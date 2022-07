Wir wollten herausfinden, wie echte No-Code-Entwickler handeln und leben. Wir haben uns mit Aleksandr Manokhin, einem Startup-Gründer und Zero-Coder aus den USA, über die Besonderheiten der No-Code-Produktion unterhalten. Er spricht mit uns über seinen Weg zur No-Code-Entwicklung, Self-Mastering, Schwierigkeiten, Klischees und warum No-Code die beste Entscheidung für ein Startup ist.

Unser Gast:

Aleksandr Manokhin ist Startup-Gründer, der Eroberer der No-Code-Welt.

Er lebt und arbeitet in Kalifornien.

Er war ein Produktmanager.

Nach dem ersten Treffen mit no-code eröffnete Aleksandr ein no-code Entwicklungsstudio. "Hi no code" wurde ins Leben gerufen.

Aleksandr, wie kam es zu deiner ersten Begegnung mit "no-code", und was hast du gedacht?

Ich traf no-code zum ersten Mal im Juni 2021. Mein Freund Kirill Samokhin arbeitete mit no-code-Kursen, und wir kamen auf dieses Thema zu sprechen. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit no-code machen könnte. Ich dachte, das sei das Niveau von Tilda (einem Website-Baukasten). Ich hatte eine Idee für ein Startup - eine Plattform zur Auswahl von Traffic-Managern. Kirill sagte mir, dass ich mit No-Code-Tools in ein paar Tagen ein MVP für dieses Projekt erstellen könnte. Ich war begeistert.

Wie haben Sie mit einem No-Code-Tool begonnen, und für welches Projekt?

Ich hatte eine Startup-Idee und begann, wie bereits erwähnt, mit der Erstellung eines MVP für dieses Projekt. Kirill riet mir, mehrere No-Code-Tools zu verwenden: Tilda, Collabza und Integromat. Ich musste nur den Empfang und die Ausgabe der Daten konfigurieren. Ich lernte die Tools innerhalb einer Woche und erstellte ein MVP an einem Wochenende. Danach wurde ich von No-Code inspiriert und stellte mir vor, wie viele unglaubliche Produkte die Leute mit einem schnellen MPV-Build testen können! Deshalb habe ich meine Idee einer Plattform zur Auswahl von Verkehrsmanagern aufgegeben und mit einem Partner ein No-Code-Entwicklungsstudio gegründet.

Danach habe ich eine App für das tägliche Teilen von Danksagungen entwickelt. Sie können gespeichert, angesehen und im Feed geteilt werden. Außerdem gibt es die Funktion, einer Person zu folgen, um ihre Danksagungen zu verfolgen.

Aleksandr, haben Sie eine technische Ausbildung? Oder eine Ausbildung in einem anderen Bereich?

Nein, habe ich nicht. Ich wollte Python lernen. Ich dachte, ich würde den Code lieben, aber das habe ich nie getan. Jetzt bin ich Student im 4. Jahr mit einem Abschluss als Produktmanager an der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation.

War es schwierig für Sie, no-code in Ihre Arbeit zu integrieren und es zu Ihrem wichtigsten Werkzeug zu machen? Wie lange hat es gedauert?

Nein, es war ganz einfach. Ich habe es in einer Woche mit dem ersten Tool für das erste Projekt (eine Plattform für die Ansprache von Spezialisten) geschafft. Ich habe nur zwei Wochenenden gebraucht, um es zu entwickeln. Das Studium von No-Code-Tools bleibt für mich ein faszinierender Prozess. Wenn ich mehr als 24 Stunden am Tag Zeit hätte, würde ich jeden Tag neue Tools lernen.

Die Einführung von No-Code als primäres Werkzeug bedeutet für mich, mein No-Code-Studio aufzubauen. In dieser Hinsicht war der Anfang eine Herausforderung. Es gab keine Erfahrung, keine Fälle, keine Quellen für Leads. Aber schon bald kamen die ersten Kunden aus der freien Wirtschaft, und alles wurde viel einfacher.

Aleksandr, Sie haben bereits über 30 Start-ups gegründet. Was ist entscheidend für den Erfolg eines Startups?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Das Risiko des Scheiterns wird immer hoch sein, weil ein Startup ein neues Geschäftsmodell ist. Aber ein Gründer kann einige Risiken verringern. Hier ist eine Liste der wichtigsten Faktoren dafür:

Markt

Er sollte zunächst groß sein und einen guten Geldumsatz in der Nische Ihres Start-ups aufweisen. Sie können das beste und wertvollste Produkt herstellen, aber Sie werden nicht zu einem Einhorn, wenn der Markt begrenzt ist. Das erste, was es zu bewerten gilt, ist der SOM (Serviceable & Obtainable Market), also die Größe des Marktes, den Sie erobern können.

Produkt und Idee

Das Produkt muss sich von bestehenden Bedürfnissen, Lösungen oder Jobs unterscheiden. Mit Aufgabe ist hier eine Aufgabe gemeint, für die ein Verbraucher ein Produkt in Auftrag gibt. Die Entscheidung muss in den wichtigsten Entscheidungsparametern besser sein, oder sie hat einen unfairen Vorteil. Ein Startup muss etwas anders machen.

Zeit und Ort

Es ist wichtig, eine Idee zu finden, für die der Markt bereits bereit ist. Schnelligkeit ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie einen Markt und eine Aussage finden, die die Verbraucher heute brauchen, müssen Sie so schnell wie möglich ein MVP erstellen und die Idee testen, bis zu einem Monat.

Geschwindigkeit der Hypothesentests

Nach mehreren Iterationen wird die Startup-Idee wahrscheinlich völlig anders aussehen als die ursprüngliche Idee. Ein erfolgreiches Geschäftsmodell entsteht oft nach 3-5 Pivots (Änderungen einer Idee). Auch hier ist es also wichtig, MVPs und neue Ideen sehr schnell zu testen. No-Code ermöglicht das!

Kein Code bedeutet, dass keine Fehler auftreten, um das Projekt wie gewohnt durchzuführen. Aleksandr Manokhin

Wie hilft No-Code Ihnen, die Überlebensprobleme von Start-ups zu lösen?

No-Code ist schnell und billig. Normalerweise bauen Entwickler ein MVP in 2-3 Monaten auf, mit No-Code in maximal 2-3 Wochen. Kein Code bedeutet, dass es keine Fehler gibt, um das Projekt wie gewohnt zu betreiben (abhängig von einer No-Code-Plattform). Der Gründer entwickelt das MVP 5 Mal schneller und spart seine Zeit und Ressourcen. Der Gründer gibt viel weniger Geld für die Entwicklung aus. MVP auf no-code ist fünfmal billiger.

Aleksandr, du hast ein ganzes Studio für die Entwicklung von No-Code-Apps eröffnet; wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?

Nachdem ich ein MVP für mein Startup entwickelt hatte, wurde mir klar, dass ich Startups bei der Erstellung von MVPs helfen wollte. Ein Freund schlug mir vor, ein Studio zu gründen, und er wurde mein Partner. Ich war ausgebrannt, weil ich 6 Monate lang als Produktmanager angestellt war. Ich wollte ein fünfmal höheres Einkommen und völlige Entscheidungsfreiheit. Das erste Kriterium für den Wechsel zu No-Code war also das Interesse an dieser Technologie und an Projekten, die ich damit einfach und schnell durchführen kann. Das zweite war ein finanzieller Vorteil. Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, eigene Produkte zu entwickeln, aber der Code und das Ergebnis haben mich erst nach langer Zeit genervt. Ich muss Produkte erstellen und dies schnell und effizient tun. Mit no-code habe ich eine riesige interne Ressource, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich meinen Job aufgeben und mein eigenes no-code-Entwicklungsunternehmen aufbauen muss.

Wie viele abgeschlossene Fälle haben Sie bereits in Ihrem Studio?

Wir haben bereits 5 Fälle realisiert. Zwei davon sind in der Endphase; sie sind bereit für Tests. Die anderen drei sind vollständig fertiggestellt.

Was war Ihr erstes kommerzielles no-code MVP?

Mein erstes Projekt war ein Affirmation Viewer. Der Kunde ist der Inhaber einer Marketingagentur in Mexiko. Er wollte die bestehende Mantra-Affirmations-App kopieren, bei der man schöne Hintergründe, Musik und Sammlungen von Affirmationen nach Themen (Geld, Erfolg, Liebe usw.) auswählen kann. Sie befinden sich auf dem Hauptbildschirm, und man kann mit einem Fingertipp einfach zwischen ihnen wechseln. Außerdem können Sie Ihre eigenen Affirmationen hinzufügen. Wir haben die Aufgabe des Kunden erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Projekt haben wir unser No-Code-Entwicklungsstudio gegründet.

Was war der interessanteste Fall für Sie?

Es war unser zweites Projekt mit dem Codenamen Uber for Airplanes. Der Kunde ist ein Robotik-Entwickler mit Sitz in New York. Sein Hobby ist das Fliegen von Privatjets. Er stellte fest, dass es für Piloten schwierig ist, die geforderten 2000 Flugstunden auf ein neues Niveau zu bringen, da ein Flug mit Treibstoff und Flugzeugmiete etwa 500-1500 Dollar kostet. Er kam auf die Idee, das Flugzeug zu teilen, wie beim BlaBlaCar-Service. Man bekommt einen Flug mit Mitreisenden und zahlt nur einen Teil der Flugkosten. Hierfür haben wir eine App geschrieben.

Der Pilot lädt seine Dokumente in die App hoch, der Administrator bestätigt sie, und die Anmeldung für den Flug wird zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit veröffentlicht. Der Passagier gibt den gewünschten Abflugort und den Einstiegsort ein, wählt die Daten aus und sieht alle verfügbaren Flüge. Der Fluggast hinterlässt eine Fluganfrage in der App, die der Pilot annehmen oder ablehnen kann. Nach der Bestätigung des Fluges durch den Piloten kann der Fluggast eine Vorauszahlung für den Flug leisten. Am Tag des Abflugs zahlt der Fluggast die gesamte Gebühr. Der Pilot zahlt ebenfalls seinen Anteil. Es gibt eine Bezahlfunktion über Apple Pay und Google Pay. Es gibt Funktionen, um eine Flugbewertung zu schreiben, einen Flug zu beurteilen, den Flugverlauf zu speichern und mit einem Piloten zu kommunizieren.

Außerdem war ich daran interessiert, an dem Projekt Fletch zu arbeiten. Der Kunde ist ein Lehrer an einem College in Boston, USA. Sie stellte fest, dass es für Bewerber schwierig ist, sich für ein College zu entscheiden, ohne dessen Lehrpersonal, Gruppenatmosphäre und Lernkomfort zu kennen. Die App ermöglichte es echten College-Studenten, sich in einem einheitlichen System zu registrieren und den Bewerbern Ratschläge zu erteilen. Es gibt drei Arten von Beratungen: Zoom-Meeting, College-Tour und tatsächliches Treffen. Sie können für die Beratung über das PayPal-Plugin bezahlen. Innerhalb des Systems sieht ein Student alle ihm zugewiesenen Treffen, den Verlauf der Treffen und kann mit Bewerbern korrespondieren. Der Student kann E-Mail-Benachrichtigungen über eine neue Beratungsbuchung und neue Nachrichten erhalten. Der Bewerber kann eine Bewertung über den Studenten abgeben. In diesem Projekt haben wir die Vollversion der App für Computer, die mobile Version der App und das gesamte Design erstellt.

Und welcher Fall war eine Herausforderung für Sie?

Die größte Herausforderung war Twiine, eine App, mit der man nach den Interessen von zwei Partnern Orte für ein Date oder ein Treffen auswählen kann. Beide Partner geben ihre Interessen in die App ein. Die App bringt sie mit Orten zusammen, die sie gerne gemeinsam besuchen würden. Es war eine schwierige Aufgabe, das Onboarding so einfach wie möglich zu gestalten (schnell und bequem die Interessen eingeben und mit einem Partner teilen), das Matching per Einladung und E-Mail und die Funktion des Matchings der Interessen von 2 Benutzern zu implementieren. Wir haben das Problem mit Hilfe von Adalo gelöst. Adalo hat kein sehr leistungsfähiges und funktionales Backend, aber man kann eine einfache Logik aufbauen. Wir haben es am Rande geschafft. Im Falle dieses MVP ist es zum Beispiel notwendig, mehrere Partner hinzuzufügen, ihre Interessen zusammenzustellen und Orte für jeden in der Zukunft auszuwählen. Das werden wir definitiv nicht auf Adalo machen; wir müssen uns an AppMaster.io wenden.

Die meisten Menschen in den USA sehen No-Code als Magie an. Auch wenn Kalifornien die IT-Hauptstadt der Welt ist, reicht das hier nicht aus. Aleksandr Manokhin

Wissen Ihre Kunden, dass Sie ihnen No-Code-Apps machen? Code ohne Code? :) Ist es für sie magisch? Wie sind ihre Reaktionen?

Ja, natürlich wissen sie das. Normalerweise haben diese Kunden im Vorfeld recherchiert und gezielt nach No-Code-Entwicklern und -Tools gesucht. Sie mögen, dass No-Code sehr schnell ist. Aber die meisten Menschen in den USA sehen No-Code als Zauberei an. Auch wenn Kalifornien die IT-Hauptstadt der Welt ist, reicht es hier nicht aus.

Was sind die häufigsten Anfragen von Kunden?

Ich lebe in den USA und arbeite meist mit ausländischen Kunden oder Amerikanern zusammen. Meistens kommen Startups mit der Bitte, schnell ein MVP zu erstellen. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich: Marktplätze, Aggregatoren, Dating-Dienste, Plattformen, Auflistungen von Betrieben, sogar "Uber" / "BlaBlaCar" für Flugzeuge. Jedes Startup mit einer einzigartigen Funktionsanforderung.

Wie einfach ist es für Sie, diese Wünsche auf dem derzeitigen Niveau der No-Code-Entwicklung umzusetzen?

Im Moment noch einfach, weil MVP einfach und mit einer Hauptfunktion sein sollten. Aber sehr schnell beginnen solche Projekte zu wachsen und benötigen neue Funktionen, die nur auf komplexeren No-Code-Pro-Level-Plattformen wie AppMaster.io realisiert werden können. Es ist selten, dass Startups mit solch komplexen Ideen kommen, die noch nicht auf no-code umgesetzt werden können. In meiner Praxis gab es nur zwei davon.

Welche No-Code-Tools und -Plattformen verwenden Sie derzeit bei Ihrer Arbeit? Was gefällt Ihnen an ihnen?

Bei den ersten Projekten haben wir zu 90 % Adalo verwendet. Adalo ist das einfachste Tool, was das Layout angeht: alles lässt sich leicht verschieben, löschen, ersetzen. Aber Adalo hat kein leistungsfähiges Backend (nur Dinge wie Filterung, Suche, Bedingungen). Es ist ein bisschen wie eine Krücke, aber man kann damit loslegen. Man kann PWA damit machen und die native Version auf die Seite hochladen.

Wir haben ein paar Projekte mit Bubble durchgeführt und bestehende Projekte modifiziert. Wir verwenden es selten, weil es besser für das Web funktioniert. Eine native Anwendung kann man damit nicht erstellen. Es gibt viele Integrationen, aber alles ist komplexer als in Adalo.

Startups haben meist Anfragen für native Anwendungen, aber diese Plattformen bieten keine Möglichkeit, Code hochzuladen.

Gibt es irgendwelche No-Code-Tools, die Sie ausprobiert, aber aufgegeben haben?

Wir haben Flutter Flow ausprobiert. Ich hatte große Hoffnungen in diesen Service, weil man dort Flutter-Code hochladen und eigene Aktionen erstellen kann. Nun, das Designsystem war gut durchdacht. Wir haben es zwei Wochen lang benutzt, dann aber aufgehört, weil es keine Möglichkeit gab, mehrere einfache Funktionen zu erstellen - zum Beispiel die Suche nach Schlüsselwörtern, Filterung, Sichtbarkeit von Objekten unter bestimmten Bedingungen.

Das Portfolio Ihres Studios auf der Website enthält Arbeiten, die mit Adalo erstellt wurden. Haben Sie immer genügend Adalo-Funktionen?

Bis jetzt reicht die Funktionalität aus, weil wir noch mit Startups und kleinen Checks arbeiten. Aber jetzt wollen wir anfangen, mit Gründern von kleinen Unternehmen und Firmen zu arbeiten. Bei der Arbeit mit ihnen wird es viele Einschränkungen geben, und die Funktionalität des gleichen Adalo wird nicht ausreichen. Im letzten Projekt zur Auswahl von Plätzen wird es notwendig sein, AppMaster.io für das Backend zu verwenden, da eine solch komplexe Logik nicht auf anderen Plattformen gebaut werden kann.

Das Portfolio eures Studios auf der Website enthält Arbeiten, die mit Bubble erstellt wurden. Haben Sie immer genügend Bubble-Funktionalität?

Bubble ist nur für Webservices und PWAs geeignet. Bubble eignet sich nicht für native Anwendungen.

Sie erstellen voll funktionsfähige MVPs in 2 Wochen für Ihre Kunden. Das ist schnell! Haben Sie ein Projekt erhalten, bei dem Sie eine No-Code-Anwendung nicht nur zum Testen der Hypothese, sondern auch für die Positionierung des fertigen Produkts erstellen sollten?

Wir haben eine Anwendung für einen Business-Coach erstellt. Der Kunde musste Artikel schreiben, Videos und Podcasts für Studenten veröffentlichen. Unter jeder Art von Inhalt sollte es Kommentare und Antworten, Messenger-Funktionen und einen Veranstaltungskalender geben. Unser Kunde hatte eine klare Arbeitsanweisung und Designvorstellung. Die Schwierigkeit lag in den hohen Anforderungen an das Design. Auf Adalo gibt es zum Beispiel kein Designsystem und keine Pixel, so dass es eine Herausforderung war, die Designanforderungen des Kunden auf dieser No-Code-Plattform anzupassen. Die Größe kann nur für das Rechteck eingestellt werden, und auch nur dann, wenn man es an den Rand des Bildschirms legt und den Abstand misst. Das war ein sehr langwieriger Prozess. Wir haben alles mehrmals neu gemacht. Schließlich haben wir es geschafft und die App im AppStore veröffentlicht.

Können diese No-Code-Plattformen, die Sie ausprobiert haben, die Erstellung und den Betrieb einer vollwertigen Anwendung, eines fertigen Produkts, gewährleisten?

Mit Adalo und Bubble ist es möglich, ein vollständiges Produkt zu erstellen und zu betreiben. Die Frage ist nur, um welches Produkt es sich handelt und wie groß die Zahl der Nutzer ist. Wenn es sich um ein Startup handelt, dann ist No-Code keine dauerhafte Lösung (außer für professionelle Plattformen wie AppMaster.io).

Das Ziel eines Startups ist es, sich weiterzuentwickeln, die Funktionalität zu erhöhen, die Anzahl der Nutzer zu steigern, Aufträge zu vergeben usw. Sie können mit einer einfachen No-Code-Plattform beginnen, und dann brauchen Sie mehr. Nehmen wir an, es handelt sich um ein kleines Produkt, das ein einfaches Problem für eine kleine Anzahl von Nutzern löst (z. B. eine Anwendung für ein Restaurant oder einen Reinigungsdienst). In diesem Fall kann no-code ein vollwertiges Produkt sein, weil es keine Ambitionen für Tausende von Nutzern und ständige Weiterentwicklung gibt.

Woran mangelt es generell bei No-Code-Plattformen und -Tools?

Im Allgemeinen sind sie alle durch die Benutzerbandbreite und die mögliche Funktionalität begrenzt. Fast alle Produkte auf dem Markt sind keine dauerhafte Lösung.

Wir wissen, dass Sie unsere Plattform, AppMaster.io, ausprobiert haben. Könnten Sie den Vorhang ein wenig öffnen - was machen Sie auf AppMaster.io?

Ich bin gerade dabei, ein Team zu rekrutieren, das ich für die Arbeit an AppMaster.io ausbilden werde. Das sollten Leute sein, die einen mathematischen Hintergrund und eine Basis in der Programmierung haben. Es gibt nicht genug Personal, das an no-code arbeitet. Ich möchte meine Kurse erstellen, eine interne No-Code-Profi-Schule.

Wir planen, alle Arten von komplexen Dingen mit komplexer Logik und Backend auf AppMaster.io zu sammeln. Die Idee ist, die Prüfung um das 10-fache zu erhöhen und komplexere Produkte für ein großes Publikum von Nutzern zu erstellen. Ich möchte unser Studio mit Hilfe Ihrer pro no-code Plattform und einem neuen Pool von ausgebildeten Spezialisten wachsen lassen. Ich bin auch auf der Suche nach Vermarktern, die Kaltmarketing für mein Studio und meine Schule machen. Wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie mir direkt auf Telegram @AlexPobeditel.

Welche Vorteile unserer Plattform haben Sie schon bemerkt? Und was ist Ihnen sofort als leistungsstarkes Feature aufgefallen?

Auf den ersten Blick war ich überrascht, dass AppMaster.io über:

die Möglichkeit, ein robustes Backend mit komplexer Logik zu erstellen;

Bandbreite für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern;

Verbindung mit jeder Front mit Integration durch Endpunkte (wie Adalo, Bubble - eine ideale Kombination).

Ich habe den "Wow"-Effekt gerade durch den Aufbau komplexer Logik und die Möglichkeit der Integration mit anderen Frontend-Diensten!

Sie gehen zu Entwicklern MVP zu entwickeln, verbringen Monate, testen Sie die Idee, es stellt sich heraus, nutzlos zu sein, und das ist alles, Vorhang fallen ... Aleksandr Manokhin

Was wissen oder verstehen die Gründer Ihrer Erfahrung nach oft nicht über No-Code und schränken damit ihre Möglichkeiten ein?

Sie kennen No-Code einfach nicht :))) Sie gehen zu den Entwicklern, um ein MVP zu entwickeln, verbringen Monate, testen die Idee, es stellt sich heraus, dass es nutzlos ist, und das ist alles, Vorhang fallen... Sie wissen auch nicht, dass No-Code nicht mehr nur Tilda ist, sondern robuste Dienste, mit denen man fast alles machen kann, besonders auf Profi-Plattformen.

Aleksandr, was ist dein no-code Traumprojekt?

Mein Traumprojekt ist eine Startup-Fabrik! Ich möchte zwei Startups pro Woche mit No-Code sammeln und sie auf dem Markt testen. Ich habe viele Ideen, und ich möchte in diesen Bereich der Startup-Produktion einsteigen. Ich muss erst einmal die Prozesse im Studio aufbauen und den Kundenfluss etablieren. Daran arbeite ich aktiv.

Außerdem arbeite ich an meinem internen Projekt eines Notizbuchs mit wertvollen Kontakten. Wenn man eine neue Person trifft, stellt man eine Verbindung her, schreibt auf, was die Person macht, wie sie hilfreich sein kann, notiert Fähigkeiten und Interessen. Man kann Erkenntnisse aus Treffen mit der Person anhängen, Verabredungen treffen und Erinnerungen über sie auf dem Telefon einstellen - ein Kontakt und viele wichtige Informationen über ihn. Die App hilft dabei, mit Menschen in Kontakt zu bleiben und warme Verbindungen zu knüpfen. Aber das ist kein Traum mehr, nur eine Anwendung im Regal; ich werde sie bald auf den Markt bringen :)

In 3 Jahren wird no-code mindestens 20% der Entwicklung ausmachen. Aleksandr Manokhin

Wie sehen Sie die Zukunft von no-code?

In 3 Jahren wird No-Code mindestens 20 % der Entwicklung ausmachen. Schon jetzt hat No-Code ein gutes Stück auf Kosten von Website-Buildern und Online-Shops aufgefressen. Außerdem vertrauen wir auf No-Code.

Alex, wir danken dir für deine ehrliche und transparente Geschichte über no-code und wünschen deinem Studio "Hi no code" maximales Wachstum! Wir helfen dir gerne mit unserer No-Code-Plattform AppMaster.io auf Profi-Niveau. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Alex in den Vereinigten Staaten überlebt und dort ein No-Code-Entwicklungsstudio aufbaut, lesen Sie seinen Blog auf LinkedIn.

Mit dem Promo-Code HI-NO-CODE erhalten Sie 2 Monate lang den Professional Plan von AppMaster.io kostenlos (bis zum 15.04.2022).