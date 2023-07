Zoho Creator è una piattaforma di sviluppo low-code ampiamente riconosciuta e popolare, che si è guadagnata una solida reputazione per il suo set completo di funzionalità, che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili con facilità. Tuttavia, poiché le aziende e gli sviluppatori sono alla ricerca di soluzioni alternative che soddisfino le loro esigenze specifiche, sul mercato sono disponibili diverse opzioni degne di nota. In questo articolo ci addentreremo nel mondo delle alternative a Zoho Creator, esplorando una vasta gamma di piattaforme che offrono capacità e funzionalità uniche.

Considerando queste alternative, potrete ampliare i vostri orizzonti e prendere una decisione informata sulla piattaforma più adatta alle vostre esigenze di sviluppo di applicazioni. Che siate alla ricerca di opzioni di personalizzazione avanzate, di soluzioni settoriali specializzate o di capacità di integrazione avanzate, le alternative discusse in questo articolo vi forniranno preziose indicazioni e opzioni da esplorare, aiutandovi a trovare la soluzione perfetta per i vostri obiettivi aziendali.

Vantaggi principali delle piattaforme low-code/No-Code

Low-code e le piattaforme no-code offrono numerosi vantaggi sia alle aziende che agli sviluppatori:

Accessibilità e responsabilizzazione : le piattaforme Low-code e no-code abbassano notevolmente la barriera d'ingresso per lo sviluppo di applicazioni, consentendo agli utenti con conoscenze limitate di codifica di creare applicazioni funzionali. In questo modo, i cittadini sviluppatori all'interno delle organizzazioni possono dare vita alle loro idee in modo rapido ed efficiente.

Processo di sviluppo accelerato : Queste piattaforme forniscono componenti, modelli e integrazioni precostituiti, facendo risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori. Sfruttando le risorse esistenti, gli sviluppatori possono concentrarsi sugli aspetti peculiari della loro applicazione, con cicli di sviluppo più rapidi e un time-to-market più veloce.

Collaborazione e allineamento : le piattaforme Low-code e no-code promuovono la collaborazione tra i membri del team tecnico e non tecnico. Gli stakeholder aziendali possono partecipare attivamente al processo di sviluppo, contribuendo direttamente con le loro intuizioni e i loro requisiti. Questo approccio collaborativo favorisce un migliore allineamento tra gli obiettivi dell'IT e quelli dell'azienda, con conseguente miglioramento dei risultati e della soddisfazione degli utenti.

Agilità e sviluppo iterativo : Queste piattaforme consentono la prototipazione rapida e lo sviluppo iterativo, permettendo alle aziende di adattarsi rapidamente alle esigenze in evoluzione o di cogliere nuove opportunità. Le modifiche possono essere implementate rapidamente, facilitando l'agilità e assicurando che le organizzazioni possano rispondere alle richieste del mercato in modo tempestivo.

Scalabilità, sicurezza e manutenzione integrate: le piattaforme Low-code e no-code sono spesso dotate di scalabilità, sicurezza e manutenzione integrate. Gestiscono l'infrastruttura di backend, gli aggiornamenti di sicurezza e le ottimizzazioni delle prestazioni, riducendo l'onere per gli sviluppatori. In questo modo le aziende possono concentrarsi sull'innovazione e sulla creazione di valore senza preoccuparsi delle complessità tecniche sottostanti.

Sfruttando l'accessibilità, l'accelerazione del processo di sviluppo, la collaborazione, l'agilità e le funzionalità integrate delle piattaforme low-code e no-code, le aziende possono semplificare lo sviluppo delle applicazioni, guidare la trasformazione digitale e raggiungere i propri obiettivi in modo più efficiente.

Differenze tra le piattaforme Low-Code e No-Code

I termini "low-code" e "no-code" si riferiscono a diversi approcci nello sviluppo di applicazioni, evidenziando il livello di coinvolgimento nella codifica richiesto.

Approccio allo sviluppo

Low-Code : le piattaforme Low-code prevedono che gli sviluppatori lavorino con interfacce visive e componenti precostituiti, utilizzando una codifica minima per la creazione delle applicazioni. Offrono un equilibrio tra personalizzazione ed efficienza, consentendo agli sviluppatori di scrivere codice personalizzato quando necessario.

No-Code : le piattaforme No-code consentono agli utenti con poca o nessuna esperienza di codifica di creare applicazioni utilizzando interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codifica. Danno la priorità all'accessibilità e consentono agli utenti non tecnici di creare autonomamente applicazioni funzionali.

Personalizzazione e flessibilità

Low-Code : le piattaforme Low-code offrono un livello superiore di personalizzazione e flessibilità. Gli sviluppatori hanno la libertà di scrivere codice personalizzato quando necessario, consentendo una personalizzazione dell'applicazione più complessa e soluzioni su misura.

No-Code Le piattaforme No-code offrono opzioni di personalizzazione limitate a causa della loro attenzione alla semplicità e alla facilità d'uso. Gli utenti si affidano principalmente a modelli e componenti precostituiti, il che può limitare il grado di personalizzazione disponibile.

Competenza tecnica

Low-Code : le piattaforme Low-code richiedono agli sviluppatori un certo livello di conoscenze di codifica e di competenza tecnica. Anche se la quantità di codice è ridotta, la familiarità con i concetti di codifica e la logica è ancora necessaria.

No-Code Le piattaforme No-code sono progettate per utenti con poca o nessuna esperienza di codifica. Consentono agli utenti non tecnici (spesso definiti "citizen developer") di creare applicazioni in modo indipendente, senza fare affidamento sulle tradizionali competenze di codifica.

Velocità di sviluppo

Low-Code : le piattaforme Low-code semplificano il processo di sviluppo fornendo componenti precostituiti e interfacce visive. Questo accelera lo sviluppo rispetto ai metodi di codifica tradizionali, ma può comunque comportare alcune attività di codifica, che possono influire sulla velocità di sviluppo.

No-Code Le piattaforme No-code eccellono per velocità di sviluppo, poiché eliminano completamente la necessità di codifica. Gli utenti possono creare rapidamente applicazioni utilizzando le intuitive interfacce di drag-and-drop , che le rendono ideali per lo sviluppo rapido di applicazioni.

Complessità e funzionalità avanzate

Low-Code : le piattaforme Low-code sono più adatte per applicazioni complesse che richiedono funzionalità avanzate. La possibilità di scrivere codice personalizzato consente agli sviluppatori di implementare funzionalità complesse e di integrarsi con sistemi esterni o API.

No-Code Le piattaforme No-code sono generalmente più adatte per applicazioni semplici o moderatamente complesse. Sebbene offrano una serie di integrazioni e funzionalità precostituite, le loro limitazioni nella personalizzazione e l'ambiente privo di codice possono limitare l'implementazione di funzionalità avanzate.

Comprendere le differenze tra le piattaforme low-code e no-code aiuta le aziende e gli sviluppatori a scegliere l'approccio più appropriato in base alle loro competenze tecniche, alle esigenze di personalizzazione e alla complessità delle applicazioni che intendono realizzare.

Fattori da considerare nella scelta di un'alternativa a Zoho Creator

Quando si sceglie un'alternativa a Zoho Creator, ci sono diversi fattori importanti da considerare:

Personalizzabilità e flessibilità : Valutare il livello di personalizzazione disponibile nella piattaforma alternativa e determinare se può adattarsi alle esigenze e ai processi aziendali specifici. Considerate la flessibilità di creare flussi di lavoro, campi e moduli personalizzati.

: Valutare il livello di personalizzazione disponibile nella piattaforma alternativa e determinare se può adattarsi alle esigenze e ai processi aziendali specifici. Considerate la flessibilità di creare flussi di lavoro, campi e moduli personalizzati. Prezzi e convenienza : Confrontate i piani tariffari e i pacchetti delle diverse alternative di Zoho Creator. Valutate l'efficacia dei costi e il rapporto qualità-prezzo. Cercate eventuali costi aggiuntivi o nascosti associati alle funzionalità o alle licenze utente.

: Confrontate i piani tariffari e i pacchetti delle diverse alternative di Zoho Creator. Valutate l'efficacia dei costi e il rapporto qualità-prezzo. Cercate eventuali costi aggiuntivi o nascosti associati alle funzionalità o alle licenze utente. Capacità di integrazione : Esaminate le capacità di integrazione della piattaforma alternativa e assicuratevi che possa connettersi senza problemi con altri strumenti e sistemi in uso. Verificare la presenza di integrazioni precostituite o di API che consentano un facile scambio di dati.

: Esaminate le capacità di integrazione della piattaforma alternativa e assicuratevi che possa connettersi senza problemi con altri strumenti e sistemi in uso. Verificare la presenza di integrazioni precostituite o di API che consentano un facile scambio di dati. Interfaccia utente e facilità d'uso : Valutare l'interfaccia utente (UI) della piattaforma alternativa e considerarne l'intuitività e la facilità di navigazione per gli utenti tecnici e non. Cercate caratteristiche come i costruttori di drag-and-drop o gli editor visuali che semplificano lo sviluppo dell'applicazione.

: Valutare l'interfaccia utente (UI) della piattaforma alternativa e considerarne l'intuitività e la facilità di navigazione per gli utenti tecnici e non. Cercate caratteristiche come i costruttori di o gli editor visuali che semplificano lo sviluppo dell'applicazione. Scalabilità e prestazioni : Valutare la scalabilità della piattaforma alternativa e stabilire se è in grado di gestire volumi di dati e richieste di utenti crescenti con la crescita dell'azienda. Considerate le prestazioni in termini di velocità, tempi di risposta e affidabilità.

: Valutare la scalabilità della piattaforma alternativa e stabilire se è in grado di gestire volumi di dati e richieste di utenti crescenti con la crescita dell'azienda. Considerate le prestazioni in termini di velocità, tempi di risposta e affidabilità. Assistenza clienti e documentazione: Cercate il livello di assistenza clienti fornito dalla piattaforma alternativa e cercate opzioni come la chat dal vivo, l'e-mail o l'assistenza telefonica. Verificate se sono disponibili documentazione e risorse complete per l'auto-aiuto e la risoluzione dei problemi.

Prendendo in considerazione questi fattori, è possibile prendere una decisione informata quando si sceglie un'alternativa a Zoho Creator che si adatti al meglio alle esigenze della propria azienda e che sia in linea con i propri piani di crescita.

AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobile senza scrivere una sola riga di codice. Grazie al suo Designer BP visivo, gli utenti possono creare facilmente modelli di dati, logica aziendale e componenti UI con funzionalità drag and drop. AppMaster genera applicazioni reali in vari linguaggi come Go (golang) per le applicazioni backend, il framework Vue3 per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per le applicazioni mobili.

Inoltre, AppMaster consente una facile distribuzione nel cloud e offre anche la possibilità di ospitare le applicazioni on-premise. Grazie al suo set completo di funzioni e alle capacità di sviluppo rapido di applicazioni, AppMaster.io è una valida alternativa a Zoho Creator.

OutSystems

OutSystems è un'altra piattaforma di sviluppo leader di low-code che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni web e mobili di livello aziendale. Offre un ambiente di sviluppo visuale in cui gli utenti possono creare l'interfaccia utente, definire la logica di business e connettersi a varie fonti di dati.

OutSystems offre una serie di modelli di interfaccia utente precostituiti, opzioni di integrazione e funzioni di scalabilità che lo rendono adatto allo sviluppo di applicazioni su larga scala. Grazie alle sue solide misure di sicurezza e di conformità, OutSystems è un'ottima scelta per le organizzazioni con severi requisiti di privacy dei dati.

Mendix

Mendix è una piattaforma low-code ampiamente riconosciuta che consente agli utenti di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente. Offre un potente ambiente di sviluppo visuale e un set completo di strumenti per la creazione di applicazioni web e mobili.

Mendix offre un'interfaccia facile da usare, funzioni di collaborazione e ampie capacità di integrazione con vari sistemi, database e servizi. Grazie alla sua attenzione alla semplicità e alla facilità d'uso, Mendix è un'ottima alternativa a Zoho Creator sia per le piccole imprese che per le aziende.

Appian

Appian è una piattaforma low-code che combina automazione dei processi, gestione dei dati e design dell'interfaccia utente per creare potenti applicazioni aziendali. Offre un ambiente di sviluppo visivo in cui gli utenti possono progettare flussi di lavoro, creare moduli e integrarsi con sistemi esterni.

Appian supporta distribuzioni multicanale e offre funzionalità per lo sviluppo di applicazioni mobili. Grazie all'enfasi posta sull'automazione dei flussi di lavoro e sulla gestione dei processi aziendali, Appian è la scelta ideale per le organizzazioni che vogliono snellire le proprie attività e migliorare la produttività.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps è una piattaforma low-code che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni aziendali personalizzate. Grazie alla sua interfaccia visiva intuitiva, gli utenti possono progettare e creare applicazioni utilizzando un'ampia gamma di modelli e connettori precostituiti.

Power Apps offre una perfetta integrazione con altri prodotti e servizi Microsoft, rendendola particolarmente adatta alle organizzazioni che già utilizzano l'ecosistema Microsoft. La piattaforma supporta lo sviluppo di applicazioni web e mobili e consente agli utenti di pubblicare le proprie applicazioni direttamente nel cloud o in sede.

Fattori da considerare prima di migrare da Zoho Creator

Prima di intraprendere il processo di migrazione da Zoho Creator a una piattaforma alternativa, ci sono diversi fattori chiave che devono essere attentamente considerati. Il primo e più importante è la compatibilità e la trasferibilità delle applicazioni e dei dati esistenti. Valutate se la piattaforma alternativa è in grado di importare e accogliere efficacemente la struttura delle applicazioni, i flussi di lavoro e i formati di dati attuali.

Inoltre, valutate la curva di apprendimento associata alla nuova piattaforma e il livello di formazione e assistenza disponibile per garantire una transizione senza problemi al vostro team. Considerate le implicazioni economiche della migrazione, compresi i costi delle licenze, i costi di implementazione e i potenziali tempi di inattività durante il passaggio. È inoltre essenziale valutare la scalabilità e il potenziale di crescita futura della piattaforma alternativa, assicurandosi che sia in grado di soddisfare le vostre esigenze aziendali in espansione.

Inoltre, è necessario esaminare le capacità di integrazione della nuova piattaforma, per assicurarsi che possa connettersi senza problemi con i sistemi esistenti e con le applicazioni di terze parti. Infine, prima di impegnarvi nella migrazione, chiedete il feedback degli utenti e conducete test approfonditi, assicurandovi che la nuova piattaforma soddisfi i vostri requisiti specifici e fornisca un'esperienza utente complessiva migliore.

Considerando attentamente questi fattori, è possibile prendere una decisione informata e pianificare una migrazione di successo da Zoho Creator a una piattaforma alternativa.

Conclusione

Se Zoho Creator è una scelta popolare per lo sviluppo di applicazioni low-code, ci sono molte alternative disponibili che offrono un insieme di funzionalità simili o addirittura migliorate. Che siate alla ricerca di funzionalità avanzate, di soluzioni specifiche per il settore o di un'interfaccia più facile da usare, le alternative sopra menzionate possono fornirvi una gamma di opzioni tra cui scegliere.

Un'alternativa degna di nota è AppMaster, una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni senza alcuna conoscenza di codifica. AppMaster vanta un'interfaccia facile da usare, ampie opzioni di personalizzazione e una ricca selezione di modelli e integrazioni precostituiti. La scalabilità è un vantaggio fondamentale, che consente alle applicazioni di crescere insieme alla vostra azienda. Inoltre, AppMaster eccelle nelle capacità di integrazione, collegandosi senza problemi ad altri sistemi e applicazioni.

È importante valutare le proprie esigenze specifiche e considerare fattori quali la facilità d'uso, la scalabilità, le capacità di integrazione e il prezzo quando si sceglie un'alternativa a Zoho Creator. Comprendendo le vostre esigenze e sfruttando la potenza delle piattaforme di sviluppo di low-code, potrete migliorare il vostro processo di sviluppo delle applicazioni e fornire soluzioni di alta qualità in minor tempo.