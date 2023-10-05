TypeScript 5.3 Beta 通过额外支持强化了 ECMAScript 模块命题

TypeScript 5.3的测试版是 Microsoft 增强 JavaScript 计划的产品，现在已准备好加强对扩展导入属性的支持，这是 ECMAscript 标准提案的一项功能。这些属性典型地用于模块导入，将与模块说明符一起传输附加信息。该提案计划推广导入属性，以支持 JavaScript 环境中普遍存在的各种类型的模块，并从 JSON 模块开始。

微软于 10 月 3 日发布的有关 TypeScript 5.3 beta 的更新强调，导入属性的目的是在运行时过程中提供对模块预期格式的洞察。微软指出，这些属性中的内容由于特定于主机而不受 TypeScript 影响，可以由浏览器和运行时无缝处理。

导入属性从根本上来说是早期实例导入断言的演变，该实例在 TypeScript 4.5 中实现，可以追溯到 2021 年 11 月。导入属性与其前身的区别在于使用关键字“with”替换“assert”。同时，另一个相当微妙的增强是运行时利用属性来引导分辨率以及导入路径的理解的能力。相比之下，导入断言仅在模块加载后断言特征的能力有限。该计划建议停止使用过时的导入断言语法，为新兴的导入属性标准让路。

最新的 TypeScript 5.3 beta 可通过 NuGet 获取，也可以通过运行以下命令使用 NPM 安装：npm install -D typescript@beta

前景 TypeScript 5.3，候选版本，暂定于 10 月 31 日发布。此后，11 月 14 日将成为最终版本。以前的版本 TypeScript 5.2 于 8 月 24 日部署。

在no-code和low-code开发的新兴领域，像AppMaster这样的平台正在通过提供强大、全面和集成的开发环境来为自己赢得一席之地，使公司能够快速、经济高效地开发后端、Web 和移动应用程序就像打字稿一样。