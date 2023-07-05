Zoho Creator - это широко известная и популярная платформа low-code разработки, которая завоевала прочную репутацию благодаря своему обширному набору функций, позволяющему пользователям с легкостью создавать веб- и мобильные приложения. Однако, поскольку предприятия и разработчики ищут альтернативные решения, отвечающие их специфическим требованиям, на рынке появилось несколько достойных внимания вариантов. В этой статье мы погрузимся в мир альтернатив Zoho Creator, исследуя разнообразные платформы, которые предлагают уникальные возможности и функционал.

Рассмотрев эти альтернативы, вы сможете расширить свои горизонты и принять взвешенное решение относительно наиболее подходящей платформы для ваших потребностей в разработке приложений. Если вы ищете расширенные возможности настройки, специализированные отраслевые решения или расширенные возможности интеграции, альтернативы, рассмотренные в этой статье, предоставят вам ценные сведения и варианты для изучения, помогая вам найти идеальное решение для ваших бизнес-целей.

Ключевые преимущества платформ с низким кодом/No-Code

Low-code и no-code платформы предлагают множество преимуществ как для бизнеса, так и для разработчиков:

Доступность и расширение возможностей : платформы Low-code и no-code значительно снижают барьер для разработки приложений, позволяя пользователям с ограниченными знаниями кодирования создавать функциональные приложения. Это расширяет возможности гражданских разработчиков в организациях, позволяя им быстро и эффективно воплощать свои идеи в жизнь.

: платформы и значительно снижают барьер для разработки приложений, позволяя пользователям с ограниченными знаниями кодирования создавать функциональные приложения. Это расширяет возможности гражданских разработчиков в организациях, позволяя им быстро и эффективно воплощать свои идеи в жизнь. Ускоренный процесс разработки : Эти платформы предоставляют готовые компоненты, шаблоны и интеграции, экономя время и усилия разработчиков. Используя существующие ресурсы, разработчики могут сосредоточиться на уникальных аспектах своего приложения, что приводит к ускорению цикла разработки и выходу на рынок.

: Эти платформы предоставляют готовые компоненты, шаблоны и интеграции, экономя время и усилия разработчиков. Используя существующие ресурсы, разработчики могут сосредоточиться на уникальных аспектах своего приложения, что приводит к ускорению цикла разработки и выходу на рынок. Сотрудничество и согласование : платформы Low-code и no-code способствуют сотрудничеству между техническими и нетехническими членами команды. Бизнес-заинтересованные стороны могут активно участвовать в процессе разработки, напрямую предоставляя свои соображения и требования. Такой совместный подход способствует лучшему согласованию целей ИТ и бизнеса, что приводит к улучшению результатов и удовлетворенности пользователей.

: платформы и способствуют сотрудничеству между техническими и нетехническими членами команды. Бизнес-заинтересованные стороны могут активно участвовать в процессе разработки, напрямую предоставляя свои соображения и требования. Такой совместный подход способствует лучшему согласованию целей ИТ и бизнеса, что приводит к улучшению результатов и удовлетворенности пользователей. Гибкость и итеративная разработка : Эти платформы обеспечивают быстрое создание прототипов и итеративную разработку, что позволяет предприятиям быстро адаптироваться к меняющимся потребностям или использовать новые возможности. Изменения могут быть реализованы быстро, что способствует маневренности и гарантирует, что организации смогут своевременно реагировать на требования рынка.

: Эти платформы обеспечивают быстрое создание прототипов и итеративную разработку, что позволяет предприятиям быстро адаптироваться к меняющимся потребностям или использовать новые возможности. Изменения могут быть реализованы быстро, что способствует маневренности и гарантирует, что организации смогут своевременно реагировать на требования рынка. Встроенная масштабируемость, безопасность и обслуживание: Low-code и no-code платформы часто поставляются со встроенными функциями масштабируемости, безопасности и обслуживания. Они занимаются инфраструктурой бэкенда, обновлениями безопасности и оптимизацией производительности, снижая нагрузку на разработчиков. Это позволяет предприятиям сосредоточиться на инновациях и предоставлении ценностей, не беспокоясь о базовых технических сложностях.

Используя доступность, ускоренный процесс разработки, сотрудничество, гибкость и встроенные функции платформ low-code и no-code, предприятия могут оптимизировать разработку приложений, стимулировать цифровую трансформацию и более эффективно достигать своих целей.

Различия между платформами Low-Code и No-Code

Термины "low-code" и "no-code" означают различные подходы к разработке приложений, подчеркивая уровень необходимого участия в кодировании.

Подход к разработке

Low-Code : платформы Low-code предполагают работу разработчиков с визуальными интерфейсами и готовыми компонентами при минимальном кодировании для создания приложений. Они предлагают баланс между настройкой и эффективностью, позволяя разработчикам писать пользовательский код, когда это необходимо.

: платформы предполагают работу разработчиков с визуальными интерфейсами и готовыми компонентами при минимальном кодировании для создания приложений. Они предлагают баланс между настройкой и эффективностью, позволяя разработчикам писать пользовательский код, когда это необходимо. No-Code Платформы No-code позволяют пользователям с минимальным опытом кодирования создавать приложения с помощью визуальных интерфейсов drag-and-drop, исключая необходимость в кодировании. Они обеспечивают доступность и дают возможность нетехническим пользователям самостоятельно создавать функциональные приложения.

Персонализация и гибкость

Low-Code : Low-code платформы обеспечивают более высокий уровень кастомизации и гибкости. Разработчики могут свободно писать пользовательский код, когда это необходимо, что позволяет создавать более сложные приложения и индивидуальные решения.

: платформы обеспечивают более высокий уровень кастомизации и гибкости. Разработчики могут свободно писать пользовательский код, когда это необходимо, что позволяет создавать более сложные приложения и индивидуальные решения. No-Code Платформы No-code предлагают ограниченные возможности настройки из-за того, что они ориентированы на простоту и удобство использования. Пользователи в основном полагаются на готовые шаблоны и компоненты, что может ограничивать возможности настройки.

Техническая квалификация

Платформы Low-Code : Low-code требуют от разработчиков определенного уровня знаний кодирования и технического мастерства. Хотя объем кодирования уменьшен, знакомство с концепциями кодирования и логикой все равно необходимо.

: требуют от разработчиков определенного уровня знаний кодирования и технического мастерства. Хотя объем кодирования уменьшен, знакомство с концепциями кодирования и логикой все равно необходимо. No-Code Платформы No-code предназначены для пользователей с минимальным опытом кодирования или вообще без него. Они позволяют нетехническим пользователям (часто называемым гражданскими разработчиками) самостоятельно создавать приложения, не полагаясь на традиционные навыки кодирования.

Скорость разработки

Low-Code : Low-code платформы упрощают процесс разработки, предоставляя предварительно созданные компоненты и визуальные интерфейсы. Это ускоряет разработку по сравнению с традиционными методами кодирования, но все же может включать некоторые задачи кодирования, что может повлиять на скорость разработки.

: платформы упрощают процесс разработки, предоставляя предварительно созданные компоненты и визуальные интерфейсы. Это ускоряет разработку по сравнению с традиционными методами кодирования, но все же может включать некоторые задачи кодирования, что может повлиять на скорость разработки. No-Code Платформы No-code превосходят по скорости разработки, поскольку они полностью устраняют необходимость в кодировании. Пользователи могут быстро создавать приложения с помощью интуитивно понятных интерфейсов drag-and-drop , что делает их идеальными для быстрой разработки приложений.

Сложность и расширенная функциональность

Low-Code : платформы Low-code лучше подходят для сложных приложений, требующих расширенной функциональности. Возможность написания пользовательского кода позволяет разработчикам реализовывать сложные функции и интегрироваться с внешними системами или API.

: платформы лучше подходят для сложных приложений, требующих расширенной функциональности. Возможность написания пользовательского кода позволяет разработчикам реализовывать сложные функции и интегрироваться с внешними системами или API. No-Code Платформы No-code обычно больше подходят для простых и умеренно сложных приложений. Хотя они могут предложить ряд готовых интеграций и функциональных возможностей, их ограничения в настройке и свободная от кодирования среда могут ограничить реализацию расширенных функций.

Понимание различий между платформами low-code и no-code поможет компаниям и разработчикам выбрать наиболее подходящий подход в зависимости от их технического уровня, потребностей в настройке и сложности приложений, которые они собираются создать.

Факторы, которые следует учитывать при выборе альтернативы Zoho Creator

При выборе альтернативы Zoho Creator необходимо учитывать несколько важных факторов:

Настраиваемость и гибкость : Оцените уровень возможностей настройки, доступных в альтернативной платформе, и определите, сможет ли она адаптироваться к вашим конкретным бизнес-потребностям и процессам. Оцените гибкость создания пользовательских рабочих процессов, полей и форм.

: Оцените уровень возможностей настройки, доступных в альтернативной платформе, и определите, сможет ли она адаптироваться к вашим конкретным бизнес-потребностям и процессам. Оцените гибкость создания пользовательских рабочих процессов, полей и форм. Ценообразование и доступность : Сравните ценовые планы и пакеты различных альтернатив Zoho Creator. Оцените экономическую эффективность и соотношение цены и качества. Ищите любые дополнительные сборы или скрытые расходы, связанные с функциями или пользовательскими лицензиями.

: Сравните ценовые планы и пакеты различных альтернатив Zoho Creator. Оцените экономическую эффективность и соотношение цены и качества. Ищите любые дополнительные сборы или скрытые расходы, связанные с функциями или пользовательскими лицензиями. Возможности интеграции : Изучите интеграционные возможности альтернативной платформы и убедитесь, что она может легко соединяться с другими инструментами и системами, которые вы используете. Проверьте наличие готовых интеграций или API, которые позволяют легко обмениваться данными.

: Изучите интеграционные возможности альтернативной платформы и убедитесь, что она может легко соединяться с другими инструментами и системами, которые вы используете. Проверьте наличие готовых интеграций или API, которые позволяют легко обмениваться данными. Пользовательский интерфейс и простота использования : Оцените пользовательский интерфейс (UI) альтернативной платформы и обратите внимание на его интуитивность и простоту навигации для технических и нетехнических пользователей. Ищите такие функции, как конструкторы drag-and-drop или визуальные редакторы, которые упрощают разработку приложений.

: Оцените пользовательский интерфейс (UI) альтернативной платформы и обратите внимание на его интуитивность и простоту навигации для технических и нетехнических пользователей. Ищите такие функции, как конструкторы или визуальные редакторы, которые упрощают разработку приложений. Масштабируемость и производительность : Оцените масштабируемость альтернативной платформы и определите, сможет ли она справиться с растущими объемами данных и требованиями пользователей по мере развития вашего бизнеса. Оцените ее производительность с точки зрения скорости, времени отклика и надежности.

: Оцените масштабируемость альтернативной платформы и определите, сможет ли она справиться с растущими объемами данных и требованиями пользователей по мере развития вашего бизнеса. Оцените ее производительность с точки зрения скорости, времени отклика и надежности. Поддержка клиентов и документация: Изучите уровень поддержки клиентов, предоставляемой альтернативной платформой, и обратите внимание на такие опции, как живой чат, электронная почта или поддержка по телефону. Проверьте, доступна ли исчерпывающая документация и ресурсы для самопомощи и устранения неполадок.

Учитывая эти факторы, вы сможете принять обоснованное решение при выборе альтернативы Zoho Creator, которая наилучшим образом отвечает требованиям вашего бизнеса и соответствует вашим планам развития.

AppMaster.io

AppMaster.io - это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, не написав ни строчки кода. С помощью визуального BP Designer пользователи могут легко создавать модели данных, бизнес-логику и компоненты пользовательского интерфейса с функциональностью drag and drop. AppMaster генерирует реальные приложения на различных языках, таких как Go (golang) для backend-приложений, фреймворк Vue3 для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений.

Кроме того, AppMaster позволяет легко развертывать приложения в облаке и даже предлагает возможность размещения приложений на локальных площадках. Благодаря широкому набору функций и возможности быстрой разработки приложений, AppMaster.io является сильной альтернативой Zoho Creator.

OutSystems

OutSystems - еще одна ведущая платформа разработки low-code, которая позволяет пользователям легко создавать корпоративные веб- и мобильные приложения. Она предлагает визуальную среду разработки, в которой пользователи могут создавать пользовательский интерфейс, определять бизнес-логику и подключаться к различным источникам данных.

OutSystems предоставляет ряд готовых шаблонов пользовательского интерфейса, возможности интеграции и функции масштабирования, что делает ее подходящей для разработки крупномасштабных приложений. Благодаря высоким мерам безопасности и соответствия нормативным требованиям, OutSystems является отличным выбором для организаций со строгими требованиями к конфиденциальности данных.

Mendix

Mendix - это широко известная платформа low-code, которая позволяет пользователям быстро и эффективно создавать приложения. Она предлагает мощную визуальную среду разработки и полный набор инструментов для создания веб- и мобильных приложений.

Mendix предоставляет удобный интерфейс, функции совместной работы и широкие возможности интеграции с различными системами, базами данных и сервисами. Благодаря своей ориентации на простоту и удобство использования, Mendix является отличной альтернативой Zoho Creator как для малого бизнеса, так и для предприятий.

Appian

Appian - это платформа low-code, которая объединяет автоматизацию процессов, управление данными и дизайн пользовательского интерфейса для создания мощных бизнес-приложений. Она предлагает визуальную среду разработки, в которой пользователи могут проектировать рабочие процессы, создавать формы и интегрироваться с внешними системами.

Appian поддерживает многоканальное развертывание и предоставляет возможности для разработки мобильных приложений. Уделяя особое внимание автоматизации рабочих процессов и управлению бизнес-процессами, Appian является идеальным выбором для организаций, стремящихся упорядочить свою деятельность и повысить производительность.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps - это платформа low-code, которая позволяет пользователям с легкостью создавать пользовательские бизнес-приложения. Благодаря интуитивно понятному визуальному интерфейсу пользователи могут проектировать и создавать приложения, используя широкий спектр предварительно созданных шаблонов и коннекторов.

Power Apps предлагает бесшовную интеграцию с другими продуктами и услугами Microsoft, что делает ее особенно подходящей для организаций, уже использующих экосистему Microsoft. Платформа поддерживает разработку веб- и мобильных приложений и позволяет пользователям публиковать свои приложения непосредственно в облаке или на локальных площадках.

Факторы, которые необходимо учитывать перед миграцией с Zoho Creator

Прежде чем приступить к процессу миграции с Zoho Creator на альтернативную платформу, необходимо тщательно изучить несколько ключевых факторов. Прежде всего, это совместимость и возможность перено са существующих приложений и данных. Оцените, сможет ли альтернативная платформа эффективно импортировать и приспособить структуру ваших текущих приложений, рабочие процессы и форматы данных.

Кроме того, оцените кривую обучения, связанную с новой платформой, а также уровень обучения и поддержки, доступный для обеспечения плавного перехода для вашей команды. Оцените стоимость перехода, включая стоимость лицензирования, затраты на внедрение и возможные простои во время перехода. Также важно оценить масштабируемость и потенциал будущего роста альтернативной платформы, чтобы убедиться, что она сможет удовлетворить растущие потребности вашего бизнеса.

Кроме того, изучите интеграционные возможности новой платформы, чтобы убедиться, что она может легко соединяться с вашими существующими системами и сторонними приложениями. Наконец, прежде чем приступить к миграции, необходимо получить отзывы пользователей и провести тщательное тестирование, чтобы убедиться, что новая платформа отвечает вашим конкретным требованиям и обеспечивает улучшенное общее удобство работы.

Тщательно рассмотрев эти факторы, вы сможете принять обоснованное решение и спланировать успешный переход с Zoho Creator на альтернативную платформу.

Заключение

Хотя Zoho Creator является популярным выбором для разработки приложений low-code, существует множество альтернатив, предлагающих аналогичный или даже расширенный набор функций. Если вы ищете расширенные функциональные возможности, отраслевые решения или более удобный интерфейс, вышеупомянутые альтернативы предоставят вам широкий выбор.

Одной из заметных альтернатив является AppMaster, мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать приложения без каких-либо знаний кодирования. AppMaster может похвастаться удобным интерфейсом, широкими возможностями настройки, богатым выбором готовых шаблонов и интеграций. Масштабируемость - ключевое преимущество, позволяющее приложениям расти вместе с вашим бизнесом. Кроме того, AppMaster обладает превосходными возможностями интеграции, легко соединяясь с другими системами и приложениями.

При выборе альтернативы Zoho Creator важно оценить ваши конкретные требования и учесть такие факторы, как простота использования, масштабируемость, возможности интеграции и цена. Понимая свои потребности и используя возможности платформ разработки low-code, вы сможете улучшить процесс разработки приложений и создавать высококачественные решения за меньшее время.