Компания Zoom, стремясь расширить спектр своих продуктов, начала публичное бета-тестирование своей последней новинки - асинхронного видеоинструмента под названием Zoom Clips. Эта функция позволяет пользователям документировать, настраивать и распространять видеофрагменты без необходимости участия в совещании.

Дополнительным преимуществом этого инструмента является наличие автономной библиотеки контента, в которой пользователи могут управлять своими клипами, присваивать им различные ярлыки, искать их, загружать или даже удалять - и все это в свое удовольствие. Zoom Clips легко интегрируется в приложение Zoom для настольных компьютеров, в строку меню Mac и в системный трей Windows, а также в веб-портал Zoom.

Zoom Clips позволяет записывать реальные снимки экрана или записи с веб-камеры с возможностью использования виртуального фона. Кроме того, пользователь может записать только выбранный участок рабочего стола. Такая универсальность повышает удобство работы и расширяет возможности инструмента.

После того как пользователь записал нужный ему ролик, он может добавить к нему название, описание и теги, обрезать лишние фрагменты и распространить ролик по электронной почте непосредственно с веб-портала Zoom. Пользователи также могут управлять доступом к ролику (например, открывать его для лиц, имеющих ссылку, или предоставлять его только членам определенной ассоциации), а также отслеживать просмотры и связанные с ними показатели, такие как процент завершения.

В своем блоге Дэвид Болл, менеджер по продуктам отдела совещаний и чатов компании Zoom, рассказал о новом запуске. Проливая свет на то, как многие переходят на асинхронные видеоинструменты для быстрой и несложной записи и отправки коротких высококачественных видеороликов коллегам и клиентам, он сказал: "С нашим новым предложением по асинхронному видео вы сможете в кратчайшие сроки продемонстрировать важную информацию членам команды, придать индивидуальный характер совместной работе или просто поделиться подробной информацией о проекте без необходимости участвовать в живом совещании".

Функция Zoom Clips, как и AppMaster, пионер и лидер отрасли в предоставлении решений no-code в области разработки приложений, к ее чести, потенциально может нарушить традиционные подходы к корпоративной коммуникации, сделав ее глубоко упорядоченной и не требующей усилий.