برز FlutterFlow كخيار شائع للشركات والمطورين الراغبين في إنشاء تطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية. بينما يوفر FlutterFlow العديد من الفوائد ، هناك العديد من البدائل الجديرة بالاستكشاف ، كل منها يقدم مزايا وميزات مميزة لتلبية الاحتياجات المختلفة. في هذه المقالة ، سنقدم نظرة متعمقة على أفضل البدائل لـ FlutterFlow ، ونناقش ما تقدمه كل منصة وكيف يمكن أن تساعد في تحسين عملية تطوير التطبيق الخاص بك.

AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي شامل لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من تصميم وإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. مع مجموعة واسعة من الأدوات والإمكانيات ، يضع AppMaster نفسه كبديل قوي ومتعدد الاستخدامات لـ FlutterFlow.

دلائل الميزات:

تصميم مخطط قاعدة البيانات بصريًا (نماذج البيانات) وإنشاء منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP).

وظيفة السحب والإفلات لتصميم واجهات مستخدم تطبيقات الويب والجوّال.

الإنشاء التلقائي لوثائق API والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات.

إنشاء التطبيقات ونشرها بنقرة واحدة ، مما يتيح التطوير والنشر السريع .

دعم خطط الاشتراك المتعددة ، بالإضافة إلى خيار إنشاء حساب مجاني.

بفضل مجموعة ميزات AppMaster وقابلية التوسع ، فهو يعد حلاً مثاليًا للشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة. استفد من هذه المنصة لبناء حلول برمجية ونشرها بسرعة بتكلفة أقل ووقت أقل من طرق التطوير التقليدية.

Adalo

Adalo هو منشئ تطبيقات جوال سهل الاستخدام no-code وقد اكتسب شعبية كبيرة في هذا المجال. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال مناسبة لأجهزة iOS و Android دون الحاجة إلى أي خبرة في الترميز.

دلائل الميزات:

وظيفة السحب والإفلات لتصميم واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول.

تكامل سلس مع أدوات وخدمات الطرف الثالث الشائعة.

مصادقة المستخدم المضمنة وإدارة قواعد البيانات.

مزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر الأنظمة الأساسية ، مما يضمن تناسق البيانات.

تجعل واجهة Adalo البديهية والتركيز على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول خيارًا ممتازًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء وجود للهاتف المحمول دون تجاوز تعقيدات الترميز.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي طويل الأمد لتطوير التطبيقات منخفض التعليمات البرمجية ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال ضمن بيئة مرئية تعتمد على النموذج. تتمتع المنصة بتبني واسع النطاق ، لا سيما بين الشركات ، نظرًا لما تقدمه من ميزات قوية وقابلية للتوسع.

دلائل الميزات:

دعم مجموعة متنوعة من أنواع التطبيقات ، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية وتطبيقات الويب التقدمية (PWAs) وتطبيقات الويب القياسية.

عملية التطوير المرئي مع إمكانات تكامل واسعة لمجموعة واسعة من الأدوات والخدمات.

ميزات الأمان المضمنة والامتثال لمعايير الصناعة ، مما يضمن عملية تطوير تطبيقات آمنة وموثوقة.

خيارات النشر المصممة خصيصًا لاحتياجات البنية الأساسية الخاصة بك ، بما في ذلك البيئات السحابية أو المحلية أو المختلطة.

تقدم OutSystems بديلاً جذابًا لـ FlutterFlow للمؤسسات التي ترغب في إنشاء تطبيقات على نطاق واسع مع الحفاظ على مرونة وكفاءة النظام الأساسي low-code.

منديكس

Mendix هو نظام أساسي آخر low-code ذو سمعة طيبة متخصص في تسليم التطبيقات السريع ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال وإنترنت الأشياء بسهولة. تحظى Mendix بتقدير كبير لدعمها لمنهجيات التطوير الرشيقة وقدرات التكامل.

دلائل الميزات:

واجهة السحب والإفلات لتصميم واجهات المستخدم ونماذج البيانات.

التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال Mendix Assist ، مما يسرع عملية تطوير التطبيق.

نشر التطبيق بنقرة واحدة ، مما يضمن إمكانية تشغيل التطبيقات بسرعة على السحابة العامة أو الخاصة أو المختلطة.

تكامل سلس مع الأنظمة والأدوات الحالية ، مما يتيح إمكانية الدمج السلس في مجموعتك التقنية الحالية.

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يعمل Mendix كبديل مثالي للشركات التي تبحث عن نظام أساسي مرن low-code يؤكد على سرعة تسليم التطبيقات مع توفير التوافق مع الأنظمة والبنية التحتية على مستوى المؤسسات.

ما هو no-code ؟

No-code هو مصطلح يستخدم لوصف نهج التطوير الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية تقليدية. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية والأدوات no-code ، يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة فنية سابقة أو مهارات ترميز تصميم وبناء ونشر تطبيقات وظيفية بسهولة.

في قلب التطوير no-code توجد واجهات مرئية سهلة الاستخدام ومجهزة بميزات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا ، والوظائف الجاهزة للاستخدام. تم تصميم هذه الواجهات خصيصًا لجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة للمستخدمين غير التقنيين ، الذين يشار إليهم غالبًا باسم المطورين المواطنين . الفكرة هي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق ، وفتحها للأفراد والمؤسسات من جميع الأحجام ومن مختلف الصناعات ، وكذلك أولئك الذين لديهم خبرة فنية محدودة.

تعد الأنظمة الأساسية No-code مفيدة بعدة طرق:

إمكانية الوصول : من خلال إزالة الحاجة إلى معرفة الترميز ، تمكّن الأنظمة الأساسية no-code المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات والمساهمة في الابتكار الرقمي لمنظمتهم.

: من خلال إزالة الحاجة إلى معرفة الترميز ، تمكّن الأنظمة الأساسية المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات والمساهمة في الابتكار الرقمي لمنظمتهم. الفعالية من حيث التكلفة : يمكن أن يقلل التطوير No-code من التكاليف المرتبطة بتعيين مطورين محترفين أو تخصيص وقت إضافي وموارد لتعلم لغات البرمجة ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات داخل الشركة مع وقت تطوير أقل بشكل ملحوظ.

: يمكن أن يقلل التطوير من التكاليف المرتبطة بتعيين مطورين محترفين أو تخصيص وقت إضافي وموارد لتعلم لغات البرمجة ، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات داخل الشركة مع وقت تطوير أقل بشكل ملحوظ. السرعة وخفة الحركة : تسمح البيئات No-code للمستخدمين بنمذجة التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة. يمكن أن تساعد دورة التطوير السريع هذه المؤسسات على الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق أو حل تحديات العمل المحددة بمزيد من المرونة.

: تسمح البيئات للمستخدمين بنمذجة التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة. يمكن أن تساعد دورة التطوير السريع هذه المؤسسات على الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق أو حل تحديات العمل المحددة بمزيد من المرونة. التعاون : تعزز الأنظمة No-code التعاون بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين ، حيث يمكنهم العمل معًا طوال عملية التطوير لضمان أن التطبيق النهائي يلبي المواصفات المطلوبة ويلبي احتياجات العمل المطلوبة.

: تعزز الأنظمة التعاون بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين ، حيث يمكنهم العمل معًا طوال عملية التطوير لضمان أن التطبيق النهائي يلبي المواصفات المطلوبة ويلبي احتياجات العمل المطلوبة. المرونة : غالبًا ما توفر أدوات No-code مجموعة من خيارات التخصيص والتكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية ، مما يضمن قدرة المستخدمين على إنشاء تطبيقات مخصصة تتناسب مع متطلباتهم الفريدة دون التقيد بقيود البرامج المصممة مسبقًا.

ما هو low-code ؟

يعد Low-code أسلوبًا مبتكرًا لتطوير البرامج يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الترميز اليدوي. تم تصميمه لتسريع عملية إنشاء البرامج عن طريق تقليل كمية البرمجة التقليدية المكتوبة بخط اليد اللازمة لإنشاء التطبيقات.

تستخدم منصات التطوير Low-code واجهات مستخدم رسومية ، وقوالب مسبقة الصنع ، وأدوات drag-and-drop ، وميزات تصميم أخرى سهلة الاستخدام. هذا يجعل من الممكن للمطورين إنشاء التطبيقات بشكل مرئي بدلاً من كتابة أسطر طويلة من التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين ببساطة تحديد مكونات التطبيق وترتيبها ، مثل عناصر واجهة المستخدم ونماذج البيانات والعمليات التجارية والقواعد المنطقية لتصميم تطبيق.

عادةً ما تأتي الأنظمة الأساسية Low-code مع بيئة تطوير متكاملة بصريًا (IDE) حيث يمكن للمطورين معالجة هذه المكونات. على سبيل المثال ، إذا كان أحد المطورين يقوم بإنشاء تطبيق أعمال ، فقد يستخدم نظامًا low-code لتصميم واجهة المستخدم ومهام سير العمل بشكل مرئي ، وربطها بقاعدة بيانات ، وتنفيذ قواعد العمل ، كل ذلك دون كتابة الكثير من التعليمات البرمجية.

الهدف الرئيسي من تطوير low-code هو جعل عملية تطوير التطبيق أسرع وأكثر كفاءة. لديها القدرة على تسريع الجداول الزمنية للمشروع بشكل كبير مقارنة بأساليب البرمجة التقليدية ، والتي يمكن أن تكون بطيئة وكثيفة الموارد. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى تطوير ونشر التطبيقات بسرعة لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة أو اغتنام الفرص الجديدة.

تم تصميم منصات التطوير Low-code أيضًا لتكون في متناول المستخدمين غير التقنيين أو "المطورين المواطنين". هؤلاء هم الأفراد الذين قد لا يكون لديهم تدريب رسمي على البرمجة ولكنهم يفهمون احتياجات العمل جيدًا. يمكنهم استخدام هذه الأدوات لإنشاء تطبيقات مخصصة ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق وتقليل الاعتماد على مجموعة محدودة من المطورين المحترفين.

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ما هو الفرق بين no-code و low-code ؟

تم تصميم منصات التطوير No-code low-code لتبسيط عملية تطوير التطبيقات ، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء. ومع ذلك ، فهي تختلف في جمهورها المستهدف ، والتعقيد ، وقدرات التخصيص ، ودرجة التشفير المطلوبة. فيما يلي تفصيل للاختلافات بين منصات التطوير no-code ومنصات التطوير low-code:

الجمهور المستهدف:

تلبي الأنظمة الأساسية No-code بشكل أساسي المستخدمين غير التقنيين أو المطورين المواطنين الذين يفتقرون إلى الخبرة الرسمية في الترميز. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون أي معرفة برمجية.

من ناحية أخرى ، تستهدف الأنظمة الأساسية Low-code المطورين المحترفين والمستخدمين التقنيين الذين يمكنهم الاستفادة من التعقيد المنخفض وعملية التطوير الأسرع مع الاحتفاظ بالقدرة على كتابة التعليمات البرمجية وتخصيص التطبيقات حسب الحاجة.

التعقيد والتخصيص:

توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهات drag-and-drop مرئية وقوالب مسبقة الصنع ومكونات جاهزة للاستخدام تبسط تطوير التطبيقات ولا تتطلب أي ترميز. في حين أن هذا يوفر سهولة الاستخدام ويسرع التطوير ، إلا أنه قد يحد من خيارات التخصيص ويتعامل مع منطق الأعمال الأقل تعقيدًا.

توفر الأنظمة الأساسية Low-code أيضًا أدوات تطوير مرئية ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام ولكنها تسمح للمستخدمين بكتابة رمز مخصص عند الحاجة إلى منطق أكثر تعقيدًا وتخصيصًا. يمنح هذا المطورين المحترفين مزيدًا من التحكم والمرونة في تصميم التطبيقات وفقًا لمتطلبات محددة.

متطلبات الترميز:

تلغي الأنظمة الأساسية No-code الحاجة إلى أي رمز تقليدي ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات بالكامل من خلال واجهات مرئية ومكونات جاهزة.

تتطلب الأنظمة الأساسية Low-code ، كما يوحي الاسم ، الحد الأدنى من الترميز. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأدوات المرئية في معظم الأوقات ولكن لا يزال بإمكانهم كتابة رمز مخصص عند الضرورة ، مما يسمح بعملية تطوير أكثر قوة وقابلية للتخصيص.

منحنى التعلم ومجموعة المهارات:

عادةً ما تكون الأنظمة الأساسية No-code أسهل في التعلم والبدء بها ، حيث تجذب المستخدمين الذين لديهم خبرة محدودة أو ليس لديهم خبرة في الترميز.

قد تتطلب الأنظمة Low-code بعض المعرفة أو الخبرة في مجال البرمجة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية أو أولئك الذين يرغبون في استثمار الوقت في تعلم بعض أساسيات الترميز.

تم تصميم الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين غير التقنيين الذين لا يحتاجون إلى كتابة أي رمز ، بينما تستهدف الأنظمة الأساسية low-code المطورين والمستخدمين التقنيين القادرين على الاستفادة من الحد الأدنى من التعليمات البرمجية لزيادة التخصيص والمرونة في تطوير التطبيقات. يعتمد الاختيار بين no-code low-code إلى حد كبير على متطلبات المنظمة والجمهور المستهدف والخبرة الفنية داخل الفريق ومدى تعقيد التطبيق الذي يتم تطويره.

خاتمة:

على الرغم من أن FlutterFlow عبارة عن نظام أساسي قوي no-code ، إلا أن البدائل مثل AppMaster و Adalo و OutSystems و Mendix ، كل منها يجلب مجموعة فريدة من الميزات والفوائد لتلبية احتياجات العمل المختلفة. عند اختيار أفضل نظام أساسي لمؤسستك ، ضع في اعتبارك عوامل مثل قابلية التوسع والتوافق مع الأنظمة الحالية والمتطلبات المحددة لمشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك. من خلال قضاء الوقت في استكشاف بدائل FlutterFlow بدقة ، ستكتشف النظام الأساسي المثالي لتبسيط عملية تطوير التطبيق وتحقيق النجاح في مساعيك الخاصة ببناء التطبيقات.