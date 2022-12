We besloten uit te zoeken hoe echte no-code-ontwikkelaars handelen en leven. We spraken over de specifieke kenmerken van no-code productie met een startup-oprichter en zero-coder uit de Verenigde Staten, Aleksandr Manokhin. Hij praat met ons over zijn pad naar no-code dev, self-mastering, moeilijkheden, stereotypen, en waarom no-code de beste beslissing is voor een startup.

Onze gast:

Aleksandr Manokhin is startup oprichter, de no-code wereld veroveraar.

Hij woont en werkt in Californië.

Hij was een product manager.

Na de eerste ontmoeting met no-code, opende Aleksandr een no-code ontwikkelingsstudio. "Hi no-code" kwam tot leven.

Aleksandr, hoe was je eerste ontmoeting met "no-code," en wat vond je ervan?

Ik ontmoette "no-code" voor het eerst in juni 2021. Mijn vriend Kirill Samokhin werkte met no-code cursussen, en we raakten over dit onderwerp. Ik had geen idee wat ik met no-code kon doen. Ik dacht dat dit het niveau was van Tilda (een website bouwer). Ik had een idee voor een startup - een platform voor het selecteren van verkeersmanagers. Kirill vertelde me dat ik in een paar dagen een MVP van dit project kon maken met no-code tools. Ik was enthousiast.

Hoe ben je begonnen met een no-code tool, en voor welk project?

Ik had een startup idee en begon er een MVP voor te maken, zoals ik hierboven al zei. Kirill adviseerde me om verschillende no-code tools te gebruiken, Tilda + Collabza + Integromat. Het was alleen nodig om de ontvangst en uitvoer van gegevens te configureren. Ik leerde de tools zelf in een week en maakte een MVP in een weekend. Daarna raakte ik geïnspireerd door no-code en stelde me voor hoeveel ongelooflijke producten mensen kunnen testen met een snelle MPV build! Daarom verliet ik mijn idee van een platform voor het selecteren van verkeersmanagers en maakte ik met een partner een no-code ontwikkelingsstudio.

Daarna heb ik een app gemaakt om elke dag bedankjes te delen. Ze kunnen worden opgeslagen, bekeken en gedeeld in de feed. Ook is er een functie om een persoon te volgen om zijn bedankjes te volgen.

Aleksandr, heb je een technische opleiding? Of een opleiding op een ander gebied?

Nee, dat heb ik niet. Ik wilde Python leren. Ik dacht dat ik van de code zou houden, maar dat is nooit gebeurd. Nu ben ik 4e jaars student met een graad in Product Manager aan de Financiële Universiteit van de regering van de Russische Federatie.

Was het moeilijk voor u om no-code in uw werk te implementeren en er uw primaire gereedschap van te maken? Hoe lang duurde het?

Nee, het was eenvoudig. Met de eerste tool voor het eerste project (een platform voor het richten van specialisten) had ik het in een week uitgedokterd. Het kostte me slechts twee weekends om het te creëren. Het bestuderen van no-code tools blijft voor mij een fascinerend proces. Als ik meer dan 24 uur per dag had, zou ik elke dag nieuwe tools leren.

Het implementeren van no-code als primaire tool voor mij betekent het opbouwen van mijn no-code studio. In dit opzicht was het een uitdaging om te beginnen. Er was geen ervaring, geen cases, geen bronnen van leads. Maar al snel kwamen er klanten van freelancers, en werd alles veel gemakkelijker.

Aleksandr, je hebt al 30+ startups gelanceerd. Wat is cruciaal voor een startup om te slagen?

Er zijn veel factoren die een rol spelen. De kans op mislukking zal altijd groot zijn omdat een startup een nieuw bedrijfsmodel is. Maar een oprichter kan sommige risico's beperken. Hier is een lijst met de belangrijkste zaken daarvoor:

Markt

Die moet in eerste instantie groot zijn en met een goede geldomzet in de niche van je startup. Je kunt het beste en meest waardevolle product maken, maar je schaalt niet naar een unicorn als de markt beperkt is. Het eerste wat je moet evalueren is SOM (Serviceable & Obtainable Market), de hoeveelheid markt die je kunt veroveren.

Product en idee

Het product moet zich onderscheiden van bestaande behoeften, oplossingen of banen. De baan betekent hier een taak waarvoor een consument een product huurt. Het moet beter zijn in de meest kritische beslissingsparameters, of het heeft een oneerlijk voordeel. Een startup moet iets anders doen.

Tijd en plaats

Het is essentieel om een idee te vinden waar de markt al klaar voor is. Snelheid is van cruciaal belang. Als je een markt en een stelling vindt waar consumenten vandaag behoefte aan hebben, moet je zo snel mogelijk, tot een maand, een MVP maken en het idee testen.

Hypothesetestsnelheid

Na verschillende iteraties zal het startup-idee waarschijnlijk totaal anders zijn dan het oorspronkelijke idee. Een succesvol businessmodel ontstaat vaak bij 3-5 pivots (veranderingen van een idee). Dus nogmaals, het is van vitaal belang om MVP's en nieuwe ideeën zeer snel te testen. No-code maakt dat mogelijk!

Geen code betekent geen bugs om het project normaal te laten draaien. Aleksandr Manokhin

Hoe helpt no-code u bij het oplossen van de overlevingsuitdagingen van startups?

No-code is snel en goedkoop. Gewoonlijk stellen ontwikkelaars MVP samen in 2-3 maanden, met no-code - in maximaal 2-3 weken. Geen code betekent geen bugs om het project zoals gewoonlijk uit te voeren (hangt af van een no-code platform). De oprichter ontwikkelt MVP 5 keer sneller en bespaart zijn tijd en middelen. De oprichter geeft veel minder geld uit aan ontwikkeling. MVP op no-code is vijf keer goedkoper.

Aleksandr, je hebt een hele studio geopend om no-code apps te ontwikkelen; hoe ben je tot deze beslissing gekomen?

Nadat ik een MVP voor mijn startup had ontwikkeld, besefte ik dat ik startups wilde helpen MVP's te maken. Een vriend stelde voor dat ik een studio zou oprichten, en hij werd mijn partner. Ik kreeg een burn-out van 6 maanden inhuren als Product Manager. Ik wilde vijf keer meer inkomen en volledige vrijheid in de besluitvorming. Daarom was het eerste criterium om over te schakelen op no-code een interesse in deze technologie en projecten die ik er gemakkelijk en snel mee kan doen. Het tweede was een financieel voordeel. Sinds mijn kindertijd droomde ik ervan producten te maken, maar ik werd pas na lange tijd pissig van de code en het resultaat. Ik moet producten maken en dat snel en efficiënt doen. Met no-code kreeg ik een enorme interne hulpbron, en ik twijfelde er niet aan om mijn baan op te zeggen en mijn eigen no-code ontwikkelingsbedrijf op te bouwen.

Hoeveel afgeronde cases heeft u al in uw studio?

We hebben al 5 cases gemaakt. Twee daarvan zijn we aan het afronden; ze zijn klaar om getest te worden. De andere drie zijn helemaal klaar.

Wat was uw eerste commerciële no-code MVP?

Mijn eerste project was een bevestigingskijker. De klant is de eigenaar van een marketingbureau in Mexico. Hij wilde de bestaande Mantra affirmatie app kopiëren, waar je mooie achtergronden, muziek, en verzamelingen affirmaties per onderwerp (geld, succes, liefde, enzovoort) kunt selecteren. Ze staan op het hoofdscherm, en je kunt ze gemakkelijk wisselen met een tik. U kunt ook uw eigen affirmaties toevoegen. We hebben de opdracht van de klant succesvol afgerond. We begonnen onze no-code dev studio met dit project.

Wat was de meest interessante zaak voor u?

Het was ons tweede project, met de codenaam Uber for Airplanes. De klant is een robotica-ontwikkelaar uit New York. Zijn hobby is het besturen van privéjets. Hij merkte dat het voor piloten moeilijk is om de vereiste 2000 uur te vliegen omdat één vlucht ongeveer 500-1500 dollar kost met brandstof en vliegtuighuur. Hij kwam op het idee om het vliegtuig te delen, zoals in de BlaBlaCar dienst. Krijg een vlucht met medereizigers om slechts een deel van de vluchtkosten te betalen. Hiervoor hebben we een app geschreven.

De piloot uploadt zijn documenten naar de app, de beheerder bevestigt ze, en de inschrijving voor de vlucht verschijnt op een bepaalde datum en tijd. De passagier voert de gewenste vertrekplaats en de opstapplaats in, selecteert de data, ziet alle beschikbare vluchten. De passagier laat een aanvraag voor een vlucht achter in de app, en de piloot kan deze accepteren of afwijzen. Na bevestiging van de vlucht door de piloot kan de passagier een voorschot voor de vlucht betalen. Op de dag van vertrek betaalt de passagier het volledige bedrag. De piloot betaalt ook zijn deel. Er is een betaalfunctionaliteit via Apple Pay en Google Pay. Er zijn functies voor het schrijven van een vluchtrecensie, het maken van een beoordeling voor een vlucht, het opslaan van de vluchtgeschiedenis en het versturen van berichten met een piloot.

Ook was ik geïnteresseerd in het werken aan het Fletch project. De klant is een lerares aan een college in Boston, USA. Ze merkte dat het moeilijk is voor sollicitanten om een college te kiezen zonder inzicht in het onderwijzend personeel, de groepssfeer en het leercomfort. Met de app konden echte studenten zich in een uniform systeem registreren en advies geven aan sollicitanten. Er zijn drie soorten advies: Zoom meeting, college tour en daadwerkelijke meeting. Het consult kan betaald worden via de PayPal plug-in. Binnen het systeem ziet een student al zijn toegewezen bijeenkomsten, geschiedenis van bijeenkomsten en kan hij corresponderen met sollicitanten. De student kan e-mail notificaties ontvangen over een nieuwe consultatie boeking en nieuwe berichten. De aanvrager kan een recensie over de student achterlaten. In dit project maakten we de volledige versie van de app voor computers, de mobiele versie van de app, en het gehele ontwerp.

En welke case werd een uitdaging voor jullie?

De meest uitdagende case is Twiine, een app om plaatsen te selecteren voor een date of een ontmoeting, op basis van de interesses van 2 partners. Beide partners zetten hun interesses in de app. De app koppelt hen aan plaatsen waar ze samen naartoe zouden willen gaan. Het was een moeilijke taak om de onboarding zo eenvoudig mogelijk te maken (snel en handig je interesses invoeren en delen met een partner), matchen via uitnodiging en e-mail, en de functie van het matchen van de interesses van 2 gebruikers te implementeren. We hebben het probleem opgelost met behulp van Adalo. Adalo heeft geen erg krachtige en functionele backend, maar je kunt er eenvoudige logica mee bouwen. Het lukte ons op het randje. In het geval van deze MVP zal het bijvoorbeeld nodig zijn om verschillende partners toe te voegen, hun interesses te bundelen, plaatsen te selecteren voor iedereen in de toekomst. We zullen dit zeker niet op Adalo doen; we moeten een afslag nemen naar AppMaster.io.

De meeste mensen in de VS zien no-code als magie. Ook al is Californië de wereldhoofdstad van de IT, het is hier niet genoeg. Aleksandr Manokhin

Weten uw klanten dat u voor hen no-code apps maakt? Code zonder code? :) Is het magie voor hen? Wat zijn hun reacties?

Ja, natuurlijk weten ze dat. Meestal hebben deze klanten vooraf onderzoek gedaan en doelgericht gezocht naar no-code ontwikkelaars en tools. Ze vinden het fijn dat no-code heel snel is. Maar de meeste mensen in de VS zien no-code als magie. Ook al is Californië de IT-hoofdstad van de wereld, het is hier niet genoeg.

Wat zijn de meest voorkomende verzoeken van klanten?

Ik woon in de VS en werk meestal met buitenlandse klanten of Amerikanen. Meestal komen startups met het verzoek om snel een MVP te maken. De opdrachten zijn heel verschillend: marktplaatsen, aggregators, datingdiensten, platforms, lijsten van etablissementen, zelfs "Uber" / "BlaBlaCar" voor vliegtuigen. Elke startup met een unieke feature request.

Hoe gemakkelijk is het voor u om deze verzoeken te implementeren op het huidige niveau van no-code ontwikkeling?

Voorlopig gemakkelijk omdat MVP eenvoudig moet zijn en met één hoofdfunctie. Maar heel snel beginnen dergelijke projecten te groeien en hebben ze nieuwe functies nodig die alleen kunnen worden uitgevoerd op complexere no-code pro-niveau platforms zoals AppMaster.io. Het komt niet vaak voor dat startups met zulke complexe ideeën komen die nog niet op no-code kunnen worden gedaan. Dat waren er in mijn praktijk maar twee.

In de eerste projecten gebruikten we Adalo voor 90%. Adalo is de meest eenvoudige tool qua lay-out: alles is gemakkelijk te verplaatsen, te verwijderen, te vervangen. Maar Adalo heeft geen krachtige backend (alleen dingen als filteren, zoeken, voorwaarden). Een beetje een kruk, maar je kunt er wel mee uit de voeten. Je kunt er PWA mee doen en de native versie naar de zijkant uploaden.

We hebben een paar projecten op Bubble gedaan en bestaande projecten aangepast. We gebruiken het zelden omdat het beter werkt voor het web. Je kunt er geen native applicatie op maken. Er zijn veel integraties, maar alles is complexer dan in Adalo.

Startups hebben meestal verzoeken voor native apps, maar deze platforms hebben geen code uploading.

We hebben Flutter Flow geprobeerd. Ik had hoge verwachtingen van deze dienst omdat er het uploaden van flutter code is, en je kunt je aangepaste acties maken. Nou, het ontwerp systeem was daar goed doordacht. We hebben het twee weken gebruikt, maar zijn gestopt omdat er geen manier was om een aantal eenvoudige functies te maken - bijvoorbeeld zoeken op trefwoord, filteren, zichtbaarheid van objecten onder voorwaarden.

Het portfolio van uw studio op de site bevat werken gemaakt op Adalo. Heeft u altijd voldoende Adalo-functionaliteit?

Tot nu toe is er voldoende functionaliteit omdat we nog werken met startups en kleine controles. Maar nu willen we gaan werken met oprichters van kleine bedrijven en ondernemingen. Er zullen veel beperkingen zijn bij het werken met hen, en de functionaliteit van dezelfde Adalo zal niet genoeg zijn. In het laatste project over het selecteren van plaatsen, zal het noodzakelijk zijn om AppMaster.io te gebruiken voor de backend, omdat dergelijke complexe logica niet kan worden gebouwd op andere platforms.

Het portfolio van uw studio op de site bevat werken gemaakt op Bubble. Heeft u altijd voldoende Bubble functionaliteit?

Bubble is alleen geschikt voor webservices en PWA's. Bubble werkt niet voor native apps.

U maakt volledig functionele MVP's in 2 weken voor uw klanten. Dat is snel! Heb je een project gekregen om een no-code applicatie te maken, niet alleen om de hypothese te testen, maar ook met de positionering van het eindproduct?

We maakten een applicatie voor een business coach. De klant moest artikelen schrijven, video's en podcasts plaatsen voor studenten. Onder elk type content moesten er commentaren en reacties komen, messengerfuncties en een evenementenkalender. Onze klant had een duidelijke taakomschrijving en ontwerpvisie. De moeilijkheid zat hem in de hoge eisen aan het ontwerp. Op Adalo is er bijvoorbeeld geen ontwerpsysteem en geen pixels, dus het was een uitdaging om de ontwerpbehoeften van de klant aan te passen op dit no-code platform. De grootte kan alleen worden ingesteld voor de rechthoek en alleen als je hem aan de rand van het scherm zet en de afstand meet. Het was een erg vervelend proces. We hebben alles verschillende keren opnieuw gedaan. Uiteindelijk is het gelukt en hebben we de app in de AppStore gepubliceerd.

Kunnen die no-code platforms die jullie hebben geprobeerd zorgen voor de creatie en werking van een volwaardige applicatie, een afgewerkt product?

Met Adalo en Bubble is het bouwen en onderhouden van een volledig product mogelijk. De vraag is welk product en het aantal gebruikers. Gaat het om een startup, dan is no-code geen permanente oplossing (behalve voor professionele platforms als AppMaster.io).

Het doel van een startup is ontwikkelen, functionaliteit vergroten, het aantal gebruikers, bestellingen, enzovoort. Je kunt beginnen op een eenvoudig no-code platform, en dan heb je meer nodig. Stel dat het gaat om een klein product dat een eenvoudig probleem oplost voor een klein aantal gebruikers (bijvoorbeeld een applicatie voor een restaurant of een schoonmaakdienst). In dat geval kan no-code een volwaardig product zijn omdat er geen ambitie is voor duizenden gebruikers en voortdurende ontwikkeling.

In het algemeen zijn ze allemaal beperkt door de bandbreedte van de gebruiker en de mogelijke functionaliteit. Bijna alle producten op de markt zijn geen permanente oplossing.

We weten dat u ons platform, AppMaster.io, hebt geprobeerd. Kunt u het gordijn een beetje open doen - wat doet u op AppMaster.io?

Ik werf nu een team aan dat ik zal opleiden om aan AppMaster.io te werken. Dit moeten mensen zijn met een wiskundige achtergrond en een basis in programmeren. Er is niet genoeg personeel om aan no-code te werken. Ik wil mijn cursussen opzetten, een interne no-code pro-level training school.

We zijn van plan om allerlei complexe dingen met complexe logica en backend te verzamelen op AppMaster.io. Het idee is om de controle te vertienvoudigen en complexere producten te maken voor een groot publiek van gebruikers. Ik wil onze studio laten groeien met behulp van jullie pro no-code platform en een nieuwe pool van getrainde specialisten. Ik ben ook op zoek naar marketeers die koude marketing voor mijn studio en school willen doen. Als je geïnteresseerd bent, schrijf me dan direct op Telegram @AlexPobeditel.

Welke voordelen van ons platform zijn je al opgevallen? En wat viel je meteen op als een krachtige functie?

Op het eerste gezicht was ik verrast dat AppMaster.io:

de mogelijkheid om een robuuste backend te maken met complexe logica;

bandbreedte voor een onbeperkt aantal gebruikers;

verbinding met elk front met integratie via endpoints (zoals Adalo, Bubble - een ideale combinatie).

Ik kreeg het "wow" effect juist van het bouwen van complexe logica en de mogelijkheid van integratie met andere frontend diensten!

Ze gaan MVP ontwikkelen aan ontwikkelaars, besteden maanden, testen het idee, het blijkt nutteloos, en dat is alles, gordijn valt... Aleksandr Manokhin

Volgens uw ervaring in de communicatie met oprichters, wat weten ze vaak niet of begrijpen ze niet volledig over no-code en beperken ze daardoor hun mogelijkheden?

Ze kennen gewoon geen no-code :)) Ze gaan MVP ontwikkelen aan ontwikkelaars, besteden maanden, testen het idee, het blijkt nutteloos, en dat is alles, doek valt.... Ook weten ze niet dat no-code niet meer alleen Tilda is maar robuuste diensten waarop je bijna alles kunt doen, vooral op pro platforms.

Aleksandr, wat is jouw no-code droomproject?

Mijn droomproject is een startup fabriek! Ik wil twee startups per week verzamelen met no-code en ze testen op de markt. Ik heb veel ideeën, en ik wil doorbreken in dit gebied van startup productie. Ik moet eerst de processen in de studio opbouwen en de klantenstroom tot stand brengen. Ik ben hier actief mee bezig.

Ook werk ik aan mijn interne project van een notitieboekje met waardevolle contacten. Wanneer je een nieuwe persoon ontmoet, maak je een verbinding, schrijf je op wat de persoon doet, hoe de persoon nuttig kan zijn, noteer je vaardigheden en interesses. Je kunt inzichten van ontmoetingen met de persoon bijvoegen, afspraken maken en herinneringen over hen instellen op je telefoon - één contact en veel essentiële informatie daarover. De app helpt om contact en warme banden met mensen te houden. Maar dit is niet langer een droom, gewoon een applicatie op de plank; ik zal het binnenkort lanceren :)

Over 3 jaar zal no-code minstens 20% van de ontwikkeling in beslag nemen. Aleksandr Manokhin

Ziet u de toekomst van no-code?

Over 3 jaar zal no-code minstens 20% van de ontwikkeling in beslag nemen. Nu al heeft no-code een flinke hap genomen ten koste van websitebouwers en online winkels. Bovendien, in no-code vertrouwen we.

Alex, bedankt voor je eerlijke en transparante verhaal over no-code. We wensen je studio "Hi no code" maximale groei toe! We helpen je graag met ons pro-level no-code platform, AppMaster.io. Wil je meer weten over hoe Alex overleeft in de Verenigde Staten en daar een no-code dev studio opbouwt, lees dan zijn blog op LinkedIn.

Ontvang 2 maanden gratis het Professional Plan van AppMaster.io met de HI-NO-CODE promo code (te gebruiken tot 15/04/2022).