يعزز الإصدار التجريبي من TypeScript 5.3 مقترحات وحدة ECMAScript بدعم إضافي

الإصدار التجريبي من TypeScript 5.3 ، وهو أحد منتجات مبادرة Microsoft لتحسين JavaScript، مُجهز الآن لتعزيز الدعم الممتد لاستيراد السمات، وهي إحدى وظائف الاقتراح القياسي لـ ECMAscript. يتم تصنيف هذه السمات بشكل مباشر لاستيراد الوحدات، حيث تقوم بنقل المعلومات الإضافية مع محدد الوحدة. يخطط الاقتراح لتعزيز سمات الاستيراد لدعم أنواع متنوعة من الوحدات المنتشرة عبر بيئات JavaScript، والبدء بوحدات JSON.

أبرز تحديث نشرته Microsoft في 3 أكتوبر بخصوص الإصدار التجريبي من TypeScript 5.3 أن سمات الاستيراد ستخدم غرض منح رؤى حول التنسيق المتوقع للوحدة النمطية أثناء عملية وقت التشغيل. أشارت Microsoft إلى حالة مفادها أن المحتوى الموجود ضمن هذه السمات، والذي لم يمسه TypeScript نظرًا لكونه خاصًا بالمضيف، يمكن معالجته بسلاسة بواسطة المتصفحات وأوقات التشغيل.

سمات الاستيراد هي في الأساس تطور لمثيل سابق، تأكيدات الاستيراد، التي تم تحقيقها في TypeScript 4.5، والتي يعود تاريخها إلى نوفمبر 2021. ما يميز سمات الاستيراد عن سابقتها هو استخدام الكلمة الأساسية "مع" استبدال "التأكيد". في الوقت نفسه، هناك تحسين آخر دقيق جدًا وهو قدرة أوقات التشغيل على استخدام السمات لتوجيه الدقة بالإضافة إلى فهم مسارات الاستيراد. في المقابل، كانت تأكيدات الاستيراد ذات قدرة محدودة على تأكيد الخاصية فقط بعد تحميل الوحدة. تقترح الخطة وضع الصيغة القديمة لتأكيد الاستيراد خارج الخدمة، مما يفسح المجال أمام المعيار الناشئ لسمات الاستيراد.

يتوفر الإصدار التجريبي الأحدث من TypeScript 5.3 عبر NuGet أو يمكن تثبيته باستخدام NPM عن طريق تشغيل الأمر: npm install -D typescript@beta

مقدمة TypeScript 5.3، الإصدار المرشح، من المقرر مبدئيًا أن يتم إصداره في 31 أكتوبر. وبعد ذلك، تم تحديد يوم 14 نوفمبر للإنتاج النهائي. تم نشر الإصدار السابق، TypeScript 5.2، في 24 أغسطس.

في المشهد الناشئ للتطوير no-code low-code ، تقوم منصات مثل AppMaster بنحت مكانة خاصة بها من خلال توفير بيئات تطوير قوية وشاملة ومتكاملة تمكن الشركات من تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة وبتكلفة مناسبة. مثل تايب سكريبت.