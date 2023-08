Zoom, nel tentativo di ampliare la propria gamma di prodotti, ha avviato il beta testing pubblico della sua ultima innovazione: uno strumento video asincrono denominato Zoom Clips. Questa funzione accentua la capacità degli utenti di documentare, modificare e distribuire frammenti video senza l'impegno significativo di partecipare a una riunione.

Lo strumento offre il vantaggio di una libreria di contenuti indipendente in cui gli utenti possono gestire i loro clip, etichettarli in modo diverso, cercarli, scaricarli o addirittura eliminarli, tutto a loro piacimento. Zoom Clips è perfettamente integrato e accessibile attraverso l'applicazione desktop di Zoom, la barra dei menu di Mac e la barra delle applicazioni di Windows, oltre al portale web di Zoom.

Zoom Clips consente di catturare lo schermo o il feed della webcam, con la possibilità di utilizzare uno sfondo virtuale. Inoltre, consente agli utenti di registrare solo una sezione selezionata del desktop. Questa versatilità arricchisce l'esperienza dell'utente e amplia l'applicabilità dello strumento.

Dopo aver registrato i clip desiderati, lo strumento è in grado di aggiungere titolo, descrizione e tag agli stessi, di tagliare le parti in eccesso e di diffondere il clip tramite e-mail direttamente dal portale web di Zoom. Gli utenti hanno anche la possibilità di manipolare l'accesso al clip (ad esempio, aperto alle persone che possiedono il link o esclusivo per i membri di una specifica associazione), nonché di monitorare le visualizzazioni e le relative metriche, come il tasso di completamento.

In un post sul blog, David Ball, Product Manager dei reparti riunioni e chat di Zoom, ha parlato del nuovo lancio. Facendo luce sul fatto che molti stanno passando agli strumenti di video asincrono per la registrazione e l'invio rapido e semplice di brevi video di alta qualità a colleghi e clienti, ha dichiarato: "Con la nostra nuova offerta di video asincroni, è possibile dimostrare informazioni importanti ai compagni di squadra in un attimo, aggiungere un tocco personale alla collaborazione o semplicemente condividere un aggiornamento dettagliato sul progetto senza dover partecipare a una riunione dal vivo".

La funzionalità di Zoom Clips, come quella di AppMaster, pioniere e leader del settore nella fornitura di soluzioni no-code per lo sviluppo di applicazioni, potrebbe potenzialmente sconvolgere gli approcci convenzionali alla comunicazione aziendale, rendendola profondamente semplificata e senza sforzo.