcionalidade suficiente no Bubble?

Bubble é apenas adequado para serviços web e PWAs. O Bubble não funciona para aplicações nativas.

Cria MVPs totalmente funcionais em 2 semanas para os seus clientes. É rápido! Conseguiu um projecto para criar uma aplicação sem código não só para testar a hipótese, mas também com o posicionamento do produto acabado?

Fizemos uma aplicação para um treinador de negócios. O cliente precisava de escrever artigos, publicar vídeos, e podcasts para os estudantes. Sob cada tipo de conteúdo, deveria haver comentários e respostas, funções de mensageiro, e um calendário de eventos. O nosso cliente tinha uma clara declaração de trabalho e visão de design. A dificuldade residia nas elevadas exigências de design. No Adalo, por exemplo, não existe um sistema de design e pixels, pelo que era um desafio adaptar as necessidades de design do cliente nesta plataforma sem código. O tamanho só pode ser definido para o rectângulo e só se o colocar na borda do ecrã e medir a distância. Foi um processo muito monótono. Redistribuímos tudo várias vezes. Finalmente, fizemo-lo e publicámos a aplicação na AppStore.

Será que as plataformas sem código que tentou assegurar a criação e o funcionamento de uma aplicação completa, um produto acabado?

Com Adalo e Bubble, construir e manter um produto completo é possível. A questão é qual o produto e o número de utilizadores. Se se trata de um arranque, então nenhum código não é uma solução permanente (excepto para plataformas profissionais como o AppMaster.io).

O objectivo de um arranque é desenvolver, aumentar a funcionalidade, o número de utilizadores, encomendas, etc. Pode começar numa simples plataforma sem código, e depois precisa de mais. Suponha que este é um produto pequeno que resolve um problema simples para um pequeno número de utilizadores (por exemplo, uma aplicação para um restaurante ou um serviço de limpeza). Nesse caso, nenhum código pode ser um produto de pleno direito porque não há ambição para milhares de utilizadores e desenvolvimento constante.

O que é a falta geral de plataformas e ferramentas sem código?

Em geral, todas elas são limitadas pela largura de banda do utilizador e pela sua possível funcionalidade. Quase todos os produtos no mercado não são uma solução permanente.

Sabemos que já experimentou a nossa plataforma, AppMaster.io. Poderia abrir um pouco a cortina - o que está a fazer no AppMaster.io?

Agora estou a recrutar uma equipa que vou treinar para trabalhar no AppMaster.io. Estas devem ser pessoas com uma formação matemática e uma base em programação. Não há pessoal suficiente a trabalhar sem código. Quero criar os meus cursos, uma escola de formação interna sem código de nível profissional.

Planeamos recolher todo o tipo de coisas complexas com lógica complexa e backend no AppMaster.io. A ideia é aumentar o cheque em 10 vezes e fazer produtos mais complexos para grandes audiências de utilizadores. Quero fazer crescer o nosso estúdio com a ajuda da vossa plataforma pro no-code e de um novo conjunto de especialistas treinados. Também estou à procura de comerciantes que façam marketing a frio para o meu estúdio e escola. Se estiverem interessados, escrevam-me directamente no Telegram @AlexPobeditel.

Que vantagens da nossa plataforma já notou? E o que lhe chamou imediatamente a atenção como uma característica poderosa?

À primeira vista, fiquei surpreendido com o AppMaster.io:

a capacidade de criar um backend robusto com uma lógica complexa;

largura de banda para um número ilimitado de utilizadores;

ligação com qualquer frente com integração através de endpoints (como Adalo, Bubble - uma combinação ideal).

Obtive o efeito "uau" precisamente da construção de uma lógica complexa e da possibilidade de integração com outros serviços front-end!

Vão desenvolver o MVP para programadores, passam meses, testam a ideia, acaba por se revelar inútil, e é tudo, cai uma cortina... Aleksandr Manokhin

De acordo com a sua experiência de comunicação com os fundadores, o que é que eles muitas vezes não sabem ou não compreendem completamente sobre a ausência de código e, assim, limitam o seu âmbito de possibilidades?

Simplesmente não sabem a ausência de código :))) Vão desenvolver o MVP para os programadores, passam meses, testam a ideia, revela-se inútil, e é só isso, cai uma cortina... Além disso, não sabem que nenhum código já não é apenas Tilda, mas sim serviços robustos nos quais se pode fazer quase tudo, especialmente em plataformas profissionais.

Aleksandr, qual é o seu projecto de sonho sem código?

O meu projecto de sonho é uma fábrica em funcionamento! Quero recolher dois startups por semana sem código e testá-los no mercado. Tenho muitas ideias, e quero entrar nesta área de produção inicial. Em primeiro lugar, preciso de construir os processos no estúdio e estabelecer o fluxo de clientes. Estou a trabalhar activamente nisto.

Também estou a trabalhar no meu projecto interno de um caderno de contactos valioso. Quando se conhece uma nova pessoa, cria-se uma ligação, escreve-se o que a pessoa faz, como a pessoa pode ser útil, anotar competências e interesses. Pode anexar ideias de reuniões com a pessoa, marcar compromissos, e colocar lembretes sobre eles no seu telefone - um contacto e muita informação essencial sobre o mesmo. O aplicativo ajuda a manter o contacto e as ligações calorosas com as pessoas. Mas isto já não é um sonho, apenas uma aplicação na prateleira; irei lançá-la em breve :)

Dentro de 3 anos, nenhum código levará pelo menos 20% do desenvolvimento. Aleksandr Manokhin

Vê o futuro do não-código?

Daqui a 3 anos, a ausência de código exigirá pelo menos 20% do desenvolvimento. A no-code já comeu um bom negócio à custa dos construtores de websites e das lojas online. Além disso, em nenhum código confiamos.

Alex, obrigado pela sua história honesta e transparente sobre no-code. Desejamos que o seu estúdio "Olá sem código" verifique o crescimento máximo! Teremos todo o prazer em ajudá-lo com a nossa plataforma pro-nível no-code, AppMaster.io. Se quiser saber mais sobre como Alex sobrevive nos Estados Unidos e constrói lá um estúdio sem código, leia o seu blogue no LinkedIn.

Obtenha gratuitamente 2 meses do Plano Profissional do AppMaster.io com o código promocional HI-NO-CODE (utilize-o até 15/04/2022).