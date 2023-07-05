Zoho Creator, kullanıcıların web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasını sağlayan kapsamlı özellikleriyle güçlü bir ün kazanmış, yaygın olarak tanınan ve popüler bir düşük kodlu geliştirme platformudur. Bununla birlikte, işletmeler ve geliştiriciler kendi özel gereksinimlerine uyacak alternatif çözümler ararken, piyasada birkaç dikkate değer seçenek mevcuttur. Bu yazıda, benzersiz yetenekler ve işlevler sunan çeşitli platformları keşfederek Zoho Creator alternatiflerinin dünyasını inceleyeceğiz.

Bu alternatifleri değerlendirerek ufkunuzu genişletebilir ve uygulama geliştirme ihtiyaçlarınız için en uygun platform konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz. İster gelişmiş özelleştirme seçenekleri, ister özel endüstri çözümleri veya gelişmiş entegrasyon yetenekleri arıyor olun, bu makalede ele alınan alternatifler size değerli içgörüler ve keşfedilecek seçenekler sunarak iş hedeflerinize en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

Düşük Kodlu/ No-Code Platformların Temel Avantajları

Low-code ve kodsuz platformlar, hem işletmeler hem de geliştiriciler için çok sayıda avantaj sunar:

Erişilebilirlik ve Güçlendirme : Low-code ve no-code platformlar, sınırlı kodlama bilgisine sahip kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasına izin vererek, uygulama geliştirme için giriş engelini önemli ölçüde azaltır. Bu, kuruluşlardaki vatandaş geliştiricileri güçlendirerek fikirlerini hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlar.

: ve platformlar, sınırlı kodlama bilgisine sahip kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasına izin vererek, uygulama geliştirme için giriş engelini önemli ölçüde azaltır. Bu, kuruluşlardaki vatandaş geliştiricileri güçlendirerek fikirlerini hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlar. Hızlandırılmış Geliştirme Süreci : Bu platformlar önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlar sunarak geliştiricilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar. Geliştiriciler, mevcut kaynaklardan yararlanarak uygulamalarının benzersiz yönlerine odaklanabilir ve bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar.

: Bu platformlar önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlar sunarak geliştiricilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar. Geliştiriciler, mevcut kaynaklardan yararlanarak uygulamalarının benzersiz yönlerine odaklanabilir ve bu da daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar. İşbirliği ve Uyum : Low-code ve no-code platformlar, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş paydaşları, geliştirme sürecine aktif olarak katılarak içgörülerine ve gereksinimlerine doğrudan katkıda bulunabilirler. Bu işbirlikçi yaklaşım, BT ve iş hedefleri arasında daha iyi uyum sağlayarak daha iyi sonuçlara ve kullanıcı memnuniyetine yol açar.

: ve platformlar, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş paydaşları, geliştirme sürecine aktif olarak katılarak içgörülerine ve gereksinimlerine doğrudan katkıda bulunabilirler. Bu işbirlikçi yaklaşım, BT ve iş hedefleri arasında daha iyi uyum sağlayarak daha iyi sonuçlara ve kullanıcı memnuniyetine yol açar. Çeviklik ve Yinelemeli Geliştirme : Bu platformlar, hızlı prototipleme ve yinelemeli geliştirme sağlayarak işletmelerin değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamasına veya yeni fırsatları yakalamasına olanak tanır. Değişiklikler hızla uygulanabilir, çevikliği kolaylaştırır ve kuruluşların pazar taleplerine zamanında yanıt vermesini sağlar.

: Bu platformlar, hızlı prototipleme ve yinelemeli geliştirme sağlayarak işletmelerin değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamasına veya yeni fırsatları yakalamasına olanak tanır. Değişiklikler hızla uygulanabilir, çevikliği kolaylaştırır ve kuruluşların pazar taleplerine zamanında yanıt vermesini sağlar. Yerleşik Ölçeklenebilirlik, Güvenlik ve Bakım : Low-code ve no-code platformlar genellikle yerleşik ölçeklenebilirlik, güvenlik ve bakım özellikleriyle birlikte gelir. Arka uç altyapısını, güvenlik güncellemelerini ve performans optimizasyonlarını yöneterek geliştiricilerin üzerindeki yükü azaltırlar. Bu, işletmelerin altta yatan teknik karmaşıklıklar hakkında endişelenmeden inovasyona ve değer sunmaya odaklanmasına olanak tanır.

İşletmeler low-code ve no-code platformların erişilebilirlik, hızlandırılmış geliştirme süreci , işbirliği, çeviklik ve yerleşik özelliklerinden yararlanarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştırabilir, dijital dönüşümü yönlendirebilir ve hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşabilir.

Düşük Kodlu ve No-Code Platformlar Arasındaki Farklar

" low-code " ve " no-code " terimleri, uygulama geliştirmedeki farklı yaklaşımları ifade eder ve gereken kodlama katılım düzeyini vurgular.

Geliştirme Yaklaşımı

Düşük Kod : Low-code platformlar, uygulama oluşturmak için minimum kodlamayı kullanırken görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle çalışan geliştiricileri içerir. Özelleştirme ve verimlilik arasında bir denge sunarak geliştiricilerin gerektiğinde özel kod yazmasına olanak tanırlar.

: platformlar, uygulama oluşturmak için minimum kodlamayı kullanırken görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle çalışan geliştiricileri içerir. Özelleştirme ve verimlilik arasında bir denge sunarak geliştiricilerin gerektiğinde özel kod yazmasına olanak tanırlar. No-Code : No-code platformları, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların görsel sürükle ve bırak arabirimlerini kullanarak uygulamalar oluşturmasını sağlayarak herhangi bir kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Erişilebilirliğe öncelik verirler ve teknik olmayan kullanıcıları bağımsız olarak işlevsel uygulamalar oluşturmaları için güçlendirirler.

Özelleştirme ve Esneklik

Düşük Kod : Low-code platformlar, daha yüksek düzeyde özelleştirme ve esneklik sağlar. Geliştiriciler, gerektiğinde özel kod yazma özgürlüğüne sahiptir ve bu da daha karmaşık uygulama özelleştirmesine ve özel çözümlere olanak tanır.

: platformlar, daha yüksek düzeyde özelleştirme ve esneklik sağlar. Geliştiriciler, gerektiğinde özel kod yazma özgürlüğüne sahiptir ve bu da daha karmaşık uygulama özelleştirmesine ve özel çözümlere olanak tanır. No-Code : No-code platformları, basitliğe ve kullanım kolaylığına odaklandıkları için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar öncelikle, mevcut özelleştirme kapsamını sınırlayabilen önceden oluşturulmuş şablonlara ve bileşenlere güvenir.

Teknik Yeterlilik

Düşük Kod : Low-code platformlar, geliştiricilerin belirli bir düzeyde kodlama bilgisine ve teknik yeterliliğe sahip olmasını gerektirir. Kodlama miktarı azalırken, kodlama kavramlarına ve mantığına aşinalık hala gereklidir.

: platformlar, geliştiricilerin belirli bir düzeyde kodlama bilgisine ve teknik yeterliliğe sahip olmasını gerektirir. Kodlama miktarı azalırken, kodlama kavramlarına ve mantığına aşinalık hala gereklidir. No-Code : No-code platformları, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Teknik olmayan kullanıcıların (genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılır), geleneksel kodlama becerilerine güvenmeden bağımsız olarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Geliştirme Hızı

Düşük Kod : Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve görsel arayüzler sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. Bu, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla geliştirmeyi hızlandırır, ancak yine de geliştirme hızını etkileyebilecek bazı kodlama görevlerini içerebilir.

: platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve görsel arayüzler sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. Bu, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla geliştirmeyi hızlandırır, ancak yine de geliştirme hızını etkileyebilecek bazı kodlama görevlerini içerebilir. No-Code : No-code platformlar, kodlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdıkları için geliştirme hızında mükemmeldir. Kullanıcılar, sezgisel drag-and-drop arayüzlerini kullanarak hızlı bir şekilde uygulamalar oluşturabilir, bu da onları hızlı uygulama geliştirme için ideal hale getirir.

Karmaşıklık ve Gelişmiş İşlevsellik

Düşük Kod : Low-code platformlar, gelişmiş işlevsellik gerektiren karmaşık uygulamalar için daha uygundur. Özel kod yazabilme özelliği, geliştiricilerin karmaşık özellikler uygulamasına ve harici sistemler veya API'ler ile entegre olmasına olanak tanır.

: platformlar, gelişmiş işlevsellik gerektiren karmaşık uygulamalar için daha uygundur. Özel kod yazabilme özelliği, geliştiricilerin karmaşık özellikler uygulamasına ve harici sistemler veya API'ler ile entegre olmasına olanak tanır. No-Code : No-code platformları genellikle basit ila orta derecede karmaşık uygulamalar için daha uygundur. Bir dizi önceden oluşturulmuş entegrasyon ve işlevsellik sunabilmelerine rağmen, özelleştirme ve kodlamadan bağımsız ortamdaki sınırlamaları, gelişmiş işlevsellik uygulamasını kısıtlayabilir.

low-code ve no-code platformlar arasındaki farkları anlamak, işletmelerin ve geliştiricilerin teknik yeterliliklerine, özelleştirme gereksinimlerine ve oluşturmayı düşündükleri uygulamaların karmaşıklığına göre en uygun yaklaşımı seçmelerine yardımcı olur.

Bir Zoho Creator Alternatifi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Bir Zoho Creator alternatifi seçerken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır:

Özelleştirilebilirlik ve Esneklik : Alternatif platformda bulunan özelleştirme seçeneklerinin düzeyini değerlendirin ve özel iş gereksinimlerinize ve süreçlerinize uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirleyin. Özel iş akışları, alanlar ve formlar oluşturma esnekliğini göz önünde bulundurun.

: Alternatif platformda bulunan özelleştirme seçeneklerinin düzeyini değerlendirin ve özel iş gereksinimlerinize ve süreçlerinize uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirleyin. Özel iş akışları, alanlar ve formlar oluşturma esnekliğini göz önünde bulundurun. Fiyatlandırma ve Karşılanabilirlik : Farklı Zoho Creator alternatiflerinin fiyatlandırma planlarını ve paketlerini karşılaştırın. Maliyet etkinliğini ve paranın karşılığını değerlendirin. Özelliklerle veya kullanıcı lisanslarıyla ilişkili ek ücretleri veya gizli maliyetleri arayın.

: Farklı Zoho Creator alternatiflerinin fiyatlandırma planlarını ve paketlerini karşılaştırın. Maliyet etkinliğini ve paranın karşılığını değerlendirin. Özelliklerle veya kullanıcı lisanslarıyla ilişkili ek ücretleri veya gizli maliyetleri arayın. Entegrasyon Yetenekleri : Alternatif platformun entegrasyon yeteneklerini inceleyin ve kullandığınız diğer araç ve sistemlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabildiğinden emin olun. Kolay veri alışverişine izin veren önceden oluşturulmuş entegrasyonları veya API'leri kontrol edin.

: Alternatif platformun entegrasyon yeteneklerini inceleyin ve kullandığınız diğer araç ve sistemlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabildiğinden emin olun. Kolay veri alışverişine izin veren önceden oluşturulmuş entegrasyonları veya API'leri kontrol edin. Kullanıcı Arayüzü ve Kullanım Kolaylığı : Alternatif platformun kullanıcı arayüzünü (UI) değerlendirin ve hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için sezgiselliğini ve gezinme kolaylığını göz önünde bulundurun. Uygulama geliştirmeyi basitleştiren drag-and-drop oluşturucular veya görsel düzenleyiciler gibi özellikleri arayın.

: Alternatif platformun kullanıcı arayüzünü (UI) değerlendirin ve hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için sezgiselliğini ve gezinme kolaylığını göz önünde bulundurun. Uygulama geliştirmeyi basitleştiren oluşturucular veya görsel düzenleyiciler gibi özellikleri arayın. Ölçeklenebilirlik ve Performans : Alternatif platformun ölçeklenebilirliğini değerlendirin ve işletmeniz büyüdükçe artan veri hacimlerini ve kullanıcı taleplerini karşılayıp karşılayamayacağını belirleyin. Performansını hız, yanıt süresi ve güvenilirlik açısından değerlendirin.

: Alternatif platformun ölçeklenebilirliğini değerlendirin ve işletmeniz büyüdükçe artan veri hacimlerini ve kullanıcı taleplerini karşılayıp karşılayamayacağını belirleyin. Performansını hız, yanıt süresi ve güvenilirlik açısından değerlendirin. Müşteri Desteği ve Belgeleme : Alternatif platform tarafından sağlanan müşteri desteği düzeyini araştırın ve canlı sohbet, e-posta veya telefon desteği gibi seçenekleri arayın. Kendi kendine yardım ve sorun giderme için kapsamlı belgelerin ve kaynakların mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, iş gereksinimlerinize en uygun ve büyüme planlarınızla uyumlu bir Zoho Creator alternatifi seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz.

AppMaster

AppMaster.io , kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir no-code platformdur. Görsel BP Tasarımcısı ile kullanıcılar, drag and drop işleviyle kolayca veri modelleri , iş mantığı ve UI bileşenleri oluşturabilir. AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android için Jetpack Compose ile Kotlin ve mobil uygulamalar için iOS için SwiftUI gibi çeşitli dillerde gerçek uygulamalar üretir.

Ek olarak, AppMaster buluta kolay kurulum sağlar ve hatta uygulamaları şirket içinde barındırma seçeneği sunar. Kapsamlı özellikleri ve hızlı uygulama geliştirme yetenekleri ile AppMaster.io, Zoho Creator'a güçlü bir alternatiftir.

OutSystems

OutSystems, kullanıcıların kurumsal düzeyde web ve mobil uygulamaları kolayca oluşturmasına olanak tanıyan bir başka lider low-code geliştirme platformudur. Kullanıcıların UI oluşturabilecekleri, iş mantığını tanımlayabilecekleri ve çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilecekleri görsel bir geliştirme ortamı sunar.

OutSystems, büyük ölçekli uygulama geliştirme için uygun hale getiren bir dizi önceden oluşturulmuş UI şablonu, entegrasyon seçenekleri ve ölçeklenebilirlik özellikleri sunar. Güçlü güvenlik ve uyumluluk önlemleriyle OutSystems, sıkı veri gizliliği gereksinimleri olan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

mendix

Mendix, kullanıcıların uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını sağlayan, yaygın olarak tanınan bir low-code platformudur. Web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü bir görsel geliştirme ortamı ve kapsamlı bir araç seti sunar.

Mendix, kullanıcı dostu bir arayüz, işbirliği özellikleri ve çeşitli sistemler, veritabanları ve hizmetlerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sağlar. Sadelik ve kullanım kolaylığına odaklanan Mendix, hem küçük işletmeler hem de işletmeler için Zoho Creator'a mükemmel bir alternatiftir.

Appian

Appian, güçlü iş uygulamaları oluşturmak için süreç otomasyonu, veri yönetimi ve kullanıcı arabirimi tasarımını birleştiren low-code bir platformdur. Kullanıcıların iş akışlarını tasarlayabilecekleri, formlar oluşturabilecekleri ve harici sistemlerle entegre olabilecekleri görsel bir geliştirme ortamı sunar.

Appian, çok kanallı dağıtımları destekler ve mobil uygulama geliştirme için özellikler sağlar. İş akışı otomasyonu ve iş süreci yönetimine verdiği önemle Appian, operasyonlarını düzene sokmak ve üretkenliği artırmak isteyen kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps, kullanıcıların kolaylıkla özel iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Sezgisel görsel arabirimiyle kullanıcılar, çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve bağlayıcılar kullanarak uygulamalar tasarlayabilir ve oluşturabilir.

Power Apps, diğer Microsoft ürünleri ve hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon sunarak onu özellikle zaten Microsoft ekosistemini kullanan kuruluşlar için uygun hale getirir. Platform, web ve mobil uygulama geliştirmeyi destekler ve kullanıcıların uygulamalarını doğrudan bulutta veya şirket içinde yayınlamasına olanak tanır.

Zoho Creator'dan Geçiş Yapmadan Önce Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Zoho Creator'dan alternatif bir platforma geçiş sürecine başlamadan önce, dikkatle değerlendirilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. Birincisi ve en önemlisi, mevcut uygulamalarınızın ve verilerinizin uyumluluğu ve aktarılabilirliğidir . Alternatif platformun mevcut uygulama yapınızı, iş akışlarınızı ve veri formatlarınızı etkili bir şekilde içe aktarıp barındıramayacağını değerlendirin.

Ek olarak, ekibiniz için sorunsuz bir geçiş sağlamak için yeni platformla ilişkili öğrenme eğrisini ve mevcut eğitim ve destek düzeyini değerlendirin. Lisanslama ücretleri, uygulama maliyetleri ve geçiş sırasındaki olası kesintiler dahil olmak üzere geçişin maliyet üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurun. Alternatif platformun ölçeklenebilirliğini ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirerek, genişleyen iş ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesini sağlamak da önemlidir.

Ayrıca, yeni platformun entegrasyon yeteneklerini inceleyerek mevcut sistemlerinize ve üçüncü taraf uygulamalarınıza sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesini sağlayın. Son olarak, yeni platformun özel gereksinimlerinizi karşıladığından ve iyileştirilmiş bir genel kullanıcı deneyimi sağladığından emin olarak, geçiş işlemini gerçekleştirmeden önce kullanıcı geri bildirimi alın ve kapsamlı testler gerçekleştirin.

Bu faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurarak bilinçli bir karar verebilir ve Zoho Creator'dan alternatif bir platforma başarılı bir geçiş için plan yapabilirsiniz.

Çözüm

Zoho Creator low-code uygulama geliştirme için popüler bir seçim olsa da, benzer ve hatta gelişmiş özellikler sunan birçok alternatif mevcuttur. İster gelişmiş işlevler, sektöre özel çözümler veya daha kullanıcı dostu bir arayüz arıyor olun, yukarıda belirtilen alternatifler size aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi seçenek sunabilir.

Dikkate değer bir alternatif, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir no-code platform olan AppMaster. AppMaster kullanıcı dostu bir arayüze, kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ve önceden oluşturulmuş zengin şablon ve entegrasyon seçeneklerine sahiptir. Ölçeklenebilirlik, uygulamaların işinizle birlikte büyümesini sağlayan önemli bir avantajdır. Ayrıca AppMaster, diğer sistemler ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak entegrasyon yeteneklerinde öne çıkar.

Bir Zoho Creator alternatifi seçerken özel gereksinimlerinizi değerlendirmeniz ve kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, entegrasyon yetenekleri ve fiyatlandırma gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. İhtiyaçlarınızı anlayarak ve low-code geliştirme platformlarının gücünden yararlanarak, uygulama geliştirme sürecinizi geliştirebilir ve daha kısa sürede yüksek kaliteli çözümler sunabilirsiniz.