بدأت Zoom ، في محاولة لتوسيع نطاق منتجاتها ، الآن الاختبار التجريبي العام لأحدث ابتكاراتها: أداة فيديو غير متزامنة يشار إليها باسم Zoom Clips. تبرز هذه الميزة قدرة المستخدمين على توثيق مقتطفات الفيديو وتعديلها وتوزيعها دون التزام كبير بحضور اجتماع.

تأتي الأداة مع ميزة إضافية تتمثل في مكتبة محتوى قائمة بذاتها حيث يمكن للمستخدمين إدارة مقاطعهم ، أو تصنيفها بشكل مختلف ، أو البحث عنها ، أو تنزيلها ، أو حتى حذفها ، كل ذلك في أوقات فراغهم. تم دمج Zoom Clips بسلاسة وسهولة الوصول إليها من خلال تطبيق Zoom لسطح المكتب وشريط قوائم Mac وصينية نظام Windows جنبًا إلى جنب مع بوابة الويب Zoom.

تسمح ميزة Zoom Clips أن تكون اللقطات عبارة عن لقطات شاشة فعلية أو تغذية كاميرا الويب ، مع خيار استخدام خلفية افتراضية. كما أنه يمكّن المستخدمين من تسجيل قسم محدد فقط من سطح المكتب الخاص بهم. يثري هذا التنوع تجربة المستخدم ويوسع من قابلية تطبيق الأداة.

بعد أن يقوم المستخدمون بتسجيل المقاطع المرغوبة ، يمكن للأداة إلحاق العنوان والوصف والعلامات بنفسها ؛ تقليم الأجزاء الزائدة ونشر المقطع عبر البريد الإلكتروني مباشرةً من بوابة الويب الخاصة بـ Zoom. يتمتع المستخدمون أيضًا بحرية التلاعب بالوصول إلى المقطع (على سبيل المثال ، مفتوح للأفراد الذين يمتلكون الرابط أو حصريًا لأعضاء جمعية معينة) ، وكذلك لتتبع المشاهدات والمقاييس ذات الصلة مثل معدل الإكمال.

في منشور مدونة ، تحدث David Ball ، مدير المنتج في قسم اجتماعات ودردشة Zoom ، عن الإطلاق الجديد. سلط الضوء على عدد الأشخاص الذين يحولون ولائهم إلى أدوات الفيديو غير المتزامن لتسجيل سريع وغير معقد وإرسال مقاطع فيديو قصيرة وعالية الجودة إلى الزملاء والعملاء ، قال: "من خلال عرض الفيديو غير المتزامن الجديد الذي نقدمه ، يمكنك إظهار معلومات مهمة مع زملائك في الفريق ، أضف لمسة شخصية إلى تعاونك أو شارك فقط تحديثًا تفصيليًا للمشروع دون الحاجة إلى الانضمام إلى اجتماع مباشر. "

ميزة Zoom Clips ، مثل AppMaster ، الشركة الرائدة والرائدة في الصناعة في توفير حلول no-code في تطوير التطبيقات ، يمكن أن تعطل الأساليب التقليدية لاتصالات المؤسسة ، مما يجعلها مبسطة للغاية وبدون عناء.