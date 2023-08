Zoom, dans le but d'élargir sa gamme de produits, vient de lancer le test bêta public de sa dernière innovation : un outil vidéo asynchrone appelé Zoom Clips. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de documenter, de peaufiner et de distribuer des extraits vidéo sans avoir à se rendre à une réunion.

L'outil est accompagné d'une bibliothèque de contenu autonome où les utilisateurs peuvent gérer leurs clips, les étiqueter différemment, les rechercher, les télécharger ou même les éradiquer, le tout à leur guise. Zoom Clips est intégré de manière transparente et accessible via l'application de bureau Zoom, la barre de menu Mac et la barre système Windows, ainsi que le portail web Zoom.

Zoom Clips permet d'enregistrer des captures d'écran ou des flux de webcam, avec la possibilité d'utiliser un arrière-plan virtuel. Il permet également aux utilisateurs de n'enregistrer qu'une partie sélectionnée de leur bureau. Cette polyvalence enrichit l'expérience de l'utilisateur et élargit les possibilités d'application de l'outil.

Une fois que les utilisateurs ont enregistré les clips souhaités, l'outil peut y ajouter un titre, une description et des balises, couper les parties superflues et propager le clip par courrier électronique directement à partir du portail web de Zoom. Les utilisateurs ont également la liberté de manipuler l'accès au clip (par exemple, ouvert aux personnes possédant le lien ou exclusif aux membres d'une association spécifique), et de suivre les vues et les mesures connexes telles que le taux d'achèvement.

Dans un billet de blog, David Ball, chef de produit des départements réunions et chat de Zoom, a parlé de ce nouveau lancement. Il explique que de nombreuses personnes se tournent vers les outils vidéo asynchrones pour enregistrer et envoyer rapidement et facilement des vidéos courtes et de haute qualité à leurs collègues et à leurs clients : "Avec notre nouvelle offre de vidéo asynchrone, vous pouvez montrer des informations importantes à vos coéquipiers en cas de besoin, ajouter une touche personnelle à votre collaboration ou simplement partager une mise à jour détaillée sur un projet sans avoir à participer à une réunion en direct."

La fonction Zoom Clips, à l'instar de AppMaster, pionnier et leader de l'industrie dans la fourniture de solutions no-code pour le développement d'applications, pourrait potentiellement bouleverser les approches conventionnelles de la communication d'entreprise, en la rendant profondément rationalisée et sans effort.