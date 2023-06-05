FlutterFlow стал популярным выбором среди компаний и разработчиков, желающих создавать приложения без написания кода. Хотя FlutterFlow предлагает множество преимуществ, есть несколько альтернатив, которые стоит изучить, каждая из которых предлагает различные преимущества и функции для удовлетворения различных потребностей. В этой статье мы подробно рассмотрим лучшие альтернативы FlutterFlow, обсудим, что предлагает каждая платформа и как они могут помочь улучшить процесс разработки приложений.

AppMaster

AppMaster - это комплексная платформа no-code, которая позволяет пользователям без особых усилий проектировать и создавать внутренние, мобильные и веб-приложения. Благодаря обширному набору инструментов и возможностей, AppMaster позиционирует себя как сильная и универсальная альтернатива FlutterFlow.

Ключевые особенности:

Визуальное проектирование схем баз данных (моделей данных) и построение бизнес-логики с помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP).

Функцииперетаскивания для проектирования пользовательских интерфейсов веб- и мобильных приложений.

Автоматическая генерация документации API и скриптов миграции схем баз данных.

Генерация и развертывание приложений одним щелчком мыши, что обеспечивает быструю разработку и развертывание.

Поддержка нескольких планов подписки, а также возможность создания бесплатной учетной записи.

Благодаря набору функций и масштабируемости AppMaster является идеальным решением для компаний от стартапов до крупных предприятий. Используйте эту платформу для быстрого создания и развертывания программных решений по более низкой цене и за меньшее время, чем традиционные методы разработки.

Adalo

Adalo no-code - это удобный конструктор мобильных приложений, который завоевал значительную популярность в этой области. Он позволяет пользователям создавать мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android, не требуя знаний в области кодирования.

Ключевые особенности:

Функциональность перетаскивания для проектирования пользовательского интерфейса мобильного приложения.

Бесшовная интеграция с популярными сторонними инструментами и сервисами.

Встроенная аутентификация пользователей и управление базой данных.

Синхронизация данных в реальном времени между платформами, обеспечивающая согласованность данных.

AdaloИнтуитивно понятный интерфейс и ориентация на разработку мобильных приложений делают эту программу отличным выбором для компаний, желающих создать мобильное присутствие без сложностей кодирования.

OutSystems

OutSystems - это давняя платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать веб- и мобильные приложения в визуальной среде, основанной на моделях. Платформа получила широкое распространение, особенно среди предприятий, благодаря своим широким функциональным возможностям и масштабируемости.

Ключевые особенности:

Поддержка различных типов приложений, включая нативные мобильные приложения, прогрессивные веб-приложения (PWA) и стандартные веб-приложения.

Визуальный процесс разработки с широкими возможностями интеграции для широкого спектра инструментов и сервисов.

Встроенные функции безопасности и соответствие отраслевым стандартам, обеспечивающие безопасный и надежный процесс разработки приложений.

Варианты развертывания в соответствии с потребностями вашей инфраструктуры, включая облачные, локальные или гибридные среды.

OutSystems представляет собой привлекательную альтернативу FlutterFlow для организаций, желающих создавать приложения в масштабе, сохраняя при этом гибкость и эффективность платформы low-code.

Mendix

Mendix - еще одна авторитетная платформа low-code, специализирующаяся на быстрой доставке приложений, позволяющая пользователям с легкостью создавать веб-, мобильные и IoT-приложения. Mendix высоко ценится за поддержку методологий Agile-разработки и интеграционные возможности.

Ключевые особенности:

Интерфейс drag-and-drop для проектирования пользовательских интерфейсов и моделей данных.

Разработка с помощью искусственного интеллекта через Mendix Assist, ускоряющая процесс разработки приложений.

Развертывание приложений в один клик, обеспечивающее быстрый запуск приложений в публичных, частных или гибридных облаках.

Бесшовная интеграция с существующими системами и инструментами, обеспечивающая плавное включение в ваш текущий технологический стек.

Mendix является идеальной альтернативой для компаний, которые ищут гибкую платформу low-code, которая обеспечивает быстрое развертывание приложений и совместимость с системами и инфраструктурой корпоративного уровня.

Что такое no-code?

No-code это термин, используемый для описания подхода к разработке, который позволяет пользователям создавать программные приложения без необходимости написания традиционного программного кода. Используя платформы и инструменты no-code, пользователи без предварительных технических знаний или навыков кодирования могут легко проектировать, создавать и развертывать функциональные приложения.

В основе разработки no-code лежат удобные визуальные интерфейсы, оснащенные drag-and-drop функциями, готовыми шаблонами и готовыми к использованию функциями. Эти интерфейсы специально разработаны для того, чтобы сделать разработку приложений более доступной для нетехнических пользователей, которых часто называют гражданскими разработчиками. Идея заключается в том, чтобы демократизировать процесс разработки приложений, открыв его для частных лиц и организаций любого размера и из различных отраслей, а также для тех, кто имеет ограниченный технический опыт.

No-code Платформы выгодны во многих отношениях:

Доступность : Устраняя необходимость в знаниях кодирования, платформы no-code позволяют гражданским разработчикам и нетехническим пользователям создавать приложения и вносить вклад в цифровые инновации своих организаций.

: Устраняя необходимость в знаниях кодирования, платформы позволяют гражданским разработчикам и нетехническим пользователям создавать приложения и вносить вклад в цифровые инновации своих организаций. Экономическая эффективность : разработка No-code позволяет сократить расходы, связанные с наймом профессиональных разработчиков или выделением дополнительного времени и ресурсов на изучение языков программирования, поскольку пользователи могут создавать приложения своими силами, затрачивая значительно меньше времени на разработку.

: разработка позволяет сократить расходы, связанные с наймом профессиональных разработчиков или выделением дополнительного времени и ресурсов на изучение языков программирования, поскольку пользователи могут создавать приложения своими силами, затрачивая значительно меньше времени на разработку. Скорость и гибкость : среды No-code позволяют пользователям быстро создавать прототипы, тестировать и внедрять приложения. Такой быстрый цикл разработки может помочь организациям быстрее реагировать на требования рынка или более оперативно решать конкретные бизнес-задачи.

: среды позволяют пользователям быстро создавать прототипы, тестировать и внедрять приложения. Такой быстрый цикл разработки может помочь организациям быстрее реагировать на требования рынка или более оперативно решать конкретные бизнес-задачи. Сотрудничество : платформы No-code способствуют сотрудничеству между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами, поскольку они могут работать вместе на протяжении всего процесса разработки, чтобы окончательное приложение соответствовало требуемым спецификациям и удовлетворяло желаемым бизнес-потребностям.

: платформы способствуют сотрудничеству между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами, поскольку они могут работать вместе на протяжении всего процесса разработки, чтобы окончательное приложение соответствовало требуемым спецификациям и удовлетворяло желаемым бизнес-потребностям. Гибкость: инструменты No-code часто предоставляют ряд возможностей по настройке и бесшовной интеграции со сторонними сервисами, что позволяет пользователям создавать приложения, соответствующие их уникальным требованиям, не ограничиваясь ограничениями готового программного обеспечения.

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Что такое low-code?

Low-code это инновационный подход к разработке программного обеспечения, который значительно сокращает необходимость ручного кодирования. Он был разработан для ускорения процесса создания программного обеспечения путем минимизации объема традиционного ручного программирования, необходимого для создания приложений.

Low-code Платформы разработки используют графические пользовательские интерфейсы, предварительно созданные шаблоны, инструменты drag-and-drop и другие удобные для пользователя функции проектирования. Это позволяет разработчикам визуально конструировать приложения, а не писать длинные строки кода. Разработчики могут просто выбрать и расположить компоненты приложения, такие как элементы пользовательского интерфейса, модели данных, бизнес-процессы и логические правила, чтобы спроектировать приложение.

Low-code Платформы обычно поставляются с визуально интегрированной средой разработки (IDE), в которой разработчики могут манипулировать этими компонентами. Например, если разработчик создает бизнес-приложение, он может использовать платформу low-code для визуального проектирования пользовательского интерфейса и рабочих процессов, подключения к базе данных и реализации бизнес-правил, и все это без написания большого количества кода.

Основная цель разработки low-code - сделать процесс разработки приложений более быстрым и эффективным. Она способна значительно ускорить сроки реализации проекта по сравнению с традиционными методами программирования, которые могут быть медленными и ресурсоемкими. Это особенно полезно для предприятий, которым необходимо быстро разрабатывать и внедрять приложения, чтобы идти в ногу с меняющимися требованиями рынка или использовать новые возможности.

Low-code Платформы разработки также разработаны таким образом, чтобы быть более доступными для нетехнических пользователей или "гражданских разработчиков". Это люди, которые могут не иметь формального образования в области программирования, но хорошо понимают потребности бизнеса. Они могут использовать эти инструменты для создания пользовательских приложений, тем самым демократизируя процесс разработки приложений и уменьшая зависимость от ограниченного числа профессиональных разработчиков.

В чем разница между no-code и low-code?

No-code и low-code платформы разработки предназначены для оптимизации процесса разработки приложений, делая его более доступным и эффективным как для разработчиков, так и для нетехнических пользователей. Однако они различаются по целевой аудитории, сложности, возможностям настройки и степени требуемого кодирования. Ниже приведены различия между платформами разработки no-code и low-code:

Целевая аудитория:

No-code Платформы в первую очередь предназначены для нетехнических пользователей или гражданских разработчиков, которые не имеют формальных знаний в области кодирования. Эти платформы позволяют пользователям создавать приложения без каких-либо знаний программирования.

Low-code Платформы, с другой стороны, ориентированы на профессиональных разработчиков и технических пользователей, которые могут извлечь выгоду из снижения сложности и ускорения процесса разработки, сохраняя при этом возможность писать код и настраивать приложения по мере необходимости.

Сложность и настройка:

No-code Платформы предлагают визуальные drag-and-drop интерфейсы, готовые шаблоны и готовые к использованию компоненты, которые упрощают разработку приложений и не требуют кодирования. Хотя это обеспечивает простоту использования и ускоряет разработку, это может ограничить возможности настройки и обработки менее сложной бизнес-логики.

Low-code Платформы также предоставляют визуальные инструменты разработки и многократно используемые компоненты, но позволяют пользователям писать собственный код, когда требуется более сложная логика и настройка. Это дает профессиональным разработчикам больше контроля и гибкости в адаптации приложений к конкретным требованиям.

Требование к кодированию:

No-code платформы устраняют необходимость в традиционном коде, позволяя пользователям создавать приложения полностью с помощью визуальных интерфейсов и готовых компонентов.

Low-code Платформы, как следует из названия, требуют минимального кодирования. Пользователи могут использовать визуальные инструменты большую часть времени, но при необходимости могут писать собственный код, что обеспечивает более мощный и настраиваемый процесс разработки.

Кривая обучения и набор навыков:

No-code платформы, как правило, проще в освоении и начале работы, что привлекает пользователей с ограниченным опытом кодирования или вообще без него.

Low-code Платформы могут потребовать определенных знаний в области кодирования или опыта работы с концепциями программирования, что делает их более подходящими для пользователей с техническим образованием или тех, кто готов потратить время на изучение основ кодирования.

No-code платформы предназначены для нетехнических пользователей, которым не нужно писать код, в то время как платформы low-code ориентированы на разработчиков и технических пользователей, способных использовать минимальный код для большей настройки и гибкости при разработке приложений. Выбор между no-code и low-code во многом зависит от требований организации, целевой аудитории, технического опыта команды и сложности разрабатываемого приложения.

Заключение:

Хотя FlutterFlow является надежной платформой no-code, альтернативы, такие как AppMaster, Adalo, OutSystems и Mendix, каждая из них предлагает свой уникальный набор функций и преимуществ для удовлетворения различных потребностей бизнеса. При выборе лучшей платформы для вашей организации учитывайте такие факторы, как масштабируемость, совместимость с существующими системами и специфические требования ваших проектов по разработке приложений. Уделив время тщательному изучению этих альтернатив FlutterFlow, вы найдете идеальную платформу для оптимизации процесса разработки приложений и достижения успеха в ваших начинаниях по созданию приложений.