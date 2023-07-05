Zoho Creator عبارة عن منصة تطوير برموز منخفضة معترف بها على نطاق واسع اكتسبت سمعة قوية لمجموعة ميزاتها الشاملة ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال بسهولة. ومع ذلك ، نظرًا لأن الشركات والمطورين يبحثون عن حلول بديلة تناسب متطلباتهم المحددة ، فهناك العديد من الخيارات الجديرة بالملاحظة المتاحة في السوق. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في عالم بدائل Zoho Creator ، ونستكشف مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية التي توفر إمكانات ووظائف فريدة.

من خلال النظر في هذه البدائل ، يمكنك توسيع آفاقك واتخاذ قرار مستنير بشأن النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لاحتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بك. سواء كنت تبحث عن خيارات تخصيص محسّنة أو حلول صناعية متخصصة أو إمكانات تكامل متقدمة ، فإن البدائل التي تمت مناقشتها في هذه المقالة ستزودك برؤى وخيارات قيمة لاستكشافها ، مما يساعدك في العثور على الأنسب لأهداف عملك.

الفوائد الرئيسية للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية / No-Code

توفر الأنظمة الأساسية Low-code وغير البرمجية العديد من المزايا للشركات والمطورين على حدٍ سواء:

إمكانية الوصول والتمكين : تقلل الأنظمة الأساسية Low-code no-code بشكل كبير من حاجز الدخول لتطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين ذوي المعرفة المحدودة بالشفرة بإنشاء تطبيقات وظيفية. يؤدي ذلك إلى تمكين المطورين المواطنين داخل المؤسسات ، وتمكينهم من طرح أفكارهم في الحياة بسرعة وكفاءة.

: تقلل الأنظمة الأساسية بشكل كبير من حاجز الدخول لتطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين ذوي المعرفة المحدودة بالشفرة بإنشاء تطبيقات وظيفية. يؤدي ذلك إلى تمكين المطورين المواطنين داخل المؤسسات ، وتمكينهم من طرح أفكارهم في الحياة بسرعة وكفاءة. عملية التطوير المعجل : توفر هذه الأنظمة الأساسية مكونات وقوالب وعمليات تكامل مسبقة الصنع ، مما يوفر الوقت والجهد للمطورين. من خلال الاستفادة من الموارد الحالية ، يمكن للمطورين التركيز على الجوانب الفريدة لتطبيقهم ، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت أسرع للتسويق .

: توفر هذه الأنظمة الأساسية مكونات وقوالب وعمليات تكامل مسبقة الصنع ، مما يوفر الوقت والجهد للمطورين. من خلال الاستفادة من الموارد الحالية ، يمكن للمطورين التركيز على الجوانب الفريدة لتطبيقهم ، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ووقت أسرع للتسويق . التعاون والمواءمة : تعزز الأنظمة الأساسية Low-code no-code المشفرة التعاون بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين. يمكن لأصحاب المصلحة التجاريين المشاركة بنشاط في عملية التطوير ، والمساهمة بأفكارهم ومتطلباتهم بشكل مباشر. يعزز هذا النهج التعاوني المواءمة الأفضل بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل ، مما يؤدي إلى تحسين النتائج وإرضاء المستخدم.

: تعزز الأنظمة الأساسية المشفرة التعاون بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين. يمكن لأصحاب المصلحة التجاريين المشاركة بنشاط في عملية التطوير ، والمساهمة بأفكارهم ومتطلباتهم بشكل مباشر. يعزز هذا النهج التعاوني المواءمة الأفضل بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل ، مما يؤدي إلى تحسين النتائج وإرضاء المستخدم. الرشاقة والتطوير المتكرر : تتيح هذه المنصات تطوير النماذج الأولية السريعة والتكرار ، مما يسمح للشركات بالتكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة أو اغتنام الفرص الجديدة. يمكن تنفيذ التغييرات بسرعة ، مما يسهل خفة الحركة ويضمن استجابة المنظمات لمتطلبات السوق في الوقت المناسب.

: تتيح هذه المنصات تطوير النماذج الأولية السريعة والتكرار ، مما يسمح للشركات بالتكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة أو اغتنام الفرص الجديدة. يمكن تنفيذ التغييرات بسرعة ، مما يسهل خفة الحركة ويضمن استجابة المنظمات لمتطلبات السوق في الوقت المناسب. قابلية التوسع والأمان والصيانة المضمنة : غالبًا ما تأتي الأنظمة الأساسية Low-code no-code مع ميزات مدمجة للتطوير والأمان والصيانة. فهم يتعاملون مع البنية التحتية للواجهة الخلفية وتحديثات الأمان وتحسينات الأداء ، مما يقلل العبء على المطورين. يتيح ذلك للشركات التركيز على الابتكار وتقديم القيمة دون القلق بشأن التعقيدات التقنية الأساسية.

من خلال الاستفادة من إمكانية الوصول ، وعملية التطوير المتسارعة ، والتعاون ، وخفة الحركة ، والميزات المضمنة في الأنظمة الأساسية low-code no-code ، يمكن للشركات تبسيط تطوير التطبيقات ، ودفع التحول الرقمي ، وتحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة.

الاختلافات بين الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية No-Code

يشير المصطلحان " low-code " و " no-code " إلى مناهج مختلفة في تطوير التطبيقات ، مما يبرز مستوى مشاركة الترميز المطلوبة.

نهج التنمية

التعليمات البرمجية المنخفضة : الأنظمة الأساسية Low-code تتضمن المطورين الذين يعملون مع واجهات مرئية ومكونات مسبقة الصنع مع استخدام الحد الأدنى من الترميز لإنشاء التطبيقات. إنها توفر توازنًا بين التخصيص والكفاءة ، مما يسمح للمطورين بكتابة رمز مخصص عند الحاجة.

: الأنظمة الأساسية تتضمن المطورين الذين يعملون مع واجهات مرئية ومكونات مسبقة الصنع مع استخدام الحد الأدنى من الترميز لإنشاء التطبيقات. إنها توفر توازنًا بين التخصيص والكفاءة ، مما يسمح للمطورين بكتابة رمز مخصص عند الحاجة. No-Code : تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين الذين لديهم خبرة قليلة في البرمجة إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات السحب والإفلات المرئية ، مما يلغي الحاجة إلى أي تشفير. إنها تعطي الأولوية لإمكانية الوصول وتمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات وظيفية بشكل مستقل.

التخصيص والمرونة

رمز منخفض : توفر الأنظمة الأساسية Low-code مستوى أعلى من التخصيص والمرونة. يتمتع المطورون بحرية كتابة تعليمات برمجية مخصصة عند الحاجة ، مما يسمح بتخصيص أكثر تعقيدًا للتطبيق وحلولًا مخصصة.

: توفر الأنظمة الأساسية مستوى أعلى من التخصيص والمرونة. يتمتع المطورون بحرية كتابة تعليمات برمجية مخصصة عند الحاجة ، مما يسمح بتخصيص أكثر تعقيدًا للتطبيق وحلولًا مخصصة. No-Code : توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات تخصيص محدودة نظرًا لتركيزها على البساطة وسهولة الاستخدام. يعتمد المستخدمون بشكل أساسي على قوالب ومكونات مسبقة الصنع ، مما قد يحد من مدى التخصيص المتاح.

الكفاءة الفنية

رمز منخفض : تتطلب الأنظمة الأساسية Low-code من المطورين امتلاك مستوى معين من معرفة الترميز والكفاءة التقنية. بينما يتم تقليل مقدار الترميز ، لا يزال الإلمام بمفاهيم الترميز والمنطق ضروريًا.

: تتطلب الأنظمة الأساسية من المطورين امتلاك مستوى معين من معرفة الترميز والكفاءة التقنية. بينما يتم تقليل مقدار الترميز ، لا يزال الإلمام بمفاهيم الترميز والمنطق ضروريًا. No-Code : تم تصميم الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في الترميز. إنها تسمح للمستخدمين غير التقنيين (غالبًا ما يشار إليهم بالمطورين المواطنين) بإنشاء تطبيقات بشكل مستقل ، دون الاعتماد على مهارات الترميز التقليدية.

سرعة التطور

التعليمات البرمجية المنخفضة : تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير مكونات مسبقة الصنع وواجهات مرئية. يؤدي هذا إلى تسريع عملية التطوير مقارنة بأساليب الترميز التقليدية ، ولكنه قد لا يزال يتضمن بعض مهام الترميز ، والتي يمكن أن تؤثر على سرعة التطوير.

: تعمل الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير مكونات مسبقة الصنع وواجهات مرئية. يؤدي هذا إلى تسريع عملية التطوير مقارنة بأساليب الترميز التقليدية ، ولكنه قد لا يزال يتضمن بعض مهام الترميز ، والتي يمكن أن تؤثر على سرعة التطوير. No-Code : تتفوق المنصات No-code في سرعة التطوير لأنها تلغي الحاجة إلى الترميز تمامًا. يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات بسرعة باستخدام واجهات drag-and-drop البديهية ، مما يجعلها مثالية لتطوير التطبيقات بسرعة.

التعقيد والوظائف المتقدمة

رمز منخفض : تعد الأنظمة الأساسية Low-code أكثر ملاءمة للتطبيقات المعقدة التي تتطلب وظائف متقدمة. تتيح القدرة على كتابة رمز مخصص للمطورين تنفيذ ميزات معقدة والتكامل مع الأنظمة الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات .

: تعد الأنظمة الأساسية أكثر ملاءمة للتطبيقات المعقدة التي تتطلب وظائف متقدمة. تتيح القدرة على كتابة رمز مخصص للمطورين تنفيذ ميزات معقدة والتكامل مع الأنظمة الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات . No-Code : تعد الأنظمة الأساسية No-code أكثر ملاءمة بشكل عام للتطبيقات البسيطة إلى المعقدة بشكل معتدل. على الرغم من أنها قد تقدم مجموعة من عمليات الدمج والوظائف المبنية مسبقًا ، إلا أن قيودها في بيئة خالية من التخصيص والتشفير يمكن أن تقيد تنفيذ الوظائف المتقدمة.

يساعد فهم الاختلافات بين الأنظمة الأساسية low-code no-code الشركات والمطورين على اختيار النهج الأنسب بناءً على كفاءتهم الفنية واحتياجات التخصيص ومدى تعقيد التطبيقات التي ينوون إنشائها.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار بديل Zoho Creator

عند اختيار بديل Zoho Creator ، هناك عدة عوامل مهمة يجب وضعها في الاعتبار:

قابلية التخصيص والمرونة : قم بتقييم مستوى خيارات التخصيص المتاحة في النظام الأساسي البديل وتحديد ما إذا كان يمكن أن يتكيف مع احتياجات وعمليات عملك المحددة. ضع في اعتبارك المرونة في إنشاء مهام سير عمل وحقول ونماذج مخصصة.

: قم بتقييم مستوى خيارات التخصيص المتاحة في النظام الأساسي البديل وتحديد ما إذا كان يمكن أن يتكيف مع احتياجات وعمليات عملك المحددة. ضع في اعتبارك المرونة في إنشاء مهام سير عمل وحقول ونماذج مخصصة. الأسعار والقدرة على تحمل التكاليف : قارن خطط التسعير وحزم بدائل Zoho Creator المختلفة. تقييم فعالية التكلفة والقيمة مقابل المال. ابحث عن أي رسوم إضافية أو تكاليف خفية مرتبطة بالميزات أو تراخيص المستخدم.

: قارن خطط التسعير وحزم بدائل Zoho Creator المختلفة. تقييم فعالية التكلفة والقيمة مقابل المال. ابحث عن أي رسوم إضافية أو تكاليف خفية مرتبطة بالميزات أو تراخيص المستخدم. إمكانيات التكامل : افحص قدرات التكامل للمنصة البديلة وتأكد من أنه يمكن الاتصال بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأخرى التي تستخدمها. تحقق من عمليات التكامل سابقة الإنشاء أو واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح بتبادل البيانات بسهولة.

: افحص قدرات التكامل للمنصة البديلة وتأكد من أنه يمكن الاتصال بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأخرى التي تستخدمها. تحقق من عمليات التكامل سابقة الإنشاء أو واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح بتبادل البيانات بسهولة. واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام : قم بتقييم واجهة المستخدم (UI) للنظام الأساسي البديل واعتبر حدسيته وسهولة التنقل فيه لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. ابحث عن ميزات مثل أدوات إنشاء drag-and-drop أو المحررات المرئية التي تبسط تطوير التطبيقات.

: قم بتقييم واجهة المستخدم (UI) للنظام الأساسي البديل واعتبر حدسيته وسهولة التنقل فيه لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. ابحث عن ميزات مثل أدوات إنشاء أو المحررات المرئية التي تبسط تطوير التطبيقات. قابلية التوسع والأداء : قم بتقييم قابلية تطوير النظام الأساسي البديل وتحديد ما إذا كان بإمكانه التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات المستخدم مع نمو عملك. ضع في اعتبارك أدائها من حيث السرعة ووقت الاستجابة والموثوقية.

: قم بتقييم قابلية تطوير النظام الأساسي البديل وتحديد ما إذا كان بإمكانه التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات المستخدم مع نمو عملك. ضع في اعتبارك أدائها من حيث السرعة ووقت الاستجابة والموثوقية. دعم العملاء والتوثيق : ابحث في مستوى دعم العملاء المقدم من النظام الأساسي البديل وابحث عن خيارات مثل الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني أو دعم الهاتف. تحقق مما إذا كانت الوثائق والموارد الشاملة متاحة للمساعدة الذاتية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

من خلال مراعاة هذه العوامل ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير عند اختيار بديل Zoho Creator الذي يناسب متطلبات عملك ويتوافق مع خطط النمو الخاصة بك.

AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال مصمم BP المرئي ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم بوظيفة drag and drop. ينشئ AppMaster تطبيقات حقيقية بلغات مختلفة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك ، يسمح AppMaster بالنشر السهل على السحابة وحتى أنه يوفر خيار استضافة التطبيقات في أماكن العمل. يعد AppMaster.io بديلاً قويًا لـ Zoho Creator ، وذلك بفضل مجموعة الميزات الشاملة وإمكانات التطوير السريع للتطبيقات.

أنظمة خارجية

OutSystems هي منصة تطوير low-code رائدة أخرى تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات الويب والجوال على مستوى المؤسسات بسهولة. يوفر بيئة تطوير مرئية حيث يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة المستخدم وتحديد منطق الأعمال والاتصال بمصادر البيانات المختلفة.

توفر OutSystems مجموعة من قوالب واجهة المستخدم المبنية مسبقًا وخيارات التكامل وميزات قابلية التوسع ، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات على نطاق واسع. من خلال تدابير الأمان والامتثال القوية ، تعد OutSystems خيارًا رائعًا للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة لخصوصية البيانات.

منديكس

Mendix هو نظام أساسي low-code معترف به على نطاق واسع يمكّن المستخدمين من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة. يوفر بيئة تطوير مرئية قوية ومجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات الويب والجوال.

يوفر Mendix واجهة سهلة الاستخدام وميزات تعاون وقدرات تكامل واسعة مع أنظمة وقواعد بيانات وخدمات متنوعة. من خلال تركيزه على البساطة وسهولة الاستخدام ، يعد Mendix بديلاً ممتازًا لـ Zoho Creator لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات.

أبيان

Appian هو نظام low-code يجمع بين أتمتة العمليات وإدارة البيانات وتصميم واجهة المستخدم لإنشاء تطبيقات أعمال قوية. يوفر بيئة تطوير مرئية حيث يمكن للمستخدمين تصميم مهام سير العمل وإنشاء النماذج والتكامل مع الأنظمة الخارجية.

يدعم Appian عمليات النشر متعددة القنوات ويوفر ميزات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. من خلال تركيزها على أتمتة سير العمل وإدارة عمليات الأعمال ، تعد Appian خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية.

تطبيقات مايكروسوفت باور

Microsoft Power Apps عبارة عن نظام low-code يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة بسهولة. من خلال واجهته المرئية البديهية ، يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات وإنشائها باستخدام مجموعة واسعة من القوالب والموصلات المعدة مسبقًا.

توفر Power Apps تكاملاً سلسًا مع منتجات وخدمات Microsoft الأخرى ، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمؤسسات التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft البيئي. يدعم النظام الأساسي تطوير تطبيقات الويب والجوال ويسمح للمستخدمين بنشر تطبيقاتهم مباشرة على السحابة أو في أماكن العمل.

عوامل يجب مراعاتها قبل الترحيل من Zoho Creator

قبل الشروع في عملية الترحيل من Zoho Creator إلى نظام أساسي بديل ، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها بعناية. أولاً وقبل كل شيء هو توافق التطبيقات والبيانات الموجودة لديك وقابلية نقلها . قم بتقييم ما إذا كان النظام الأساسي البديل قادرًا على استيراد واستيعاب بنية التطبيق الحالية ومهام سير العمل وتنسيقات البيانات الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، قم بتقييم منحنى التعلم المرتبط بالمنصة الجديدة ومستوى التدريب والدعم المتاح لضمان انتقال سلس لفريقك. ضع في اعتبارك الآثار المترتبة على تكلفة الترحيل ، بما في ذلك أي رسوم ترخيص وتكاليف التنفيذ ووقت التوقف المحتمل أثناء التبديل. من الضروري أيضًا تقييم قابلية التوسع وإمكانات النمو المستقبلية للمنصة البديلة ، مما يضمن أنها يمكن أن تستوعب احتياجات عملك المتوسعة.

علاوة على ذلك ، قم بفحص إمكانات التكامل للنظام الأساسي الجديد ، مع التأكد من أنه يمكنه الاتصال بسلاسة مع الأنظمة الحالية وتطبيقات الطرف الثالث. أخيرًا ، ابحث عن تعليقات المستخدمين وقم بإجراء اختبار شامل قبل الالتزام بالترحيل ، مما يضمن أن النظام الأساسي الجديد يلبي متطلباتك المحددة ويوفر تجربة مستخدم شاملة محسنة.

من خلال التفكير بعناية في هذه العوامل ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير والتخطيط لترحيل ناجح من Zoho Creator إلى نظام أساسي بديل.

خاتمة

بينما يعد Zoho Creator خيارًا شائعًا لتطوير التطبيقات low-code ، إلا أن هناك العديد من البدائل المتاحة التي تقدم مجموعة مماثلة أو حتى محسّنة من الميزات. سواء كنت تبحث عن وظائف متقدمة ، أو حلول خاصة بالصناعة ، أو واجهة أكثر سهولة في الاستخدام ، يمكن أن توفر لك البدائل المذكورة أعلاه مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها.

أحد البدائل البارزة هو AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون أي معرفة بالشفرات. يتميز AppMaster بواجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص شاملة ومجموعة غنية من القوالب والتكاملات المبنية مسبقًا. تعد قابلية التوسع ميزة أساسية ، مما يسمح للتطبيقات بالنمو جنبًا إلى جنب مع عملك. علاوة على ذلك ، يتفوق AppMaster في قدرات التكامل ، والاتصال بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات الأخرى.

من المهم تقييم متطلباتك المحددة ومراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وإمكانيات التكامل والأسعار عند اختيار بديل من Zoho Creator. من خلال فهم احتياجاتك والاستفادة من قوة منصات التطوير low-code ، يمكنك تحسين عملية تطوير التطبيق وتقديم حلول عالية الجودة في وقت أقل.