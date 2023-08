Zoom, próbując poszerzyć spektrum swoich produktów, rozpoczął publiczne testy beta swojej najnowszej innowacji: asynchronicznego narzędzia wideo o nazwie Zoom Clips. Funkcja ta podkreśla zdolność użytkowników do dokumentowania, modyfikowania i rozpowszechniania fragmentów wideo bez konieczności uczestniczenia w spotkaniu.

Dodatkową zaletą narzędzia jest samodzielna biblioteka treści, w której użytkownicy mogą zarządzać swoimi klipami, nadawać im różne etykiety, wyszukiwać je, pobierać, a nawet usuwać. Zoom Clips jest płynnie zintegrowany i dostępny za pośrednictwem aplikacji komputerowej Zoom, paska menu Mac i zasobnika systemowego Windows wraz z portalem internetowym Zoom.

Zoom Clips umożliwia nagrywanie rzeczywistych zrzutów ekranu lub obrazu z kamery internetowej, z opcją użycia wirtualnego tła. Umożliwia również użytkownikom nagrywanie tylko wybranej sekcji pulpitu. Ta wszechstronność wzbogaca doświadczenie użytkownika i rozszerza możliwości zastosowania narzędzia.

Po nagraniu przez użytkowników pożądanych klipów, narzędzie może dodać do nich tytuł, opis i tagi; przyciąć nadmiarowe części; i propagować klip za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio z portalu internetowego Zoom. Użytkownicy mają również swobodę manipulowania dostępem do klipu (na przykład otwarty dla osób posiadających link lub wyłącznie dla członków określonego stowarzyszenia), a także śledzenia wyświetleń i powiązanych wskaźników, takich jak wskaźnik ukończenia.

W poście na blogu David Ball, Product Manager w dziale spotkań i czatów Zoom, wypowiedział się na temat nowej premiery. Rzucając światło na to, jak wiele osób przenosi swoją lojalność na asynchroniczne narzędzia wideo do szybkiego i nieskomplikowanego nagrywania i wysyłania krótkich, wysokiej jakości filmów do współpracowników i klientów, powiedział: "Dzięki naszej nowej asynchronicznej ofercie wideo możesz zademonstrować ważne informacje członkom zespołu w mgnieniu oka, dodać osobisty akcent do współpracy lub po prostu udostępnić szczegółową aktualizację projektu bez konieczności dołączania do spotkania na żywo".

Funkcja Zoom Clips, podobnie jak AppMaster, pionier i lider branży w dostarczaniu rozwiązań no-code w rozwoju aplikacji, może potencjalnie zakłócić konwencjonalne podejście do komunikacji w przedsiębiorstwie, czyniąc ją głęboko usprawnioną i bezwysiłkową.