Zoho Creator ist eine weithin anerkannte und beliebte Low-Code-Entwicklungsplattform, die sich aufgrund ihres umfassenden Funktionsumfangs einen guten Ruf erworben hat und es den Nutzern ermöglicht, Web- und Mobilanwendungen mit Leichtigkeit zu erstellen. Da Unternehmen und Entwickler jedoch nach alternativen Lösungen suchen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, gibt es auf dem Markt mehrere bemerkenswerte Optionen. In diesem Artikel werden wir in die Welt der Zoho Creator-Alternativen eintauchen und eine Reihe von Plattformen untersuchen, die einzigartige Fähigkeiten und Funktionalitäten bieten.

Wenn Sie diese Alternativen in Betracht ziehen, können Sie Ihren Horizont erweitern und eine fundierte Entscheidung über die am besten geeignete Plattform für Ihre Anwendungsentwicklung treffen. Ganz gleich, ob Sie nach erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, spezialisierten Branchenlösungen oder fortschrittlichen Integrationsfunktionen suchen, die in diesem Artikel vorgestellten Alternativen bieten Ihnen wertvolle Einblicke und Optionen, die Sie erkunden können, um die perfekte Lösung für Ihre Unternehmensziele zu finden.

Die wichtigsten Vorteile von Low-Code/No-Code Plattformen

Low-code und No-Code-Plattformen bieten zahlreiche Vorteile für Unternehmen und Entwickler gleichermaßen:

Zugänglichkeit und Befähigung : Die Plattformen Low-code und no-code senken die Einstiegshürde für die Anwendungsentwicklung erheblich und ermöglichen es Benutzern mit begrenzten Programmierkenntnissen, funktionale Anwendungen zu erstellen. Dies gibt den Entwicklern in den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen schnell und effizient zu verwirklichen.

: Die Plattformen und senken die Einstiegshürde für die Anwendungsentwicklung erheblich und ermöglichen es Benutzern mit begrenzten Programmierkenntnissen, funktionale Anwendungen zu erstellen. Dies gibt den Entwicklern in den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen schnell und effizient zu verwirklichen. Beschleunigter Entwicklungsprozess : Diese Plattformen bieten vorgefertigte Komponenten, Vorlagen und Integrationen, die Entwicklern Zeit und Mühe ersparen. Durch die Nutzung vorhandener Ressourcen können sich die Entwickler auf die einzigartigen Aspekte ihrer Anwendung konzentrieren, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und einer schnelleren Markteinführung führt.

: Diese Plattformen bieten vorgefertigte Komponenten, Vorlagen und Integrationen, die Entwicklern Zeit und Mühe ersparen. Durch die Nutzung vorhandener Ressourcen können sich die Entwickler auf die einzigartigen Aspekte ihrer Anwendung konzentrieren, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und einer schnelleren Markteinführung führt. Zusammenarbeit und Abstimmung : Die Plattformen Low-code und no-code fördern die Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teammitgliedern. Geschäftsinteressenten können sich aktiv am Entwicklungsprozess beteiligen und ihre Erkenntnisse und Anforderungen direkt einbringen. Dieser kollaborative Ansatz fördert eine bessere Abstimmung zwischen IT- und Unternehmenszielen, was zu besseren Ergebnissen und höherer Benutzerzufriedenheit führt.

: Die Plattformen und fördern die Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teammitgliedern. Geschäftsinteressenten können sich aktiv am Entwicklungsprozess beteiligen und ihre Erkenntnisse und Anforderungen direkt einbringen. Dieser kollaborative Ansatz fördert eine bessere Abstimmung zwischen IT- und Unternehmenszielen, was zu besseren Ergebnissen und höherer Benutzerzufriedenheit führt. Agilität und iterative Entwicklung : Diese Plattformen ermöglichen ein schnelles Prototyping und eine iterative Entwicklung, so dass sich Unternehmen schnell an veränderte Anforderungen anpassen oder neue Chancen nutzen können. Änderungen können schnell implementiert werden, was die Agilität fördert und sicherstellt, dass Unternehmen zeitnah auf Marktanforderungen reagieren können.

: Diese Plattformen ermöglichen ein schnelles Prototyping und eine iterative Entwicklung, so dass sich Unternehmen schnell an veränderte Anforderungen anpassen oder neue Chancen nutzen können. Änderungen können schnell implementiert werden, was die Agilität fördert und sicherstellt, dass Unternehmen zeitnah auf Marktanforderungen reagieren können. Integrierte Skalierbarkeit, Sicherheit und Wartung: Die Plattformen Low-code und no-code verfügen häufig über integrierte Skalierbarkeits-, Sicherheits- und Wartungsfunktionen. Sie kümmern sich um die Backend-Infrastruktur, Sicherheitsaktualisierungen und Leistungsoptimierungen und entlasten so die Entwickler. So können sich Unternehmen auf Innovationen und die Schaffung von Mehrwert konzentrieren, ohne sich um die zugrunde liegende technische Komplexität kümmern zu müssen.

Durch die Nutzung der Zugänglichkeit, des beschleunigten Entwicklungsprozesses, der Zusammenarbeit, der Agilität und der integrierten Funktionen der Plattformen low-code und no-code können Unternehmen die Anwendungsentwicklung rationalisieren, die digitale Transformation vorantreiben und ihre Ziele effizienter erreichen.

Unterschiede zwischen Low-Code- und No-Code -Plattformen

Die Begriffe "low-code" und "no-code" beziehen sich auf unterschiedliche Ansätze bei der Anwendungsentwicklung und verdeutlichen den Grad der erforderlichen Codierung.

Entwicklungsansatz

Low-Code : Bei den Plattformen von Low-code arbeiten die Entwickler mit visuellen Schnittstellen und vorgefertigten Komponenten, während sie bei der Erstellung der Anwendungen nur ein Minimum an Kodierung verwenden. Sie bieten ein Gleichgewicht zwischen Anpassung und Effizienz und ermöglichen es Entwicklern, bei Bedarf eigenen Code zu schreiben.

: Bei den Plattformen von arbeiten die Entwickler mit visuellen Schnittstellen und vorgefertigten Komponenten, während sie bei der Erstellung der Anwendungen nur ein Minimum an Kodierung verwenden. Sie bieten ein Gleichgewicht zwischen Anpassung und Effizienz und ermöglichen es Entwicklern, bei Bedarf eigenen Code zu schreiben. No-Code : No-code Plattformen ermöglichen es Nutzern mit wenig bis gar keinen Programmierkenntnissen, Anwendungen über visuelle Drag-and-Drop-Schnittstellen zu erstellen, so dass keine Programmierung erforderlich ist. Sie stellen die Zugänglichkeit in den Vordergrund und ermöglichen es auch technisch nicht versierten Benutzern, eigenständig funktionale Anwendungen zu erstellen.

Anpassbarkeit und Flexibilität

Low-Code : Low-code Plattformen bieten ein höheres Maß an Anpassbarkeit und Flexibilität. Entwickler haben die Freiheit, bei Bedarf benutzerdefinierten Code zu schreiben, was eine komplexere Anwendungsanpassung und maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht.

: Plattformen bieten ein höheres Maß an Anpassbarkeit und Flexibilität. Entwickler haben die Freiheit, bei Bedarf benutzerdefinierten Code zu schreiben, was eine komplexere Anwendungsanpassung und maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. No-Code : No-code Plattformen bieten aufgrund ihrer Ausrichtung auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Die Benutzer verlassen sich in erster Linie auf vorgefertigte Vorlagen und Komponenten, was den Umfang der Anpassungsmöglichkeiten einschränken kann.

Technisches Fachwissen

Low-Code : Die Plattformen von Low-code erfordern von den Entwicklern ein gewisses Maß an Programmierkenntnissen und technischem Geschick. Auch wenn der Umfang der Codierung reduziert ist, ist die Vertrautheit mit Codierungskonzepten und Logik weiterhin erforderlich.

: Die Plattformen von erfordern von den Entwicklern ein gewisses Maß an Programmierkenntnissen und technischem Geschick. Auch wenn der Umfang der Codierung reduziert ist, ist die Vertrautheit mit Codierungskonzepten und Logik weiterhin erforderlich. No-Code : No-code Plattformen sind für Benutzer mit wenig bis gar keiner Programmiererfahrung konzipiert. Sie ermöglichen es nicht-technischen Nutzern (oft als "Bürgerentwickler" bezeichnet), Anwendungen unabhängig zu erstellen, ohne auf traditionelle Programmierkenntnisse angewiesen zu sein.

Geschwindigkeit der Entwicklung

Low-Code : Low-code Plattformen rationalisieren den Entwicklungsprozess durch die Bereitstellung vorgefertigter Komponenten und visueller Schnittstellen. Dies beschleunigt die Entwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden, aber es können immer noch einige Codierungsaufgaben anfallen, die die Entwicklungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können.

: Plattformen rationalisieren den Entwicklungsprozess durch die Bereitstellung vorgefertigter Komponenten und visueller Schnittstellen. Dies beschleunigt die Entwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden, aber es können immer noch einige Codierungsaufgaben anfallen, die die Entwicklungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können. No-Code : No-code Plattformen zeichnen sich durch eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit aus, da sie die Notwendigkeit von Kodierung vollständig eliminieren. Die Benutzer können über die intuitiven Schnittstellen von drag-and-drop schnell Anwendungen erstellen, was sie ideal für eine schnelle Anwendungsentwicklung macht.

Komplexität und erweiterte Funktionalität

Low-Code : Die Plattformen von Low-code sind besser für komplexe Anwendungen geeignet, die erweiterte Funktionen erfordern. Die Möglichkeit, benutzerdefinierten Code zu schreiben, erlaubt es Entwicklern, komplizierte Funktionen zu implementieren und mit externen Systemen oder APIs zu integrieren.

: Die Plattformen von sind besser für komplexe Anwendungen geeignet, die erweiterte Funktionen erfordern. Die Möglichkeit, benutzerdefinierten Code zu schreiben, erlaubt es Entwicklern, komplizierte Funktionen zu implementieren und mit externen Systemen oder APIs zu integrieren. No-Code No-code Plattformen eignen sich im Allgemeinen besser für einfache bis mäßig komplexe Anwendungen. Sie bieten zwar eine Reihe von vorgefertigten Integrationen und Funktionalitäten, aber ihre begrenzte Anpassungsfähigkeit und die kodierungsfreie Umgebung können die Implementierung fortgeschrittener Funktionen einschränken.

Das Verständnis der Unterschiede zwischen den Plattformen low-code und no-code hilft Unternehmen und Entwicklern bei der Auswahl des am besten geeigneten Ansatzes auf der Grundlage ihrer technischen Kenntnisse, ihres Anpassungsbedarfs und der Komplexität der Anwendungen, die sie erstellen möchten.

Faktoren, die bei der Auswahl einer Zoho Creator-Alternative zu berücksichtigen sind

Bei der Auswahl einer Zoho Creator-Alternative gibt es mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen:

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität : Beurteilen Sie den Grad der Anpassungsmöglichkeiten, die in der alternativen Plattform verfügbar sind, und stellen Sie fest, ob sie sich an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und -prozesse anpassen kann. Achten Sie auf die Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Workflows, Felder und Formulare.

: Beurteilen Sie den Grad der Anpassungsmöglichkeiten, die in der alternativen Plattform verfügbar sind, und stellen Sie fest, ob sie sich an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und -prozesse anpassen kann. Achten Sie auf die Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Workflows, Felder und Formulare. Preisgestaltung und Erschwinglichkeit : Vergleichen Sie die Preispläne und Pakete der verschiedenen Zoho Creator-Alternativen. Beurteilen Sie die Kosteneffizienz und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Achten Sie auf zusätzliche Gebühren oder versteckte Kosten im Zusammenhang mit Funktionen oder Benutzerlizenzen.

: Vergleichen Sie die Preispläne und Pakete der verschiedenen Zoho Creator-Alternativen. Beurteilen Sie die Kosteneffizienz und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Achten Sie auf zusätzliche Gebühren oder versteckte Kosten im Zusammenhang mit Funktionen oder Benutzerlizenzen. Integrationsfähigkeiten : Prüfen Sie die Integrationsmöglichkeiten der alternativen Plattform und stellen Sie sicher, dass sie nahtlos mit anderen von Ihnen verwendeten Tools und Systemen verbunden werden kann. Achten Sie auf vorgefertigte Integrationen oder APIs, die einen einfachen Datenaustausch ermöglichen.

: Prüfen Sie die Integrationsmöglichkeiten der alternativen Plattform und stellen Sie sicher, dass sie nahtlos mit anderen von Ihnen verwendeten Tools und Systemen verbunden werden kann. Achten Sie auf vorgefertigte Integrationen oder APIs, die einen einfachen Datenaustausch ermöglichen. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit : Bewerten Sie die Benutzeroberfläche (UI) der alternativen Plattform und achten Sie auf ihre Intuitivität und einfache Navigation sowohl für technische als auch für nichttechnische Benutzer. Achten Sie auf Funktionen wie drag-and-drop builders oder visuelle Editoren, die die Anwendungsentwicklung vereinfachen.

: Bewerten Sie die Benutzeroberfläche (UI) der alternativen Plattform und achten Sie auf ihre Intuitivität und einfache Navigation sowohl für technische als auch für nichttechnische Benutzer. Achten Sie auf Funktionen wie builders oder visuelle Editoren, die die Anwendungsentwicklung vereinfachen. Skalierbarkeit und Leistung : Beurteilen Sie die Skalierbarkeit der alternativen Plattform und stellen Sie fest, ob sie steigende Datenmengen und Benutzeranforderungen bewältigen kann, wenn Ihr Unternehmen wächst. Berücksichtigen Sie die Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Reaktionszeit und Zuverlässigkeit.

: Beurteilen Sie die Skalierbarkeit der alternativen Plattform und stellen Sie fest, ob sie steigende Datenmengen und Benutzeranforderungen bewältigen kann, wenn Ihr Unternehmen wächst. Berücksichtigen Sie die Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Reaktionszeit und Zuverlässigkeit. Kundensupport und Dokumentation: Informieren Sie sich über den Umfang des Kundensupports, den die alternative Plattform bietet, und achten Sie auf Optionen wie Live-Chat, E-Mail oder Telefonsupport. Prüfen Sie, ob eine umfassende Dokumentation und Ressourcen zur Selbsthilfe und Fehlerbehebung zur Verfügung stehen.

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl einer Zoho Creator-Alternative treffen, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht und mit Ihren Wachstumsplänen übereinstimmt.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine leistungsstarke Plattform ( no-code), mit der Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Mit dem visuellen BP-Designer können Benutzer Datenmodelle, Geschäftslogik und UI-Komponenten mit drag and drop -Funktionalität einfach erstellen. AppMaster generiert echte Anwendungen in verschiedenen Sprachen wie Go (golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework für Web-Anwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen.

Darüber hinaus ermöglicht AppMaster eine einfache Bereitstellung in der Cloud und bietet sogar die Möglichkeit, Anwendungen vor Ort zu hosten. Mit seinem umfassenden Funktionsumfang und den schnellen Möglichkeiten zur Anwendungsentwicklung ist AppMaster.io eine starke Alternative zu Zoho Creator.

OutSystems

OutSystems ist eine weitere führende Entwicklungsplattform ( low-code), mit der Benutzer auf einfache Weise Web- und Mobilanwendungen für Unternehmen erstellen können. Es bietet eine visuelle Entwicklungsumgebung, in der Benutzer die Benutzeroberfläche erstellen, Geschäftslogik definieren und Verbindungen zu verschiedenen Datenquellen herstellen können.

OutSystems bietet eine Reihe von vorgefertigten UI-Templates, Integrationsoptionen und Skalierbarkeitsfunktionen, die es für die Entwicklung umfangreicher Anwendungen geeignet machen. Mit seinen starken Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen ist OutSystems eine gute Wahl für Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen.

Mendix

Mendix ist eine weithin anerkannte Plattform ( low-code), die es Anwendern ermöglicht, Anwendungen schnell und effizient zu entwickeln. Sie bietet eine leistungsstarke visuelle Entwicklungsumgebung und ein umfassendes Set an Tools für die Erstellung von Web- und mobilen Anwendungen.

Mendix bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, Funktionen für die Zusammenarbeit und umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Systemen, Datenbanken und Diensten. Mit seinem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ist Mendix eine hervorragende Alternative zu Zoho Creator sowohl für kleine Unternehmen als auch für Konzerne.

Appian

Appian ist eine Plattform ( low-code), die Prozessautomatisierung, Datenmanagement und das Design von Benutzeroberflächen kombiniert, um leistungsstarke Geschäftsanwendungen zu erstellen. Es bietet eine visuelle Entwicklungsumgebung, in der Benutzer Workflows entwerfen, Formulare erstellen und mit externen Systemen integrieren können.

Appian unterstützt Multi-Channel-Bereitstellungen und bietet Funktionen für die Entwicklung mobiler Anwendungen. Mit seinem Schwerpunkt auf Workflow-Automatisierung und Geschäftsprozessmanagement ist Appian die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Abläufe rationalisieren und ihre Produktivität verbessern wollen.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps ist eine Plattform ( low-code), die es den Anwendern ermöglicht, mühelos individuelle Geschäftsanwendungen zu erstellen. Mit der intuitiven visuellen Schnittstelle können Benutzer Anwendungen entwerfen und erstellen, indem sie eine breite Palette von vorgefertigten Vorlagen und Konnektoren verwenden.

Power Apps bietet eine nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten und -Diensten und eignet sich daher besonders für Unternehmen, die bereits das Microsoft-Ökosystem nutzen. Die Plattform unterstützt die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen und ermöglicht es Benutzern, ihre Anwendungen direkt in der Cloud oder vor Ort zu veröffentlichen.

Faktoren, die vor der Migration von Zoho Creator zu beachten sind

Vor der Migration von Zoho Creator zu einer alternativen Plattform sollten mehrere Schlüsselfaktoren sorgfältig geprüft werden. An erster Stelle steht die Kompatibilität und Übertragbarkeit Ihrer bestehenden Anwendungen und Daten. Beurteilen Sie, ob die alternative Plattform Ihre aktuelle Anwendungsstruktur, Arbeitsabläufe und Datenformate effektiv importieren und übernehmen kann.

Beurteilen Sie außerdem die Lernkurve, die mit der neuen Plattform verbunden ist, sowie den Umfang der verfügbaren Schulungen und des Supports, um einen reibungslosen Übergang für Ihr Team zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die Kosten für die Migration, einschließlich der Lizenzgebühren, der Implementierungskosten und der möglichen Ausfallzeiten während der Umstellung. Es ist auch wichtig, die Skalierbarkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial der alternativen Plattform zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie Ihren wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht werden kann.

Prüfen Sie außerdem die Integrationsmöglichkeiten der neuen Plattform, um sicherzustellen, dass sie nahtlos mit Ihren bestehenden Systemen und Anwendungen von Drittanbietern verbunden werden kann. Und schließlich sollten Sie vor der Migration das Feedback der Benutzer einholen und gründliche Tests durchführen, um sicherzustellen, dass die neue Plattform Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt und die Benutzerfreundlichkeit insgesamt verbessert.

Wenn Sie diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und eine erfolgreiche Migration von Zoho Creator auf eine alternative Plattform planen.

Fazit

Obwohl Zoho Creator eine beliebte Wahl für die Entwicklung von low-code Anwendungen ist, gibt es viele Alternativen, die ähnliche oder sogar erweiterte Funktionen bieten. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach erweiterten Funktionen, branchenspezifischen Lösungen oder einer benutzerfreundlicheren Oberfläche sind, die oben erwähnten Alternativen bieten Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten zur Auswahl.

Eine bemerkenswerte Alternative ist AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. AppMaster bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, umfangreiche Anpassungsoptionen und eine große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen und Integrationen. Ein entscheidender Vorteil ist die Skalierbarkeit, so dass die Anwendungen mit Ihrem Unternehmen wachsen können. Darüber hinaus zeichnet sich AppMaster durch seine Integrationsfähigkeiten aus und lässt sich nahtlos mit anderen Systemen und Anwendungen verbinden.

Bei der Auswahl einer Zoho Creator-Alternative ist es wichtig, Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln und Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten und Preise zu berücksichtigen. Wenn Sie Ihre Anforderungen kennen und die Leistungsfähigkeit der Entwicklungsplattformen von low-code nutzen, können Sie Ihren Anwendungsentwicklungsprozess verbessern und qualitativ hochwertige Lösungen in kürzerer Zeit bereitstellen.