Zoom 试图扩大其产品范围,现已开始对其最新创新产品进行公开测试:一种称为 Zoom Clips 的异步视频工具。该功能突出了用户记录、调整和发布视频片段的能力,而无需参加会议。

该工具还提供了一个独立的内容库,用户可以在这里管理他们的片段、为它们贴上不同的标签、搜索它们、下载甚至删除它们,一切尽在掌握。Zoom Clips 与 Zoom 桌面应用程序、Mac 菜单栏和 Windows 系统托盘无缝集成,并可通过 Zoom 门户网站访问。

Zoom Clips 允许拍摄实际屏幕截图或网络摄像头画面,并可选择使用虚拟背景。它还能让用户只录制桌面的选定部分。这种多功能性丰富了用户体验,扩大了工具的适用范围。

After users have recorded their desired clips, the tool can append title, description, and tags to the same; trim excess parts; and propagate the clip through email directly from Zoom’s web portal.用户还可以自由控制剪辑的访问权限(例如,对拥有链接的个人开放或对特定协会的成员独享),还可以跟踪浏览量和完成率等相关指标。

Zoom 会议和聊天部门的产品经理大卫-波尔(David Ball)在一篇博客文章中谈到了新推出的产品。他介绍说:"有了我们新的异步视频产品,您可以在紧要关头向队友展示重要信息,为您的协作增添个人色彩,或者分享详细的项目更新,而无需参加实时会议。

