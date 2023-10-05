🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

TypeScript 5.3 Beta 通过额外支持强化了 ECMAScript 模块命题

Oct 05, 2023
TypeScript 5.3 Beta 通过额外支持强化了 ECMAScript 模块命题

TypeScript 5.3的测试版是 Microsoft 增强 JavaScript 计划的产品，现在已准备好加强对扩展导入属性的支持，这是 ECMAscript 标准提案的一项功能。这些属性典型地用于模块导入，将与模块说明符一起传输附加信息。该提案计划推广导入属性，以支持 JavaScript 环境中普遍存在的各种类型的模块，并从 JSON 模块开始。

微软于 10 月 3 日发布的有关 TypeScript 5.3 beta 的更新强调，导入属性的目的是在运行时过程中提供对模块预期格式的洞察。微软指出，这些属性中的内容由于特定于主机而不受 TypeScript 影响，可以由浏览器和运行时无缝处理。

导入属性从根本上来说是早期实例导入断言的演变，该实例在 TypeScript 4.5 中实现，可以追溯到 2021 年 11 月。导入属性与其前身的区别在于使用关键字“with”替换“assert”。同时，另一个相当微妙的增强是运行时利用属性来引导分辨率以及导入路径的理解的能力。相比之下，导入断言仅在模块加载后断言特征的能力有限。该计划建议停止使用过时的导入断言语法，为新兴的导入属性标准让路。

最新的 TypeScript 5.3 beta 可通过 NuGet 获取，也可以通过运行以下命令使用 NPM 安装：npm install -D typescript@beta

前景 TypeScript 5.3，候选版本，暂定于 10 月 31 日发布。此后，11 月 14 日将成为最终版本。以前的版本 TypeScript 5.2 于 8 月 24 日部署。

no-codelow-code开发的新兴领域，像AppMaster这样的平台正在通过提供强大、全面和集成的开发环境来为自己赢得一席之地，使公司能够快速、经济高效地开发后端、Web 和移动应用程序就像打字稿一样。

相关帖子

UserTesting 推出针对利基用户体验的人类洞察平台的全新升级
date Nov 01, 2023
UserTesting 推出针对利基用户体验的人类洞察平台的全新升级
UserTesting 通过添加令人兴奋的功能（包括利基受众招募、与 FullStory 和 Canva 的新集成以及推出 Insights Services）来扩大其 Human Insight 平台。
Integration Updates Features
FusionAuth 获得 Updata 合作伙伴 6500 万美元投资
date Nov 01, 2023
FusionAuth 获得 Updata 合作伙伴 6500 万美元投资
安全初创公司 FusionAuth 最近在 Updata Partners 领投的一轮融资中获得了价值 6500 万美元的第一笔外部投资。
Security Web App Entrepreneurship
Lightbend 推出新的 Akka 版本，以实现云和边缘部署的更顺畅集成
date Nov 01, 2023
Lightbend 推出新的 Akka 版本，以实现云和边缘部署的更顺畅集成
Lightbend 发布了最新的 Akka 平台版本，引入了 Akka Edge，用于跨云和边缘环境的统一应用程序开发。
Open Source Automation Software
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实