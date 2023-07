Zoho Creator是一个被广泛认可和流行的低代码开发平台,因其全面的功能集而获得了良好的声誉,使用户能够轻松地创建网络和移动应用程序。然而,随着企业和开发人员寻求替代解决方案以满足他们的具体要求,市场上有几个值得注意的选择。在这篇文章中,我们将深入研究Zoho Creator的替代品,探索各种提供独特能力和功能的平台。

通过考虑这些替代品,你可以扩大你的视野,并就最适合你的应用开发需求的平台做出明智的决定。无论你是在寻求增强的定制选项,专门的行业解决方案,还是先进的集成能力,本文讨论的替代方案将为你提供有价值的见解和探索的选择,帮助你找到最适合你的业务目标。

低代码/No-Code 平台的主要优点

Low-code 和无代码平台为企业和开发者提供了许多好处:

可访问性和授权 : Low-code 和 no-code 平台大大降低了应用程序开发的门槛,允许编码知识有限的用户创建功能性应用程序。这增强了组织内公民开发者的能力,使他们能够快速有效地将他们的想法付诸实践。

: 和 平台大大降低了应用程序开发的门槛,允许编码知识有限的用户创建功能性应用程序。这增强了组织内公民开发者的能力,使他们能够快速有效地将他们的想法付诸实践。 加速开发过程 :这些平台提供预建的组件、模板和集成,节省了开发者的时间和精力。通过利用现有的资源,开发人员可以专注于他们的应用程序的独特方面,从而加快开发周期和更快的上市时间。

:这些平台提供预建的组件、模板和集成,节省了开发者的时间和精力。通过利用现有的资源,开发人员可以专注于他们的应用程序的独特方面,从而加快开发周期和更快的上市时间。 协作和调整 : Low-code 和 no-code 平台促进技术和非技术团队成员之间的协作。商业利益相关者可以积极参与开发过程,直接提出他们的见解和要求。这种合作方式促进了IT和商业目标之间更好的协调,从而提高结果和用户满意度。

: 和 平台促进技术和非技术团队成员之间的协作。商业利益相关者可以积极参与开发过程,直接提出他们的见解和要求。这种合作方式促进了IT和商业目标之间更好的协调,从而提高结果和用户满意度。 敏捷性和迭代开发 :这些平台能够实现快速的原型设计和迭代开发,使企业能够快速适应不断变化的需求或抓住新的机会。变化可以迅速实施,促进敏捷性,确保企业能够及时响应市场需求。

:这些平台能够实现快速的原型设计和迭代开发,使企业能够快速适应不断变化的需求或抓住新的机会。变化可以迅速实施,促进敏捷性,确保企业能够及时响应市场需求。 内置的可扩展性、安全性和维护: Low-code 和 no-code 平台通常具有内置的可扩展性、安全性和维护功能。他们处理后端基础设施、安全更新和性能优化,减少了开发人员的负担。这使企业能够专注于创新和提供价值,而不必担心基础技术的复杂性。

通过利用low-code 和no-code 平台的可访问性、加速开发过程、协作、敏捷性和内置功能,企业可以简化应用开发,推动数字化转型,并更有效地实现其目标。

低代码平台和No-Code 平台之间的区别

术语 "low-code" 和 "no-code" 指的是应用程序开发中的不同方法,强调所需的编码参与程度。

开发方法

低代码 : Low-code 平台涉及开发人员使用可视化界面和预建组件,同时利用最少的编码来构建应用程序。它们在定制和效率之间提供了一个平衡,允许开发人员在需要时编写定制代码。

: 平台涉及开发人员使用可视化界面和预建组件,同时利用最少的编码来构建应用程序。它们在定制和效率之间提供了一个平衡,允许开发人员在需要时编写定制代码。 No-Code : No-code 平台使几乎没有编码经验的用户能够使用可视化的拖放界面创建应用程序,消除了对任何编码的需求。它们优先考虑可访问性,并授权非技术用户独立构建功能性应用程序。

定制化和灵活性

低代码 : Low-code 平台提供更高水平的定制和灵活性。开发人员可以在需要时自由编写自定义代码,允许更复杂的应用程序定制和定制解决方案。

: 平台提供更高水平的定制和灵活性。开发人员可以在需要时自由编写自定义代码,允许更复杂的应用程序定制和定制解决方案。 No-Code : No-code 平台提供有限的定制选项,因为它们专注于简单性和易用性。用户主要依靠预建的模板和组件,这可能会限制可用的定制程度。

技术熟练度

低代码 : Low-code 平台要求开发人员拥有一定的编码知识和技术熟练程度。虽然编码量减少,但熟悉编码概念和逻辑仍然是必要的。

: 平台要求开发人员拥有一定的编码知识和技术熟练程度。虽然编码量减少,但熟悉编码概念和逻辑仍然是必要的。 No-Code : No-code 平台是为几乎没有编码经验的用户设计的。它们允许非技术用户(通常被称为公民开发者)独立创建应用程序,而不依赖传统的编码技能。

开发速度

低代码 : Low-code 平台通过提供预建的组件和可视化界面,简化了开发过程。与传统的编码方法相比,这加快了开发速度,但仍可能涉及一些编码任务,这可能影响开发速度。

: 平台通过提供预建的组件和可视化界面,简化了开发过程。与传统的编码方法相比,这加快了开发速度,但仍可能涉及一些编码任务,这可能影响开发速度。 No-Code : No-code 平台在开发速度方面表现出色,因为它们完全不需要编码。用户可以使用直观的 drag-and-drop 界面快速创建应用程序,使其成为快速应用开发的理想选择。

复杂性和高级功能

低代码 : Low-code 平台更适合于需要高级功能的复杂应用程序。编写自定义代码的能力使开发人员能够实现复杂的功能,并与外部系统或API集成。

: 平台更适合于需要高级功能的复杂应用程序。编写自定义代码的能力使开发人员能够实现复杂的功能,并与外部系统或API集成。 No-Code : No-code 平台一般更适合于简单到中等复杂的应用。虽然他们可能提供一系列预建的集成和功能,但他们在定制和免编码环境方面的限制会限制高级功能的实现。

了解low-code 和no-code 平台之间的差异,有助于企业和开发人员根据他们的技术熟练程度、定制需求和他们打算建立的应用程序的复杂性选择最合适的方法。

选择Zoho Creator替代品时需要考虑的因素

在选择Zoho Creator替代品时,有几个重要因素需要考虑:

可定制性和灵活性 :评估替代平台的定制选项水平,确定它是否能适应你的具体业务需求和流程。考虑创建自定义工作流程、字段和表格的灵活性。

:评估替代平台的定制选项水平,确定它是否能适应你的具体业务需求和流程。考虑创建自定义工作流程、字段和表格的灵活性。 定价和可负担性 :比较不同的Zoho Creator替代品的定价计划和套餐。评估成本效益和金钱价值。寻找与功能或用户许可相关的任何额外费用或隐藏费用。

:比较不同的Zoho Creator替代品的定价计划和套餐。评估成本效益和金钱价值。寻找与功能或用户许可相关的任何额外费用或隐藏费用。 集成能力 :检查替代平台的整合能力,确保它能与你使用的其他工具和系统无缝连接。检查预建的集成或API,以便于数据交换。

:检查替代平台的整合能力,确保它能与你使用的其他工具和系统无缝连接。检查预建的集成或API,以便于数据交换。 用户界面和使用便利性 :评估替代平台的用户界面(UI),考虑其直观性和对技术和非技术用户的导航便利性。寻找诸如 drag-and-drop builders或可视化编辑器的功能,以简化应用开发。

:评估替代平台的用户界面(UI),考虑其直观性和对技术和非技术用户的导航便利性。寻找诸如 builders或可视化编辑器的功能,以简化应用开发。 可扩展性和性能 :评估替代平台的可扩展性,并确定它是否能够处理随着你的业务增长而增加的数据量和用户需求。考虑其在速度、响应时间和可靠性方面的性能。

:评估替代平台的可扩展性,并确定它是否能够处理随着你的业务增长而增加的数据量和用户需求。考虑其在速度、响应时间和可靠性方面的性能。 客户支持和文件:研究替代平台所提供的客户支持水平,寻找诸如即时聊天、电子邮件或电话支持等选项。检查是否有全面的文件和资源可用于自助和故障排除。

通过考虑这些因素,你可以在选择最适合你的业务要求和符合你的发展计划的Zoho Creator替代品时做出明智的决定。

AppMaster.io

AppMaster.io是一个强大的no-code 平台,使用户能够在不写一行代码的情况下创建后端、网络和移动应用程序。通过其可视化的BP设计器,用户可以轻松地创建数据模型、业务逻辑和具有drag and drop 功能的UI组件。AppMaster ,以各种语言生成真实的应用程序,如用于后台应用程序的Go(golang),用于Web应用程序的Vue3框架,以及用于移动应用程序的Kotlin与Jetpack Compose for Android和SwiftUI for iOS。

此外,AppMaster 允许轻松部署到云端,甚至提供在企业内部托管应用程序的选项。凭借其全面的功能和快速的应用开发能力,AppMaster.io是Zoho Creator的一个强有力的替代品。

OutSystems

OutSystems是另一个领先的low-code 开发平台,使用户能够轻松建立企业级网络和移动应用程序。它提供了一个可视化的开发环境,用户可以创建用户界面,定义业务逻辑,并连接到各种数据源。

OutSystems提供了一系列预建的UI模板、集成选项和可扩展性功能,使其适合大规模应用开发。凭借其强大的安全性和合规性措施,OutSystems是对数据隐私有严格要求的组织的最佳选择。

Mendix

Mendix是一个被广泛认可的low-code 平台,使用户能够快速有效地构建应用程序。它提供了一个强大的可视化开发环境和一套全面的工具来创建网络和移动应用程序。

Mendix提供了一个用户友好的界面,协作功能,以及与各种系统、数据库和服务的广泛集成能力。由于注重简单性和易用性,Mendix对于小型企业和企业来说都是Zoho Creator的优秀替代品。

阿皮安

Appian是一个low-code 平台,它结合了流程自动化、数据管理和用户界面设计,以创建强大的商业应用程序。它提供了一个可视化的开发环境,用户可以设计工作流程,创建表格,并与外部系统集成。

Appian支持多渠道部署,并为移动应用开发提供功能。由于强调工作流程自动化和业务流程管理,Appian是希望简化运作和提高生产力的组织的理想选择。

微软Power Apps

微软Power Apps是一个low-code 平台,允许用户轻松地创建自定义业务应用程序。凭借其直观的视觉界面,用户可以通过使用广泛的预建模板和连接器来设计和构建应用程序。

Power Apps提供与其他微软产品和服务的无缝集成,使其特别适合已经使用微软生态系统的组织。该平台支持网络和移动应用开发,并允许用户将其应用直接发布到云端或企业内部。

从Zoho Creator迁移前需要考虑的因素

在开始从Zoho Creator迁移到另一个平台之前,有几个关键因素应该仔细考虑。首先是你现有的应用程序和数据的兼容性和转移性。评估替代平台是否能有效地导入和适应你目前的应用结构、工作流程和数据格式。

此外,评估与新平台相关的 学习曲线以及可用的培训和支持水平,以确保你的团队能顺利过渡。考虑迁移的成本影响,包括任何许可费用、实施成本和切换期间的潜在停机时间。评估替代平台的可扩展性和未来的增长潜力也是至关重要的,确保它能满足你不断扩大的业务需求。

此外,检查新平台的整合能力,确保它能与你的现有系统和第三方应用程序无缝连接。最后,在承诺迁移之前,寻求用户反馈并进行彻底的测试,确保新平台满足你的具体要求并提供更好的整体用户体验。

通过仔细考虑这些因素,你可以做出一个明智的决定,并计划从Zoho Creator成功迁移到另一个平台。

总结

虽然Zoho Creator是low-code 应用程序开发的一个受欢迎的选择,但有许多替代品可以提供类似甚至更多的功能。无论你是在寻找高级功能、特定行业的解决方案,还是更友好的界面,上述替代品都可以为你提供一系列的选择。

一个值得注意的替代品是AppMaster ,这是一个强大的no-code 平台,使用户能够在没有任何编码知识的情况下创建应用程序。AppMaster 拥有一个用户友好的界面,广泛的定制选项,以及丰富的预建模板和集成的选择。可扩展性是一个关键优势,允许应用程序与你的业务一起成长。此外,AppMaster 在整合能力方面表现出色,可以与其他系统和应用程序无缝连接。

在选择Zoho Creator替代品时,评估你的具体要求并考虑易用性、可扩展性、集成能力和价格等因素非常重要。通过了解你的需求和利用low-code 开发平台的力量,你可以加强你的应用开发过程,并在更短的时间内提供高质量的解决方案。