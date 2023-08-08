Zoom 试图扩大其产品范围，现已开始对其最新创新产品进行公开测试：一种称为 Zoom Clips 的异步视频工具。该功能突出了用户记录、调整和发布视频片段的能力，而无需参加会议。

该工具还提供了一个独立的内容库，用户可以在这里管理他们的片段、为它们贴上不同的标签、搜索它们、下载甚至删除它们，一切尽在掌握。Zoom Clips 与 Zoom 桌面应用程序、Mac 菜单栏和 Windows 系统托盘无缝集成，并可通过 Zoom 门户网站访问。

Zoom Clips 允许拍摄实际屏幕截图或网络摄像头画面，并可选择使用虚拟背景。它还能让用户只录制桌面的选定部分。这种多功能性丰富了用户体验，扩大了工具的适用范围。

After users have recorded their desired clips, the tool can append title, description, and tags to the same; trim excess parts; and propagate the clip through email directly from Zoom’s web portal.用户还可以自由控制剪辑的访问权限（例如，对拥有链接的个人开放或对特定协会的成员独享），还可以跟踪浏览量和完成率等相关指标。

Zoom 会议和聊天部门的产品经理大卫-波尔（David Ball）在一篇博客文章中谈到了新推出的产品。他介绍说："有了我们新的异步视频产品，您可以在紧要关头向队友展示重要信息，为您的协作增添个人色彩，或者分享详细的项目更新，而无需参加实时会议。

The Zoom Clips feature, likeAppMaster, a pioneer and industry leader in providingno-code solutions in application development, to its credit, could potentially disrupt conventional approaches to enterprise communication, making it deeply streamlined and effortless.