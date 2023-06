FlutterFlow stał się popularnym wyborem dla firm i deweloperów chcących tworzyć aplikacje bez pisania kodu. Podczas gdy FlutterFlow oferuje liczne korzyści, istnieje kilka alternatyw wartych zbadania, z których każda oferuje różne zalety i funkcje spełniające różne potrzeby. W tym artykule przedstawimy dogłębne spojrzenie na najlepsze alternatywy dla FlutterFlow, omawiając, co oferuje każda z platform i w jaki sposób mogą one pomóc usprawnić proces tworzenia aplikacji.

AppMaster

AppMaster to kompleksowa platforma no-code, która umożliwia użytkownikom projektowanie i tworzenie aplikacji backendowych, mobilnych i internetowych bez wysiłku. Dzięki szerokiej gamie narzędzi i możliwości, AppMaster pozycjonuje się jako silna i wszechstronna alternatywa dla FlutterFlow.

Główne cechy:

Wizualne projektowanie schematów baz danych (modeli danych) i konstruowanie logiki biznesowej za pomocą wizualnego kreatora procesów biznesowych (BP).

Funkcjonalność "przeciągnij i upuść " do projektowania interfejsu użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych.

Automatyczne generowanie dokumentacji API i skryptów migracji schematu bazy danych.

Generowanie i wdrażanie aplikacji za pomocą jednego kliknięcia, umożliwiające szybki rozwój i wdrażanie.

Obsługa wielu planów subskrypcji oraz możliwość utworzenia bezpłatnego konta.

Dzięki szerokiej gamie funkcji i skalowalności AppMaster jest idealnym rozwiązaniem dla firm, od startupów po duże przedsiębiorstwa. Wykorzystaj tę platformę do szybkiego tworzenia i wdrażania rozwiązań programistycznych przy niższych kosztach i w krótszym czasie niż tradycyjne metody rozwoju.

Adalo

Adalo no-code to przyjazny dla użytkownika kreator aplikacji mobilnych, który zyskał znaczną popularność w tej przestrzeni. Umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych odpowiednich dla urządzeń z systemem iOS i Android bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania.

Kluczowe cechy:

Funkcja "przeciągnij i upuść" do projektowania interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej.

Płynna integracja z popularnymi narzędziami i usługami innych firm.

Wbudowane uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie bazami danych.

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym pomiędzy platformami, zapewniająca spójność danych.

AdaloIntuicyjny interfejs i skupienie się na rozwoju aplikacji mobil nych sprawiają, że jest to doskonały wybór dla firm, które chcą ustanowić obecność mobilną bez konieczności poruszania się po zawiłościach kodowania.

OutSystems

OutSystems to długoletnia platforma do tworzenia aplikacji niskokodowych, umożliwiająca użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych w wizualnym środowisku opartym na modelach. Platforma cieszy się szerokim zainteresowaniem, szczególnie wśród przedsiębiorstw, ze względu na solidną ofertę funkcji i skalowalność.

Kluczowe cechy:

Obsługa różnych typów aplikacji, w tym natywnych aplikacji mobilnych, progresywnych aplikacji internetowych (PWA) i standardowych aplikacji internetowych.

Wizualny proces rozwoju z szerokimi możliwościami integracji dla szerokiej gamy narzędzi i usług.

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa i zgodność ze standardami branżowymi, zapewniające bezpieczny i niezawodny proces tworzenia aplikacji.

Opcje wdrażania dostosowane do potrzeb infrastruktury, w tym w chmurze, lokalnie lub w środowiskach hybrydowych.

OutSystems stanowi atrakcyjną alternatywę dla FlutterFlow dla organizacji, które chcą tworzyć aplikacje na dużą skalę, zachowując elastyczność i wydajność platformy low-code.

Mendix

Mendix to kolejna renomowana platforma low-code specjalizująca się w szybkim dostarczaniu aplikacji, umożliwiająca użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i IoT. Mendix jest wysoko ceniony za wsparcie zwinnych metodologii rozwoju i możliwości integracji.

Kluczowe cechy:

Interfejs "przeciągnij i upuść" do projektowania interfejsów użytkownika i modeli danych.

Rozwój wspomagany przez sztuczną inteligencję za pośrednictwem Mendix Assist, przyspieszający proces tworzenia aplikacji.

Wdrażanie aplikacji jednym kliknięciem, zapewniające szybkie uruchamianie aplikacji w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych.

Płynna integracja z istniejącymi systemami i narzędziami, umożliwiająca płynne włączenie do obecnego stosu technologicznego.

Mendix stanowi idealną alternatywę dla firm poszukujących elastycznej platformy low-code, która kładzie nacisk na szybkie dostarczanie aplikacji, zapewniając jednocześnie kompatybilność z systemami i infrastrukturą klasy korporacyjnej.

Czym jest no-code?

No-code to termin używany do opisania podejścia programistycznego, które umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji bez konieczności pisania tradycyjnego kodu programowania. Wykorzystując platformy i narzędzia no-code, użytkownicy bez wcześniejszej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania mogą z łatwością projektować, budować i wdrażać funkcjonalne aplikacje.

Sercem rozwoju no-code są przyjazne dla użytkownika, wizualne interfejsy wyposażone w funkcje drag-and-drop, gotowe szablony i gotowe do użycia funkcje. Interfejsy te są specjalnie zaprojektowane, aby uczynić tworzenie aplikacji bardziej dostępnym dla użytkowników nietechnicznych, którzy są często określani jako programiści-obywatele. Pomysł polega na demokratyzacji procesu tworzenia aplikacji, otwierając go dla osób i organizacji różnej wielkości i z różnych branż, a także dla osób z ograniczonym doświadczeniem technicznym.

No-code Platformy są korzystne na wiele sposobów:

Dostępność : Eliminując potrzebę znajomości kodowania, platformy no-code umożliwiają programistom obywatelskim i użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji i przyczynianie się do cyfrowej innowacji ich organizacji.

: Eliminując potrzebę znajomości kodowania, platformy umożliwiają programistom obywatelskim i użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji i przyczynianie się do cyfrowej innowacji ich organizacji. Opłacalność : rozwój No-code może obniżyć koszty związane z zatrudnianiem profesjonalnych programistów lub rezerwowaniem dodatkowego czasu i zasobów na naukę języków programowania, ponieważ użytkownicy mogą tworzyć aplikacje we własnym zakresie przy znacznie krótszym czasie programowania.

: rozwój może obniżyć koszty związane z zatrudnianiem profesjonalnych programistów lub rezerwowaniem dodatkowego czasu i zasobów na naukę języków programowania, ponieważ użytkownicy mogą tworzyć aplikacje we własnym zakresie przy znacznie krótszym czasie programowania. Szybkość i zwinność : środowiska No-code pozwalają użytkownikom na szybkie prototypowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji. Ten szybki cykl rozwoju może pomóc organizacjom szybciej reagować na potrzeby rynku lub rozwiązywać konkretne wyzwania biznesowe z większą zwinnością.

: środowiska pozwalają użytkownikom na szybkie prototypowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji. Ten szybki cykl rozwoju może pomóc organizacjom szybciej reagować na potrzeby rynku lub rozwiązywać konkretne wyzwania biznesowe z większą zwinnością. Współpraca : Platformy No-code promują współpracę między interesariuszami technicznymi i nietechnicznymi, ponieważ mogą oni współpracować przez cały proces rozwoju, aby upewnić się, że ostateczna aplikacja spełnia wymagane specyfikacje i spełnia pożądane potrzeby biznesowe.

: Platformy promują współpracę między interesariuszami technicznymi i nietechnicznymi, ponieważ mogą oni współpracować przez cały proces rozwoju, aby upewnić się, że ostateczna aplikacja spełnia wymagane specyfikacje i spełnia pożądane potrzeby biznesowe. Elastyczność: narzędzia No-code często zapewniają szereg opcji dostosowywania i płynną integrację z usługami innych firm, zapewniając użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji dostosowanych do ich unikalnych wymagań bez ograniczeń wynikających z gotowego oprogramowania.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Czym jest low-code?

Low-code to innowacyjne podejście do tworzenia oprogramowania, które znacznie zmniejsza potrzebę ręcznego kodowania. Zostało zaprojektowane w celu przyspieszenia procesu tworzenia oprogramowania poprzez zminimalizowanie ilości tradycyjnego ręcznego programowania niezbędnego do tworzenia aplikacji.

Low-code Platformy programistyczne wykorzystują graficzne interfejsy użytkownika, gotowe szablony, narzędzia drag-and-drop i inne przyjazne dla użytkownika funkcje projektowe. Umożliwiają one programistom wizualne konstruowanie aplikacji zamiast pisania długich linii kodu. Programiści mogą po prostu wybierać i układać komponenty aplikacji, takie jak elementy interfejsu użytkownika, modele danych, procesy biznesowe i reguły logiczne, aby zaprojektować aplikację.

Low-code Platformy są zazwyczaj dostarczane z wizualnie zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE), w którym programiści mogą manipulować tymi komponentami. Na przykład, jeśli deweloper tworzy aplikację biznesową, może użyć platformy low-code do wizualnego zaprojektowania interfejsu użytkownika i przepływów pracy, połączenia go z bazą danych i wdrożenia reguł biznesowych, a wszystko to bez pisania dużej ilości kodu.

Głównym celem rozwoju low-code jest przyspieszenie i usprawnienie procesu tworzenia aplikacji. Może to znacznie przyspieszyć czas realizacji projektu w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania, które mogą być powolne i wymagać dużej ilości zasobów. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które muszą szybko opracowywać i wdrażać aplikacje, aby dotrzymać kroku zmieniającym się wymaganiom rynku lub wykorzystać nowe możliwości.

Low-code Platformy programistyczne są również zaprojektowane tak, aby były bardziej dostępne dla użytkowników nietechnicznych lub "programistów obywatelskich". Są to osoby, które mogą nie mieć formalnego wykształcenia programistycznego, ale dobrze rozumieją potrzeby biznesowe. Mogą oni używać tych narzędzi do tworzenia niestandardowych aplikacji, demokratyzując w ten sposób proces tworzenia aplikacji i zmniejszając zależność od ograniczonej puli profesjonalnych programistów.

Jaka jest różnica między no-code i low-code?

No-code Platformy programistyczne low-code i zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia aplikacji, czyniąc go bardziej dostępnym i wydajnym zarówno dla programistów, jak i użytkowników nietechnicznych. Różnią się one jednak pod względem docelowych odbiorców, złożoności, możliwości dostosowywania i wymaganego stopnia kodowania. Oto zestawienie różnic między platformami programistycznymi no-code i low-code:

Grupa docelowa:

No-code Platformy są przeznaczone głównie dla użytkowników nietechnicznych lub deweloperów-obywateli, którzy nie posiadają formalnej wiedzy w zakresie kodowania. Platformy te umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji bez wiedzy programistycznej.

Low-code Z drugiej strony, platformy skierowane są do profesjonalnych programistów i użytkowników technicznych, którzy mogą skorzystać z mniejszej złożoności i szybszego procesu rozwoju, zachowując jednocześnie możliwość pisania kodu i dostosowywania aplikacji w razie potrzeby.

Złożoność i dostosowywanie:

No-code Platformy oferują wizualne interfejsy drag-and-drop, gotowe szablony i gotowe do użycia komponenty, które upraszczają tworzenie aplikacji i nie wymagają kodowania. Chociaż zapewnia to łatwość użytkowania i przyspiesza rozwój, może ograniczać opcje dostosowywania i obsługi mniej złożonej logiki biznesowej.

Low-code Platformy zapewniają również wizualne narzędzia programistyczne i komponenty wielokrotnego użytku, ale pozwalają użytkownikom na pisanie niestandardowego kodu, gdy wymagana jest bardziej złożona logika i dostosowanie. Zapewnia to profesjonalnym programistom większą kontrolę i elastyczność w dostosowywaniu aplikacji do konkretnych wymagań.

Wymóg kodowania:

No-code Platformy eliminują potrzebę pisania tradycyjnego kodu, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji w całości za pomocą interfejsów wizualnych i gotowych komponentów.

Low-code Platformy, jak sama nazwa wskazuje, wymagają minimalnego kodowania. Użytkownicy mogą korzystać z narzędzi wizualnych przez większość czasu, ale nadal mogą pisać niestandardowy kod, gdy jest to konieczne, co pozwala na bardziej wydajny i konfigurowalny proces rozwoju.

Krzywa uczenia się i zestaw umiejętności:

No-code Platformy są generalnie łatwiejsze do opanowania i rozpoczęcia pracy, co jest atrakcyjne dla użytkowników, którzy mają ograniczone doświadczenie w kodowaniu lub nie mają go wcale.

Low-code Platformy mogą wymagać pewnej wiedzy na temat kodowania lub doświadczenia z koncepcjami programowania, co czyni je bardziej odpowiednimi dla użytkowników z wykształceniem technicznym lub tych, którzy chcą zainwestować czas w naukę podstaw kodowania.

No-code Platformy low-code są przeznaczone dla użytkowników nietechnicznych, którzy nie muszą pisać żadnego kodu, podczas gdy platformy są skierowane do programistów i użytkowników technicznych zdolnych do wykorzystania minimalnego kodu w celu większego dostosowania i elastyczności w tworzeniu aplikacji. Wybór między no-code i low-code w dużej mierze zależy od wymagań organizacji, docelowych odbiorców, wiedzy technicznej w zespole i złożoności opracowywanej aplikacji.

Wnioski:

Chociaż FlutterFlow jest solidną platformą no-code, alternatywy takie jak AppMaster, Adalo, OutSystems i Mendix, każda z nich oferuje unikalny zestaw funkcji i korzyści, aby zaspokoić różne potrzeby biznesowe. Wybierając najlepszą platformę dla swojej organizacji, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, kompatybilność z istniejącymi systemami i specyficzne wymagania projektów tworzenia aplikacji. Poświęcając czas na dokładne zbadanie alternatyw FlutterFlow, odkryjesz idealną platformę do usprawnienia procesu tworzenia aplikacji i osiągnięcia sukcesu w swoich przedsięwzięciach.