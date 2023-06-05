FlutterFlow, kod yazmadan uygulama geliştirmek isteyen işletmeler ve geliştiriciler için popüler bir seçim olarak ortaya çıktı. FlutterFlow çok sayıda avantaj sunarken, her biri farklı ihtiyaçları karşılamak için farklı avantajlar ve özellikler sunan, keşfetmeye değer birçok alternatif vardır. Bu makalede FlutterFlow'un en iyi alternatiflerine derinlemesine bir bakış sunarak her bir platformun neler sunduğunu ve bunların uygulama geliştirme sürecinizi geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini tartışacağız.

AppMaster

AppMaster , kullanıcıların zahmetsizce arka uç, mobil ve web uygulamaları tasarlamasını ve oluşturmasını sağlayan kapsamlı bir kodsuz platformdur . Kapsamlı araç ve yetenek yelpazesiyle AppMaster, kendisini FlutterFlow'a güçlü ve çok yönlü bir alternatif olarak konumlandırır.

Ana Özellikler:

Veritabanı şemasını (veri modelleri) görsel olarak tasarlayın ve görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak iş mantığını oluşturun.

Web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzlerini tasarlamak için sürükle ve bırak işlevi.

API belgelerinin ve veritabanı şeması geçiş betiklerinin otomatik oluşturulması.

Hızlı geliştirme ve devreye alma sağlayan uygulamaları tek tıklamayla oluşturun ve dağıtın.

Birden çok abonelik planı desteği ve ücretsiz bir hesap oluşturma seçeneği.

AppMaster özellikleri ve ölçeklenebilirliği sayesinde yeni başlayanlardan büyük ölçekli işletmelere kadar uzanan işletmeler için ideal bir çözümdür. Yazılım çözümlerini geleneksel geliştirme yöntemlerinden daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede hızlı bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için bu platformdan yararlanın.

Adalo

Adalo, bu alanda önemli bir popülerlik kazanmış, kullanıcı dostu no-code bir mobil uygulama oluşturucudur. Kullanıcıların, herhangi bir kodlama uzmanlığı gerektirmeden iOS ve Android cihazlara uygun mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Ana Özellikler:

Mobil uygulama kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sürükle ve bırak işlevi.

Popüler üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle sorunsuz entegrasyon.

Yerleşik kullanıcı kimlik doğrulaması ve veritabanı yönetimi.

Veri tutarlılığını sağlayan platformlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu.

Adalo sezgisel arayüzü ve mobil uygulama geliştirmeye odaklanması, onu kodlamanın karmaşıklıklarında gezinmeden mobil bir varlık oluşturmak isteyen işletmeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

OutSystems

OutSystems, kullanıcıların görsel, model odaklı bir ortamda web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan, uzun süredir devam eden düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur . Platform, sağlam özellik teklifleri ve ölçeklenebilirliği nedeniyle özellikle işletmeler arasında yaygın bir şekilde benimseniyor.

Ana Özellikler:

Yerel mobil uygulamalar, aşamalı web uygulamaları (PWA'lar) ve standart web uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli uygulama türleri için destek.

Çok çeşitli araçlar ve hizmetler için kapsamlı entegrasyon yeteneklerine sahip görsel geliştirme süreci.

Yerleşik güvenlik özellikleri ve endüstri standartlarına uygunluk, güvenli ve güvenilir bir uygulama geliştirme süreci sağlar.

Bulut, şirket içi veya hibrit ortamlar dahil olmak üzere altyapı ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış dağıtım seçenekleri.

OutSystems, low-code bir platformun esnekliğini ve verimliliğini korurken ölçekte uygulamalar oluşturmak isteyen kuruluşlar için FlutterFlow'a çekici bir alternatif sunuyor.

mendix

Mendix, kullanıcıların web, mobil ve IoT uygulamalarını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan, hızlı uygulama tesliminde uzmanlaşmış bir başka saygın low-code platformdur. Mendix, Çevik geliştirme metodolojilerini ve entegrasyon yeteneklerini desteklediği için büyük saygı görüyor.

Ana Özellikler:

Kullanıcı arayüzlerini ve veri modellerini tasarlamak için sürükle ve bırak arabirimi.

Mendix Assist aracılığıyla yapay zeka destekli geliştirme, uygulama geliştirme sürecini hızlandırır.

Uygulamaların genel, özel veya hibrit bulutlarda hızla başlatılabilmesini sağlayan tek tıkla uygulama devreye alma.

Mevcut teknoloji yığınınıza sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini sağlayan mevcut sistemler ve araçlarla sorunsuz entegrasyon.

Mendix, kurumsal sınıf sistemler ve altyapı ile uyumluluk sağlarken hızlı uygulama teslimini vurgulayan esnek low-code bir platform arayan işletmeler için ideal bir alternatif olarak hizmet vermektedir.

no-code?

No-code kullanıcıların geleneksel programlama kodu yazmaya gerek duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasını sağlayan bir geliştirme yaklaşımını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Önceden teknik uzmanlığa veya kodlama becerisine sahip olmayan kullanıcılar, no-code platformlardan ve araçlardan yararlanarak işlevsel uygulamaları kolayca tasarlayabilir, oluşturabilir ve dağıtabilir.

no-code geliştirmenin kalbinde drag-and-drop özellikleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve kullanıma hazır işlevlerle donatılmış kullanıcı dostu görsel arayüzler bulunur. Bu arabirimler, genellikle vatandaş geliştiriciler olarak adlandırılan teknik olmayan kullanıcılar için uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir kılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Buradaki fikir, uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirmek, onu her boyuttan ve çeşitli sektörlerden bireylere ve kuruluşlara ve ayrıca sınırlı teknik deneyime sahip olanlara açmaktır.

No-code platformlar birçok açıdan faydalıdır:

Erişilebilirlik : Kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldıran no-code platformlar, vatandaş geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların uygulamalar oluşturmasına ve kuruluşlarının dijital yeniliğine katkıda bulunmasına olanak tanır.

: Kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldıran platformlar, vatandaş geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların uygulamalar oluşturmasına ve kuruluşlarının dijital yeniliğine katkıda bulunmasına olanak tanır. Maliyet etkinliği : No-code geliştirme, profesyonel geliştiricileri işe alma veya programlama dillerini öğrenmek için fazladan zaman ve kaynak ayırmayla ilişkili maliyetleri azaltabilir , çünkü kullanıcılar önemli ölçüde daha kısa geliştirme süresiyle şirket içinde uygulamalar geliştirebilir.

: geliştirme, profesyonel geliştiricileri işe alma veya programlama dillerini öğrenmek için fazladan zaman ve kaynak ayırmayla ilişkili maliyetleri azaltabilir , çünkü kullanıcılar önemli ölçüde daha kısa geliştirme süresiyle şirket içinde uygulamalar geliştirebilir. Hız ve çeviklik : No-code ortamlar, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesine, test etmesine ve devreye almasına olanak tanır. Bu hızlı geliştirme döngüsü, kuruluşların pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermesine veya belirli iş zorluklarını daha çevik bir şekilde çözmesine yardımcı olabilir.

: ortamlar, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesine, test etmesine ve devreye almasına olanak tanır. Bu hızlı geliştirme döngüsü, kuruluşların pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermesine veya belirli iş zorluklarını daha çevik bir şekilde çözmesine yardımcı olabilir. İşbirliği : Nihai uygulamanın gerekli özellikleri karşılamasını ve istenen iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için geliştirme süreci boyunca birlikte çalışabildikleri için, No-code platformlar teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder.

: Nihai uygulamanın gerekli özellikleri karşılamasını ve istenen iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için geliştirme süreci boyunca birlikte çalışabildikleri için, platformlar teknik ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder. Esneklik : No-code araçlar genellikle bir dizi özelleştirme seçeneği ve üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz entegrasyon sağlayarak, kullanıcıların önceden oluşturulmuş yazılımların sınırlamalarıyla kısıtlanmadan kendi benzersiz gereksinimlerine uygun özel yapım uygulamalar oluşturabilmelerini sağlar.

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low-code nedir?

Low-code manuel kodlama ihtiyacını önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Uygulamaları oluşturmak için gerekli geleneksel el yazısı programlama miktarını en aza indirerek yazılım oluşturma sürecini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Low-code geliştirme platformları, grafik kullanıcı arabirimleri, önceden oluşturulmuş şablonlar, drag-and-drop araçları ve diğer kullanıcı dostu tasarım özelliklerini kullanır. Bunlar, geliştiricilerin uzun kod satırları yazmak yerine uygulamaları görsel olarak oluşturmasını mümkün kılar. Geliştiriciler, bir uygulama tasarlamak için kullanıcı arabirimi öğeleri, veri modelleri, iş süreçleri ve mantık kuralları gibi uygulama bileşenlerini kolayca seçip düzenleyebilir.

Low-code platformlar genellikle, geliştiricilerin bu bileşenleri işleyebileceği görsel olarak tümleşik bir geliştirme ortamı (IDE) ile birlikte gelir. Örneğin, bir geliştirici bir iş uygulaması oluşturuyorsa, kullanıcı arayüzünü ve iş akışlarını görsel olarak tasarlamak, bunu bir veritabanına bağlamak ve fazla kod yazmadan iş kurallarını uygulamak için low-code bir platform kullanabilir.

low-code geliştirmenin temel amacı, uygulama geliştirme sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmektir. Yavaş ve kaynak yoğun olabilen geleneksel programlama yöntemlerine kıyasla proje zaman çizelgelerini önemli ölçüde hızlandırma potansiyeline sahiptir. Bu, değişen pazar taleplerine ayak uydurmak veya yeni fırsatları yakalamak için uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesi ve dağıtması gereken işletmeler için özellikle yararlıdır.

Low-code geliştirme platformları ayrıca teknik olmayan kullanıcılar veya "vatandaş geliştiriciler" için daha erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, resmi programlama eğitimi almamış ancak iş ihtiyaçlarını iyi anlayan kişilerdir. Bu araçları özel uygulamalar oluşturmak için kullanabilirler, böylece uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirir ve sınırlı bir profesyonel geliştirici havuzuna olan güveni azaltırlar.

no-code ve low-code arasındaki fark nedir?

No-code ve low-code geliştirme platformlarının her ikisi de, uygulama geliştirme sürecini düzene sokarak, hem geliştiriciler hem de teknik olmayan kullanıcılar için daha erişilebilir ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Ancak hedef kitleleri, karmaşıklıkları, özelleştirme yetenekleri ve gereken kodlama derecesi bakımından farklılık gösterirler. İşte no-code ve low-code geliştirme platformları arasındaki farkların bir dökümü:

Hedef kitle:

No-code platformlar, öncelikle teknik olmayan kullanıcılara veya resmi kodlama uzmanlığından yoksun vatandaş geliştiricilere hitap eder. Bu platformlar, kullanıcıların herhangi bir programlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Öte yandan Low-code platformlar, kod yazma ve uygulamaları gerektiği gibi özelleştirme becerisini korurken azaltılmış karmaşıklık ve daha hızlı geliştirme sürecinden yararlanabilen profesyonel geliştiricileri ve teknik kullanıcıları hedefler.

Karmaşıklık ve özelleştirme:

No-code platformlar, uygulama geliştirmeyi basitleştiren ve kodlama gerektirmeyen görsel drag-and-drop arabirimleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve kullanıma hazır bileşenler sunar. Bu, kullanım kolaylığı sunup geliştirmeyi hızlandırırken, özelleştirme seçeneklerini sınırlayabilir ve daha az karmaşık iş mantığını idare edebilir.

Low-code platformlar ayrıca görsel geliştirme araçları ve yeniden kullanılabilir bileşenler sağlar, ancak daha karmaşık mantık ve özelleştirme gerektiğinde kullanıcıların özel kod yazmasına izin verir. Bu, profesyonel geliştiricilere, uygulamaları belirli gereksinimlere göre uyarlamada daha fazla kontrol ve esneklik sağlar.

Kodlama gereksinimi:

No-code platformlar, herhangi bir geleneksel koda olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, kullanıcıların tamamen görsel arayüzler ve hazır bileşenler aracılığıyla uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Low-code platformlar, adından da anlaşılacağı gibi minimum düzeyde kodlama gerektirir. Kullanıcılar çoğu zaman görsel araçlardan yararlanabilir, ancak gerektiğinde yine de özel kod yazabilir, bu da daha güçlü ve özelleştirilebilir bir geliştirme süreci sağlar.

Öğrenme eğrisi ve beceri seti:

No-code platformlar genellikle öğrenmesi ve kullanmaya başlaması daha kolaydır ve kodlama deneyimi sınırlı olan veya hiç olmayan kullanıcılara hitap eder.

Low-code platformlar, biraz kodlama bilgisi veya programlama kavramlarıyla ilgili deneyim gerektirebilir, bu da onları teknik altyapıya sahip kullanıcılar veya bazı kodlama temellerini öğrenmek için zaman harcamak isteyenler için daha uygun hale getirir.

No-code platformlar, herhangi bir kod yazması gerekmeyen teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanırken, low-code platformlar, uygulama geliştirmede daha fazla özelleştirme ve esneklik için minimum koddan yararlanabilen geliştiricileri ve teknik kullanıcıları hedefler. no-code ve low-code arasındaki seçim büyük ölçüde kuruluşun gereksinimlerine, hedef kitleye, ekip içindeki teknik uzmanlığa ve geliştirilmekte olan uygulamanın karmaşıklığına bağlıdır.

Çözüm:

FlutterFlow sağlam bir no-code platform olmasına rağmen, AppMaster, Adalo, OutSystems ve Mendix gibi alternatiflerin her biri, farklı iş ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz özellik ve avantajlar sunar. Kuruluşunuz için en iyi platformu seçerken ölçeklenebilirlik, mevcut sistemlerle uyumluluk ve uygulama geliştirme projelerinizin özel gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bu FlutterFlow alternatiflerini kapsamlı bir şekilde keşfetmek için zaman ayırarak, uygulama geliştirme sürecinizi düzene sokmak ve uygulama oluşturma çabalarınızda başarıya ulaşmak için mükemmel platformu keşfedeceksiniz.