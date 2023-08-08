Ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Zoom, şimdi en son yeniliği için halka açık beta testini başlattı: Zoom Clips olarak adlandırılan eşzamansız bir video aracı. Bu özellik, kullanıcıların önemli bir toplantıya katılma taahhüdü olmadan video parçacıklarını belgeleme, düzenleme ve dağıtma becerisini vurgular.

Araç, kullanıcıların kliplerini istedikleri zaman yönetebilecekleri, farklı şekilde etiketleyebilecekleri, arayabilecekleri, indirebilecekleri ve hatta ortadan kaldırabilecekleri bağımsız bir içerik kitaplığının ek avantajıyla birlikte gelir. Zoom Clips, Zoom web portalının yanı sıra Zoom masaüstü uygulaması, Mac menü çubuğu ve Windows sistem tepsisine sorunsuz bir şekilde entegre edilir ve buradan erişilebilir.

Yakınlaştırma Klipleri, sanal bir arka plan kullanma seçeneğiyle birlikte çekimin gerçek ekran görüntüleri veya web kamerası akışı olmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların masaüstlerinin yalnızca seçilen bir bölümünü kaydetmelerini sağlar. Bu çok yönlülük, kullanıcı deneyimini zenginleştirir ve aracın uygulanabilirliğini genişletir.

Kullanıcılar istedikleri klipleri kaydettikten sonra, araç bunlara başlık, açıklama ve etiketler ekleyebilir; fazla parçaları kesin; ve klibi doğrudan Zoom'un web portalından e-posta yoluyla yayın. Kullanıcılar ayrıca klibe erişimi manipüle etme (örneğin, bağlantıya sahip olan kişilere açık veya belirli bir derneğin üyelerine özel) ve ayrıca görüntülemeleri ve tamamlanma oranı gibi ilgili ölçümleri izleme özgürlüğüne sahiptir.

Zoom'un toplantı ve sohbet departmanlarının Ürün Müdürü David Ball, bir blog gönderisinde yeni lansman hakkında konuştu. Kısa biçimli, yüksek kaliteli videoların hızlı ve karmaşık olmayan şekilde kaydedilmesi ve iş arkadaşlarına ve müşterilere gönderilmesi için kaç kişinin eşzamansız video araçlarına bağlılıklarını değiştirdiğine ışık tutarak şunları söyledi: "Yeni eşzamansız video teklifimiz ile önemli bilgileri gösterebilirsiniz. zor durumda olan ekip arkadaşlarınızla, işbirliğinize kişisel bir dokunuş katın veya canlı bir toplantıya katılmak zorunda kalmadan yalnızca ayrıntılı bir proje güncellemesini paylaşın.”

Uygulama geliştirmede no-code çözümler sağlamada öncü ve endüstri lideri olan AppMaster gibi Zoom Clips özelliği, kredisine göre, potansiyel olarak kurumsal iletişime yönelik geleneksel yaklaşımları bozarak, onu son derece modern ve zahmetsiz hale getirebilir.