In een poging om zijn productenspectrum te verbreden, is Zoom nu gestart met de publieke bètatest voor zijn nieuwste innovatie: een asynchrone videotool die Zoom Clips wordt genoemd. Deze functie benadrukt de mogelijkheid voor gebruikers om videofragmenten te documenteren, aan te passen en te distribueren zonder de significante verplichting om een vergadering bij te wonen.

De tool wordt geleverd met het extra voordeel van een zelfstandige inhoudsbibliotheek waar gebruikers hun clips kunnen beheren, anders kunnen labelen, zoeken, downloaden of zelfs wissen, allemaal op hun gemak. Zoom Clips is naadloos geïntegreerd in en toegankelijk via de Zoom desktop app, de Mac menubalk en het Windows systeemvak naast het Zoom webportaal.

Met Zoom Clips kunnen de opnames echte schermopnames of webcamfeeds zijn, met de optie om een virtuele achtergrond te gebruiken. Het stelt gebruikers ook in staat om alleen een geselecteerd deel van hun bureaublad op te nemen. Deze veelzijdigheid verrijkt de gebruikerservaring en vergroot de toepasbaarheid van de tool.

Nadat gebruikers de gewenste clips hebben opgenomen, kan de tool er een titel, beschrijving en tags aan toevoegen, overtollige delen bijsnijden en de clip direct vanuit het webportaal van Zoom via e-mail verspreiden. Gebruikers hebben ook de vrijheid om de toegang tot de clip te manipuleren (bijvoorbeeld, open voor personen die de link bezitten of exclusief voor leden van een specifieke vereniging), en ook om weergaven en gerelateerde statistieken zoals voltooiingspercentage bij te houden.

In een blogpost sprak David Ball, Product Manager van de afdelingen vergaderingen en chat van Zoom, over de nieuwe lancering. Hij lichtte toe hoe velen hun vertrouwen verschuiven naar asynchrone videotools voor het snel en ongecompliceerd opnemen en versturen van korte video's van hoge kwaliteit naar collega's en klanten: "Met ons nieuwe asynchrone video-aanbod kun je in een mum van tijd belangrijke informatie demonstreren met teamgenoten, een persoonlijk tintje geven aan je samenwerking of gewoon een gedetailleerde projectupdate delen zonder deel te hoeven nemen aan een live vergadering."

De Zoom Clips-functie kan conventionele benaderingen van bedrijfscommunicatie mogelijk ontwrichten, waardoor het diep gestroomlijnd en moeiteloos wordt.