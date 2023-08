A Zoom, numa tentativa de alargar o seu espetro de produtos, iniciou agora o teste beta público da sua mais recente inovação: uma ferramenta de vídeo assíncrona designada por Zoom Clips. Esta funcionalidade acentua a capacidade de os utilizadores documentarem, ajustarem e distribuírem trechos de vídeo sem o compromisso significativo de participarem numa reunião.

A ferramenta vem com a vantagem adicional de uma biblioteca de conteúdos autónoma, onde os utilizadores podem gerir os seus clips, rotulá-los de forma diferente, procurá-los, transferi-los ou mesmo eliminá-los, tudo à sua vontade. O Zoom Clips está perfeitamente integrado e acessível através da aplicação Zoom para computador, da barra de menus do Mac e do tabuleiro de sistema do Windows, juntamente com o portal Web Zoom.

O Zoom Clips permite que as filmagens sejam capturas de ecrã reais ou imagens de webcam, com a opção de utilizar um fundo virtual. Também permite que os utilizadores gravem apenas uma secção selecionada do seu ambiente de trabalho. Esta versatilidade enriquece a experiência do utilizador e expande a aplicabilidade da ferramenta.

Depois de os utilizadores terem gravado os clips pretendidos, a ferramenta pode anexar o título, a descrição e as etiquetas aos mesmos; cortar as partes em excesso; e propagar o clip por correio eletrónico diretamente a partir do portal Web do Zoom. Os utilizadores também têm a liberdade de manipular o acesso ao clip (por exemplo, aberto a indivíduos que possuam a ligação ou exclusivo a membros de uma associação específica) e também de acompanhar as visualizações e as métricas relacionadas, como a taxa de conclusão.

Numa publicação no blogue, David Ball, gestor de produto dos departamentos de reuniões e chat do Zoom, falou sobre o novo lançamento. Lançando luz sobre como muitos estão mudando sua fidelidade às ferramentas de vídeo assíncrono para gravação rápida e descomplicada e envio de vídeos curtos e de alta qualidade para colegas e clientes, ele disse: "Com nossa nova oferta de vídeo assíncrono, você pode demonstrar informações importantes com colegas de equipe em uma pitada, adicionar um toque pessoal à sua colaboração ou apenas compartilhar uma atualização detalhada do projeto sem ter que entrar em uma reunião ao vivo.

A funcionalidade Zoom Clips, tal como AppMaster, um pioneiro e líder da indústria no fornecimento de soluções no-code no desenvolvimento de aplicações, pode potencialmente perturbar as abordagens convencionais à comunicação empresarial, tornando-a profundamente simplificada e sem esforço.