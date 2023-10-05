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Бета-версия TypeScript 5.3 усиливает возможности модуля ECMAScript за счет дополнительной поддержки

05, окт. 2023
Бета-версия TypeScript 5.3 усиливает возможности модуля ECMAScript за счет дополнительной поддержки

Бета-версия TypeScript 5.3, продукта инициативы Microsoft по улучшению JavaScript, теперь нацелена на усиление поддержки импорта атрибутов, функции стандартного предложения ECMAscript. Эти атрибуты, типизированные непосредственно для импорта модулей, будут передавать дополнительную информацию вместе со спецификатором модуля. В предложении планируется продвигать атрибуты импорта для поддержки различных типов модулей в средах JavaScript, начиная с модулей JSON.

В обновлении, опубликованном Microsoft 3 октября относительно бета-версии TypeScript 5.3, подчеркивается, что атрибуты импорта будут служить цели предоставления информации об ожидаемом формате модуля во время процесса выполнения. Microsoft указала на случай, когда содержимое этих атрибутов, не затронутое TypeScript из-за того, что оно зависит от хоста, может беспрепятственно обрабатываться браузерами и средами выполнения.

Атрибуты импорта, по сути, являются развитием более раннего экземпляра, утверждений импорта, реализованных в TypeScript 4.5, датированного ноябрем 2021 года. Что отличает атрибуты импорта от их предшественника, так это использование ключевого слова «with» вместо «assert». В то же время еще одно весьма незначительное улучшение заключается в возможности среды выполнения использовать атрибуты для управления разрешением, а также понимания путей импорта. Напротив, утверждения импорта имели ограниченную возможность утверждать характеристику только после загрузки модуля. План предлагает вывести из строя устаревший синтаксис утверждения импорта, уступив место многообещающему стандарту атрибутов импорта.

Последняя бета-версия TypeScript 5.3 доступна через NuGet или может быть установлена ​​с помощью NPM, выполнив команду: npm install -D typescript@beta

На первый план выходит TypeScript 5.3, кандидат на выпуск, ориентировочно запланированный на 31 октября. После этого 14 ноября назначено на финальную версию. Предыдущая версия TypeScript 5.2 была развернута 24 августа.

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