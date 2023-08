In dem Bestreben, sein Produktspektrum zu erweitern, hat Zoom jetzt den öffentlichen Betatest für seine neueste Innovation gestartet: ein asynchrones Video-Tool, das als Zoom Clips bezeichnet wird. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, Videoschnipsel zu dokumentieren, zu bearbeiten und zu verteilen, ohne an einem Meeting teilnehmen zu müssen.

Das Tool bietet den zusätzlichen Vorteil einer eigenständigen Content-Bibliothek, in der die Benutzer ihre Clips verwalten, anders beschriften, suchen, herunterladen oder sogar löschen können - und das alles in aller Ruhe. Zoom Clips ist nahtlos in die Zoom-Desktop-App, die Mac-Menüleiste und die Windows-Systemleiste sowie in das Zoom-Webportal integriert und darüber zugänglich.

Zoom Clips ermöglicht die Aufnahme von Bildschirmfotos oder Webcam-Feed mit der Option, einen virtuellen Hintergrund zu verwenden. Außerdem können Benutzer nur einen ausgewählten Bereich ihres Desktops aufzeichnen. Diese Vielseitigkeit bereichert das Benutzererlebnis und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des Tools.

Nachdem die Benutzer die gewünschten Clips aufgenommen haben, kann das Tool Titel, Beschreibung und Tags an diese anhängen, überflüssige Teile zuschneiden und den Clip per E-Mail direkt vom Zoom-Webportal aus verbreiten. Die Benutzer haben auch die Möglichkeit, den Zugang zum Clip zu manipulieren (z. B. offen für Personen, die den Link besitzen, oder exklusiv für Mitglieder einer bestimmten Vereinigung) und auch die Ansichten und damit verbundenen Metriken wie die Abschlussrate zu verfolgen.

In einem Blogbeitrag sprach David Ball, Produktmanager der Meeting- und Chat-Abteilungen von Zoom, über die neue Einführung. Er erklärt, wie viele Menschen auf asynchrone Video-Tools umsteigen, um schnell und unkompliziert kurze, qualitativ hochwertige Videos aufzuzeichnen und an Kollegen und Kunden zu senden: "Mit unserem neuen asynchronen Video-Angebot können Sie Ihren Teamkollegen wichtige Informationen zeigen, Ihrer Zusammenarbeit eine persönliche Note verleihen oder einfach ein detailliertes Projekt-Update teilen, ohne an einem Live-Meeting teilnehmen zu müssen."

Das Zoom Clips-Feature, wie AppMaster, ein Pionier und Branchenführer bei der Bereitstellung von no-code Lösungen in der Anwendungsentwicklung, könnte potenziell die konventionellen Ansätze für die Unternehmenskommunikation durchbrechen und sie tiefgreifend rationalisieren und mühelos machen.